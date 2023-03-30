ALIENWARE M18È«ÃæÆÀ²â£º¿áî£i9HX+RTX 4080£¬¾ÞÆÁÓÎÏ·ÉñÆ÷
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿Ëµµ½ALIENWAREÕâ¸öÆ·ÅÆ£¬ÏàÐÅ¶ÔPCÓÐËùÁË½âµÄÐ¡»ï°é¶¼»áµÚÒ»Ê±¼äÏëµ½·¢ÉÕ¼¶µÄÓ²¼þÒÔ¼°½ÏÎª¸ß°ºµÄÊÛ¼Û¡£ÔÚ½ñÄêµÄCES 2023ÉÏ£¬ALIENWARE´øÀ´ÁËÒ»¿î18Ó¢´çµÄ¾ÞÆÁÓÎÏ·±¾ÐÂÆ·¡ªALIENWARE M18£¬Ö®Ç°ÒÑ¾¸ø´ó¼Ò×öÁË¼òµ¥µÄÉÏÊÖÌåÑé£¬½ñÌìÄØ¾ÍÀ´ºÍ´ó¼ÒÏêÏ¸µÄÁÄÁÄÕâ¿î¾ÞÆÁÐÂÆ·µÄ±íÏÖ¾¿¾¹ÈçºÎ£¿
Éè¼ÆºÜ¡°ÍâÐÇÈË¡± µÆ³§ÒÀ¾ÉÎÈ¶¨·¢»Ó
ALIENWARE M18ÑÓÐø×ÅÕâ¼¸´ú²úÆ·Ëù²ÉÓÃµÄÍâÐÇÈËÔ¤ÑÔÉè¼ÆÓïÑÔ£¬Í»³öÒ»¸öÓ²ºËÇÒÓÐ¿Æ¼¼¸Ð£¬¡°Î¶¡±»¹ÊÇºÜÍâÐÇÈËµÄ¡£
AÃæ²ÉÓÃÁËÑô¼«Ñõ»¯ÂÁ²ÄÖÊ£¬²¢Ê¹ÓÃÁËAEDÍ¿²ã¹¤ÒÕ£¬ÓÐ×Å·Ç³£°ôµÄ½ðÊôÖÊ¸Ð£¬´¥¸ÐÒ²ºÜÏ¸Äå¡£
ÖÐ¼äÊÇ±êÖ¾ÐÔµÄLOGO£¬±³¹âÑÕÉ«ÊÇ¿ÉÒÔÍ¨¹ýÄÚÖÃµÄÔ¼þ½øÐÐµ÷½ÚµÄ£¬ÓÐ×Å²»´íµÄ¿ÉÍæÐÔ¡£
ÓÒÏÂ½ÇÊÇÀûÓÃ×¿Ì¼¼ÊõÍØÓ¡µÄ±êÊ¶£¬Ò²ÊÇ½üÐ©ÄêÍâÐÇÈË²úÆ·µÄÒ»¸öÌØÉ«ÁË¡£
Ëü»¹²ÉÓÃÁËV-Rail¿ªºÏÉè¼Æ£¬¿ÉÒÔÊµÏÖµ¥ÊÖ¿ªºÏ£¬Ò²ÈÃÕÆÍÐ±ßÔµ¸üÔ²ÈóÒ»Ð©£¬ÓÃÆðÀ´Êæ·þÒ»Ð©¡£
Î²ÒíÕâ¿éÊÇÒÀÈ»ÊÇ·äÎÑ×´³ö·ç¿Ú£¬¾µäµÄINFINITE»·ÐÎµÆ´ø£¬²»¹ýÕâ´ÎµÄµÆ´øÓÉÉÏ°Ù¿ÅµÄMicroLEDµÆÖé×é³ÉÁË50¸öÉ«²Ê·ÖÇø£¬Ïà½ÏÓÚµ¥É«µÆ¹âµÄÐ§¹û¸ü°ô¡£
CÃæ²ÉÓÃÁËAEDÍ¿²ã£¬Ïà½ÏÓÚ½ðÊô´¥¸ÐÒª¸ü¼ÓÈáºÍÒ»Ð©£¬ÔÚ°ÑÊÖ·ÅÔÚÕÆÍÐÉÏ´ò×ÖÊ±·Ç³£µÄÊæ·þ¡£
Ëü²ÉÓÃÁËCherry MX XÐÍÅ¸ÒíÊ½»úÐµ¼üÅÌ£¬ÓÐ×Å1.8mmµÄ³¤¼ü³ÌºÍ0.8mm´¥·¢¼ü³Ì¡£Ëä´¥·¢ÐÐ³Ì¿Ï¶¨ÊÇ²»¼°ÎÒÃÇÆ½Ê±ÓÃµÄÄÇÖÖ»úÐµ¼üÅÌ£¬µ«ÇÃ»÷Ê±»¹ÊÇÄÜÃ÷ÏÔ¸Ð¾õµ½Ò»¶¨µÄ¶ÎÂä¸ÐµÄ£¬´ò×Ö»òÕßÍæÓÎÏ·¶¼ºÜ´ø¾¢£¬Õâ¼üÅÌµÄÊÖ¸ÐÔÚ±Ê¼Ç±¾²úÆ·ÖÐÒ²ËãÊÇ¡°Ìì»¨°å¡±¼¶±ðµÄ´æÔÚÁË¡£
¶øÇÒ¼üÅÌÖ§³ÖAlienFXµ¥¼üRGB£¬³ýÁËÒ»Ð©Ô¤ÉèµÄÐ§¹ûÍâ£¬Íæ¼Ò¿ÉÒÔ×Ô¶¨ÒåÃ¿¸ö°´¼üµÄµÆÐ§£¬Ò»ÑùÓÐ×Å·Ç³£Ç¿µÄ¿ÉÍæÐÔ¡£
ÁíÍâ¾ÍÊÇ£¬±Ï¾¹ÊÇ18Ó¢´çµÄ²úÆ·£¬¶ÀÁ¢µÄÊý×ÖÐ¡¼üÅÌ¿Ï¶¨ÊÇÓÐµÄ£¬¶øÇÒ·½Ïò°´¼ü¶¼ÊÇÈ«³ß´ç¼üÃ±¡£
CÃæ³ýÁË¼üÅÌÓÐµÆÍâ£¬µçÔ´°´¼üµÄµÆ¹âÍ¬ÑùÃ»ÓÐÈ±Ï¯£¬Ò²Í¬Ñù¿ÉÒÔÈ¥¿ØÖÆÖÐÐÄ×Ô¶¨Òå£¬¼ÓÉÏÇ°ÃæÌáµ½µÄAÃæLOGO£¬Î²ÒíµÄ»·ÐÎµÆ´øÒÔ¼°µ¥¼üRGB¼üÅÌ£¬ÍâÐÇÈËÒÀ¾ÉÊÇÃ»Íü³õÐÄ£¬Ã»ÓÐ¹¼¸ºµÆ³§µÄÃûºÅ¡£
M18²ÉÓÃÁËË«½øÆø¿ÚÉè¼Æ£¬CÃæ¼üÅÌÉÏ±ßÕâ¿éÓÐÒ»Ìõ·äÎÑÐÎÕ¤¸ñ£¬DÃæ»¹ÓÐ´óÃæ»ýµÄ·äÎÑ×´½øÆø¿×£¬´îÅä»·ÐÎµÄ½Åµæ£¬ÄÜÈÃ½ø·çÐ§ÂÊ¸ü¸ßÒ»Ð©¡£
½Ó¿ÚÕâ¿é¾Í·Ç³£¶àÁË£¬Õâ±ß³ýÁËµçÔ´Íâ£¬»¹ÓÐÕâ¸öSD¿¨²Û£¬Mini DP£¬HDMI 2.1£¬USB-A£¬2¸öÀ×µç4£¬ÓÒ±ßÖ»ÓÐÒ»¸öUSB-C£¬×ó±ßÊÇRJ45Íø¿Ú¡¢2¸öUSB-AÒÔ¼°3.5mmÒôÆµ½Ó¿Ú£¬ÎÒ¾õµÃ¾ø´ó¶àÊýÈË¶¼¹»ÓÃÁË¡£
ALIENWARE ²úÆ·µÄÉè¼ÆÒÀÈ»·Ç³£¶ÀÌØ£¬µ«Ïà½ÏÓÚÔçÐ©Äê£¬½ü¼¸ÄêµÄ²úÆ·¶àÁËÒ»Ð©Ô²ÈóºÍÇúÏß£¬ÉÙÁËÒ»·ÝÓ²ÀÊºÍÏßÌõ£¬·ç¸ñÉÏ»¹ÊÇ·¢ÉúÁËÒ»Ð©Ã÷ÏÔµÄ±ä»¯¡£
18Ó¢´çÕ±ß¿ò¾ÞÆÁ ÊÓ¾õ³å»÷Á¦ÀÂú
18Ó¢´ç¿ÉÒÔËµÊÇ½ñÄêµÄÒ»¸öÈ«ÐÂµÄÇ÷ÊÆ£¬¶øALIENWARE M18µÄÕâ¿é¾ÞÆÁ¸øÈË×îÃ÷ÏÔµÄ¸Ð¾õ¾ÍÊÇ´ó£¬´ó£¬´ó£¬ÖØÒªµÄÊÂÇéËµÈý±é£¬´îÅäÉÏÕ±ß¿òµÄÉè¼Æ£¬ÊÓ¾õ³å»÷Á¦È·ÊµºÜ´ó¡£
ÆÁÄ»±ÈÀýÎª16:10£¬¿´ÆðÀ´»á¸ü·½Ò»Ð©£¬ä¯ÀÀÎÄµµ¡¢±í¸ñ»òÊÇÍøÒ³Ê±ÄÜ¹»¶à¿´µ½Ò»Ð©£¬¹Ù·½³ÆÆäÏÔÊ¾Ãæ»ý½ÏÉÏÒ»´úÔö¼Ó14.54%¡£
ËüµÄÆÁÄ»·Ö±æÂÊÎª2560¡Á1600£¬¸øÈËµÄ¹Û¸Ð»¹ÊÇ·Ç³£ÇåÎúÏ¸ÄåµÄ£¬²»»áÓÐÄÇÖÖÏñËØ¸Ð¡£
Êµ²âÉ«ÓòÎª99% DCI-P3¡¢100% sRGBÒÔ¼°87% Adobe RGB£¬Æ½¾ù¦¤EÔ¼Îª1.81£¬É«Óò¸²¸ÇºÍÉ«²Ê¾«×¼¶È±íÏÖ¶¼²»´í¡£
Õâ¿éÆÁÄ»»¹ÓÐ×Å165HzµÄ¸ßË¢£¬¶ÔÓÚÒ»Ð©ÍæFPS»òÊÇÈü³µÓÎÏ·µÄÍæ¼ÒÀ´ËµÊÇºÜÓÐ±ØÒªµÄ£¬ÄÜ¹»¸ü¼ÓµÄÁ÷³©ºÍË¿»¬¡£
×î¸ßÁÁ¶ÈÊÇ321ÄáÌØ£¬¹»ÓÃ£¬µ«×÷ÎªÒ»¿î¶¥¼¶²úÆ·£¬ÎÒ¸öÈË¾õµÃÉÔÏÔÒ»°ã£¬Ï£Íû¹Ù·½ºóÐøÄÜ¹»Ìá¹©¸üºÃµÄÆÁÄ»Ñ¡Ïî¡£
¿áî£i9HX+RTX 4080 Æì½¢¼¶Ó²¼þ×éºÏ
½ÓÏÂÀ´ÎÒÃÇ¿´¿´´ó¼Ò¶¼·Ç³£¹ØÐÄµÄÓ²¼þÐÔÄÜ£¬ÎÒÃÇÕâ´ÎÄÃµ½µÄÊÇ¶¥Åä°æ±¾£¬´îÔØÁËÈ«ÐÂÓ¢ÌØ¶û13´ú¿áî£i9-13900HX´¦ÀíÆ÷+NVIDIA RTX 4080ÒÆ¶¯ÏÔ¿¨µÄ×éºÏ£¬²¢´îÅäÁË2¡Á32GB DDR5ÄÚ´æÒÔ¼°1TB PCIe 4.0 SSD£¬ÕâÅäÖÃ¿°³Æ·Ç³£ºÀ»ªÁË¡£
ALIENWARE M18Ò²ÄÚÖÃÁËALIENWARE Command Center£¬¿ÉÒÔµ÷½Ú²úÆ·µÄÐÔÄÜÄ£Ê½£¬Ìá¹©ÁËµç³Ø¡¢¾²Òô¡¢Æ½ºâ¡¢ÐÔÄÜÒÔ¼°¹ýÔØµÈÄ£Ê½£¬¶ÔÓ¦×Å´¦ÀíÆ÷ºÍÏÔ¿¨²»Í¬µÄÐÔÄÜÊÍ·ÅË®Æ½£¬ÁíÍâ»¹¿ÉÒÔÒ»¼ü¿ªÆô¸ßÐÔÄÜÄ£Ê½£¬ÎÒÃÇµÄ²âÊÔ»áÔÚ¸ßÐÔÄÜÄ£Ê½ÏÂ½øÐÐ¡£
Ê×ÏÈÊÇ´¦ÀíÆ÷Õâ¿é£¬Ëü´îÔØµÄÊÇ¿áî£i9-13900HX£¬²ÉÓÃÁË¡°¼ÓÇ¿°æ¡±Intel 7ÖÆ³Ì¹¤ÒÕ´òÔì£¬¸ßÐÔÄÜ»ìºÏ¼Ü¹¹£¬ÓµÓÐ8¿ÅÐÔÄÜºËÐÄºÍ16¿ÅÄÜÐ§ºËÐÄ£¬¹²24ºË32Ïß³Ì£¬Óë13´ú×ÀÃæ¶ËÆì½¢´¦ÀíÆ÷±£³ÖÁËÒ»ÖÂ£¬ÐÔÄÜºË×î¸ßî£Æµ¿É´ï5.4GHz£¬ÄÜÐ§ºËî£Æµ¿É´ï3.9GHz£¬»¹ÓÐ×Å36MBµÄÈý¼¶»º´æ£¬»ù´¡¹¦ºÄÎª55W£¬×î´óî£Æµ¹¦ºÄ¿É´ï157W¡£¸ßÆµÐÔÄÜºËÐÄÓë¸ü¶àÄÜÐ§ºËÐÄµÄ×éºÏÅäºÏÉÏÓ¢ÌØ¶ûÓ²¼þÐÔÄÜµ÷¶ÈÆ÷£¬¿ÉÒÔ¸üºÃµØÓ¦¶Ô¶àÈÎÎñµÄ´¦Àí£¬µ±CPUÔÚºóÌ¨´¦ÀíÈÎÎñÊ±£¬Äú»¹¿ÉÒÔË³Àû½øÐÐÓÎÏ·¡¢Á÷Ã½ÌåºÍÂ¼Òô¡£
ÎÒÃÇÏÈÍ¨¹ýÒ»Ð©×¨ÒµÈí¼þµÄ²âÊÔÀ´¿´¿´Õâ¿Å´¦ÀíÆ÷µÄÀíÂÛÐÔÄÜ±íÏÖÈçºÎ£º
´Ó²âÊÔ³É¼¨À´¿´£¬¿áî£i9-13900HX¶Ô±ÈÇ°´ú¿áî£i9-12950HXÔÚ¶àÕâ¿éÁìÏÈÃ÷ÏÔ£¬´ïµ½ÁË35%×óÓÒ£¬ÐÔÄÜ·Ç³£Ç¿º·¡£
ÏÔ¿¨Õâ¿éÊÇ»ùÓÚAda Lovelace¼Ü¹¹´òÔìµÄRTX 4080ÒÆ¶¯°æ£¬²ÉÓÃAD 104ÄÚºË£¬ÓµÓÐ7424¸öCUDAºËÐÄ£¬12GB GDDR6ÏÔ´æ£¬192bitÏÔ´æÎ»¿í£¬ºËÐÄÆµÂÊ1620MHz£¬BoostÆµÂÊ2100MHz£¬¹¦ºÄÎª150W£¬ÒÀ¿¿Dynamic Boost»¹ÄÜÔÙÔö¼Ó25W¹¦ºÄ£¬×î¸ß¿ÉÒÔÊµÏÖ175WµÄÐÔÄÜÊÍ·Å¡£
ÎÒÃÇÒ²ÊÇÖ±½Ó¿´3D Mark²âÊÔ½á¹û£º
´Ó²âÊÔ³É¼¨¿ÉÒÔ¿´³ö£¬µÃÒæÓÚÈ«ÐÂAda Lovelace¼Ü¹¹£¬RTX 4080ÒÆ¶¯°æ¶Ô±ÈÇ°´ú×îÇ¿µÄRTX 3080TiÒÆ¶¯°æÓÐ×Å·Ç³£Ã÷ÏÔµÄÁìÏÈ£¬ÓÈÆäÊÇDX12ÐÔÄÜºÍ¹â×·Õâ¿é£¬¶¼³¬¹ýÁË40%£¬Ö»ÄÜËµÕæµÎÇ¿¡£
³ýÁËÐÔÄÜÉÏµÄÌáÉýÍâ£¬Õâ´úRTX 40ÏµÁÐÏÔ¿¨»¹Ö§³ÖÁËÈ«ÐÂµÄDLSS 3£¬³ýÁË³¬·Ö±äÂÊºÍNVDIA ReflexÍâ£¬»¹ÐÂÔöÁËFrame Generation²åÖ¡¼¼Êõ£¬ÒÔÔÚÁ½¸öÕæÊµÖ¡Ö®¼ä²åÈëAIÍÆËã³öÀ´µÄÈ«ÐÂÖ¡£¬ÈÃÖ¡ÂÊ²»ÊÜÏÞÓÚCPUÐÔÄÜµÄÐÔÄÜÌáÉý£¬ÊµÏÖÖ¡ÂÊ³É±¶µÄÌáÉý¡£ÔÚ3D MarkµÄDLSS3²âÊÔÖÐ£¬4K·Ö±æÂÊÏÂ£¬DLSSÖÊÁ¿£¬Ö¡ÂÊ25.49ÌáÉýµ½ÁË77.57£¬ÌáÉý·ù¶È´ïµ½ÁË3±¶;2K·Ö±æÂÊÏÂ£¬Í¬ÑùÊÇDLSSÖÊÁ¿£¬Ö¡ÂÊ´Ó55.16ÌáÉýµ½ÁË127.10£¬ÌáÉý·ù¶ÈÎª2.3±¶£¬Õâ¶ÔÓÚ¹ã´óÓÎÏ·Íæ¼ÒÀ´ËµÊÇ·Ç³£¸øÁ¦µÄ£¬ÄÜÈÃÒ»Ð©ÓÎÏ·ÔÚ¸ß·Ö±æ+¸ß»ÖÊÏÂ£¬´Ó¿¨¶Ùµ½Á÷³©ÔËÐÐ£¬ºóÃæµÄÓÎÏ·Êµ²âÎÒÒ²»áÍ¨¹ý¼¸¿îÖ§³ÖDLSS 3µÄÓÎÏ·À´Õ¹Ê¾ÏÂËüÔÚÊµ¼ÊÓÎÏ·ÌåÑéÖÐµÄ±íÏÖ¾¿¾¹ÈçºÎ¡£
ÄÚ´æÕâ¿éÊÇÁ½Ìõ32GBµÄDDR5 4800MHz£¬Êµ²â¶ÁÈ¡ËÙ¶ÈÎª71888MB/s£¬Ð´ÈëÎª70237MB/s£¬ÑÓ³ÙÎª91.9ns¡£
Ó²ÅÌ·½ÃæÊÇÒ»¿é1TB PCIe 4.0 SSD£¬Êµ²âË³Ðò¶ÁÈ¡Îª7110.01MB/s£¬Ð´ÈëÎª6526.78MB/s¡£4K¶ÁÐ´Ò²ÓÐ72.68MB/sºÍ281.71MB/s£¬±íÏÖ·Ç³£³öÉ«£¬¿ÉÒÔËµÊÇÒ»¿éºÜ¸ß¶ËµÄÓ²ÅÌ¡£¶øÇÒËü»¹ÓÐ¶îÍâÈý¸öÓ²ÅÌÎ»£¬´ó¼Ò¿ÉÒÔºóÐø½øÐÐÀ©Õ¹¡£
×îºóÀ´¿´¿´Â³´óÊ¦µÄ×ÛºÏÐÔÄÜ²âÊÔ£¬×Ü·Ö´ïµ½ÁË250W+£¬ÔÚ±Ê¼Ç±¾ÖÐËãÊÇÌì»¨°å¼¶±ðµÄ´æÔÚÁË¡£
Cryo-Tech³¬¼¶É¢ÈÈ¼Ü¹¹ Ë«¿¾¹¦ºÄ¿É´ï250W
ÎªÁË±£ÕÏ³ÖÐøµÄÐÔÄÜÊÍ·Å£¬ALIENWARE M18²ÉÓÃÁËÍâÐÇÈË×¨ÊôCryo-Tech³¬¼¶É¢ÈÈ¼Ü¹¹£¬4·çÉÈ+7ÈÈ¹ÜÉ¢ÈÈÄ£×é£¬²¢ÇÒCPUºÍGPUÌí¼ÓÁË31ºÅÔªËØïØ¹èÒº½ð»¯ºÏÎïÉ¢ÈÈ²ã£¬ÅäºÏÉÏ³¬´óÃæ»ýµÄÀäÄý¾ùÈÈ°å£¬ÈÃÕûÌåÉ¢ÈÈÐ§ÂÊµÃµ½ÓÐÐ§±£Ö¤£¬ÐÔÄÜµÃµ½³ä×ãµÄÊÍ·Å¡£
ÏÂÃæÎÒÃÇÍ¨¹ý¿¾»ú²âÊÔ¿´¿´ËüµÄÐÔÄÜÊÍ·ÅºÍÉ¢ÈÈ±íÏÖÈçºÎ£¬Í¬ÑùÊÇ¿ªÆô¸ßÐÔÄÜÄ£Ê½¡£Ê×ÏÈÊÇAIDA64µ¥¿¾²âÊÔ£¬ÐÔÄÜºËÐÄÔÚ3.6GHz£¬ÄÜÐ§ºËÔÚ3.1GHz£¬¹¦ºÄÔÚ120W×óÓÒ£¬CPU·â×°ÎÂ¶È´ïµ½ÁË101¡æ£¬ºËÐÄÎÂ¶ÈÎª92¡æ×óÓÒ£¬±íÏÖ»¹ÊÇÂù²»´íµÄ¡£
FurmarkµÄGPUµ¥¿¾»ú²âÊÔ£¬GPU¹¦ºÄÊÍ·Å»ù±¾ÉÏÔÚ170¡ª175WÖ®¼ä£¬ÄÜ¹»ÊµÏÖÂú¹¦ºÄÔËÐÐ£¬¶øÎÂ¶È»ù±¾ÔÚ79¡æ×óÓÒ¡£
×îºóÊÇCPU+GPUË«¿¾²âÊÔ£¬CPUÔÚ75W×óÓÒ£¬ºËÐÄÎÂ¶ÈÔ¼Îª91¡æ£¬ÏÔ¿¨ÔòÔÚ175W×óÓÒ£¬ÎÂ¶ÈÔÚ79¡æ£¬×Ü¹¦ºÄ´ïµ½ÁËÔ¼250W£¬ÐÔÄÜÊÍ·Å·Ç³£µÄ¶¥¡£
2K³©Íæ¸÷ÖÖ3A´ó×÷ DLSS 3ÊµÏÖÖ¡ÂÊ±¶Ôö
½ÓÏÂÀ´ÎÒÃÇ½øÈëÓÎÏ·Êµ²â»·½Ú£¬ÎÒÑ¡ÔñÁË°üÀ¨¡¶CS:GO¡·¡¢¡¶¹ÅÄ¹ÀöÓ°£º°µÓ°¡·¡¢¡¶´Ì¿ÍÐÅÌõ£º°ÂµÂÈü¡·¡¢¡¶Èü²©Åó¿Ë 2077¡·ÒÔ¼°¡¶»ô¸ñÎÖ´ÄÖ®ÒÅ¡·ÔÚÄÚµÄ¶à¿îÈÈÃÅºÍ3AÓÎÏ·£¬²âÊÔ¾ù»áÔÚ2560¡Á1600·Ö±æÂÊÏÂ½øÐÐ£¬²¢Ñ¡Ôñ×î¸ß»ÖÊ£¬ÓÐ¹â×·Ôò°Ñ¹â×·ÀÂú¡£
ÏÈÀ´¿´¼¸¿î²»Ö§³ÖDLSSµÄÓÎÏ·µÄ±íÏÖ£º
ÒÀ¿¿×ÅÇ¿´óµÄÓ²¼þÐÔÄÜ£¬ALIENWARE M18¿ÉÒÔºÜÇáËÉµØÓ¦¶Ô½üÐ©ÄêµÄ3AÓÎÏ·´ó×÷£¬¼´±ãÓÎÏ·¿ªÆô¹â×·ºóÑ¹Á¦»á´óÒ»Ð©£¬²»¹ýÔÚDLSSµÄ°ïÖúÏÂÒ»Ñù¿ÉÒÔÓÐ×ÅºÜ¸ßµÄÖ¡ÂÊ¡£
½Ó×ÅÀ´¼¸¿îÖ§³ÖDLSS 3µÄÓÎÏ·£¬ÎÒÑ¡ÔñÁË¶ÔÅäÖÃÒªÇóºÜºÃµÄ¡¶Èü²©Åó¿Ë2077¡·£¬×î½üµÄÈÈÃÅÐÂ×÷¡¶»ô¸ñÎÖ´ÄÖ®ÒÅ¡·ÒÔ¼°Ò»¿îÈü³µÓÎÏ·¡¶F1 2022¡·£¬²âÊÔ½á¹ûÈçÏÂ£º
¿ÉÒÔ¿´µ½¼´±ãÈç´ËÇ¿µÄÅäÖÃ£¬Ãæ¶ÔÄ¿Ç°×î³ÔÅäÖÃµÄÓÎÏ·£¬ÔÚ×î¸ß»ÖÊ²¢¿ªÆô¹â×·µÄÇé¿öÏÂ£¬Ò²ºÜÄÑÁ÷³©ÔËÐÐ£¬¶øDLSS 3(DLSS+Ö¡Éú³É)ÔòºÜºÃµÄ»¯½âÁËÕâÒ»ÎÊÌâ£¬¿ªÆôºóÖ¡ÂÊ³É¹¦ÊµÏÖÁË³É±¶Ôö³¤£¬´Ó¿¨¶Ù±ä³ÉÁË·Ç³£Á÷³©£¬ÈÃÍæ¼Ò¿ÉÒÔÔÚÏíÊÜ¸ß»ÖÊºÍ¹â×·µÄÍ¬Ê±Ò²¿ÉÒÔ»ñµÃ¸ßÖ¡ÂÊ¡£
¹âÏß×·×ÙÈ·Êµ¶ÔÏÔ¿¨¸ºµ£»á¸ü´ó£¬µ«Í¬Ê±Ò²»á´øÀ´¸üºÃÐ§¹û£¬¹âÏßµÄÕÛÉä¡¢·´ÉäµÈÐ§¹û¶¼±äµÃ¸ü¼ÓÕæÊµ£¬ÓëÎ´¿ªÆôÏà±ÈÓÐ×Å·Ç³£Ã÷ÏÔµÄ²î±ð¡£
¶ø´ÓÊµ¼ÊµÄÌåÑéÀ´¿´£¬DLSS¶ÔÓÚ»ÃæÖÊÁ¿µÄÓ°Ïì²¢²»´ó£¬ÎÒ¸öÈËÒ»°ã¶¼»áÑ¡ÔñDLSSÖÊÁ¿Ä£Ê½£¬¿ªÆôºÍ¹Ø±Õ²¢Ã»ÓÐÃ÷ÏÔµÄ²î±ð¡£
²»½ö½öÊÇÓÎÏ·ÉñÆ÷ Éú²ú´´×÷Í¬Ñù¸ßÐ§
ÓµÓÐÈç´ËÇ¿º·ÅäÖÃ×éºÏµÄALIENWARE M18£¬³ýÁËÊÇÓÎÏ·ÉñÆ÷Íâ£¬ÔÚÉú²ú´´×÷·½ÃæËüµÄ±íÏÖÒ²ºÜÈÃÈËÆÚ´ý£¬ËùÒÔÎÒÒ²½øÐÐÁËÒ»Ð©Ïà¹Ø²âÊÔ¡£Ê×ÏÈÊÇPCMark 10µÄÏÖ´ú°ì¹«»ù×¼²âÊÔºÍÓ¦ÓÃ³ÌÐò²âÊÔ·Ö±ðÈ¡µÃÁË8380ºÍ16708µÄ¸ß·Ö£¬Ó¦¶ÔÈÕ³£°ì¹«µÄ»°·Ç³£ÇáËÉ¡£
È»ºóÊÇ¸ºÔØ¸ü¸ßPhotoShop¡¢Premiere ProµÈ×¨ÒµÈí¼þµÄ²âÊÔ(¾ùÎª2022°æ)£¬ÔËÐÐPugetBench²âÊÔ²å¼þ£¬ËüÄÜ¹»Ä£ÄâÓÃ»§ÈÕ³£µÄÍ¼Æ¬±à¼´¦ÀíºÍÊÓÆµ¼ô¼µÄ²Ù×÷¡£ÆäÖÐPSµÃ·ÖÎª1393£¬PRµÃ·ÖÎª1118£¬Æ½Ê±ÐÞÍ¼»òÕßÊÇ¼ô¼4KÊÓÆµ¶¼»áºÜÁ÷³©¡£
ÓµÓÐÈç´ËÇ¿º·µÄÐÔÄÜ£¬ALIENWARE M18ÓÃÀ´°ì¹«»òÊÇ½øÐÐ´´×÷¶¼ÊÇÒ»°ÑºÃÊÖ£¬¿ÉÒÔ·Ç³£¸ßÐ§µÄ´¦Àí¹¤×÷¡£
ÆÀ²â×Ü½á
×ÜÌåÌåÑéÏÂÀ´£¬ALIENWARE M18ÎÞÒÉÊÇÒ»¿î¶¥¼¶Æì½¢ÓÎÏ·±¾£¬¶À¾ßÌØÉ«µÄÍâ¹ÛÉè¼ÆºÍ×æ´«µÆÐ§¼Ó³Ö£¬·Ç³£µÄ¿áìÅ;¿áî£i9HX´¦ÀíÆ÷+RTX 4080µÄ¶¥¼¶Ó²¼þ×éºÏ£¬²»½öÄÜ¹»Ê¤ÈÎ¸÷ÖÖ3AÓÎÏ·´ó×÷£¬Ò²ÄÜÌá¹©·Ç³£¶¥¼¶Éú²ú´´×÷ÄÜÁ¦;18Ó¢´çµÄÕ±ß¿ò¾ÞÆÁ£¬ÊÓÒ°¸ü¼Ó¿ªÀ«£¬ÅäºÏÉÏCherry»úÐµ¼üÅÌ£¬ÈÃÍæ¼Ò²»½ö¿´×ÅË¬£¬ÍæÆðÀ´Í¬ÑùºÜË¬¡£µ±È»£¬»¹ÓÐÒ»¸ö²»ÄÜºöÂÔµÄÎÊÌâ£¬ÄÇ¾ÍÊÇËü¸ß°ºµÄÊÛ¼Û£¬Õâ¸ö¶¥Åä°æ±¾Òª½«½ü3.9W£¬ÏëÒªGETÕâÑùÒ»¿îÇ¿º·ÇÒÓÐÐÅÑö¼Ó³ÖµÄ²úÆ·£¬»¹ÊÇÐèÒª¸ß¶îµÄÔ¤ËãÖ§³ÅµÄ¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â