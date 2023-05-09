À×ÉñZERO 2023È«ÃæÆÀ²â£º¿áî£i9HX+ÂúÑªRTX 4080£¬2K³©Íæ3A´ó×÷
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿Ç°¶ÎÊ±¼ä£¬À×ÉñZERO 2023ÖÐÐÂ¼ÓÈëÁËÒ»¿î´îÔØ13´ú¿áî£HX´¦ÀíÆ÷+ÂúÑª°æRTX 4080ÒÆ¶¯GPUµÄ²úÆ·£¬ÊÛ¼Û½öÎª12999ÔªÆð£¬»÷´©ÁËRTX 4080ÓÎÏ·±¾µÄµ×¼Û£¬¿ÉÒÔËµÊÇÐÔ¼Û±È±¬Åï£¬ÈÃ¹ã´óÏû·ÑÕß»¨ÖÐ¸ß¶Ë²úÆ·µÄÇ®£¬±ã¿ÉÒÔÏíÊÜµ½Æì½¢¼¶µÄÓ²¼þÐÔÄÜ¡£
×î½üÎÒÓÐÐÒÄÃµ½ÁËÕâ¿î²úÆ·£¬½ñÌì¾Í´øÀ´´ó¼ÒÒ»ÆðÀ´¿´¿´ËüµÄ±íÏÖÈçºÎ°É¡£
ÑÓÐø¾µäÆôÊ¾IDÉè¼Æ RGBµÆÐ§·ÕÎ§¸ÐÀÂú
À×ÉñZERO 2023ÒÀ¾ÉÑÓÐøÁË¾µäµÄÆôÊ¾IDÉè¼ÆÓïÑÔ£¬ÓÐ×Å·Ç³£¸ßµÄÑÕÖµ£¬÷ÈÓ°³ÈµÄÅäÉ«Ò²¸ü¾ß»îÁ¦¡£
AÃæ»¹ÊÇ·Ç³£ÊìÏ¤µÄÌõÎÆÉè¼Æ+ZERO LOGO£¬Ëü²¢·ÇÊÇ¼òµ¥ÅçÍ¿ÉÏÈ¥µÄ£¬¶øÊÇ²ÉÓÃÁË¶ÀÌØµÄÁâÎÆÒ§»¨¹¤ÒÕ£¬¹Û¸ÐÉÏ¸üÎª¾«ÖÂ£¬´¥¸ÐÒ²ºÜ¶ÀÌØ¡£
·¢¹âLOGO´îÅäÉÏ³ö·ç¿Ú»·ÐÎµÆ´øÔòÔöÌíÁËÒ»·Ý¿Æ¼¼¸Ð£¬¶øÇÒ¾ùÖ§³ÖRGBµÆÐ§ºÍÉñ¹âÍ¬²½£¬¿ÉÒÔ¸ù¾Ý×ÔÉíÐèÇóÔÚ¿ØÖÆÖÐÐÄÀï½øÐÐµ÷½Ú¡£
CÃæÎª½ðÊô²ÄÖÊ£¬¾¹ýÄ¥É°´¦ÀíÆ÷£¬´¥¸Ð·Ç³£ÊæÊÊ¡£¼üÅÌ²¿·ÖºÍÇ°´úÒ»Ñù£¬ÉèÓÐ¶ÀÁ¢µÄÐ¡¼üÅÌ£¬1.4mmµÄ¼ü³Ì£¬´ò×Ö»¹ÊÇ±È½ÏÊæ·þµÄ¡£ÓÒÉÏ½ÇÊÇÀ×Éñ·Ç³£¾µäµÄÒ»¼üÇ¿Àä£¬³ÈÉ«°´¼ü·Ç³£ÏÔÑÛ£¬¿ÉÒÔÒ»¼üÈÃ·çÉÈ´ïµ½È«ËÙ£¬Ç¿»¯É¢ÈÈÐÔÄÜ¡£
¼üÅÌ²¿·ÖÖ§³ÖËÄ·ÖÇøRGBµÆ¹âºÍÉñ¹âÍ¬²½£¬ÄÜ¹»ÔöÌíÓÎÏ··ÕÎ§£¬Í¬Ñù¿ÉÒÔÔÚ¿ØÖÆÖÐÐÄÀï½øÐÐµ÷½Ú¡£
AÃæµÄLOGO¡¢³ö·ç¿ÚµÄ»·ÈÆµÆÒÔ¼°¼üÅÌ³ýÁËÔ¤ÉèµÄ¼¸ÖÖµÆ¹âÐ§¹ûÍâ£¬¶¼¿ÉÒÔ¸ù¾Ý×Ô¼ºµÄÏ²ºÃÉèÖÃ²»Í¬ÑÕÉ«µÄµÆ¹â£¬¶øÇÒ²»Í¬µÄÄ£Ê½¿ÉÒÔ·Ö±ð×Ô¶¨Òå²»Í¬µÄµÆ¹âÐ§¹û£¬ÓÐ×ÅºÜ²»´íµÄ¿ÉÍæÐÔ¡£
DÃæÔòÉèÓÐ´óÃæ»ýµÄ½ø·ç¿Ú£¬ÉÏÏÂÁ©Ìõ³¤½Åµæ¿ÉÒÔÆðµ½²»´íµÄ·À»¬µÄ×÷ÓÃ£¬Í¬Ê±»¹½«»úÉí³ÅÆðÒ»¶¨¸ß¶ÈÇ¿»¯ÁËÍ¨·çÐ§¹û¡£
16Ó¢´çÕ±ß¿ò´óÆÁÄ» ¸ß·Ö+¸ßË¢ÌåÑé¸üË¬
×÷ÎªÒ»¿îÆì½¢¼¶µÄÓÎÏ·±¾£¬ÆÁÄ»Õâ¿é×ÔÈ»²»»áÂäÏÂ¡£ËüÅä±¸ÁËÒ»¿é16Ó¢´ç³¬¸Ðµç¾ºÆÁ£¬³¬Õ±ß¿òµÄÉè¼Æ´øÀ´ÁË·Ç³£¿ªÀ«µÄÊÓÒ°£¬Í¬Ê±16:10µÄÆÁÄ»Ïà±È´«Í³16:9µÄÆÁÄ»Òª¸ü¿íÒ»Ð©£¬ÔÚË¢ÍøÒ³»òÊÇ¿´ÎÄµµÊ±ÄÜ¹»ÏÔÊ¾¸ü¶àÄÚÈÝ¡£
ÆäÆÁÄ»·Ö±æÂÊ´ïµ½ÁË2560*1600£¬ÓÐ×Å¸üÎªÇåÎúºÍÏ¸ÄåµÄÏÔÊ¾Ð§¹û£¬¼´±ãºÜ½üÈ¥¿´ÒÀÈ»Ã»ÓÐÏñËØ¸Ð£¬ÄÜ¹»¸üºÃµÄ»¹Ô»ÃæµÄÏ¸½Ú¡£
Êµ²âÕâ¿éÆÁÄ»¸²¸ÇÁË100% sRGBÉ«Óò£¬Æ½¾ù¡÷EÔ¼Îª1.24£¬ÔÚÉ«²ÊÕâ¿éµÄ±íÏÖÒ²·Ç³£²»´í£¬×ã¹»Âú×ã¶àÊýÓÃ»§µÄÐèÇó¡£
ÆäÆÁÄ»·åÖµÁÁ¶È¿ÉÒÔ´ïµ½512.7ÄáÌØ£¬ÔÚÓÎÏ·±¾ÖÐËãÊÇºÜ²»´íµÄË®×¼ÁË£¬¼´±ãÊÇÔÚ¹âÏß½ÏÇ¿µÄµØ·½£¬Ò»ÑùÄÜ¹»ÈÃÓÃ»§¿´Çå³þÆÁÄ»¡£
³ý´ËÖ®Íâ£¬Õâ¿éÆÁÄ»»¹ÓÐ×Å240HzµÄ¸ßË¢ÐÂÂÊºÍ5ms¸ßËÙÏìÓ¦Ê±¼ä£¬»Ãæ¸ü¼ÓË¿»¬Á÷³©£¬ÔÚÍæFPS»òÊÇÈü³µÀàÓÎÏ·Ê±ÌåÑéÐ§¹û¸ü¼Ñ¡£
ÖµµÃÒ»ÌáµÄÊÇ£¬À×ÉñZERO 2023µÄÆÁÄ»Í¨¹ýÁËÀ³ÒðTUVÓ²¼þµÍÀ¶¹âÈÏÖ¤£¬¸ü¼ÓµÄ»¤ÑÛ£¬Õâµã»¹ÊÇ·Ç³£²»´íµÄ£¬±Ï¾¹´ó¼ÒÃ¿ÌìÃæ¶ÔÆÁÄ»µÄÊ±¼ä¶¼·Ç³£µÄ³¤¡£
·á¸»½Ó¿Ú+Ô¤Áô½Ó¿Ú ÄÚÍâ¼æ¾ß³öÉ«À©Õ¹ÐÔ
×÷ÎªÒ»¿îÓÎÏ·±¾£¬À©Õ¹ÐÔ¿Ï¶¨²»»áÈÃ´ó¼ÒÊ§Íû¡£Ê×ÏÈÊÇÍâ²¿½Ó¿ÚÕâ¿é£¬Î²²¿³ýÁËµçÔ´½Ó¿ÚÍâ£¬»¹Ìá¹©ÁË1¸öRJ45Íø¿Ú£¬¿ÉÒÔÓÃÓÚÁ¬½ÓÓÐÏßÍøÂç;1¸öHDMI 2.1ºÍ1¸öMini DP 1.4¿ÉÒÔÍâ½ÓÀ©Õ¹ÆÁÄ»;»¹ÓÐÒ»¸ö¹¦ÄÜ·Ç³£Ç¿´óµÄÀ×µç4£¬40Gbs³¬¸ß´«ÊäËÙÂÊ£¬²»½ö¿ÉÒÔÀ©Õ¹ÆÁÄ»£¬»¹ÄÜ¹»¸ßËÙ´«ÊäÊý¾Ý¡£
Ëü»¹Ìá¹©ÁË3¸öUSB3.1 Type-A½Ó¿Ú£¬¿ÉÒÔÓÃÓÚÁ¬½Ó¼üÊóµÈÍâÉè»òÊÇ´«ÊäÊý¾Ý;3.5mm¶þºÏÒ»ÒôÆµ½Ó¿ÚÔò¿ÉÒÔÁ¬½Ó¶ú»ú»òÕßÒôÏä¡£
ÄÚ²¿Õâ¿é£¬ÎÒÃÇÊÖÖÐÕâÌ¨±êÅäµÄÊÇÒ»Ìõ16GB DDR5 4800MHzÄÚ´æÌõ£¬»¹Ô¤ÁôÁË1¸öÄÚ´æ²å²Û£¬×î¸ßÁ½Ìõ64GBÄÚ´æ;Ó²ÅÌ²¿·Ö±êÅäÁËÒ»¿éPCIe 4.0 SSD£¬Í¬Ê±Ò²Ô¤ÁôÁË1¸öM.2Ó²ÅÌÎ»£¬¿ÉÒÔ×ÔÐÐ½øÐÐÀ©Õ¹¡£
13´ú¿áî£HX+ÂúÑªRTX 4080 Ç¿Ç¿×éºÏ200W+ÐÔÄÜÊÍ·Å
ÔÚÎÄÕÂ¿ªÍ·ÎÒ¾ÍÓÐÌáµ½£¬Õâ¿î²úÆ·ÓÐ×ÅÆì½¢¼¶±ðµÄÓ²¼þÐÔÄÜ£¬Ëü´îÔØÁËÓ¢ÌØ¶û13´ú¿áî£i9-13900HX´¦ÀíÆ÷ºÍ175WÂú¹¦ºÄRTX 4080ÒÆ¶¯GPU£¬´îÅäÉÏDDR5¸ßÆµÄÚ´æºÍPCIe 4.0 SSD¡£
ÏÈÀ´¿´¿´CPUÕâ¿é£¬Ëü´îÔØµÄ¿áî£i9-13900HX²ÉÓÃÁË¸ßÐÔÄÜ»ìºÏ¼Ü¹¹£¬ÓµÓÐ8ÐÔÄÜºË+16ÄÜÐ§ºË£¬¹²24ºË32Ïß³Ì£¬ÐÔÄÜºË×î¸ßî£Æµ¿É´ï5.4GHz£¬36MBµÄÈý¼¶»º´æ¡£
À×ÉñZERO 2023ÄÚÖÃµÄ¿ØÖÆÖÐÐÄÀïÌá¹©ÁË°ì¹«Ä£Ê½¡¢ÓÎÏ·Ä£Ê½ºÍ¿ñ±©Ä£Ê½¹©´ó¼Ò½øÐÐÑ¡Ôñ£¬ÎÒÔÚ²âÊÔ»·½Ú»áÊ¹ÓÃ¿ñ±©Ä£Ê½²¢Ê¹ÓÃÒ»¼üÇ¿Àä¡£
ÎÒÃÇÍ¨¹ý¼¸¿î×¨ÒµÈí¼þµÄ²âÊÔ³É¼¨À´¿´¿´CPUÀíÂÛÐÔÄÜ±íÏÖÈçºÎ£º
´Ó²âÊÔ³É¼¨À´¿´£¬µÃÒæÓÚ¸ü¶àµÄºËÐÄºÍ¸ü¸ßµÄÆµÂÊ£¬À×ÉñZERO 2023Ëù´îÔØµÄ¿áî£i9-13900HX¶Ô±ÈÎÒÃÇÖ®Ç°²âÊÔ¹ýµÄ¿áî£i9-12950HXÔÚ¶àºËÐÔÄÜÕâ¿éÓÐ×ÅÃ÷ÏÔµÄÁìÏÈ£¬´ïµ½ÁË25%×óÓÒ¡£
½Ó×ÅÎÒÃÇ¿´ÏÔ¿¨Õâ¿é£¬RTX 4080ÒÆ¶¯GPU»ùÓÚÈ«ÐÂAda Lovelace¼Ü¹¹´òÔì£¬²ÉÓÃAD104ÄÚºË£¬ÓµÓÐ7424¸öCUDAºËÐÄ£¬12GB GDDR6ÏÔ´æ£¬192bitÏÔ´æÎ»¿í£¬¹¦ºÄÎª150W£¬Í¨¹ýDynamic Boost»¹ÄÜÔÙÔö¼Ó25W¹¦ºÄ£¬ÊµÏÖ175WµÄÂúÑªÐÔÄÜÊÍ·Å¡£
ÏÔ¿¨Ö§³ÖË«ÏÔÈýÄ££¬¿ÉÒÔÔÚ¿ØÖÆÖÐÐÄÄÚ½øÐÐÇÐ»»¡£
ÎÒÃÇÏÈ¿´3DMarkÐÔÄÜ²âÊÔ£º
RTX 4080ÒÆ¶¯GPU¶Ô±ÈÇ°´ú×îÇ¿µÄRTX 3080TiÓÐ×Å·Ç³£Ã÷ÏÔµÄÁìÏÈ£¬ÓÈÆäÊÇDX12ÐÔÄÜºÍ¹âÏß×·×Ù£¬´ïµ½ÁË40%×óÓÒ¡£
Õâ´úRTX 40ÏµÁÐÏÔ¿¨»¹Ö§³ÖÁËÈ«ÐÂµÄDLSS 3£¬ÔÚÖ®Ç°³¬·Ö±äÂÊºÍNVDIA ReflexµÄ»ù´¡ÉÏ£¬Ôö¼ÓÁËFrame Generation²åÖ¡¼¼Êõ£¬ÒÔÔÚÁ½¸öÕæÊµÖ¡Ö®¼ä²åÈëAIÍÆËã³öÀ´µÄÈ«ÐÂÖ¡£¬ÈÃÖ¡ÂÊ²»ÊÜÏÞÓÚCPUÐÔÄÜµÄÐÔÄÜÌáÉý£¬ÊµÏÖÖ¡ÂÊ³É±¶µÄÌáÉý¡£ÔÚ3D MarkµÄDLSS 3²âÊÔÖÐ£¬4K·Ö±æÂÊÏÂDLSSÖÊÁ¿£¬Ö¡ÂÊ´Ó25.26ÌáÉýµ½ÁË76.36£¬ÌáÉý·ù¶È´ïµ½ÁË3±¶;2K·Ö±æÂÊÏÂDLSSÖÊÁ¿£¬Ö¡ÂÊ´Ó54.13ÌáÉýµ½ÁË125.23£¬ÌáÉý·ù¶È´ïµ½ÁË2.3±¶£¬Õâ¶ÔÓÚÓÎÏ·ÌåÑéµÄÌáÉýÊÇ·Ç³£ÏÔÖøµÄ£¬ÄÜÈÃÒ»Ð©ÓÎÏ·ÔÚ¸ß·Ö±æ+¸ß»ÖÊÏÂ£¬´Ó¿¨¶Ù±äÎªÁ÷³©£¬ºóÃæÎÒÒ²»á²âÊÔ¼¸¿îÖ§³ÖDLSS 3µÄÓÎÏ·À´¿´¿´ËüµÄÊµÕ½±íÏÖÈçºÎ¡£
µ±È»£¬ÎªÁËÊµÏÖ³öÉ«µÄÐÔÄÜÊÍ·Å£¬Ç¿º·µÄÉ¢ÈÈÅäÖÃ¿Ï¶¨ÊÇ²»¿É»òÈ±µÄ£¬À×ÉñZERO 2023Åä±¸ÁË·ç¶´É¢ÈÈ¼Ü¹¹4.0£¬ÓµÓÐË«·çÉÈ+ËÄ³ö·ç¿Ú+ÎåÈÈ¹ÜµÄ×éºÏ£¬60mm´óÖ±¾¶·çÉÈ£¬ÓÐ×Å¸ü´óµÄ·çÁ¿£¬²¢ÇÒ¼ÓÈëÁËµ¼ÈÈÐ§ÂÊ¸ü¸ßµÄ31ºÅÔªËØµ¼ÈÈ²ã£¬½øÒ»²½ÌáÉýÉ¢ÈÈÐ§ÂÊ¡£
ÏÂÃæÎÒÃÇÍ¨¹ý¿¾»ú²âÊÔ¿´¿´ËüµÄÐÔÄÜÊÍ·ÅºÍÉ¢ÈÈ±íÏÖÈçºÎ£¬ÔÚ¿ñ±©Ä£Ê½²¢Ò»¼üÇ¿ÀäµÄÇé¿öÏÂ£¬Ê¹ÓÃAIDA64¶ÔCPUµ¥¿¾30·ÖÖÓ+£¬¹¦ºÄ¿ÉÒÔÎÈ¶¨ÔÚ110W×óÓÒ£¬CPUÔ¼Îª95¡æ×óÓÒ¡£
Ê¹ÓÃAIDA 64+Furmark¶ÔCPU+GPUË«¿¾30·ÖÖÓ+£¬CPU¹¦ºÄÔÚ53W×óÓÒ£¬ÏÔ¿¨¹¦ºÄÎª150W×óÓÒ£¬ÎÂ¶ÈÔÚ83¡æ×óÓÒ;GPU²¿·ÖÎª150W×óÓÒ£¬ÎÂ¶ÈÎª80¡æ×óÓÒ£¬×Ü¹¦ºÄÔÚ203W×óÓÒ£¬ÐÔÄÜÊÍ·Å»¹ÊÇºÜ²»´íµÄ¡£
2K³©Íæ3AÓÎÏ·´ó×÷ DLSS 3ÖúÁ¦Ö¡ÂÊ±¶Ôö
ÏÂÃæ¾ÍÀ´¿´¿´ÓÎÏ·Õâ¿éµÄÊµÕ½±íÏÖ£¬ÎÒÃÇÑ¡ÔñÁË°üÀ¨¡¶CS:GO¡·¡¢¡¶¹ÅÄ¹ÀöÓ°£º°µÓ°¡·¡¢¡¶´Ì¿ÍÐÅÌõ£º°ÂµÂÈü¡·¡¢¡¶µØÌú£ºÀëÈ¥¡·µÈÖ÷Á÷ÍøÓÎºÍ3AÓÎÏ·ÒÔ¼°¡¶F1 2022¡·¡¢¡¶Èü²©Åó¿Ë 2077¡·ºÍ¡¶»ô¸ñÎÖ´ÄÖ®ÒÅ¡·Èý¿îÖ§³ÖDLSS 3µÄÓÎÏ·½øÐÐÁË²âÊÔ£¬²âÊÔ·Ö±æÂÊ¾ùÎª2560*1600¡£
ÏÈÀ´¿´¼¸¿î²»Ö§³ÖDLSS 3µÄÓÎÏ·£º
ÒÀ¿¿×ÅÆì½¢¼¶±ðµÄÐÔÄÜ£¬À×ÉñZERO 2023¿ÉÒÔÔÚ×î¸ß»ÖÊÏÂºÜÇáËÉÊ¤ÈÎ½üÐ©ÄêµÄÖ÷Á÷3AÓÎÏ·£¬¼´±ãÓÐµÄÓÎÏ·ÔÚ¿ªÆô¹â×·ºóÖ¡ÂÊ»áÆ«µÍ£¬µ«ÔÚDLSSµÄ°ïÖúÏÂ»¹ÊÇÊµÏÖÁËÁ÷³©µÄÔËÐÐ£¬Í¬Ê±240HzµÄ¸ßË¢ÆÁÄ»ÔÚ¡¶CS£ºGO¡·ÕâÑùµÄFPSÓÎÏ·ÖÐÔò»á·¢»Ó³ö¸üºÃµÄÐ§¹û£¬´øÀ´¸ü¼ÓË¿»¬Á÷³©µÄ»Ãæ¡£
½Ó×ÅÕâ¼¸¿îÔòÊÇ¸ü¼ÓÐÂÇÒ¸ü³ÔÅäÖÃµÄÓÎÏ·£¬°üÀ¨Ä¿Ç°µÄÓ²¼þÉ±ÊÖ¡¶Èü²©Åó¿Ë2077¡·¡¢½ñÄêµÄÈÈÃÅÐÂ×÷¡¶»ô¸ñÎÖ´ÄÖ®ÒÅ¡·ÒÔ¼°¶ÔÁ÷³©¶ÈÒªÇóºÜ¸ßµÄ¡¶F1 2022¡·£¬Èý¿îÓÎÏ·¾ùÌá¹©ÁË¹âÏß×·×Ù£¬Ò²Ö§³ÖDLSS 3(³¬·Ö±æÂÊ+Ö¡Éú³É)¡£
ÎÒÃÇÏÈÀ´¿´²âÊÔ½á¹û£º
¿ÉÒÔ¿´µ½£¬¼´±ã¿áî£i9-13900HX+RTX 4080µÄ×éºÏÒÑ¾ÓÐ×Å·Ç³£Ç¿µÄÐÔÄÜÁË£¬µ«Ãæ¶ÔÄ¿Ç°×î³ÔÅäÖÃµÄÓÎÏ·£¬²»¿ª¹â×·µÄ»°Á÷³©ÔËÐÐ¶¼Ã»É¶ÎÊÌâ£¬µ«ÔÚ×î¸ß»ÖÊ+¹â×·ÀÂúµÄÇé¿öÏÂ»¹ÊÇÑ¹Á¦ºÜ´óµÄ£¬ÕâÊ±ºòDLSS 3(³¬·Ö±æÂÊ+Ö¡Éú³É)¾Í·¢»Ó³öÁËºÜºÃµÄ×÷ÓÃ£¬ÎÒ»ù±¾Ñ¡ÔñµÄ¶¼ÊÇÖÊÁ¿(²àÖØ»ÖÊ)µµÎ»£¬ÅäºÏÉÏÖ¡Éú³É£¬ÔÚ¼¸ºõ²»ËðÊ§»ÖÊµÄÇé¿öÏÂ£¬Èý¿îÓÎÏ·¶¼ÊµÏÖÁËÖ¡ÂÊ2-3±¶µÄÌáÉý£¬Ð§¹û·Ç³£ÏÔÖø£¬¡¶Èü²©Åó¿Ë 2077¡·ºÍ¡¶»ô¸ñÎÖ´ÄÖ®ÒÅ¡·Ò²ÊÇ´Ó¿¨¶ÙµÄÖ¡ÂÊ³É¹¦´ïµ½ÁËÁ÷³©¡£
¹âÏß×·×Ù¶ÔÓÚÏÔ¿¨µÄ¸ºµ£ÊÇ·Ç³£´óµÄ£¬¶ø¿ªÆôºóµÄ¹âÓ°Ð§¹ûËù´øÀ´µÄÊÓ¾õ¹Û¸ÐÌáÉýÍ¬ÑùÊÇ·Ç³£Ã÷ÏÔµÄ£¬¹âÏßµÄÕÛÉä¡¢·´ÉäµÈÐ§¹û¶¼±äµÃ¸ü¼ÓÕæÊµ£¬´ó¼Ò¿ÉÒÔ´ÓÏÂÃæÁ½×é¹â×·¿ªÆôºÍ¹Ø±ÕµÄ¶Ô±ÈÖÐÃ÷ÏÔ¸ÐÊÜµ½£¬²î±ðÊÇ·Ç³£´óµÄ¡£
ÓÎÏ·ÉñÆ÷Ò²ÊÇÉú²úÁ¦ °ì¹«´´×÷ÒàÓÐ¸ßÐ§ÂÊ
µ±È»£¬ÓµÓÐÈç´ËÇ¿º·ÐÔÄÜµÄÀ×ÉñZERO 2023³ýÁËÊÇÒ»¿îÓÎÏ·ÉñÆ÷Íâ£¬ÔÚÈÕ³£°ì¹«ºÍÉú²ú´´×÷·½ÃæÍ¬ÑùÓÐ×Å²»Ë×µÄË®Æ½¡£ÔÚPCMark 10µÄÏÖ´ú°ì¹«»ù×¼²âÊÔÖÐÈ¡µÃÁË8885µÄ¸ß·Ö£¬Ó¦¶ÔÈÕ³£ÍøÒ³ä¯ÀÀ¡¢ÎÄµµ±à¼ÍêÈ«ÊÇÎÞÑ¹Á¦µÄ¡£
»¹ÓÐ²»ÉÙÐ¡»ï°é¶¼»áÓÃµ½µÄPhotoShop¡¢Premiere ProµÈ×¨ÒµÈí¼þ(¾ùÎª2022°æ)£¬ÎÒÃÇÍ¨¹ýPugetBench²âÊÔ²å¼þ½øÐÐ¶ÔÓ¦µÄÐÔÄÜ²âÊÔ£¬ËüÄÜ¹»Ä£ÄâÓÃ»§ÈÕ³£µÄÍ¼Æ¬±à¼´¦ÀíºÍÊÓÆµ¼ô¼µÄ²Ù×÷¡£ÆäÖÐPSµÃ·ÖÎª1055£¬PRµÃ·ÖÎª1065£¬Æ½Ê±ÐÞÍ¼»òÕßÊÇ¼ô¼4KÊÓÆµ¶¼»áºÜÁ÷³©¡£
À´¸ö¸üÎªÖ±¹ÛµÄ²âÊÔ£¬ÒÔPremiere ProÎªÀý£¬½«1¸öÔ¼19GµÄ¹¤³ÌÎÄ¼þµ¼³öÎª5·ÖÖÓµÄmp4¸ñÊ½µÄÊÓÆµ£¬´îÔØ¿áî£i7-12700H(45W)µÄÇá±¡±¾ÓÃÊ±Ô¼Îª6·Ö03Ãë£¬¶øÀ×ÉñZERO 2023ÓÃÊ±½öÎª1·Ö45Ãë×óÓÒ£¬Ð§ÂÊÖ±½ÓÌáÉýÁËÊý±¶¡£
Ð´ÔÚ×îºó
×ÜÌåÀ´Ëµ£¬Õâ¿î²úÆ·¾ø¶ÔËãÉÏµÄÊÇÒ»¿î³¬¸ßÐÔ¼Û±ÈµÄÆì½¢¼¶ÓÎÏ·±¾£¬16Ó¢´çµÄ¸ß·Ö+¸ßË¢Õ±ß´óÆÁÅäºÏÉÏÆôÊ¾Éè¼ÆÓïÑÔºÍ·á¸»µÄµÆÐ§£¬ÔÚÑÕÖµºÍÓÎÏ··ÕÎ§¸ÐÕâ¿é¶¼·Ç³£²»´í;¿áî£i9-13900HX´îÅäRTX 4080ÒÆ¶¯GPUËù´øÀ´µÄÇ¿º·ÐÔÄÜÍêÈ«¿ÉÒÔÈÃÍæ¼ÒÔÚ2K+·Ö±æÂÊÏÂ³©Íæ¸÷ÖÖ3AÓÎÏ·´ó×÷£¬Í¬Ê±Ò²ÄÜ¸ßÐ§µÄÓ¦¶ÔÉú²ú´´×÷ÐèÇó£¬²»¹ýÊ¹ÓÃÒ»¼üÇ¿Àäºó·çÉÈµÄÔëÒôÈ·ÊµÓÐÐ©ÂÔ´ó¡£ÎÒÄÃµ½µÄÕâÌ¨ÊÇ16GB+512GBµÄ°æ±¾£¬¶ÔÓÚÍæ3AÓÎÏ·µÄÐ¡»ï°éÀ´Ëµ¿ÉÄÜÓÐµãÐ¡£¬ºÃÔÚÖ÷°åÉÏÔ¤ÁôÁË½Ó¿Ú£¬¶¯ÊÖÄÜÁ¦½ÏÇ¿µÄ»°¿ÉÒÔ×ÔÐÐ½øÐÐÀ©Õ¹ºÍÉý¼¶£¬Ä¿Ç°SSDµÄ¼Û¸ñÒ²ºÜÊÊºÏÈëÊÖ£¬¶ø×Ô¼º²»Ïë¶¯ÊÖµÄ»°Ôò¿ÉÒÔÖ±½ÓÑ¡Ôñ32GB+1TBµÄ¸ßÅä°æ±¾£¬¸ü¼ÓÊ¡ÊÂÒ»Ð©¡£Èç¹ûÄãÏëÒªÓÃ½ÏµÍµÄÔ¤Ëã»ñµÃÆì½¢¼¶±ðµÄÓÎÏ·ÌåÑé£¬ÄÇÃ´Õâ¿îÀ×ÉñZERO 2023È·ÊµÊÇ¸ö·Ç³£²»´íµÄÑ¡Ôñ¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â