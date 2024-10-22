RTX 4060¶ÀÏÔ¼Ó³Ö£¬StudioÉè¼Æ±¾»ªË¶ProArt ´´16 2024µ½ÊÖ12999Ôª£¡
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿Ãæ¶Ô¸ßÇ¿¶ÈµÄ°ì¹«ÈÎÎñ¡¢´´Òâ¼ô¼µÈ¸üÎª×¨ÒµµÄ´´×÷³¡¾°£¬Ò»Ì¨ÐÔÄÜ×¿Ô½µÄAI×¨Òµ´´×÷±¾ÄÜÈÃÎÒÃÇÈç»¢ÌíÒí¡¢ÊÂ°ë¹¦±¶£¬¶ø»ªË¶ProArt ´´16 2024¾ÍÊÇµ±Ç°AI×¨Òµ´´×÷±¾µÄÊ×Ñ¡¡£Æä´îÔØNVIDIA® GeForce RTX™4060±Ê¼Ç±¾µçÄÔGPU£¬½èÖú NVIDIA GeForce RTX™ GPU »ñµÃ¸üÏÈ½øµÄ AI ÌåÑé£¬GeForce RTX™ 4060±Ê¼Ç±¾µçÄÔÌá¹©±¾µØGPU AI ËãÁ¦233 TOPS£¬¼ÓËÙÓÎÏ·¡¢´´×÷¡¢ÈÕ³£¹¤×÷ºÍ¿ª·¢¡£»¹ÊÊÅäÁËNVIDIA Studio´´Òâ¼ÓËÙ£¬ÔÙ¸¨ÒÔAMDÈñÁúAI 9 HX 370´¦ÀíÆ÷£¬È«ÃæÆõºÏ×¨Òµ´´×÷ÕßµÄÊ¹ÓÃÐèÇó¡£
»ªË¶ProArt ´´16 2024´îÔØµÄNVIDIA® GeForce RTX™ 40 ÏµÁÐ±Ê¼Ç±¾µçÄÔ GPU ÓµÓÐÇ¿¾¢ÐÔÄÜ£¬±¸ÊÜÍæ¼ÒºÍ´´×÷ÕßÇàíù¡£¸ÃÏµÁÐ GPU ÓÉ¸ü¸ßÐ§µÄ NVIDIA Ada Lovelace ¼Ü¹¹Ìá¹©¶¯Á¦Ö§³Ö£¬½èÖú AI Çý¶¯µÄ DLSS 3 ¿ÉÊµÏÖÐÔÄÜÖÊµÄ·ÉÔ¾¡£µÃÒæÓÚÈ«¾°¹âÏß×·×Ù¼¼Êõ¼Ó³Ö£¬Ä£ÄâÕæÊµµÄ¹âÏß·´ÉäºÍÕÛÉäÐ§¹û£¬µÞÔìèòèòÈçÉúµÄÐéÄâÊÀ½ç¡£´ËÍâ£¬Max-Q ¼¼Êõ¿ÉÓÅ»¯ÏµÍ³ÐÔÄÜ¡¢¹¦ºÄ¡¢µç³ØÐøº½Ê±¼äºÍÒôÐ§£¬ÊµÏÖÐ§ÂÊÓëÐøº½µÄÍêÃÀÆ½ºâ¡£
ÎªÁË¸üºÃµØ°ïÖúÓÃ»§½øÐÐ´´ÒâÉú²ú´´×÷£¬»ªË¶ProArt ´´16 2024»¹ÓÐNVIDIA StudioÆ½Ì¨Çý¶¯Ìá¹©ÖúÁ¦£¬¿ÉÒÔÕë¶ÔÄÚÈÝ´´×÷Ìá¹©ËÙ¶È¸ü¿ìµÄGPU¡£»ùÓÚ×¨ÓÃµÄ¹âÏß×·×Ù¡¢AIºÍÊÓÆµ±àÂëÓ²¼þ£¬RTX GPU¿É´ó·ùÌáÉý3D¡¢ÊÓÆµºÍÖ±²¥¹¤×÷Á÷µÄËÙ¶È;Ö§³Ö³¬¹ý110¿îRTXºÍAI¼ÓËÙµÄ´´ÒâÓëÉè¼ÆÓ¦ÓÃ£¬ÆäÖÐAdobe CreativeCloudÌ×¼þ¡¢Autodesk Maya¡¢Blender¡¢Blackmagic Davinci Resolve¡¢OBS¡¢UnityµÈÒ»°ÙÓà¿îÈ«Çò×îÈÈÃÅµÄ´´ÒâÓ¦ÓÃ¾ù²ÉÓÃRTX¼ÓËÙ¹¦ÄÜ£¬ÖúÁ¦´´Òâ°®ºÃÕß¡¢ÒÕÊõ¼ÒºÍ×¨ÒµÉè¼ÆÊ¦ÃÇÁé¸Ð±Å·¢¡£
Í¬Ê±³öÉ«µÄNVIDIA StudioÇý¶¯£¬¾¹ý¹ã·º²âÊÔ£¬ÄÜ¹»´øÀ´´´×÷ÕßÃÇËùÐèµÄÐÔÄÜºÍ¿É¿¿ÐÔ£¬È·±£Ã¿Î»´´×÷Õß¶¼ÄÜÓµÓÐ¸ßÐ§´´×÷ÌåÑé¡£
³ýÁËÇ¿´óµÄNVIDIA® GeForce RTX™ 4060±Ê¼Ç±¾µçÄÔGPUÖ®Íâ£¬»ªË¶ProArt ´´16 2024Ëù²ÉÓÃµÄAMDÈñÁúAI 9 HX 370´¦ÀíÆ÷Í¬Ñù¼«¾ß¿´µã¡£»ùÓÚZen5¼Ü¹¹ºÍ4nmÖÆ³Ì¹¤ÒÕ£¬¾ß±¸12ºËÐÄ24Ïß³Ì£¬µ¥ºËMaxÖ÷Æµ¸ß´ï5.1GHz¡£NPUÈ«ÐÂÉý¼¶ÎªXDNA2¼Ü¹¹£¬ËãÁ¦¸ß´ï50 TOPS£¬´îÅä±ù´¨ProÉ¢ÈÈ¼Ü¹¹£¬Õû»úÐÔÄÜÊÍ·Å¸ß´ï120W£¬ÇáËÉÓ¦¶Ô¸´ÔÓÊý¾Ý´¦Àí¡¢×¨ÒµÄÚÈÝ´´×÷¡¢Í¼ÏñÊÓÆµäÖÈ¾µÈÊ¹ÓÃ³¡¾°¡£ÄÚ´æ·½Ãæ£¬Åä±¸32GB LPDDR5X 7500MHz¸ßÆµÄÚ´æ£¬ÎÞÐèµ£ÐÄÉè±¸ÐÔÄÜºÍ´æ´¢¿Õ¼äµÄÏÞÖÆ£¬Âú×ã×¨ÒµÖÆ×÷Èí¼þ¸ßÐ§ÔËÐÐ¡£
´´×÷ÕßÉÙ²»ÁË³¤Ê±¼ä¶Ô×ÅÆÁÄ»·ÜÕ½£¬»ªË¶ProArt ´´16 2024Åä±¸ÁËÒ»¿é16:10 4K HDR OLED»ªË¶ºÃÆÁ£¬ÓµÓÐ100% P3¹ãÉ«Óò¡¢10-bitÉ«Éî¡¢¡÷E<1¸ßÉ«×¼µÈÌØÐÔ£¬¾ß±¸100Íò£º1³¬¸ß¶Ô±È¶È£¬·åÖµÁÁ¶È¸ß´ï600ÄáÌØ£¬Í¨¹ýÁËDisplayHDR True Black 600ÈÏÖ¤¡¢TÜVÀ³Òð»¤ÑÛÈÏÖ¤£¬²¢Ö§³ÖËÄÖÖ×¨ÒµÉ«ÓòÇÐ»»£¬Îª¸ßÖÊÁ¿×÷Æ·µÄ´´×÷Ìá¹©¼áÊµ±£ÕÏ¡£ÁíÍâ£¬»¹Ö§³Ö10µã´¥¿Ø¡¢ASUS Pen£¬Áé»î¸ßÐ§µÄ½»»¥·½Ê½´ó´óÌáÉý´´×÷ÌåÑé¡£
³ÁÎÈÄÚÁ²ÇÒ¾«ÖÂµÄÍâ¹ÛºÍÇá±¡±ãÐ¯µÄ»úÉíÒ²ÊÇ»ªË¶ProArt ´´16 2024µÄÁÁµã¡£Æä²ÉÓÃ¼«¼òÃÀÑ§Éè¼Æ£¬´îÅäÈ«ÐÂÆ·ÅÆ±êÊ¶¡¢´¹Ö±×°ÊÎÌõÎÆ£¬Æø³¡È«¿ª£¬Õû»úÇáÔ¼1.8kg¡¢±¡ÖÁ14.9mm£¬±ãÐ¯ÐÔÏàµ±³öÉ«¡£ÄÚÖÃ90Wh³¬´óÈÝÁ¿µç³Ø£¬Ö§³Ö100W PDÉÁ³ä£¬ÈÃÄã³ÖÐø¸ßÄÜ´´×÷£¬½Ó¿ÚÒ²ÊÇÒ»Ó¦¾ãÈ«£¬USB4¡¢USB3.2 Gen2 Type C¡¢2¡ÁUSB3.2 Gen2 Type A µÈµÈ£¬ËæÒâÍØÕ¹²»ÊÜÏÞ¡£ÖµµÃÒ»ÌáµÄÊÇ£¬»ªË¶ProArt ´´16 2024ÔÚCÃæ´¥¿Ø°åÉÏ»¹¼¯³ÉÁË»ªË¶ÐéÄâÐýÅ¥£¬Éî¶ÈÊÊÅäAdobe¡¢¼ôÓ³µÈ¶àÖÖ³£ÓÃ´´×÷Èí¼þ£¬²Ù×÷¸ü¼Ó¸ßÐ§£¬ÓÃ»§¿ÉÒÔÃâ·ÑÁìÓÃ6¸öÔÂ¼ôÓ³Vip»áÔ±£¬ÏíÊÜµ½¸ß¼¶±à¼¹¦ÄÜºÍ´´×÷×ÊÔ´¡£
×Ü¶øÑÔÖ®£¬»ªË¶ProArt ´´16 2024¾ß±¸NVIDIA ®GeForce RTX ™ 40ÏµÁÐ±Ê¼Ç±¾µçÄÔGPU¡¢AMDÈñÁúAI 9 HX 370´¦ÀíÆ÷¡¢4K OLED»ªË¶ºÃÆÁµÈÆì½¢¼¶ÅäÖÃ£¬ÎÞÒÉÊÇµ±ÏÂ×¨Òµ´´×÷±¾µÄÀíÏëÖ®Ñ¡¡£ 12ÔÂ31ÈÕÇ°¹º»ú¿ÉÏíÊÜ¸ß´ï20%µÄ¹ú²¹ÓÅ»Ý£¬×î¸ß¿É½ÚÊ¡2000Ôª(Ä¿Ç°±±¾©Ìì½ò¹ã¶«Õã½ÒÑ¿ª·Å²¹Ìù)£¬»ªË¶ProArt ´´16 2024 µ½ÊÖ¼Û12999Ôª¡£ÐÄ¶¯Ð¡»ï°é¸Ï½ô¼ÓÈë¹ºÎï³µ°É!
Ñ¡¹ºÁ´½Ó£º
https://item.jd.com/100125527306.html
ÁíÍâ£¬»ªË¶ProArt ´´13 2024ÖµµÃ×·ÇóÇá±ã´´×÷µÄÓÃ»§¹Ø×¢¡£ÆäÂã»úÖØÁ¿ÇáÔ¼1.38kg£¬±¡ÖÁ15.8mm£¬´îÔØNVIDIA® GeForce RTX™ 4060¡¢AMDÈñÁúAI 9 HX 370´¦ÀíÆ÷£¬»¹Åä±¸2.8K ¿É´¥¿ØOLED»ªË¶ºÃÆÁ¡¢È«¹æ¸ñµÄ´«Êä½Ó¿ÚÒÔ¼°¶ÀÌØµÄ»ªË¶ÐéÄâÐýÅ¥Éè¼Æ£¬³öÉ«µÄ×ÛºÏ±íÏÖÖµµÃ´ó¼Ò¿¼ÂÇ¡£
Ñ¡¹ºÁ´½Ó£º
https://item.jd.com/10108400874581.html
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â