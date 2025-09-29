¸ßÍ¨æçÁúX2 Elite ExtremeÅÜ·ÖÊµ²â£ºµÚÈý´úOryon CPUÇ¿µÃÀëÆ×
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿ÔÚ¸Õ¸ÕÂäÄ»µÄ2025æçÁú·å»áÉÏ£¬ÃæÏòPCµÄ¼ÆËãÆ½Ì¨æçÁúX2 Elite ExtremeºÍæçÁúX2 EliteÕýÊ½ÁÁÏà¡£ÆäÖÐ£¬²ÉÓÃµÚÈý´ú×ÔÑÐOryon CPU£¬ÆµÂÊ×î¸ß5.0GhzµÄæçÁúX2 Elite Extreme²»½ö¶Ô±ÈÉÏ´úÐÔÄÜ´ó·ùÌáÉý£¬¸ù¾Ý¸ßÍ¨¹«²¼µÄ²âÊÔ³É¼¨£¬¸üÄÜÈÃÒ»ÖÚx86¾ºÆ·¡°ºó±³·¢Á¹¡±¡£
æçÁúX2 Elite ExtremeÓµÓÐ18¸öºËÐÄ£¬»º´æ53MB¡£12¸ö³¬¼¶ÄÚºËÖ÷ÆµÎª4.4GHz£¬²¢ÇÒÖ§³Ö×î¶àÁ½¸öºËÐÄÆµÂÊÔËÐÐÔÚ5.0GHz£¬ÕâÒ²ÊÇArmÖ¸Áî¼¯¼æÈÝCPUµÚÒ»´Î´ïµ½5.0GHz¡£ÆäÓà6¸öºËÐÄÎªÖ÷Æµ×î¸ß3.6GHzµÄÐÔÄÜÄÚºË¡£æçÁúX2 Elite Extreme¿É×î¸ßÅä±¸128GBÒÔÉÏÄÚ´æ£¬Ö§³Ö192-bitÎ»¿í£¬Ìá¹©228GB/sµÄ¸ß´ø¿í¡£
ÔÚ²úÆ··¢²¼Ê±£¬¸ßÍ¨Î§ÈÆÀíÂÛÐÔÄÜ²âÊÔ¡¢Éú²úÁ¦¡¢AIÐÔÄÜµÈ¶à¸ö·½ÃæÓë¾ºÆ·½øÐÐÁË¶Ô±È£¬¿ÉÒÔËµÊÇÐÔÄÜ¼°ÄÜÐ§±íÏÖÏàµ±³öÉ«¡£
ÔÚæçÁú·å»áÆÚ¼ä£¬Ìì¼«ÍøÒ²Í¨¹ý¹¤³Ì»úÏÖ³¡¶ÔæçÁúX2 Elite Extreme½øÐÐÁËÅÜ·Ö²âÊÔ£¬ÎÒÃÇÒ»ÆðÀ´¿´¿´¡£
Ê×ÏÈÀ´¿´CPUÐÔÄÜ²âÊÔ£¬ÔÚCineBench 2024ÖÐ£¬æçÁúX2 Elite ExtremeµÄ¶àºË³É¼¨´ïµ½ÁË1982£¬µ¥ºË³É¼¨Îª161¡£
ÔÚGeekBench 6²âÊÔÖÐ£¬µ¥ºË³É¼¨Îª4085£¬¶àºË³É¼¨Îª23410¡£
¾ÍCPUÀíÂÛÐÔÄÜ¶øÑÔ£¬æçÁúX2 Elite ExtremeµÄµ¥ºË¼°¶àºË³É¼¨ÄÜ¹»ÁìÏÈÓ¢ÌØ¶û¡¢AMDÃæÏòÓÎÏ·±¾Æ½Ì¨µÄ×îÐÂÒ»´úHX´¦ÀíÆ÷´ïµ½20%ÒÔÉÏ¡£Èç¹ûÊÇ¶Ô±ÈÃæÏòÇá±¡±¾¡¢È«ÄÜ±¾µÄx86´¦ÀíÆ÷Æ½Ì¨£¬æçÁúX2 Elite ExtremeµÄµ¥ºË³É¼¨ÓÅÊÆ³¬¹ýÁË30%£¬¶àºËÐÔÄÜÁìÏÈÉõÖÁÄÜ¹»´ïµ½100%ÒÔÉÏ¡£µÚÈý´úOryon CPU¡Ïàµ±Ç¿º·ÁË¡£
ÔÙÀ´¿´GPUÐÔÄÜ£¬æçÁúX2 Elite Extreme²ÉÓÃÈ«ÐÂ¼Ü¹¹µÄ¸ßÍ¨Adreno GPU£¬ÆµÂÊ´ïµ½1.85GHz£¬Ö§³ÖDX12.2 Ultimate¡¢Vulkan 1.4¡¢OpenCL 3.0µÈ×îÐÂµÄAPI£¬ÌáÉýÁË¹âÏß×·×ÙµÈÐÔÄÜ¡£
×÷ÎªÐÂÆ½Ì¨µÄÒ»´óÁÁµã£¬æçÁúX2 Elite Extreme´øÀ´ÁË´ïµ½2.3±¶µÄÄÜÐ§ÌáÉý£¬»¹ÊÊÅäÁË¸ü¶àÓÎÏ·£¬²¿·ÖÓÎÏ·ÖÐµÄÐÔÄÜ±íÏÖ½ÏÇ°´ú·ÁËÒ»·¬¡£ÕâÐ©ÌáÉý¶ÔÓÚÀ©Õ¹æçÁúPCÊ¹ÓÃ³¡¾°¡¢Âú×ã¸´ÔÓÓÃ»§ÐèÇó¶øÑÔÓÖÏòÇ°ÂõÁËÒ»²½¡£Ö»²»¹ý£¬¶Ô±Èx86ÉúÌ¬£¬ÓÎÏ·»òÕßËµÏÔ¿¨²¿·ÖÈÔ¾ÉÊÇæçÁú¼ÆËãÆ½Ì¨µÄ¶Ì°å£¬»¹ÐèÒª³ÖÐø×·¸Ï¡£
ÔÚ3DMarkµÄSolar Bay²âÊÔÖÐæçÁúX2 Elite ExtremeµÃ·ÖÎª22546£¬GPUÖ¡ÂÊ85.73;ÔÚSteel Nomad LightÖÐ£¬·ÖÊýÎª5606£¬GPUÖ¡ÂÊ41.53¡£
NPU·½Ãæ£¬æçÁúX2 Elite Extreme¼¯³ÉµÄHexagon NPU±»¸ßÍ¨³ÆÎªÃæÏò±Ê¼Ç±¾µçÄÔµÄ¡°È«Çò×î¿ìNPU¡±£¬Ö§³Ö80TOPS AI´¦ÀíÄÜÁ¦£¬ÐÔÄÜ½ÏÉÏ´úÌáÉýÁË47%¡£
ÔÚUL ProcyonµÄAI¼ÆËã»úÊÓ¾õ²âÊÔÖÐ£¬Æä³É¼¨Îª4199¡£
ÔÚGeekBench AI²âÊÔÖÐ£¬æçÁúX2 Elite ExtremeµÄ³É¼¨Îª89134¡£
×÷Îª¶Ë²àAI×îÔçµÄ²¼¾ÖÕßÖ®Ò»£¬¸ßÍ¨ÎªÒÆ¶¯¶ËAIÌåÑé´òÏÂÁËËãÁ¦»ù´¡£¬Ëæ×Å´óÄ£ÐÍÂäµØÖÕ¶Ë£¬æçÁúÆ½Ì¨Ò²ÔÚÊÖ»ú¡¢PC¶ËÂÊÏÈÖ§³Ö¡£Èç½ñËæ×ÅÁ¿»¯¼¼Êõ¡¢Ð¡Ä£ÐÍµÄ¿ìËÙ·¢Õ¹£¬ÖÕ¶Ë²àAIÇ±Á¦ÕýÖð²½ÊÍ·Å³öÀ´¡£ÌØ±ðÊÇ½áºÏÖÇÄÜÌå¡¢¸öÈËÖÇÄÜÖúÊÖ¡¢±¾µØÖªÊ¶¿âµÈ´´ÐÂÓ¦ÓÃÓë¹¦ÄÜ£¬¸ü°²È«¡¢¸ü¸ßÐ§¡¢¸ü¸öÐÔ»¯µÄ¶Ë²àAIÓú·¢ÈÃÈËÆÚ´ý¡£
×îºóÀ´¿´¿´ÓëÈÕ³£Ê¹ÓÃ³¡¾°Ïà¹ØµÄÁ½Ïî²âÊÔ£¬Ê×ÏÈÊÇÕë¶ÔWebÓ¦ÓÃµÄ²âÊÔSpeedometer£¬³É¼¨Îª52.4£¬¶Ô±ÈÉÏ´úÌáÉýÏÔÖø¡£
ºÜ¶àÍøÓÑ¿ÉÄÜ¶ÔÓÚÕâÏî²âÊÔ±È½ÏÄ°Éú£¬ËùÒÔ¼òµ¥½éÉÜÏÂ¡£SpeedometerÖØµã¹Ø×¢ÀûÓÃä¯ÀÀÆ÷Õ»ºÍ¿ò¼ÜµÄÓ¦ÓÃµÄÏìÓ¦ËÙ¶ÈºÍÐÔÄÜ£¬ÓÃÓÚºâÁ¿CPU´¦ÀíÓÃ»§ÈÕ³£Êµ¼ÊÈÎÎñµÄÐ§ÂÊ£¬±ÈÈçÈÕ³£Ê¹ÓÃä¯ÀÀÆ÷µÄÍøÒ³¼ÓÔØ¡¢ÔÚÏßÄÚÈÝ½»»¥¡¢ÔËÐÐwebÓ¦ÓÃ¡£²¢ÇÒÎ¢ÐÅ¡¢ÌÔ±¦µÈÒ²¶¼ÓÐ»ùÓÚChromiumÄÚºËµÄÓ¦ÓÃ³¡¾°£¬ËùÒÔSpeedometerÒ²ÄÜ¹»Ò»¶¨³Ì¶ÈÉÏ·´Ó³ÓÃ»§ÈÕ³£Ê¹ÓÃÖÐÖÕ¶ËµÄÁ÷³©¶È¡£
ÔÚUL ProcyonµÄOffice°ì¹«Éú²úÁ¦²âÊÔÖÐ£¬æçÁúX2 Elite ExtremeµÄ³É¼¨Îª9649£¬ÆäÖÐWordÎª12467£¬ExcelÎª8341£¬PPTÎª10132£¬OutlookÎª7020¡£
±È½ÏÒÅº¶µÄÊÇ²âÊÔÊ±¼äÓÐÏÞ£¬ÐÂÆ½Ì¨ÔÚ²»²åµçÊ±µÄÐÔÄÜ±íÏÖÖ»ÄÜµÈµ½²úÆ·ÉÏÊÐºóÔÙÀ´½ÒÏþÁË¡£²»¹ý£¬³ýÁËÔÚÏÖ³¡½øÐÐÐÔÄÜ²âÊÔ£¬¸ßÍ¨»¹Õ¹Ê¾ÁË¶à¿î´îÔØæçÁúX2 EliteÏµÁÐµÄPC²Î¿¼Éè¼Æ£¬³ýÁË²»Í¬³ß´çµÄ±Ê¼Ç±¾¡¢¶þºÏÒ»²úÆ·Íâ£¬Mini PCµÄÉè¼ÆÊ®·Ö¶áÈËÑÛÇò¡£
Õâ¸ö¿´ÉÏÈ¥ºÜÏñCD£¬ËÆºõÖ»ÓÐ¼¸ÕÅ¹âÅÌºñµÄ¼Ò»ï¾ÍÊÇÒ»Ì¨Mini PC£¬Ìá¹©ÁË·á¸»µÄ½Ó¿Ú¡£
³ý´ËÖ®Íâ£¬»¹ÓÐÄ£¿é»¯Éè¼ÆµÄMini PC£¬´îÅä¶¨ÖÆµÄÏÔÊ¾Æ÷¿ÉÒÔÔÚÐ¡Ì¨Ê½»ú¡¢Ò»Ìå»úÖ®¼äÇáËÉÇÐ»»¡£
ÔÚ·¢²¼æçÁúX2 EliteÏµÁÐÊ±£¬¸ßÍ¨Ò²Ìáµ½ÔÚ¹ýÈ¥¼¸ÄêÖÐÓëÈíÓ²¼þºÏ×÷»ï°éÐ¯ÊÖ³ÖÐøÍêÉÆæçÁúPCÉúÌ¬£¬²»½ö´òÔìÁË³¬¹ý150¿î²úÆ·£¬Í¬Ê±Èí¼þÓ¦ÓÃµÄÊÊÅäÒ²ÓÐÁË³¤×ã½ø²½¡£ÀýÈçÔÚ½éÉÜÐÂÆ·ÐÔÄÜÊ±£¬ÃæÏòAdobeÈ«¼ÒÍ°£¬ÐÂÒ»´úæçÁúPCÓ¦¸Ã»áÓÐ¸üÇ¿¾¢µÄ±íÏÖ¡£
¾¡¹ÜÒªÔÚÊÐ³¡´òÏÂÒ»Æ¬ÊôÓÚ×Ô¼ºµÄ·Ý¶î»¹ÓÐºÜ¶àÌôÕ½£¬µ«´Ó2ÄêÇ°¸ßÍ¨ÍÆ³öæçÁúX Elite¼ÆËãÆ½Ì¨ÖÁ½ñ£¬»òÕß×·ËÝµ½¸üÔçµÄæçÁú835£¬ÎÞÂÛÊÇÆ½Ì¨µü´ú»¹ÊÇÉúÌ¬½¨Éè£¬¶ÔÓÚPCÊÐ³¡¸ßÍ¨Ò»Ö±ÔÚ³ÖÐø·¢Á¦£¬²¢ÇÒÎ§ÈÆ×ÔÉíÄÜÐ§¡¢Á¬½ÓµÈÓÅÊÆ£¬ÈÃ²úÆ·¾ß±¸²îÒì»¯¾ºÕùÁ¦¡£¸üÖØÒªµÄÊÇ£¬æçÁúPCµÄÇ±Á¦ÕýÖð½¥×ª»¯ÎªÉú²úÁ¦¡¢´´×÷Á¦£¬´ÓÄÜÓÃÏò×ÅºÃÓÃ¹ý¶É¡£
¸ù¾Ý¸ßÍ¨¹«²¼µÄÏûÏ¢£¬´îÔØæçÁúX2 EliteÏµÁÐµÄÖÕ¶ËÔ¤¼ÆÓÚ2026ÄêÉÏ°ëÄêÉÏÊÐ£¬½ìÊ±ÐÂÒ»´úæçÁúPC½«´øÀ´ÄÄÐ©ÓÃ»§ÌåÑéÉý¼¶£¬ÔÚÕæÊµ³¡¾°ÏÂÐÔÄÜ±íÏÖÓÖÈçºÎ£¬¾ÍÈÃÎÒÃÇÊÃÄ¿ÒÔ´ý°É¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â