»úÐµ¸ïÃü2024ÔÙÔì¼«ÏÞ£º2kgÇá±¡4060Ò«ÊÀÓÎÏ·±¾7499Ôª£¡
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿2024ÄêÊÇ»úÐµ¸ïÃü³ÉÁ¢µÄµÚÊ®Äê£¬ÔÚÕâÒ»ÀúÊ·Ê±¿Ì£¬»úÐµ¸ïÃüÂ¡ÖØÍÆ³öÁË´îÔØÓ¢ÌØ¶û¿áî£14´úHX´¦ÀíÆ÷µÄ»®Ê±´úÈ«ÐÂÒ«ÊÀÏµÁÐÓÎÏ·±¾ÒÔ¼°´îÔØ¿áî£Ultra´¦ÀíÆ÷µÄÐÂÒ»´ú¸ßÐÔÄÜAIÇá±¡±¾¡£ÎªÁËÈÃ¸ü¶à·ÛË¿¸ÐÊÜÈ«ÐÂ²úÆ·´øÀ´µÄ¶ÀÌØ÷ÈÁ¦£¬»úÐµ¸ïÃüÓÚ2ÔÂ29ÈÕÔÚÖéº£¾Ù°ìÁËÖ÷ÌâÎª¡¶½³ÐÄ¾«½ø Ò«ÊÀ¶øÀ´¡·µÄÖØ°õÐÂÆ··¢²¼»á¡£
ÔÚÖøÃûµç¾ºÖ÷³ÖÈËÁÖÃÎ¸ëµÄÖ÷³ÖÏÂ£¬ÖªÃûÃ½ÌåºÍ´ïÈËÆë¾ÛÒ»ÌÃ£¬¼ûÖ¤¸ßÐÔÄÜÓÎÏ·±¾ÓëÇá±¡±¾µÄ·¢²¼!ÐÂÒ»´ú²úÆ·³ä·ÖÎüÈ¡ÁË¹ã´óÓÃ»§µÄ½¨Òé£¬½«×îÇ°ÑØµÄ¼¼ÊõÈÚÈëÆäÖÐ£¬²¢Éî¶ÈÇ¿»¯×ö¹¤ÓëÆ·ÖÊ£¬±êÖ¾×Å»úÐµ¸ïÃüÔÚ²úÆ·¾ºÕùÁ¦ÉÏÓÖÂõÉÏÁËÐÂµÄ½×ÌÝ£¬ÎªÓÃ»§´øÀ´¸üÇ¿¡¢¸üÇá±¡¡¢¸ü´´ÐÂ¡¢¸üìÅ¿áÒÔ¼°¸ü¾ß¸öÐÔ»¯µÄÌåÑé!
»úÐµ¸ïÃü´´Ê¼ÈËÅË´º½ÚÏÈÉú·ÖÏí»úÐµ¸ïÃüµÄÆóÒµÕ½ÂÔ£¬»úÐµ¸ïÃüÊ¼ÖÕ¼á³ÖÒÔÓÃ»§Îªµ¼Ïò¡¢Ê¼ÖÕ¼á³Ö¼«ÖÂÐÔÄÜÊÍ·Å¡¢Ê¼ÖÕ¼á³ÖÓëÓÃ»§ÔÚÒ»Æð¡¢Ê¼ÖÕ¼á³Ö×ÔÖ÷ÑÐ·¢¼°ÖÆÔì¡£»ØÊ×¹ýÈ¥µÄ¾ÅÄê»úÐµ¸ïÃüÍ¨¹ý²»¶ÏµÄ´´ÐÂ£¬µ®ÉúÁËºÜ¶àÈçÂúÑª¹¦ºÄÊÍ·Å¡¢¶ÀÏÔÖ±Á¬¡¢¼«º®ÖÇÄÜÉ¢ÈÈÏµÍ³µÈÒýÁìÐÐÒµ·¢Õ¹µÄÇ°ÑØ¼¼Êõ¡£´´ÐÂÊ½µÄ»¥ÁªÍø·þÎñÄ£Ê½£¬¼«´óµÄÌáÉýÁËÓÃ»§µÄ·þÎñÌåÑé¡£ÔÚ2023ÄêÐÂÔö°ÙÍòÓÃ»§£¬ÈÃ»úÐµ¸ïÃüÐÅÐÄ°Ù±¶¡£
»úÐµ¸ïÃüÒÑ¾½øÈëµÚ10Äê£¬½«¼ÌÐø¼á³Ö³õÐÄ£¬°Ñ×·ÇóÍêÃÀ¡¢¾«ÒæÇó¾«µÄ½³ÐÄ¾«Éñ£¬³ÖÐø·¢Ñï¹â´ó£¬²»¶ÏÍÆ³ö¸ü¾ß´´ÐÂÁ¦µÄ²úÆ·£¬×¢ÈëÇ¿´óÈí¼þÄÜÁ¦£¬¸ÄÉÆÓÃ»§Ê¹ÓÃÌåÑé£¬Á¢×ãAIPCÇ°ÑØ¡£ÎªÁË¸üºÃµÄÁË½âÍæ¼ÒµÄÐèÇóËùÔÚ£¬¸øÍæ¼Ò´øÀ´¸üºÏÐÄÒâµÄ²úÆ·¡£»úÐµ¸ïÃüÓëÓ¢ÐÛÁªÃËÈ«¹ú¸ßÐ£ÁªÈü´ï³ÉºÏ×÷£¬³ÉÎªµÚÊ®¶þ¡¢Ê®Èý½ìÓ¢ÐÛÁªÃËÈ«¹ú¸ßÐ£ÁªÈüÐÐÒµºÏ×÷»ï°é¡¢ÈüÊÂÖ¸¶¨ÓÃ»ú¡£½è´ËÉîÈëÐ£Ô°¡¢Ìù½üÍæ¼Ò£¬ÁË½â¸ü¾«×¼µÄÓÃ»§ÐèÇó¡£
Ó¢ÌØ¶ûÖÐ¹úÇø¿Í»§¶ËÓë·ÖÏúÆ½Ì¨ÒµÎñ²¿×Ü¾Àí×ÚêÊÓëÐÐÒµ»ï°éÃÇÎª·ÛË¿Íæ¼ÒÃÇÏ×ÉÏ×£¸£µÄÍ¬Ê±×£Ô¸»úÐµ¸ïÃüÔÚÐÂµÄÕ÷³ÌÖÐ²»¶Ï½øÈ¡£¬ÍÆ³ö¸ü¶à¾µä²úÆ·¡£×ÚìÇÏÈÉú½²½âÁËÔÚÓ¢ÌØ¶û¿áî£14´úHX´¦ÀíÆ÷¼Ó³ÖÏÂ£¬»úÐµ¸ïÃüÐÂÒ»´úÓÎÏ·±¾ÓµÓÐÁËÒ»¿ÅÇ¿¾¢µÄÐÄÔà¡£
»úÐµ¸ïÃüÓÎÏ·±¾²úÆ·×Ü¼àÁõÌìÒ»ÏÈÉúÎª¸÷Î»·ÛË¿´øÀ´ÁËÒ«ÊÀÏµÁÐÓÎÏ·±¾ÏêÏ¸µÄ²úÆ·½²½â£¬´Ó»úÐµ¸ïÃüµÚÒ»¿îÓÎÏ·±¾µ®Éúµ½×îÐÂÒ»´úµÄÒ«ÊÀÏµÁÐ£¬±êÖ¾×Å»úÐµ¸ïÃü²úÆ·ºÍÆ·ÅÆÓÖÏòÉÏ¿ç½øÒ»´ó²½£¬ÊµÏÖÑÕÖµ¡¢²ÄÖÊ¡¢×ö¹¤ÓëÐÔÄÜµÄ¶àÖØÌáÉý¡£
Ò«ÊÀ15 ProÓÎÏ·±¾²ÉÓÃÁËÐÂÒ»´ú15.3Ó¢´çÈ«ÐÂÄ£¾ß£¬ACDÈýÃæ»úÉíÊ¹ÓÃÁË½ðÊô²ÄÖÊ£¬Õû»ú±¡ÖÁ19.9mm£¬ÖØÁ¿Ò²½öÎª2.0kgÅäºÏÔÆ½§°×/²ÔÄ«ÂÌ/À½º£ºÚÈýÖÖÑÕÉ«¿ÉÑ¡£¬Í¹ÏÔÍæ¼Ò¸öÐÔºÍÎüÒýÁ¦¡£Æ¾½èµÚÊµÁ¦Ç¿¾¢µÄ14´ú¿áî£i7 14650HX´¦ÀíÆ÷¼Ó³Ö£¬Ò«ÊÀ15 ProÓÎÏ·±¾¾ß±¸ÁË·Ç·²µÄÐÔÄÜ±íÏÖ¡£
Ò«ÊÀ16 ÏµÁÐÓÎÏ·±¾Ê×·¢ÐÇ³½»Ò¡¢²ÔÄ«ÂÌÓë¾µºþÀ¶ÈýÖÖÅäÉ«£¬½ð¸Õ·ÛÓë°×½ðÉ°ÐîÊÆ´ý·¢!ACDÈýÃæ½ðÊôÊµÏÖÁËÇáÖÁ2.2KGÓë±¡Ô¼26.5mmµÄ»úÉí£¬AÃæÁÁÃæÀØµñ¹¤ÒÕ¡¢ÒìÐÎµç¾ºÌõÎÆÓïÑÔÓëRGB·¢¹âLOGO´øÀ´ÐÂÒ»´úìÅ¿áÍâ¹Û¡£Ò«ÊÀ16 Super»¹»á±êÅäµÚ2´ú±ùºÓ·ÖÌåÊ½Ë®ÀäÃæÊÀ¡£Ò«ÊÀ16ÏµÁÐÓÎÏ·±¾×î¸ß´îÔØÓ¢ÌØ¶ûµÚ14´ú¿áî£i9 14900HX´¦ÀíÆ÷£¬µ¥¿¾ÖÁ¸ß¿ÉÊµÏÖ170Íß¹¦ºÄ£¬ÅäºÏ³¬ÆµÄÜÊµÏÖ¸üÇ¿ÐÔÄÜ!
ÖøÃûÒµ½ç´ó¿§¿Æ¼¼¶ÅÐ¡°×µÇ³¡·ÖÏíÓë»úÐµ¸ïÃüµÄ¹ÊÊÂºÍÒ«ÊÀÏµÁÐÓÎÏ·±¾µÄÊ¹ÓÃ¸ÐÊÜ¡£Ëû±íÊ¾»úÐµ¸ïÃüÆ¾½è×Å¼á³Ö²»Ð¸µÄ½ø²½£¬ÐÂÒ»´úÒ«ÊÀÏµÁÐÓÎÏ·±¾È«·½Î»»ñµÃÁËÌáÉý£¬Ô½À´Ô½¶àµÄÓÃ»§½«»á¼ÓÈë»úÐµ¸ïÃü´ó¼ÒÍ¥¡£
»úÐµ¸ïÃüÇá±¡±¾²úÆ·×Ü¼àÑîÕñè±ÏÈÉúÎª·ÛË¿ÃÇ´øÀ´ÁËÐÂÒ»´ú»ùÓÚ¿áî£Ultra AI´¦ÀíÆ÷µÄÎÞ½ç14X¸ßÐÔÄÜÇá±¡±¾¡£ÈÃ¸ü¶àÓÃ»§ÄÜ¹»ÒÔ¸ü¸ßÆ·ÖÊ¡¢¸ü³öÉ«Íâ¹ÛÌåÑéµ½AIÎªÊÀ½çËù´øÀ´µÄµÄ±ä¸ï¡£
ÎÞ½ç14X¸ßÐÔÄÜÇá±¡±¾Æ¾½èÈ«ÐÂÄ£¾ßÔÙ´Î»ñµÃ·ÉÉý¡£Unibody2.0¹¤ÒÕ¼Ó³ÖÏÂÎÞ½ç14X¸ßÐÔÄÜÇá±¡±¾ÊµÏÖÁËÍðÈçÒ»Ìå³ÉÐÍµÄÐ§¹û£¬ÖÊ¸ÐÔ¶³¬Í¬Àà²úÆ·¡£ÐÂÒ»´úµÄ¿áî£Ultra7 155H´¦ÀíÆ÷²ÉÓÃÁË¸ïÃüÐÔµÄ¼Ü¹¹£¬ÐÂÒ»´úArcºËÐÄÏÔ¿¨ÓëNPUµÄ¼ÓÈëÈÃÇá±¡±¾¾ß±¸ÁË±¾µØ»¯ÔËÐÐÉú³ÉÊ½AIµÄÄÜÁ¦£¬ÈÃÈË¹¤ÖÇÄÜ×ß½øÇ§¼ÒÍò»§¡£
Ã½ÌåºÍ´ïÈË´ÓÎåºþËÄº£Æë¾Û·¢²¼»áÏÖ³¡£¬ÕùÏàÌåÑé»úÐµ¸ïÃüÐÂÒ»´úÉñ»ú£¬²»¶Ï³ÆÔÞ²úÆ·µÄÍ¬Ê±Ïà»¥·ÖÏíÊ¹ÓÃÐÄµÃ²¢Ì½ÌÖ×îÐÂ¼¼Êõ·¢Õ¹Ç÷ÊÆ¡£»úÐµ¸ïÃü²úÆ·¾ÀíÎªÓë»áÈËÔ±ÏêÏ¸½éÉÜÐÂÒ»´ú²úÆ·´ÓÉè¼Æ¡¢ÑÐ·¢µ½Éú²úµÄµãµãµÎµÎ¡£
×ß¾«Æ·Â·Ïß¡¢³ÖÐøÉî¸û£¬»úÐµ¸ïÃüÒ»Ö±±ü³Ð²»Íü³õÐÄ¡¢¼á¶¨¼áÊØ¡¢ÓÂÅÊ¸ß·åµÄÆóÒµÀíÄî£¬ÔÚ¼´½«µ½À´µÄµÚ10Äê¼ÌÐøÓÃÐÄÎªÖÐ¹úÍæ¼ÒÑÐ·¢Éú²ú¸ßÐÔÄÜÓÎÏ·²úÆ·£¬×îºó»úÐµ¸ïÃü¸ÐÐ»·ÛË¿ºÍÍæ¼ÒÃÇµÄÒ»Â·Åã°é!
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â