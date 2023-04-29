AMD Zen5´¦ÀíÆ÷»ò½«²ÉÓÃÌ¨»ýµç4nm¹¤ÒÕÖÆÔì
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿¿Æ¼¼Ã½ÌåDigiTimesÔ®ÒýÐÐÒµÏûÏ¢ÈËÊ¿³Æ£¬³ýÁË2025ÄêµÄEPYCÏöÁú´¦ÀíÆ÷½«²ÉÓÃ3nm¹¤ÒÕ£¬AMDÆäËûËùÓÐ¼´½«ÍÆ³öµÄZen 5¼Ü¹¹´¦ÀíÆ÷¶¼½«²ÉÓÃÌ¨»ýµçµÄ4nm¹¤ÒÕÖÆÔì£¬¶øAMDÓÐ¿ÉÄÜ»áÌø¹ý3nm£¬ÔÚZen 6Ö±½Ó²ÉÓÃ2nm¹¤ÒÕ¡£
Ì¨»ýµçÔÚÕû¸ö2024Äê¶¼½«Å¬Á¦¸Ä½øÆä3nm½Úµã£¬µ«³ýÁË´ó¿Í»§Æ»¹û£¬°üÀ¨AMD¡¢Áª·¢¿Æ¡¢Ó¢Î°´ïºÍ¸ßÍ¨ÔÚÄÚµÄÆäËû¿Í»§ÏÖÔÚ¶¼ÔÚ¿¼ÂÇÍÆ³ÙÉõÖÁÍêÈ«Ìø¹ý3nm¹¤ÒÕ¡£DigiTimesÔ®ÒýÐÐÒµÏûÏ¢ÈËÊ¿µÄËµ·¨³Æ£¬Éú²ú¼Û¸ñ¾Ó¸ß²»ÏÂºÍÍ¨»õÅòÕÍÂÊÉÏÉý¿ÉÄÜÆÈÊ¹AMDÖÁÉÙÔÚÏû·Ñ¼¶´¦ÀíÆ÷·½ÃæÌø¹ý3nmÒ»´ú¡£
DigiTime¸ø³öÁËAMDÎ´À´Á½ÄêµÄÏêÏ¸Â·ÏßÍ¼£¬ÆäÖÐÏÔÊ¾±Ê¼Ç±¾ºÍÌ¨Ê½»ú´¦ÀíÆ÷½«¼á³ÖÊ¹ÓÃ 4nm½Úµã£¬¶øNVIDIA¿ÉÄÜ»áÔÚ2025Äê²ÉÓÃ3nm¡£Î¨Ò»²ÉÓÃ3nm¹¤ÒÕµÄAMD´¦ÀíÆ÷¿ÉÄÜÊÇ½«ÓÚ2025ÄêÍÆ³öµÄ·þÎñÆ÷¼¶EPYC(ÏöÁú)Ð¾Æ¬¡£
ÔÚ×ÀÃæ´¦ÀíÆ÷ÁìÓò£¬Ä¿Ç°µÄZen 4 Ryzen 7000ÏµÁÐÔ¤¼ÆÔÚ2024Äê±»²ÉÓÃ4 nmÄÚºËºÍ6 nm»¥Á¬µÄGranite Ridge Zen 5È¡´ú¡£¾ÝÁË½â£¬Zen 5ÊÇAMDÏû·Ñ¼¶´¦ÀíÆ÷ÖØÒªµÄ´ú¼Ê·ÉÔ¾£¬Ëü½«»ùÓÚ¸ü¸ßÐ§ÂÊµÄÐÂ¼Ü¹¹¡¢ÖØÐÂÁ÷Ë®Ïß»¯µÄÇ°¶ËºÍ¼¯³ÉµÄAIÓÅ»¯¡£
Ã÷Äê£¬AMD¼Æ»®Ê¹ÓÃÈÔÈ»»ùÓÚ4 nm Zen 4µÄ¡°Hawk Point¡±Ò»´ú¸üÐÂPhoenixÒÆ¶¯´¦ÀíÆ÷¡£´úºÅÎª¡°Krackan Point¡±µÄ 025ÄêÒ»´ú½«°Ñ Zen 5´øÈëAMDµÄÖÐµµÒÆ¶¯ APU£¬µ«ÕâÐ©ÈÔ½«²ÉÓÃ4nm¹¤ÒÕÖÆÔì¡£´ËÍâ£¬2025ÄêAMD»¹½«ÍÆ³öÈëÃÅ¼¶±Ê¼Ç±¾µÄEscher 4nmÏµÁÐ£¬ÀàËÆÓÚMendocino¡£
×ÀÃæ¶Ë£¬AMD ½«ÓÚ 2024 ÄêÍÆ³ö Ryzen 8000 Granite Ridge CPU£¬»ùÓÚ Zen 5 ¼Ü¹¹£¬µ«ÊÇÄ¿Ç°²»Çå³þ»áÊ¹ÓÃÌ¨»ýµçµÄÄÄ¿î¹¤ÒÕ;ÒÆ¶¯¶Ë£¬Ryzen 7000ÏµÁÐÒÆ¶¯APU½«»áÕûºÏZen 4 CPUºËÐÄºÍRDNA 3 GPU¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â