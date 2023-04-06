AMD Zen 4处理器开启降价潮，锐龙9 7900发售3个月已降650元！

【天极网笔记本频道】去年AMD发布Zen 4处理器，带来AMD 锐龙 7000X系列，随后又在年初推出AMD 锐龙 7000系列和AMD 锐龙 7000X3D系列。不过发售后不久，AMD Zen 4处理器就开启降价潮，甚至锐龙9 7900才上市3个月，已由首发的3199元，降价至2549元，降了650元。

规格上，锐龙9 7900为12核24线程，频率可达5.4GHz，TDP为65W。而锐龙9 7900的带X版本锐龙9 7900X也从原先的3299元降到2899元，规格同样为12核24线程，频率可达5.6GHz，TDP为170W。

除此之外，AMD锐龙7 7700X也开启促销活动，秒杀价仅需2199元，甚至比定位还低一档的锐龙7 7700更便宜。采用8核16线程设计，L2缓存翻倍达到40MB，而加速频率也达到惊人的5.4Ghz，TDP功耗却依然维持在105W，进步非常之大。而年初AMD发布的锐龙7 7700则是前者基础上的阉割版，虽然同样是8核16线程，但最高频率低了0.1Ghz，仅有5.3GHz，而TDP却保持在65W，对于普通用户而言性能依然非常强大。

同样的，刚刚上市一个月的锐龙9 7900X3D在海外价格也已有所下调，目前已经降至585美元，折合人民币约4000元左右，相较国行4499元有着近500元的降价幅度。，锐龙9 7900X3D比锐龙9 7900X默认频率低了300MHz，只有4.4GHz，但是加速频率保持一致为5.6GHz。而在缓存方面，一样拥有12 MB二级缓存+64MB三级缓存+ 64MB 3D V-Cache缓存，共计140MB的超大缓存。

据介绍，AMD锐龙7000处理器号称采用全球首个5nm 处理器核心，其中CPU核心依旧采用小芯片设计;I/O核心采用了全新6nm工艺，集成了RDNA2核显、DDR5、PCIe 5.0控制器，官方称其基于低功耗架构。

这次全新的Zen4架构改进增强了分支预测器，提高了处理器的指令管线的效率，并且更大的微指令缓存空间，使得处理器的执行效率更高。随着热数据不断发展提升，AMD Zen4架构使用了1M的L2缓存，使得处理器的浮点计算性能得到明显提升，并且这次的Zen4架构处理器支持AVX-512指令集。

与此同时，AMD锐龙7000处理器的AM5接口升级了LGA1718接口，这样能够保证处理器的接口强度，减少CPU阵脚损坏的情况发生，并且全新的LGA接口，也能够让处理器的设计也更加方便合理，方便后续核心的设计和升级，并且在安装的时候也相对于更加简便一些。

目前看来，AMD Zen 4处理器开启了一场降价潮，这与近年来半导体寒冬和全球经济下滑不无关系，同时AMD在技术上落后于英特尔，所以几乎每一代处理器AMD都 会开启降价大法来获得用户。全球消费电子市场的萎靡，导致处理器需求下降，AMD处理器降价也是预料之中，对于用户而言，如今正是购买AMD处理器的绝佳时间点。