ÓÃ¿Æ¼¼¸³ÄÜ»æ»´´×÷£¬»ªÎªMatePadÌìÉú»á»´´×÷´óÈü¼ÇÂ¼³ÇÊÐ¸ß¹âÊ±¿Ì
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿Ã¿Ò»×ù³ÇÊÐ£¬×Ü»áÓÐÒ»Ð©¹ÊÊÂÖµµÃÈ¥»ØÒä¡£¿ÉÒÔÊÇÒ»¸ö½¨ÖþÎï¡¢Ò»µÀ·ç¾°¡¢Ò»²ÍÃÀÎ¶£¬ÓÖ»òÊÇ×ß¹ýµÄ½Ö½Ç¡¢´ý¹ýµÄ¿§·ÈÌü£¬Óöµ½µÄÈË£¬¶¼»áÓÐ¶ÀÊôÓÚ×Ô¼ºµÄÃÀºÃ¼ÇÒä£¬¶øÕâÐ©¶ÀÌØµÄ¼ÇÒäÓëË²¼ä¶¼ÖµµÃ±»¼ÇÂ¼ºÍÕä²Ø¡£
10ÔÂ30ÈÕ£¬»ªÎª2023ÌìÉú»á»¡¶³ÇÊÐ¸ß¹â ÐÇÉÁµãÁÁ¡·Êý×Ö´´×÷´óÈüÕýÊ½¿ªÆô£¬¹ÄÀø´ó¼ÒÒÔ»ªÎªMatePad Pro 13.2Ó¢´çºÍÐÇÉÁÊÖÐ´±Ê×÷Îª´´×÷¹¤¾ß£¬ÓÃ»±Ê¼ÇÂ¼³ÇÊÐµÄ´ºÏÄÇï¶¬£¬ÓÃ¿Æ¼¼¸´¿Ì³ÇÊÐµÄ¸ß¹âÊ±¿Ì£¬ÔÚÇé¸Ð¹²ÃùÖÐÁô´æ¸÷×ÔµÄ³ÇÊÐ¼ÇÒä!
Ã¿¸öÈË¶¼ÊÇÁé¸ÐµÄ´´×÷Õß¡£»ªÎª¸ß¶ËÆ½°åÔÚ»æ»·½ÃæÒÑ¾½¨Á¢ÁËÒ»Ì×Á¼ºÃµÄÉúÌ¬£¬»ªÎªMatePad ÏµÁÐÆ½°åÔÚÈíÓ²¼þ²ãÃæµÄÉý¼¶Îª»æ»´´×÷Ìá¹©ÁËÈ«ÃæÖ§³Ö£¬¸ß¾«¶ÈÊÖÐ´±Ê»ªÎªM-PencilÊÖÐ´±Ê£¬ÔòÈÃÆ½°å»æ»¸ü¸ßÐ§¸ü×¨Òµ¡£ÏÖÔÚ£¬È«ÐÂÒ»´ú»ªÎªMatePad Pro 13.2Ó¢´çÆ½°åºÍÐÇÉÁÊÖÐ´±ÊÒ²½«³ÖÐøÖúÁ¦´´×÷Õß¸ü×ÔÓÉ¡¢¸ü±ã½Ý¡¢¸üËÁÒâµØÊã·¢Çé¸Ð£¬ÈÃ»æ»Óë³ÇÊÐ½»Ö¯!
¶ÔÓÚ»æ»À´Ëµ£¬½Ï´óµÄÆÁÄ»³ß´ç×ÔÈ»¸üÓÐÓÅÊÆ¡£»ªÎªMatePad Pro 13.2Ó¢´ç´îÔØÁËÒ»¿é³¬´ó³ß´çÈáÐÔ OLED ÆÁÄ»£¬±ß¿ò¿í¶È½öÎª3.4mm£¬ÊµÏÖÁË¾ªÈËµÄ94%³¬¸ßÆÁÕ¼±È£¬³ÉÎªÆù½ñÆ½°åÒµ½ç±ß¿ò×îÕ¡¢ÆÁÕ¼±È×î¸ßµÄÆ½°å¡£Í¬Ê±£¬»¹¾ß±¸3:2Éú²úÁ¦ÆÁÄ»±ÈÀý£¬Æ½°åÕýÃæ¼¸ºõÈ«²¿¶¼ÊÇ¿ÉÏÔÊ¾ÇøÓò£¬ÔÚÔöÇ¿³Á½þ¸ÐµÄÍ¬Ê±£¬Ò²ÎªÓÃ»§Ìá¹©ÁË¸ü¹ãÀ«µÄ´´×÷¿Õ¼ä¡£
ÏëÒª»ñµÃ³öÉ«µÄ»æ»ÌåÑé£¬ÆÁÄ»¹»´ó»¹Ö»ÊÇ»ù´¡£¬ÆÁÄ»ËØÖÊ²ÅÊÇÖ±½ÓÓ°Ïì²ú³öÄÚÈÝÖÊÁ¿µÄ¹Ø¼ü¡£»ªÎªMatePad Pro 13.2Ó¢´çËù²ÉÓÃµÄÕâ¿éOLEDÆÁÄ»£¬¾ß±¸2.8K·Ö±æÂÊ¡¢144HzË¢ÐÂÂÊ¡¢HDR VividÈÏÖ¤ÒÔ¼°1000000£º1µÄ¸ß¶Ô±È¶ÈµÈÌØÐÔ£¬ÕûÌåËØÖÊ´ïµ½ÐÐÒµ¶¥¼âË®Æ½¡£²»Ö¹Èç´Ë£¬»ªÎªMatePad Pro 13.2Ó¢´ç»¹ÓÐ»ªÎªÁÙ¾³™ÏÔÊ¾¼¼ÊõµÄ¼Ó³Ö£¬Ê¹ÆäÆÁÄ»ÔÚsRGB¼°P3É«ÓòÏÂ¾ù´ïµ½ÁË∆E<1µÄ×¨Òµ¼¶É«×¼±íÏÖ£¬²¢Ö§³ÖÈ«¾ÖP3¹ãÉ«ÓòÉ«²Ê¹ÜÀí£¬ÔÚÉ«²Ê×¼È·¡¢Ã÷°µÕæÊµ¡¢Á÷³©ÇåÎúÒÔ¼°ÊæÊÊ»¤ÑÛËÄ¸ö·½Ãæ¾ùÓÐÓÅÐã±íÏÖ£¬È«ÃæÂú×ãÁË´´×÷Õß¶ÔÓÚÉè¼Æ»æÍ¼µÄÐèÇó¡£
´´ÒâÁé¸ÐÍùÍù»áÔÚ²»¾Òâ¼äÉÁÏÖ£¬Çá±¡±ãÐ¯µÄ»úÉíÉè¼Æ²ÅÄÜÈÃ»æ»¸üËæÐÄ¡£»ªÎªMatePad Pro 13.2Ó¢´ç±»ÓþÎªÈ«Çò×îÇá±¡µÄ´ó³ß´çÆ½°å£¬»úÉí½öÖØ580g£¬ºñ¶È½öÎª5.5mm£¬Èý¸ùÊÖÖ¸¾ÍÄÜÇáËÉÎÕ³Ö£¬Íâ³öÕÒÁé¸ÐËæÊÖÐ¯´ø»ò·Å½ø°üÀï¶¼Ã»ÓÐ¸ºµ£¡£»úÉíºó¸Ç²ÉÓÃÁËÓëMate60ÏµÁÐÒ»ÖÂµÄ¸ßÇ¿¶È½õÏË²ÄÖÊ£¬ÓÍÄ«+¹âÑ§¶ÆÄ¤+±íÃæ¼¡ÀíUV×ªÓ¡µÄ¹¤ÒÕµþ´øÀ´ÎÂÈóµÄÖÊ¸Ð£¬ÐÇ»·Ë«ÉãÉè¼ÆÓïÑÔÒÔ¼°È¡×ÔÑÅÂ³²Ø²¼½µÄÑÅ´¨ÇàÉ«ÔòÈÃÆäÏÔµÃ¸ß¼¶ÓÖ¶ÀÌØ¡£
»ªÎªMatePad Pro 13.2Ó¢´ç
´´×÷ÕßÔÚÊ¹ÓÃÆ½°å½øÐÐ»æ»´´×÷Ê±£¬¾³£»áÓöµ½ÊÖÐ´±ÊÑÓ³Ù¡¢±Ê·æ²»Ë³³©µÈÎÊÌâ£¬ºÃÔÚ»ªÎªMatePad Pro 13.2Ó¢´ç¿ÉÒÔÊ¹ÓÃÈ«ÇòÊ×¿îÐÇÉÁ¼¼ÊõÖÕ¶Ë¡ª¡ªHUAWEI M-Pencil(µÚÈý´ú)ÊÖÐ´±Ê£¬´øÀ´ÁËÍ»ÆÆÐÔµÄÐ´»ÌåÑé¡£
HUAWEI M-Pencil(µÚÈý´ú)ÊÖÐ´±ÊÄÚÖÃÐÇÉÁÐ¾Æ¬£¬½«Ñ¹¸Ð²É¼¯ÆµÂÊ¼°±Ê¼âÏòÆÁÄ»·¢ËÍµÄÐÅºÅÆµÂÊÌáÉýÁË6±¶£¬ÄÜ¹»¸üÁéÃôµØ¸ÐÖªÊÖÖ¸¶Ô±ÊÊ©¼ÓÁ¦µÄ²ã´Î±ä»¯£¬µÍÖÁ0msµÄ¸úÊÖÐÔ±íÏÖÈÃ±Ê¼£µÄ·´Ó¦ËÙ¶È¸ü¿ì¡¢ÏßÌõ¸üÏ¸Äå¡£´ËÍâ£¬HUAWEI M-Pencil(µÚÈý´ú)»¹ÊÇÒµ½çÊ×Ö§³¬Íò¼¶Ñ¹¸ÐÐ´»ÌåÑéµÄ´¥¿ØÊÖÐ´±Ê£¬¶øÕë¶Ô×¨Òµ»æ»µÈ³¡¾°£¬»¹ÍÆ³öÁË×ÔÊÊÓ¦Ñ¹¸ÐÇúÏß¹¦ÄÜ£¬ÈÃ´´×÷ÕßÄÜ¹»ÒÔ¸ü×ÔÈ»µÄ·½Ê½»æ»ºÍÍ¿Ñ»£¬Ìå»áµ½ÍðÈç×¨Òµ»°åÉÏµÄÌåÑé¡£
×èÄá¸ÐÓë±Ê¼âÓ²¶ÈÔÚÒ»¶¨µÄ³Ì¶ÈÉÏÒ²¾ö¶¨×ÅÐ´»ÌåÑé£¬Îª´Ë£¬HUAWEI M-Pencil(µÚÈý´ú)ÊÖÐ´±ÊÌá¹©ÁËÍ¸Ã÷±Ê¼â¼°·ÇÍ¸Ã÷±Ê¼â¹©ÓÃ»§Ñ¡Ôñ£¬ÔÚ»æ»Ê±¾ÍÑ¡Ôñ±Ê¼âÓ²¶È¸ü¸ßµÄÍ¸Ã÷±Ê¼â¡£ºÁÎÞÒÉÎÊ£¬HUAWEI M-Pencil(µÚÈý´ú)ÊÖÐ´±Ê¾ÍÊÇ»ªÎªMatePad Pro 13.2Ó¢´çµÄ»Æ½ð´îµµ£¬¶øÕâ¶Ô¡°CP¡±Ò²Ê¹´´×÷ÕßÈç»¢ÌíÒí!
È¡É«ÊÇ»æ»µÈ´´×÷Õß¾³£ÓÃµ½µÄ²Ù×÷£¬µ«ÒÔÍùÏëÒª´ÓÆäËûÉè±¸ÉÏµÄÍ¼Æ¬ÖÐÈ¡É«£¬ÐèÒªÏÈ½«Í¼Æ¬µ¼ÈëÆ½°å£¬ÔÙÍ¨¹ýÆ½°åµÄ»æ»Èí¼þÈ¡É«£¬¹ý³ÌÊ®·Ö·±Ëö¡£»ªÎªMatePad Pro 13.2Ó¢´çµÄHUAWEI M-Pencil(µÚÈý´ú)ÊÖÐ´±ÊÖ§³Ö¿çÓ¦ÓÃ¡¢¿çÉè±¸È¡É«£¬»æ»Õß¿ÉÒÔÓÃÊÖÐ´±ÊÇáËÉÎüÈ¡ÊÖ»úÕÕÆ¬ÖÐµÄÉ«²Ê£¬¼´µã¼´È¡£¬Ëù¼û¼´ËùµÃ£¬¿ÉÎ½ÊÇ»æ»´´×÷ÕßµÄÒ»´ó¸£Òô¡£
»ªÎªMatePad Pro 13.2Ó¢´ç
ÔÚHarmonyOS 4µÄ¼Ó³ÖÏÂ£¬»ªÎªMatePad Pro 13.2Ó¢´ç»¹ÓÐ×Å²»Êä×¨ÒµPC¼¶µÄºèÃÉ×¨ÒµÉú²úÁ¦¡£Ö§³Ö»ªÎªÆ½°å±êÖ¾ÐÔµÄ¡°Æ½ÐÐÊÓ½ç¡±¡¢È«ÐÂÉý¼¶µÄ×ÔÓÉ¶à´°;³ýÁËPC¼¶WPS¡¢CAJViewerÍâ£¬»¹ÐÂÔöPC¼¶ÒÚÍ¼Í¼Ê¾£¬Ë¼Î¬µ¼Í¼¡¢¸ÊÌØÍ¼ÓÖ»òÊÇ×¨ÒµÁìÓòµÄµçÂ·Í¼¶¼ÄÜÒ»Õ¾Ê½»æÖÆ;³¬¼¶ÖÐ×ªÕ¾2.0£¬½øÒ»²½´òÆÆÓ¦ÓÃÓëÉè±¸µÄ±ÚÀÝ£¬½öÐèË«Ö¸°´Ñ¹ÆÁÄ»£¬¾ÍÄÜ½«ÐèÒª·ÖÏíµÄÄÚÈÝÍÏ×§ÖÁÖÐ×ªÕ¾£¬¸ßÐ§ÓÖÊµÓÃ¡£
»ªÎªMatePad Pro 13.2Ó¢´ç»¹Ö§³Ö»ªÎª±Ê¼Ç£¬Áé¸Ð¼ÇÂ¼£¬ËæÐÄ´´×÷Èý´óºÚ¿Æ¼¼£¬ÇáËÉ¸ã¶¨±Ê¼Ç¡¢»æ»µÈ¸÷ÖÖ²Ù×÷£¬ÖúÁ¦´´×÷ÕßÃÇ½«´´Òâ¸ßÐ§ÂäµØ¡£ÔÚÈí¼þ·½Ãæ£¬»ªÎª»¹ÁªºÏ»ÊÀ½çPro´øÀ´ÁË¼òµ¥Ò×ÓÃµÄÊÖ»æÌåÑé£¬ÈÃÕæÊµ±ã½ÝµÄÊÖ»æÌåÑé´¹ÊÖ¿ÉµÃ¡£
»ªÎªMatePad Pro 13.2Ó¢´ç
»ªÎªMatePad Pro 13.2Ó¢´çºÍHUAWEI M-Pencil(µÚÈý´ú)µÄÇ¿Ç¿½áºÏ£¬Ê¹»ªÎªÆ½°åÔÚ»æ»³¡¾°ÖÐµÄÓ¦ÓÃÊµÁ¦ÔÙ´ÎÉý»ª£¬´´Òâ¹¤×÷Õß¡¢»æ»°®ºÃÕßÒ²ÓÐÁËÐÂÑ¡Ôñ¡£
µ±È»£¬³ýÁË»ªÎªMatePad Pro 13.2Ó¢´çÒÔÍâ£¬»ªÎªMatePadÆäËûÏµÁÐÆ½°åÍ¬Ñù¿ÉÒÔ×÷Îª»æ»¹¤¾ß°ïÖúÈËÃÇÈ¥¼ÇÂ¼³ÇÊÐÃÀºÃ¡£ÇáÆì½¢»ªÎªMatePad AirÊÇÈ«ÇòÊ×¿îÍ¨¹ýHDR Vivid×¨ÒµÈÏÖ¤µÄÆ½°å£¬´îÔØµÄ11.5Ó¢´çµÄLCDÆÁÄ»£¬ÊÇ»ªÎªÊ×¿îÊ¹ÓÃ3:2Éú²úÁ¦±ÈÀýÆÁÄ»µÄÆ½°å£¬Ö§³ÖP3¹ãÉ«Óò¡¢2.8K³¬Çå·Ö±æÂÊ¡¢×î¸ß144HzÆÁÄ»Ë¢ÐÂÂÊ£¬ÊÓ¾õÐ§¹ûºÜ³öÉ«¡£»ÃæÃ÷°µ¡¢»ÃæÏ¸½Ú¡¢¸ü·á¸»µÄÉ«²Ê¶¼´øÀ´¸üºÃµÄÊ¹ÓÃÌåÑé¡£ËüµÄ»úÉíÊ®·ÖÇá±¡£¬ºñ¶ÈµÍÖÁ6.4mm£¬ÖØÁ¿Ö»ÓÐ508g£¬½öÏàµ±ÓÚÒ»Æ¿¿óÈªË®µÄÖØÁ¿£¬²»»á¸øÍ¨ÇÚºÍÒÆ¶¯°ì¹«Ôì³É¸ºµ£¡£
»ªÎªMatePad Air
ÔÚÐ´»ÌåÑéÉÏ£¬»ªÎªMatePad 11Ó¢´ç 2023¿îÈá¹â°æÍ¬Ñù´øÀ´ÁË²»ÊäÓÚ»ªÎªMatePad Pro 13.2Ó¢´çµÄÊÖÐ´Ð§¹û¡£Ëü²ÉÓÃÁËÒ»¿éÖ½¸ÐÈá¹âÆÁ£¬²ÉÓÃÄÉÃ×Ê´¿Ì¹¤ÒÕ£¬ÔÚ×öµ½·ÀÑ£¹â²»·´¹âµÄÇé¿öÏÂ£¬´îÅäHUAWEI M-Pencil(µÚ¶þ´ú)ÊÖÐ´±ÊÄáÁúµ¯ÐÔ±Ê¼â¡¢³¬µÍÊ±ÑÓÌåÑé£¬ÈÃÄã³ä·Ö¸ÐÊÜ×èÄá¸ÐºÍÕð¶¯¸Ð¡£Èá¹âÆÁÄÜÔÚÊéÐ´Ê±ÄÜÌýµ½É³É³µÄÉùÒô£¬±Ê¼âºÍÆÁÄ»Ö®¼äµÄÄ¦²Á×èÄá¸Ð¸Õ¸ÕºÃ£¬¶øÇÒ°éÓÐÎ¢Ð¡Õñ¶¯£¬ÒÑ¾ÎÞÏÞ½Ó½ü´«Í³Ö½±ÊµÄÊéÐ´ÌåÑé£¬»¹ÔÊìÏ¤µÄÖ½±ÊÊéÐ´¸ÐÊÜ¡£
»ªÎªMatePad 11Ó¢´ç2023¿îÈá¹â°æ
³ÇÊÐÒòÎªÈËµÄ¹ÊÊÂ¶ø±äµÃÓÐÎÂ¶È£¬¿Æ¼¼ÈÃÃÀºÃµÄË²¼ä¶¼±»¼ÇÂ¼¡£¿ìÄÃÆðÄãÉí±ßµÄ»ªÎªMatePadÆ½°åºÍHUAWEI M-PencilÊÖÐ´±Ê£¬²ÎÓëµ½ÌìÉú»á»Êý×Ö´´×÷´óÈüµ±ÖÐ£¬µãÁÁ³ÇÊÐµÄ¸ß¹âÊ±¿Ì£¬¼ÇÂ¼ÏÂÄãºÍÉí±ßÈËµÄ³ÇÊÐ¹ÊÊÂ°É!
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â