´÷¶û³ÂêÝ£º³ÖÐø´´ÐÂÊÍ·Å¸ü¸ßÉú²úÁ¦£¬Âú×ãÓÃ»§¶ÔÖÇÄÜÌåÑéµÄÆÚ´ý
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿1ÔÂ10ÈÕ£¬ÔÚ¡°´÷¶ûÖÐ¹úCES 2024ÐÂÆ··¢²¼»á¡±ÉÏ£¬´÷¶ûÒ»¿ÚÆøÍÆ³öÁË°üÀ¨ALIENWARE¡¢XPS¡¢ÁéÔ½Èý´óÏµÁÐµÄ¶à¿î±Ê¼Ç±¾µçÄÔ£¬ÒÔ¼°ÏÔÊ¾Æ÷¡¢¼üÊóµÈÍâÉèÔÚÄÚµÄÖÚ¶àÐÂÆ·£¬´øÀ´È«ÐÂÉè¼Æ¡¢ÐÔÄÜÉý¼¶µÄÍ¬Ê±£¬Ò²½øÒ»²½Óµ±§ÁËÊ±ÏÂ×îÈÈÃÅµÄAI¡£
ÔÚ2023Äê12ÔÂ15ÈÕ£¬Ó¢ÌØ¶ûÕýÊ½·¢²¼¿áî£Ultra´¦ÀíÆ÷£¬²¢Ðû²¼½«ÓëOEM»ï°éÍÆ³ö³¬¹ý230¿î´îÔØ¿áî£Ultra´¦ÀíÆ÷µÄAI PC¡£´÷¶û²¢Ã»ÓÐÈÃÓÃ»§µÈÌ«¾Ã£¬Ê±¸ô²»×ãÒ»¸öÔÂ¾Í´ø×Å×Ô¼ÒÐÂÆ·À´ÁË£¬²»½öÊÇÔÚÇá±¡¸ßÐÔÄÜµÄXPS¡¢ÁéÔ½ÏµÁÐÖÐ½áºÏ¿áî£Ultra´øÀ´¸üÇ¿¾¢ÖÇÄÜËãÁ¦£¬¾ÍÁ¬ÃæÏòÓÎÏ·Íæ¼ÒµÄALIENWAREÒ²»ñµÃÁË¸ü·á¸»AI¼Ó³Ö¡£
²»Í¬ÒÔÍù£¬ÔÚ´óÄ£ÐÍ¡¢Éú³ÉÊ½AIµÄÍÆ¶¯ÏÂ£¬PC¶ËAIÓ¦ÓÃÉúÌ¬ÓÐÁË¸ü³ÉÊì¡¢¸ü·á¸»µÄÓ¦ÓÃ³¡¾°£¬ÒÔ¼°¸ü´óµÄÇ±ÄÜ£¬ÀýÈçÔÚ´´×÷³¡¾°ÖÐ¿ÉÒÔÔÚ¼¸ÃëÖÓÄÚÉú³ÉäÖÈ¾Í¼¡¢´´ÒâÍ¼£¬Îª×¨ÒµÈËÊ¿Ìá¹©Áé¸ÐÏßË÷£¬ÌáÉýÉú²úÁ¦¡£Óë´ËÍ¬Ê±£¬Ó¢ÌØ¶ûµÈÉÏÓÎÐ¾Æ¬³§ÉÌµÄµ×²ãËãÁ¦Çý¶¯£¬ÈÃAIÊµÏÖ¸ü¸ßÐ§¡¢µÍ¹¦ºÄµÄ±¾µØ»¯ÔËÐÐ¡£Òò´Ë£¬2024ÄêÒ²³ÉÎªAI PC·¢Á¦µÄ¹Ø¼üÄê£¬Ëæ×ÅÔ½À´Ô½¶àÐÂÆ·ÉÏÊÐ£¬¸üÖÇÄÜ»¯µÄPCÌåÑé£¬»ò½«¸Ä±äPCµÄ½»»¥·½Ê½¡¢Ê¹ÓÃÄ£Ê½£¬Í¬Ê±Ò²½«´øÀ´¹¤×÷¡¢´´×÷µÈ³¡¾°ÏÂÐ§ÂÊÌáÉý¡£
´÷¶ûÖÐ¹úÏû·ÑÁãÊÛ×Ü¾Àí³ÂêÝÔÚ·¢²¼»áÉÏ·ÖÏí
´÷¶ûÖÐ¹úÏû·ÑÁãÊÛ×Ü¾Àí³ÂêÝÔÚ·¢²¼»áºó½ÓÊÜÌì¼«Íø×¨·ÃÊ±Ìáµ½£ºËæ×Å¼¼ÊõµÄ²»¶Ï½ø²½£¬Ïû·ÑÕßºÍÓÃ»§Ò»¶¨»áÆÚ´ý¸üÏÈ½øºÍ¸üÖÇÄÜµÄµçÄÔ¡£Æ¾½è¸üÇ¿´óµÄCPU¡¢GPUºÍNPUÈý´óAIÒýÇæ£¬PC¿ÉÒÔÇáËÉÓ¦¶Ô¸´ÔÓµÄAI¹¤×÷¸ºÔØ£¬Í¬Ê±½«ÒÔ¸üÇ¿¾¢µÄÐÔÄÜÓë¸ü³¤Ê±¼äµÄµç³ØÐøº½£¬°ïÖúÓÃ»§¼¤»î¸ü¸ßÉú²úÁ¦¡£
³ÂêÝÈÏÎª£¬PC×÷ÎªÉú²úÁ¦£¬ÓëAIÈÚºÏÓÐ×ÅÏÈÌìµÄÓÅÊÆ£¬¿ÉÒÔÊÍ·Å¸ü´óµÄÇ±Á¦¡£´÷¶ûÊ¼ÖÕÁ¢×ãÓÃ»§ÐèÇó½øÐÐ²úÆ·´´ÐÂ£¬Ä¿Ç°ÕýÓëÈ«ÐÐÒµ»ï°é½ôÃÜºÏ×÷£¬ÎªÓÃ»§´òÔì¸üÏÈ½ø¡¢¸üÖÇÄÜµÄPC²úÆ·¡£
²úÆ·´´ÐÂ£¬ÊÍ·ÅÖÇÄÜÇ±Á¦
AI PCÒÑ¾³ÉÎªPC·¢Õ¹µÄÐÂ½×¶Î£¬Ã»ÓÐOEM²»Ïë×¥×¡Õâ¸ö»úÓö£¬µ«ÈçºÎ¿Ë·þÕâ¸öÐÂÇ÷ÊÆ´øÀ´µÄÌôÕ½£¬¾ÍÖ»ÄÜ¡°¸÷ÏÔÉñÍ¨¡±ÁË¡£
AI¸³ÄÜPC´øÀ´µÄ´´ÐÂ¸ü¶àÎ§ÈÆ½»»¥¡¢Ó¦ÓÃ¡¢ÐÔÄÜ¡¢Éú²úÁ¦µÈÄÚÔÚ²ãÃæ£¬¾¡¹ÜÏà±È´«Í³µÄÓ¦ÓÃÌåÑéÓÐÏÔÖø¸Ä±ä£¬µ«ÊÇÔÚ²úÆ·Éè¼Æ¡¢ÈíÓ²¼þÐÍ¬µÈ·½ÃæÁô¸ø³§ÉÌµÄÌôÕ½ÈÔ¾É²»Ð¡¡£Îª±ÜÃâAI PCµÄÍ¬ÖÊ»¯£¬³§ÉÌ»¹ÐèÒª½»³öÒ»·ÝÈÃÓÃ»§ÂúÒâµÄ´ð¾í¡£
¶ÔÓÚ´÷¶û¶øÑÔ£¬¼¸Ê®ÄêÉî¸ûPCÊÐ³¡µÄ»ýµíÊÇÖØÒªÓÅÊÆ£¬ÔÚ²úÆ·Éè¼Æ·½Ãæ¼ÈÓÐ¡°ÓÅÐãÑªÍ³¡±¿ÉÒÔ¼Ì³Ð£¬Í¬Ê±Ò²ÓÐ¡°´óµ¶À«¸«´´ÐÂ¡±µÄÇ±Á¦¡£ÔÚÕâÒ»µãÉÏ£¬×îÖ±¹ÛµÄÌåÏÖ¾ÍÊÇXPS¡£
Èç½ñÕ±ß¿òÒÑ¾³ÉÎªPCµÄ¡°±êÅä¡±£¬µ«ÊÇÔÚ¶àÄêÒÔÇ°´÷¶ûµÄXPSÈ´ÊÇ¡°µÚÒ»¸ö³Ôó¦Ð·µÄ¡±£¬Õ±ß¿ò¡¢¸ßÆÁÕ¼±È¡¢Çá±¡¡¢¸ßÆ·ÖÊ¡Ò»ÏµÁÐ±êÇ©ÈÃXPS³ÉÎª¸ß¶ËÇá±¡±¾µÄ´úÃû´Ê£¬¾¡¹ÜÔÚ²úÆ·µü´úÖÐÒ²ÓÐ×ß¹ýÍäÂ·£¬µ«²»¿É·ñÈÏÔÚ±Ê¼Ç±¾µÄ·¢Õ¹¹ý³ÌÖÐXPSÁôÏÂÁËÅ¨Ä«ÖØ²ÊµÄÒ»±Ê¡£Ê±ÖÁ½ñÈÕ£¬XPSÒ²ÊÇ±ÊÕßÓ¡Ïó×îÉî¿ÌµÄ±Ê¼Ç±¾Ö®Ò»¡£
»Øµ½´÷¶û¸Õ¸Õ·¢²¼µÄXPSÏµÁÐ£¬²»½öÓÐÊìÏ¤µÄ¼«¼òÃÀÑ§£¬Í¬Ê±XPS 16¡¢XPS 14¡¢XPS 13Èý¿îÐÂÆ·»¹²ÉÓÃÁËÍ³Ò»µÄÉè¼ÆÓïÑÔ¡ª¡ªCÃæµÄÒ»Ìå»¯Éè¼Æ£¬Ó¦¸ÃÊÇÄ¿Ç°Çá±¡±¾µÄÌì»¨°åÁË¡£
ÎÞ·ì²£Á§´¥¿Ø°å×î³õ³öÏÖÔÚXPSÉÏÊ±±ãÒýÆðÁË¹Ø×¢£¬ÔÙÅäºÏÉÏµçÈÝÊ½´¥¿Ø¹¦ÄÜÀ¸£¬ÈÃÒÔÍù±Ê¼Ç±¾ÖÐ±ä»¯×îÐ¡µÄCÃæÓÀ´ÁË¿°³Æ¡°µß¸²Ê½¡±µÄÉè¼Æ£¬µ±È»Ò²ÆÄÎª´óµ¨¡£µ«²»¿É·ñÈÏÓÉ´Ë´øÀ´µÄ¹Û¿´¡¢´¥¸ÐÒÔ¼°´¥¿Ø°åµÄÌåÑé¸Ð¶¼ÈÃÈËÎÞ·¨¾Ü¾ø¡£
³ÂêÝ±íÊ¾£¬XPSµÄÕâÐ©±ä»¯²»½öÊÇÎªÁËÂú×ãÓÃ»§¶ÔÓÚ±Ê¼Ç±¾ÑÕÖµ¡¢¸öÐÔ»¯¡¢²îÒì»¯µÄ×·Çó£¬Í¬Ê±Ò²ÊÇ´ÓÓÃ»§ÐèÇóµÄ¸ßÐ§²Ù¿ØµÈ½Ç¶È³ö·¢£¬ÍêÉÆ²úÆ·ÌåÑé¡£±£Ö¤ÓÃ»§ÔÚ²îÂÃ¡¢Íâ³öµÈ³¡¾°ÏÂ£¬¼´Ê¹Ã»ÓÐÊó±êÒ²ÄÜ¹»Í¨¹ýXPS¸ü´óÃæ»ý´¥¿Ø°å£¬ÒÔ¼°Ö§³Ö´¥¿ØµÈÌØÐÔÀ´ÌáÉýÊ¹ÓÃÐ§ÂÊ¡£
²»½öÊÇÍâ¹Û£¬XPSµÄ±ãÐ¯ÐÔ¡¢InfinityEdgeËÄ±ßÕ±ß¿òÆÁÄ»µÈ¶¼µÃµ½ÑÓÐø£¬¿ÉÑ¡¸ß·Ö±æÂÊÆÁÄ»»òÕßOLED¿É´¥¿ØÈ«ÃæÆÁ£¬ÅäºÏ¸ßË¢¡¢¸ßÉ«ÓòµÈÓÅÊÆ£¬ÎÞÂÛÊÇÈÕ³£°ì¹«¡¢Ó°ÒôÓéÀÖ»¹ÊÇÄÚÈÝ´´×÷¶¼ÄÜ¹»ÓÐ¸üºÃµÄÌåÑé¡£
ÖÁÓÚÊÍ·ÅÖÇÄÜÇ±Á¦µÄ¡°Ó²ºË¡±ÐÔÄÜ·½Ãæ£¬XPS×î¸ß¿ÉÑ¡¿áî£Ultra 9´¦ÀíÆ÷ÒÔ¼°NVIDIA RTX 40ÏµÏÔ¿¨£¬ÓÐ×÷Îª¡°È«ÄÜ±¾¡±µÄÇ±Á¦¡£´îÔØ¶ÀÏÔµÄÈ«ÐÂXPS 16ºÍXPS 14¾ùÒÑÍ¨¹ýNVIDIA StudioÈÏÖ¤£¬ÕâÒâÎ¶×ÅÆä²»½öÄÜ¹»Âú×ã»ìºÏ°ì¹«ÐèÇó£¬»¹¿ÉÎª3DäÖÈ¾¡¢ÊÓÆµ±à¼ºÍÖ±²¥µÈ¸ßÒªÇó´´ÒâÈÎÎñÌá¹©Òµ½çÁìÏÈµÄÐÔÄÜ£¬Í¬Ê±£¬ÓÃ»§»¹ÄÜÍ¨¹ýNVIDIA StudioÇý¶¯»ñµÃ¸üÇ¿µÄÎÈ¶¨ÐÔ£¬²¢ÏíÓÐStudio AIÇý¶¯µÄÈ«Ì××¨ÓÃ¹¤¾ß¶À¼Ò·ÃÎÊÈ¨¡£
Èý¿î»úÐÍ³ß´ç¡¢ÅäÖÃµÄ¶à²ã²¿Êð£¬ÈÃXPSÄÜ¹»¸²¸Ç¶àÔª»¯ÓÃ»§ÐèÇó£¬Í¬Ê±XPS´îÔØµÄ¿áî£Ultra´øÀ´8±¶AIÄÜÐ§ÌáÉý£¬Ö§³Ö±¾µØÔËÐÐ200ÒÚ´óÓïÑÔÄ£ÐÍ£¬³¬¹ý100¿îAI±¾µØÈí¼þÁ÷³©ÔËÐÐµÈÌØÐÔ½øÒ»²½ÊÍ·ÅAIÇ±ÄÜ£¬Âú×ãÈÕÒæ·á¸»µÄ±¾µØ»¯AIÌåÑéÐèÇó¡£
×¢ÖØÏ¸½Ú£¬ÓÅ»¯ÓÃ»§ÌåÑé
²»Í¬ÓÚXPS£¬ALIENWAREÃæÏòµÄÓÃ»§¸üÎª¡°¾Û½¹¡±£¬Òò´Ë²úÆ·µÄ·¢Á¦µãÒ²ÓÐËù²»Í¬¡£±¾´Î´÷¶û¹²·¢²¼Èý¿îÐÂÆ·¡ª¡ªALIENWARE m16 R2¡¢x16 R2ºÍm18 R2£¬×÷Îª¼Ò×å´«³Ð»ùÒò£¬¶ÔÓÚ¼«ÖÂµÄ×·ÇóÈÔ¾ÉÔÚÑÓÐø£¬Ö»²»¹ýÕâ´ÎÒªºÍ´ó¼Ò·ÖÏíµÄÄÚÈÝ³ýÁËALIENWAREµÄ¼«ÖÂÐÔÄÜÍâ£¬»¹ÒªÓÐ¶ÔÏ¸½ÚµÄ°Ñ¿Ø£¬ÒÔ¼°¡°ÈóÎïÏ¸ÎÞÉù¡±µÄAI¡£
Èý¿îÈ«ÐÂµÄALIENWAREÖÐ´ú±íÐÔÄÜáÛ·åµÄ×ÔÈ»ÊÇm18 R2£¬¿É´îÔØÈ«ÐÂ¿áî£i9-14900HX¡¢×î¸ßRTX 4090ÏÔ¿¨¡¢10TB´æ´¢£¬×î¸ß270WÕû»ú¹¦ºÄÅäºÏ´ó³ß´çÆÁÄ»£¬ÔÚÓÎÏ·±¾ÉÏÎªÍæ¼ÒÌá¹©¸ß»ÖÊ¡¢¸ßÖ¡ÂÊµÄË¿»¬ÓÎÏ·ÌåÑé¡£
ÖµµÃÒ»ÌáµÄÊÇ£¬ALIENWAREÔÚ×·Çó¼«ÖÂÐÔÄÜµÄÍ¬Ê±Ò²Ã»ÓÐºöÊÓÓÃ»§¶ÔÓÚÓÎÏ·±¾Çá±¡»¯µÄÐèÇó¡£È«ÐÂALIENWARE m16 R2¿ÉÑ¡È«ÐÂ¿áî£Ultra 7´¦ÀíÆ÷¡¢RTX 4070ÏÔ¿¨£¬Ìá¹©175WÕû»úÊÍ·Å£¬ÇÒÄÚÖÃ90Whr´óÈÝÁ¿µç³Ø£¬ºñ¶ÈÈ´²»×ã20mm£¬ÄÜ¹»ÇáËÉ·ÅÈë±³°üÖÐ£¬½âËøÒÆ¶¯´´×÷ºÍÓÎÏ·ÌåÑé¡£ÔÚ¼æ¹Ë¸ßÐÔÄÜºÍÇá±¡»¯»úÉíÉè¼ÆµÄ±³ºó£¬ALIENWARE²»½ö½«»úÉí¿Õ¼äÔËÓÃµ½¼«ÏÞ£¬»¹ÅäºÏ×ÔÓÐµÄ´´ÐÂÉ¢ÈÈ¼Ü¹¹±£Ö¤ÐÔÄÜÊÍ·ÅµÄÎÈ¶¨¿É¿¿¡£ÁíÍâ£¬ALIENWARE»¹ÎªÏëÒª¼æ¹Ë¶à³¡¾°µÄ¡°Ð±¸ÜÇàÄêÃÇ¡±´òÔìÁËx16 R2¡£Õâ¿îºñ¶È½öÓÐ18.5mmµÄ±Ê¼Ç±¾×î¸ßÍ¬Ñù¿ÉÒÔ´îÔØRTX 4090ÏÔ¿¨£¬Ìá¹©¸ß´ï220WµÄÕû»ú¹¦ºÄ£¬ÎÞÂÛÊÇ3A´ó×÷£¬»¹ÊÇ3DäÖÈ¾Éè¼Æ¶¼ÄÜÓ¦¶Ô¡£
³ÂêÝ±íÊ¾£º¡°Ëæ×ÅÓÎÏ·ÉúÌ¬Ô½·¢Ïò¶àÔªÑÝ½ø£¬ALIENWAREÍâÐÇÈË¼ÌÐøÒÔÇ°ÑØ¿Æ¼¼¡¢³¬Ç¿ÐÔÄÜ¡¢´´ÐÂÉè¼Æ»ØÓ¦Íæ¼Ò²»¶ÏÉý¼¶µÄÇ¿ÁÒÆÚ´ý¡£ÀýÈçALIENWAREÍâÐÇÈË mÏµÁÐÒÔÇ¿º·ÐÔÄÜÉîÊÜÍæ¼ÒÏ²°®£¬¶øALIENWAREÍâÐÇÈË xÏµÁÐÔòÒÔÇá±¡¡¢Ê±ÉÐºÍÇ°ÎÀÖø³Æ¡£ÎÞÂÛÊÇÖ°ÒµÑ¡ÊÖ»¹ÊÇÒµÓàÍæ¼Ò£¬ALIENWAREÍâÐÇÈË±Ê¼Ç±¾µçÄÔ¶¼ÄÜÂú×ãÓÃ»§¶ÔÊ¹ÓÃÌåÑéµÄ¶àÔªÐèÇó¡£¡±
ÐÔÄÜ¡¢Éè¼Æ¡¢µÆÐ§£¬ALIENWARE²»½öÓÐÕâÐ©ÎüÒýÓÃ»§µÄÁÁµã£¬ÕâÕÅ´÷¶ûÔÚÓÎÏ·±¾ÁìÓòµÄÍõÅÆÄÜ¹»¶àÄêÀ´µØÎ»ÎÈ¹Ì£¬ºÜÖØÒªµÄÒ»µã¾ÍÔÚÓÚ´´ÐÂµÄÍ¬Ê±Ã»ÓÐºöÊÓÏ¸½Ú¶ÔÓÚÓÃ»§ÌåÑéµÄÓ°Ïì¡£
±ÈÈçÔÚÐÂÆ·½éÉÜÖÐ£¬´÷¶ûÖÐ¹úALIENWAREÍâÐÇÈË¸ß¼¶²úÆ·¾ÀíÁÎÞÈÊ¤Ìáµ½ALIENWARE²»½öÓÐÊÖ¸Ð³öÉ«µÄ¼üÅÌ£¬Í¬Ê±Æ¾½èÉè¼ÆÓÅ»¯ÄÜ¹»±ÜÃâµçÄÔÔÚ±ÕºÏÊ±£¬¼üÅÌ¼üÃ±ÉÏµÄÓÍ×Õº¹×ÕÕ´ÁôÔÚÆÁÄ»ÉÏ;Ê¹ÓÃ»·¾³±ä»¯Ê±£¬ÓÃ»§¿ÉÒÔÒ»¼ü¿ØÖÆµÆÐ§£¬´ÓµÍµ÷µ½¸öÐÔËæÒâÇÐ»»;³ÖÐø¸üÐÂµÄAWCCÈÃÍæ¼ÒºÍÓÃ»§¿ìËÙÁË½âµçÄÔ×´Ì¬£¬½øÐÐ¸öÐÔ»¯ÉèÖÃÒÔ¼°ÓëÍâÉèµÄµÆ¹âÍ¬²½¡¢ÓÎÏ·¿ìËÙÆô¶¯¼°×¨ÊôµÆÐ§¶¨ÖÆµÈ¡£
ÖÁÓÚAI²ãÃæ£¬ÔÚËãÁ¦¡¢ÐÔÄÜÉÏ£¬ALIENWARE×ÔÈ»²»»á´æÔÚ¶Ì°å£¬¸üÖØÒªµÄÊÇÕë¶ÔÍæ¼ÒµÈÌØ¶¨ÓÃ»§µÄÐèÇóÌá¹©ËûÃÇÐèÒªµÄAI¹¦ÄÜ¡£Ê×ÏÈ×ÔÈ»ÊÇÂú×ã¸ß¸ºÔØµÄAI´´×÷¡¢¿ª·¢¡¢ÓÎÏ·Ïà¹ØÐèÇó;Æä´Î£¬Õë¶ÔÍ¨»°¡¢Ö±²¥µÈ³¡¾°£¬ALIENWAREÅä±¸ÁËAI½µÔë¼¼ÊõÂó¿Ë·ç£¬²ÉÓÃ×îÐÂAIËã·¨£¬¿ÉÖ÷¶¯²¶»ñÉùÔ´µÄ¾àÀëÓë·½Î»£¬¶øÇÒÅä±¸FHD HDRÉãÏñÍ·£¬Ìá¹©×Ô¶¯²¹¹â¡¢ÔöÉ«¡¢ÂË¹âµÈ¹¦ÄÜ£¬Âú×ã¶à³¡¾°ÐèÇó¡£
ÔÚ¶Ô³ÂêÝµÄ²É·ÃÖÐËûÌáµ½£¬ALIENWAREÎªÁË±£Ö¤¼«ÖÂÐÔÄÜ¡¢¸ßÆ·ÖÊ¡¢¸ß¿É¿¿£¬Ä»ºóÓÐºÜ¶à¸¶³ö£¬Í¬Ê±»¹Òª¸ù¾ÝÓÃ»§ÐèÇóµÄ±ä»¯½øÐÐ²úÆ·Éè¼Æ¡¢¶¨Î»µÄµ÷Õû£¬³ÖÐøÌáÉý¾ºÕùÁ¦£¬´ø¸øÓÃ»§³Á½þÊ½ÌåÑé¡£Òò´Ë£¬¾¡¹ÜÓÎÏ·±¾ÐÐÒµ¾ºÕù¼¤ÁÒ£¬ALIENWAREÈÔ¾ÉÄÜ¹»ÔÚ¼á³Ö×Ô¼ºµÄÆ·ÅÆ»ùÒò¡¢Æ·ÅÆÌØÐÔµÄÍ¬Ê±£¬ÈÃ¸ü¶àÍæ¼Ò¡¢ÓÃ»§Í¨¹ýALIENWAREµÄÓÎÏ·PC¡¢ÏÔÊ¾¡¢ÍâÉèµÈ²úÆ·¸ÐÊÜµ½Æä¶ÀÌØµÄ÷ÈÁ¦¡£
Ð´ÔÚ×îºó
2024Äê£¬AI PC±ØÈ»»á³ÉÎªPCÐÐÒµ·¢Á¦µÄÖØµã¡£µ«ÊÇ¡°Ò»Ç§¸öÈËÑÛÖÐÓÐÒ»Ç§¸ö¹þÄ·À×ÌØ¡±£¬²»Í¬³§ÉÌ¶ÔÓÚAI PCÀí½âµÄ²îÒì±ØÈ»»áÔÚ²úÆ·Éè¼ÆÖÐÓÐËùÕ¹ÏÖ£¬³ÊÏÖ¸øÓÃ»§µÄÖÇÄÜ»¯ÌåÑéÒ²½«ÓÐ²»Í¬µÄ²àÖØµãºÍ²îÒì»¯¡£Õ¾ÔÚÓÃ»§µÄ½Ç¶È£¬Öð²½½¨Á¢¸ü³ÉÊìµÄAIÓ¦ÓÃÉúÌ¬¡¢³¡¾°£¬Ò²½«´øÀ´Öî¶à´´ÐÂÌåÑé£¬¶ÔÓÚÖÇÄÜ»¯µÄÆÚ´ýÒ²ÔÚÖð½¥Ôö¼Ó¡£
Òò´Ë£¬AI PCÊ±´úµÄµ½À´£¬¶ÔÓÚ½ü¼¸Äê³ÖÐø²¨¶¯µÄPCÊÐ³¡¶øÑÔ£¬»úÓö´ó¹ýÌôÕ½¡£¾¡¹ÜÈç´Ë£¬ÏëÒªÔÚAI PCÕâ¸ö¡°ÐÂ¸±±¾¡±ÖÐ»ñµÃ¸ü¸ß³É¼¨£¬´÷¶ûµÈ³§ÉÌÃæÁÙµÄÄÑÌâÈÔ¾É²»ÉÙ¡£
ÈÃÈËÐÀÎ¿µÄÊÇ£¬ÕâÐ©ÉîÖ²PCÐÐÒµÊýÊ®ÄêµÄOEM·´Ó¦Ê®·ÖÑ¸ËÙ£¬²»½öÊÇ×Ô¼Ò²úÆ·µÄ¸üÐÂµü´ú£¬Í¬Ê±Ò²ÓëÓ¢ÌØ¶û¡¢¿ª·¢ÕßµÈÉúÌ¬»ï°é¹²Í¬Å¬Á¦£¬ÈÃAI PCÓÐ¸ü¶àÌù½üÓÃ»§ÐèÇóµÄ³¡¾°ÂäµØ£¬°Ñ¸ü¶à¡°¿´µÃ¼û¡¢ÃþµÃ×Å¡¢ÓÃµÃÉÏ¡±µÄAIÌØÐÔ²¿ÊðÔÚPCÖÐ¡£
2024Äê¸Õ¸Õ¿ªÊ¼£¬ÊôÓÚAI PC£¬ÊôÓÚPCµÄÖÇÄÜ»¯ÌåÑé£¬Ò²²ÅÔÚÐÂÆðµãÉÏÂõ³ö²½·¥¡£¶ÔÓÚ´÷¶û¶øÑÔ£¬³ÂêÝ±íÊ¾£¬½«³ÖÐø´´ÐÂ¡¢³ÖÐøÍ¶Èë£¬Âú×ãÓÃ»§ÈÕÒæÔö³¤µÄÐèÇóºÍÆÚ´ý¡£
ÖÁÓÚ´÷¶ûÒÔ¼°ÖÐ¹úOEM³§ÉÌÄÜ¹»´Áµ½ÓÃ»§µÄÍ´µã£¬Ã÷ÄêµÄÕâ¸öÊ±ºò£¬ÎÒÃÇ»òÐí¾Í»áÓÐÒ»Ð©´ð°¸¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â