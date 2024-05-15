618±ØÈëµÄAI³¬Çá±¡±¾£º»ªË¶ÁéÒ«14 2024ÁìÏÎ£¬µ½ÊÖ¼Û½ö6999Ôª
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿Ëæ×ÅAI´óÄ£ÐÍºÍAIÐ¾Æ¬µÄÂäµØ½áºÏ£¬AIPCÕâ¸öÈ«ÐÂÆ·Ààºá¿Õ³öÊÀ¡£AIPC¹ËÃûË¼Òå£¬¾ÍÊÇ»úÉíÇá±¡¡¢ÅäÖÃÇ¿¾¢£¬²¢ÇÒ¾ß±¸AIÖÇÄÜ»¯£¬ÎÞÂÛÊÇÉÌÎñ³ö²î£¬»¹ÊÇÒÆ¶¯°ì¹«£¬¶¼ÄÜ¸üºÃµÄÂú×ãÓÃ»§ÐèÇó£¬´øÀ´¸ßÐ§±ã½ÝµÄÊ¹ÓÃÌåÑé¡£
ÑÛÏÂ2024ÄêµÄ618ÄêÖÐ´ó´Ù¼´½«µ½À´£¬ÔõÃ´Ñù²ÅÄÜÌôÑ¡µ½Ò»¿îÊÊºÏ×Ô¼ºµÄAIÇá±¡±¾ÄØ£¿½ñÌì¾ÍÎª´ó¼ÒÍÆ¼ö¼¸¿îÄ¿Ç°ÊÖ»úÊÐÃæÉÏ·´À¡²»´í£¬´îÔØ¿áî£Ultra´¦ÀíÆ÷µÄAIÇá±¡±Ê¼Ç±¾µçÄÔ£¬ÓÐÐèÒªµÄÐ¡»ï°é¿É×÷Îª²Î¿¼¡£
»ªË¶ÁéÒ«14 2024
×÷ÎªAI³¬Çá±¡±¾£¬Ç¿´óµÄAIÐÔÄÜ±ØÈ»ÊÇ»ªË¶ÁéÒ«14 2024µÄÇ¿Ïî¡£ºËÐÄÅäÖÃÉÏ£¬ÁéÒ«14 2024´îÔØÓ¢ÌØ¶û¿áî£ Ultra 9´¦ÀíÆ÷£¬ÓµÓÐ16ºË22Ïß³Ì£¬ÆäÖÐ6¸öÐÔÄÜºË8¸öÄÜÐ§ºË2¸öµÍ¹¦ºÄÄÜÐ§ºË£¬×î´óî£ÆµÆµÂÊ´ïµ½ÁË5.1GHz£¬¿ÉÁ÷³©ÔËÐÐ¸÷ÀàOffice°ì¹«Èí¼þ¡¢AIGCÓ¦ÓÃ¡¢Adobe´óÐÍ´´ÒâÈí¼þ¡£ÄÚÖÃµÄNPUÒýÇæ£¬ÄÜ¸üºÃµØÊÍ·Å±¾µØAIËãÁ¦£¬¸ßÐ§ÖÇÄÜµØ´¦Àí¹¤×÷ÈÎÎñ£¬Îª²»Í¬µÄAI ¹¤×÷¸ºÔØÌá¹©¸ü¼ÓÁé»îµÄ½â¾ö·½°¸¡£
ÎªÁËÂú×ãAI¡¢´óÐÍ´´×÷Ó¦ÓÃµÄÔËÐÐÐèÇó£¬ÁéÒ«14 2024Åä±¸ÁË32GB LPDDR5X 7467MHz¸ßÆµÄÚ´æ¼°1TB PCIe 4.0¹ÌÌ¬Ó²ÅÌ£¬È·±£Á÷³©µÄÔËÐÐÌåÑéºÍ³ä×ãµÄ´æ´¢¿Õ¼ä¡£Óë´ËÍ¬Ê±£¬¿áî£Ultra´¦ÀíÆ÷»¹´îÔØÁËÐÂÒ»´úArcÈñìÅºËÏÔ£¬Í¼ÐÎÐÔÄÜÌáÉý2±¶£¬Ö§³ÖAV1±àÂë£¬ÄÜÔÚ±£Ö¤ÊÓÆµÇåÎú¶ÈµÄÍ¬Ê±¼õÐ¡ÊÓÆµÌå»ý£¬Í¬Ê±Ò²Ö§³Ö¹âÏß×·×Ù¼¼Êõ£¬½øÐÐÄÚÈÝ´´×÷Ê±ÄÜÎªÓÃ»§´øÀ´¸ü¼ÓÕæÊµÏ¸ÄåµÄ¹âÓ°Ð§¹û¡£
»ªË¶ÁéÒ«14 2024²»½öÓµÓÐ³öÉ«ÐÔÄÜ£¬ÆÁÄ»±íÏÖÒ²ºÁ²»½«¾Í¡£Åä±¸Ò»¿é2.8K OLED»ªË¶ºÃÆÁ£¬ÓµÓÐ100% P3É«Óò¸²¸Ç¡¢ËÄÖÖ×¨ÒµÉ«ÓòÇÐ»»£¬600nits·åÖµÁÁ¶ÈµÈÌØÐÔ£¬»Ãæ³ÊÏÖÇåÎúÁ÷³©£¬Îª°ì¹«¡¢´´×÷¡¢ÓéÀÖµÈ³¡¾°Ìá¹©ÓÅÐãµÄÏÔÊ¾Ð§¹û¡£ÖµµÃÒ»ÌáµÄÊÇ£¬¸Ã¿îÆÁÄ»»¹Ö§³Ö120HzË¢ÐÂÂÊ£¬ÔÚ¹Û¿´¸ßËÙ¶¯Ì¬³¡¾°Ê±ÄÜÓÐÐ§¼õÉÙ»Ãæ¿¨¶ÙºÍËºÁÑ£¬Ê¹»Ãæ¸ü¼ÓÁ÷³©Éú¶¯¡£
Õë¶ÔÒÆ¶¯°ì¹«ºÍ¶à³¡¾°Ê¹ÓÃ£¬»ªË¶ÁéÒ«14 2024»¹ÓµÓÐÇá±¡±ãÐ¯µÄ»úÉíÉè¼Æ¡£»úÉíÇáÔ¼1.19kg¡¢±¡ÖÁ13.9mm£¬ÄÜ¹»ÇáËÉ·ÅÔÚ±³°ü»ò¹«ÎÄ°üÀï£¬Ëæ´øËæ×ß¡£½ðÊô²ÄÖÊµÄÍâ¿ÇÅäÒÔ±ù´¨Òø¡¢Ò¹¿ÕÀ¶ÅäÉ«£¬ÏÔµÃ³ÁÎÈ´óÆø£¬ºÜÊÊºÏ³õÈëÖ°³¡µÄ°ì¹«ÈËÊ¿¡£ÏË±¡µÄ»úÉíÏÂ»¹ÄÚÖÃÁË75Wh´óÈÝÁ¿³¤ÊÙµç³Ø£¬×î¸ß¿ÉÊµÏÖÔ¼18Ð¡Ê±µÄ³¬³¤Ðøº½£¬ÎªÒÆ¶¯°ì¹«´øÀ´¸ßÐ§ÖúÁ¦¡£Óë´ËÍ¬Ê±£¬ÁéÒ«14 2024»¹ÓµÓÐ·á¸»½Ó¿Ú£¬°üÀ¨Ë«À×µç4¡¢HDMI 2.1 TMDS¡¢USB-A 3.2¡¢3.5mm¶ú»ú¿×µÈ£¬Âú×ãÓÃ»§µÄÀ©Õ¹ÐèÇó¡£
ÎãÓ¹ÖÃÒÉ£¬¼¯Ç¿¾¢ÐÔÄÜ¡¢Çá±¡±ãÐ¯¡¢¿É¿¿Ðøº½µÈÌØÐÔÓÚÒ»ÉíµÄÁéÒ«14 2024£¬Ò»¶¨ÊÇ618´ó´ÙÆÚ¼ä²»¿É´í¹ýµÄAI³¬Çá±¡±¾¡£¶øÇÒÔÚ´ó´ÙÆÚ¼ä£¬»ªË¶ÁéÒ«14 2024Á¢Ê¡700£¬µ½ÊÖ¼Û½ö6999Ôª£¬»¹ÄÜÏí6ÆÚÃâÏ¢£¬·µ50¾©¶«E¿¨ÒÔ¼°ÔùËÍ°üÊóµÈÈ¨Òæ£¬ÐÄ¶¯µÄÐ¡»ï°éÃÇÒ»¶¨×¥×¡»ú»áÁË¡£
Ñ¡¹ºÁ´½Ó£º
https://item.jd.com/100085318257.html
Thinkbook 14+ 2024
ÔÚÏÖ½×¶ÎÖÚ¶àAIÇá±¡±¾ÖÐ£¬ThinkBook14+Ò²ÓÐ×Å²»´íµÄÈËÆø¡£Æä´îÔØ¿áî£Ultra7 155H´¦ÀíÆ÷£¬Åä±¸ÁË32GB LPDDR5x¸ßÆµÄÚ´æ+1TB PCIe 4.0¹ÌÌ¬Ó²ÅÌ£¬ÖúÁ¦ÓÃ»§°ì¹«Ð§ÂÊ´ó·ùÔ¾Éý¡£
ÆÁÄ»·½Ãæ£¬ThinkBook14+Åä±¸Ò»¿é3K¸ß·Ö±æÂÊ¡¢120HzË¢ÐÂÂÊµÄÆÁÄ»£¬»¹¾ß±¸16:10»Æ½ð±ÈÀý¡¢DCI-P3¹ãÉ«Óò£¬×ÛºÏÊµÁ¦Ê®·ÖÈ«Ãæ¡£Í¬Ê±£¬ThinkBook14+ÓÐ×ÅÇá±¡µÄ»úÉíÉè¼Æ£¬ÇáÖÁ1.5kg£¬±¡ÖÁ15.9mm£¬³öÃÅÐ¯´ø·Ç³£·½±ã¡£
Çá±¡µÄ»úÉíÏÂThinkBook14+ÄÚÖÃÁË85 Wh´óÈÝÁ¿µç³Ø£¬²¢ÅäÓÐ·á¸»µÄ½Ó¿Ú£¬°üÀ¨HDMI 2.1¡¢USB 3.2¡¢À×µç4¡¢ÄËÖÁSD¶Á¿¨Æ÷ÓëRJ45Íø¿ÚµÈ£¬ÎªÍâ½ÓÉè±¸Ìá¹©ÁË±ãÀû¡£Ä¿Ç°£¬ThinkBook 14+ 2024 Ultra7°æ±¾ÊÛ¼Û6999Ôª¡£
Ñ¡¹ºÁ´½Ó£º
https://item.jd.com/100089733226.html
ThinkBook16+ 2024
×îºóÒª¸ø´ó¼ÒÍÆ¼öµÄÊÇThinkBook 16+ 2024¡£ÆäÍ¬Ñù´îÔØÓ¢ÌØ¶û¿áî£ Ultra 9´¦ÀíÆ÷£¬»ùÓÚ×îÐÂµÄIntel 4¹¤ÒÕÖÆÔì£¬°üÀ¨6¸öÐÔÄÜºËÐÄ¡¢8¸öÄÜÐ§ºËÐÄÒÔ¼°2¸ö³¬µÍ¹¦ºÄµÄÄÜÐ§ºËÐÄ£¬CPUµÄÐÔÄÜÊÍ·Å¿É´ïµ½Ô¼80W£¬¿ÉÎ½ÐÔÄÜÇ¿¾¢¹¦ºÄµÍ¡£´ËÍâ£¬±êÅä32GBÈÝÁ¿£¬1TB PCle Gen4¸ßËÙ¹ÌÌ¬Ó²ÅÌ£¬Ö§³ÖDDR5 5600MT/s¸ßËÙÄÚ´æ£¬ÓµÓÐ¸ü¼Ó³öÉ«µÄ¶ÁÐ´¿½±´ËÙ¶È¡£
ÔÙÀ´¿´ÆÁÄ»£¬ThinkBook 16+Åä±¸ÁË16Ó¢´çÈ«ÃæÆÁ£¬¾ßÓÐ3.2K·Ö±æÂÊºÍ165HzµÄ¸ßË¢ÐÂÂÊÈ«ÃæÆÁ¡£ÆÁÄ»±ÈÀýÎª16:10£¬ÆÁÕ¼±È¸ß´ï91%£¬Ö§³ÖDCI-P3É«Óò£¬²¢Í¨¹ýµÂ¹úÀ³Òð TÜV Ó²¼þµÍÀ¶¹âÈÏÖ¤ºÍ TÜV eyesafe ÈÏÖ¤£¬ÎÞÂÛÊÇ¹¤×÷»¹ÊÇÓéÀÖ¶¼ÄÜ´øÀ´³öÉ«µÄÊÓ¾õÏíÊÜ¡£
ThinkBook 16+²ÉÓÃÈ«½ðÊô»úÉíÉè¼Æ£¬Ö§³Ö180¡ã¿ªºÏ£¬»úÉíºñ¶ÈÎª16.9mm£¬ÖØÁ¿´óÔ¼Îª1.9kg£¬ÈÕ³£Ê¹ÓÃ»¹ÊÇÄÜ½ÓÊÜµÄ¡£ÄÚÖÃ85Whµç³Ø£¬¹Ù·½±íÊ¾30·ÖÖÓÄÚ¼´¿É³äÂú60%µçÁ¿¡£½Ó¿Ú·½ÃæÌá¹©À×µç 4¡¢È«¹¦ÄÜ USB-C¡¢HDMI 2.1¡¢RJ45 Íø¿Ú¡¢SD ¶Á¿¨Æ÷µÈ£¬ÎÞÂÛÊÇÊý¾Ý´«Êä»¹ÊÇÍâ½ÓÏÔÊ¾Æ÷¡¢¼üÅÌ¡¢Êó±ê¶¼ÄÜÇáËÉÓ¦¶Ô¡£Ä¿Ç°£¬ThinkBook 16+ 2024µÄµ½ÊÖ¼ÛÎª7699Ôª£¬µ«ÓÐÒ»ËµÒ»£¬¶Ô±È´îÔØÍ¬µÈ´¦ÀíÆ÷ÅäÖÃµÄ»ªË¶ÁéÒ«14 2024£¬ËüµÄÑ¡¹º¼ÛÖµÒªµÍÒ»Ð©£¬±Ï¾¹ºóÕßÖ»Ðè6999Ôª¡£
Ñ¡¹ºÁ´½Ó£º
https://item.jd.com/100096864895.html#crumb-wrap
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â