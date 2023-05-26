破首发！7499元入手华硕天选4游戏本， R9 7940H＋RTX4060

【天极网笔记本频道】很多玩家都期待在618年中大促时买到一款配置和价格都满意的游戏本，但面对琳琅满目的产品，大部分玩家也不知道该如何选择。这里给大家推荐两款游戏本，分别是华硕天选4锐龙版，追求高颜值、高性价比游戏本的玩家可以重点考虑，且618期间破首发价7499元，绝对真香;另一款推荐专业电竞本ROG魔霸7 Plus，R9 7845HX+RTX 4060主打一个性能释放，同样破首发价，到手仅需9499元，想要畅玩3A大作的玩家绝对不容错过!

首先推荐华硕天选4系列，R9 7940H+RTX4060在618期间破首发，到手仅需7499元。

天选4 锐龙版首发采用4nm工艺打造的全新移动处理器R9 7940H，基于新一代Zen 4架构，同时集成显卡升级为RDNA 3架构。不止如此，R9 7940H也是全球首个加入XDNA架构AI加速引擎的处理器，其AI灵敏度提升可达35%，通过AI运算引擎从而解放处理器和显卡，使得整颗处理器能够拥有更低功耗以及更强续航。

显卡选择上，天选4锐龙版搭载RTX4060独立显卡，带来140W满功耗的性能释放。得益于工艺制程的提升，不仅性能大幅提升，功耗表现也有着十足的进步。这一代RTX 40系移动显卡支持最新的DLSS 3技术，拥有更强的光线追踪性能，最高可达2倍性能功耗比提升，实力非常强劲。

屏幕方面，搭载了一块2.5K分辨率电竞屏，拥有165Hz高刷新率，同时这块屏幕还拥有100%DCI-P3专业广色域，这也让天选4 能得以展现更加细腻丰富的色彩。最重要的是，这块屏幕还支持DC调光，可以极大缓解用户眼部疲劳，降低眼部损伤。

天选4配备90Wh大电池，支持100W PD充电，在集显模式下续航可以长达9小时。在机身做工方面，天选将重量控制在2.1Kg，轻薄机身携带方便。

目前新款天选4 已经开启618大促预约，且价格破首发7499元起，性价比极高，绝对是618最值得入手的游戏本产品。

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另一款推荐玩家入手的是广受用户好评的ROG魔霸7 Plus，搭载AMD R9 7845HX+RTX 4060，主打一个极限性能释放，为玩家带去更加极致的游戏体验。

配置方面，魔霸7 Plus选用AMD新发布的旗舰移动处理器R9 7845HX，拥有12核心24线程，基于AMD全新的Zen 4架构打造而来，最高频率可达5.2GHz，高速缓存更是达到惊人的76MB，相比上一代酷睿旗舰芯片i9-12900HX提升30%。可以说R9 7845HX就是目前AMD锐龙7000系列中性能最强大的型号之一，配合ROG在软件层面的深度优化，能够释放出远超体验的性能。

为搭配这样一颗性能足够出众的处理器，魔霸7 Plus同样配备一块NVIDIA最新发布的140W满功耗RTX 4060显卡，同时还可选配更加强大的RTX 4070显卡。这块显卡采用NVIDIA Ada Lovelace架构，支持最新光线追踪技术以及DLSS 3技术，轻松碾压市面上3A大作，堪称移动端平衡功耗与性能的极致显卡。

要压住这样一台性能怪兽，强大的散热效能绝对必不可少。魔霸7 Plus采用冰川散热架构2.0，通过双风扇、四出风口、五热管的构造，以及3D风道、CoolZone等设计，极大提升散热效率。配合ROG智能降噪技术，可以为玩家提供足够凉快且安静的优秀体验，最重要的是，给予玩家更加专注的游戏环境，深度沉浸才能一击毙命。

魔霸7 Plus搭载2.5K分辨率17.3英寸屏幕，其拥有240Hz高刷新率以及3ms的疾速响应时间，同时拥有100%DCI-P3广色域，支持杜比视界，无论是用来游戏还是专业办公，对它来说都绰绰有余。

魔霸7 Plus是一款专为玩家打造的专业电竞本，豪华的硬件配置加上ROG深度的优化，为玩家带来无与伦比的游戏体验，这款产品目前618大促同样破首发，到手仅需9499元价，感兴趣的朋友赶紧入手!

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