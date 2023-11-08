亮相进博会，华为擎云笔记本G740助力媒体采编工作推陈出新

【天极网笔记本频道】2023年11月5日至10日，第六届中国国际进口博览会在上海国家会展中心举行。作为世界上第一个以进口为主题的国家级展会，本届进博会自然吸引了无数媒体目光。但与过往不同的是，这次以第一财经、环球网为首的媒体，将华为擎云 G740商用笔记本作为“2023进博会报道指定用机”。其凭借轻薄便携、强劲性能及全场景互联的智慧办公能力，不仅帮助媒体朋友们即时编辑、回传、发布精准报道内容，而且极大提升了前后方团队工作效率。

(图注：部分图片来自2023环球网进博会报道传播配图)

过去，面对如此重磅的国家级展会报道，记者们通常需要携带各种办公设备，以全副武装的状态投入工作当中。然而，繁重的设备、封闭的平台、复杂的操作不仅拉低了媒体记者们的采编效率，也让工作体验变得苦不堪言。

得益于HarmonyOS分布式能力的加持，华为擎云 G740具备了强大的商用全场景协同能力，因此记者们在报道进博会新闻时，只需要一台华为擎云 G740笔记本、一个华为手机、一块华为平板，几乎就能满足一天的采编播工作需求，不但提升了工作效率，也实现了“轻装”上阵，有效减轻了工作压力。

在新闻素材采集时，媒体记者可以利用华为手机在拥挤的场馆内自由穿梭，或是记录下需要的素材，或是进行现场播报。对于素材当中难免会出现杂乱人或物的情况，手机提供了“一键消除”功能，只需轻轻一点，即可完成图像处理工作。与以往需要将素材导入电脑，再用PS处理的操作步骤相比，这项功能无疑省时省力。。

完成素材修改后，记者们可以利用超级终端功能，轻松将手机中的照片、音视频等素材快速导入到华为擎云 G740内，免去了连接数据线的繁琐步骤。后者2.1K分辨率的触控全面屏，不仅可以精准还原图片色彩，更清楚地表达记者想要传递给用户的画面，而且带来优越的触控体验，为高效办公提供助力。

为保障新闻时效性，记者通常会在现场完成采编、拍摄、剪辑等工作。相比过往需要多个设备不断切换的繁琐操作，如今通过“多屏协同”功能，能够让平板能够变成笔记本的拓展屏幕，在工作时可以同时显示更多窗口，让工作文件变得一览无余。同时，“智慧搜索”功能让记者们可以轻松查找保存在PC和平板上的资料，打破不同移动终端之间的生态边界，极大提升了采编效率。

除了新闻采集之外，采访也是报道活动的常见场景之一。华为擎云 G740采用四麦克风设计，支持远距离精准拾音，再配合华为自研的AI降噪算法，能够有效降低展会现场的噪音干扰，保障采访收音音质，让记者摆脱采访必须外接麦克风的枷锁，只需一台笔记本就能搞定一切。

同时，华为擎云 G740还支持“静谧空间通话”技术。如果记者需要在嘈杂的会场与远程主持人连麦播报，这项技术不仅可以有效增强发言人的声音，而且能够对周围环境噪音进行抑制，从而实现嘈杂环境下的高质量通话效果，进而保障连麦播报或是语音沟通的质量。

展会现场往往少不了各种发布会演讲，以往记者只能利用录音或摄影的方式进行记录，如此一来，出稿速度和新闻时效也就受到了一定影响。华为擎云 G740拥有“智慧语音”功能，可以实时将演讲现场的对话转录成文字，转录准确率高达100%，并且支持多国语言转译，不仅能够更加精准地记录采访内容，而且极大提升了记者的采编效率、出稿速度和新闻时效。

除此之外，华为擎云 G740还支持“一碰打印”功能，记者只需要将笔记本靠近华为擎云 B5打印机，就能实时完成打印工作，免去了复杂的配对过程，将一切采编流程都简化，“轻装上阵”不只是说说而已。

从纸媒到如今的融媒体时代，媒体采编工具也从原来的纸笔发展到如今硬件算法加持下的智能硬件。以华为擎云 G740商用笔记本为核心的华为擎云商用全家桶产品，俨然成为了媒体记者标配的采编设备。

在HarmonyOS分布式能力的加持下，华为擎云系列产品基于多终端、安全、互联等优势，全面革新媒体办公场景，接连登上两会、数博会、服贸会等国家级展会现场，为媒体记者保驾护航。

传统媒体采编工具的更迭，只是华为擎云赋能行业数字化转型的缩影之一。目前华为擎云已经完成第一阶段商用办公产品的全线布局，为传媒、金融、能源、教育等行业客户提供了丰富的办公设备选择;为了更好地满足这些行业更加细分的应用场景需求，华为擎云将携手合作伙伴开启搭建终端生态的第二阶段，通过打破单机终端上限和OpenHarmony接口，更快速、准确地满足各大行业数字化转型需求，并成功将记者从繁重的采编工作中解放出来;在面向未来的第三阶段，华为擎云将基于行业生态基础，为千行百业打造端管云芯协同下的数字底座。

华为擎云一直以来持续深耕商用领域，以智能终端跨越硬件限制和多端协同，为媒体记者减重和高度赋能，构建更加智能、高效的办公场景。对于全行业而言，华为擎云如同普罗米修斯给人类带来火种，将带领行业迈入智慧办公新时代。