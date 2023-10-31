3ÄÉÃ×¼Ó³Ö£¡M3ÏµÁÐ´¦ÀíÆ÷µÇ³¡£¬Mac¼Ò×å³£¹æ¸üÐÂ
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿¾ÍÔÚ¸Õ¸Õ£¬Æ»¹ûÓÃÒ»³¡¶ÌÔÝµÄ·¢²¼»á¸üÐÂÁËMacÏµÁÐ²úÆ·Ïß¡£ÔÚ±Ê¼Ç±¾¶Ë£¬Æ»¹ûÍÆ³öÁË´îÔØM3Ð¾Æ¬µÄMacBook Pro 14Ó¢´ç£¬´îÔØM3 Pro»òÕßM3 MaxÐ¾Æ¬µÄMacBook Pro 14Ó¢´ç£¬´îÔØM3 Pro»òÕßM3 MaxÐ¾Æ¬µÄMacBook Pro 16Ó¢´ç¡£Macbook AirÏµÁÐÔò²¢Ã»ÓÐ¸üÐÂ£¬ÔÚÊÛ°æ±¾ÒÀÈ»²ÉÓÃM2Ð¾Æ¬¡£
ÆäÖÐ±ä»¯±È½Ï´óµÄÊÇ´îÔØM3Ð¾Æ¬µÄMacBook Pro 14Ó¢´çÕâ¿î¶¨Î»¸ü¼ÓÈëÃÅµÄÐÍºÅ£¬ÆðÊÛ¼Û12999ÔªÆð£¬²ÉÓÃÁË´îÔØM3 ProºÍM3 Max°æMacBook ProÀàËÆµÄÄ£¾ß£¬µ«ÊÇUSB-C½Ó¿ÚµÄÊýÁ¿´Ó3¸öËõ¼õµ½2Á½¸ö¡£´îÔØM3Ð¾Æ¬µÄMacBook Pro 14Ó¢´çµç³ØÈÝÁ¿Ò²ÒªÂÔÐ¡Ò»Ð©Îª70ÍßÊ±£¬¶ø´îÔØM3 ProºÍM3 Max°æMacBook Pro 14Ó¢´çµÄµç³ØÈÝÁ¿Îª72.4ÍßÊ±¡£
Í¬Ê±Æ»¹ûÏÂ¼ÜÁËÓµÓÐTouchBarµÄMacBook Pro 13Ó¢´ç£¬ÖÁ´ËMacBook Pro²úÆ·ÏßµÄÄ£¾ßµÃµ½Í³Ò»¡£
µÃÒæÓÚ3ÄÉÃ×ÖÆ³Ì¹¤ÒÕµÄ¼Ó³Ö£¬ÐÂMacBook ProµÄÐøº½Ê±¼äÓÐËùÌáÉý£¬×î¶à¿ÉÒÔÌá¹©15Ð¡Ê±µÄÔÚÏßÍøÒ³ä¯ÀÀ»òÕß22Ð¡Ê±µÄÊÓÆµ²¥·Å£¬ÔÚÐÔÄÜÌáÉýµÄÍ¬Ê±£¬Æ»¹û±Ê¼Ç±¾µÄÐøº½ÓÅÊÆ½øÒ»²½À©´ó¡£
ÔÚ×ÀÃæ²úÆ·Ïß£¬Æ»¹û·¢²¼ÁË´îÔØM3Ð¾Æ¬µÄÐÂ¿î24´çiMac£¬ÊÛ¼Û10999ÔªÆð¡£ÖµµÃ×¢ÒâµÄÊÇ£¬iMacÏµÁÐÌø¹ýÁËM2Ê±´ú£¬Ö±½Ó´ÓM1Éý¼¶µ½ÁËM3¡£
ÐÂ¿î24´çiMacÔÚÉè¼ÆÉÏ±£³Ö²»±ä£¬¹¦ÄÜÉÏµÃÒâÓëÐ¾Æ¬µÄ¿ç´úÉý¼¶£¬Ïà±ÈÓÚÉÏÒ»´úÐÂÔö¶ÔWIFI 6EºÍÀ¶ÑÀ5.3µÄÖ§³Ö£¬ÏÂÔØËÙ¶ÈÏà±ÈÓÚÇ°´ú²úÆ·µÄÉý¼¶¸ß´ï2±¶¡£
ÎÒ¸öÈË±È½Ï³£ÓÃµÄMac MiniºÍMac Studio²úÆ·ÔòÃ»ÓÐÍ¬Ê±µÃµ½Ð¾Æ¬µÄÉý¼¶£¬¸öÈË¹À¼Æ½«ÓÚÃ÷ÄêµÄ´º¼¾ÐÂÆ··¢²¼»á¸üÐÂ¡£
M3ÏµÁÐÐ¾Æ¬´Ó¹Ù·½¸ø³öµÄÊý¾ÝÀ´¿´Ïà±ÈÉÏÒ»´úµÄÌáÉýÔÚ10%µ½20%×óÓÒ£¬ÌáÉý²»ËãºÜ´ó£¬¸üÊÊºÏM1ÏµÁÐÓÃ»§Éý¼¶¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â