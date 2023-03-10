AMD解释锐龙7000X3D频率偏低，或有移动端产品！

【天极网笔记本频道】年初AMD发布基于Zen 4架构的锐龙7000X3D系列处理器，获得了市场的好评。最近，AMD就最新发布的锐龙7000X3D系列处理器相关问题回答了媒体提问。

去年AMD发布首款采用3D V-Cache设计的锐龙7 5800X3D并尝到甜头后，AMD在年初的CES 2023中带来更多采用相同设计的X3D型号处理器，分别为锐龙9 7950X3D、锐龙9 7900X3D以及锐龙7 7800X3D。去年的锐龙7 5800X3D集成高达64MB的3D V-Cache堆叠缓存，加上原有的4MB二级缓存以及32MB三级缓存，总计高达100MB缓存。而高速大缓存的加持带来了极为显著的效果，锐龙7 5800X3D在游戏表现中找不到敌手，甚至就连i9-12900KS都被轻松碾压。

官方表示，凭借这项行业领先的技术，AMD 锐龙7 5800X3D 游戏处理器的游戏性能在 1080P高设置下平均可提升15%。而AMD锐龙7 5800X3D游戏处理器采用7nm制程工艺，Zen 3核心架构，高达8核16线程，基础频率3.4GHz，加速频率可达4.5GHz。

5800X3D珠玉在前的表现令新一代锐龙7000X3D型号的具体表现备受期待，在基础规格上，锐龙9 7950X3D的默认频率为4.2GHz，比起锐龙9 7950X的4.5GHz低了300MHz，但最高加速频率两者保持一致都是5.7GHz。在缓存上锐龙9 7950X3D为16MB二级缓存+ 64MB三级缓存+ 64MB 3D V-Cache缓存，共计144MB的超大缓存，比起锐龙7 5800X3D的100MB大缓存还要高。

对此，有媒体提问称，锐龙7000X3D频率低于X系列，是否因为采用低体质核心的原因。AMD对此表示锐龙7000X3D频率低是考虑到散热问题，由于3D V-Cache位于处理器CCD上，会增加额外热量，因此出于散热考虑只能将频率调低以提升散热。

目前锐龙7000X3D系列中锐龙9 7950X3D和锐龙9 7900X3D国行版已于2月28日正式在国内上市，定价分别为5299元和4499元，而锐龙7 7800X3D则会在4月6日才上市。由于锐龙7000X3D系列处理器的良好口碑，不少用户期待能在笔记本产品中看见该系列处理器。

不过在媒体问到AMD是否会推出移动端的锐龙7000X3D型号处理器时，AMD则表示还不能分享这方面的消息，并且声称目前正在根据市场情况规划产品，新产品预计很快就会公布。

从AMD的表态来看，或许锐龙7000X3D移动版处理器即将面世，从桌面端的处理器性能来看，锐龙7000X3D系列在游戏性能上提升巨大，这也意味着搭载移动版锐龙7000X3D的游戏本在游戏性能方面迎来巨大提升。因此，想要购买游戏本的用户，或许可以再等等，锐龙7000X3D移动版的游戏性能值得期待。