高通戴尔强强联合，Oryon处理器有望终结英特尔主导地位

【天极网笔记本频道】据媒体报道，高通重金押注的全新Oryon PC处理器预计于今年下半年正式亮相，并且已经获得笔记本大厂戴尔的支持，同时戴尔是目前全球前三的笔记本品牌，两者强强联合似是有意打破英特尔主导地位。

在去年的2022骁龙峰会上，高通公布新一代定制ARM内核的名称“Oryon”。苹果自研芯片M系列的诞生，使得ARM架构芯片在笔记本产品中的竞争力凸显，因此高通与联发科都相继表示将在PC领域加大投入，以分得一杯羹。

2021年1月份，高通就已经收购芯片创业公司Nuvia，而这家公司的创始人正是苹果首席架构师，此人曾参与A7到A14的芯片设计，并且Nuvia当时正在开发一种可定制内核和服务器芯片，这也是高通想要染指PC领域所必须的。

因为这项收购，高通不惜跟ARM公司撕破脸皮对簿公堂，ARM指出，由于高通试图在未经ARM同意的情况下转让ARM对Nuvia专利许可，而Nuvia的许可已经在2022年3月被终止的情况下，ARM做出了多次真诚的努力沟通，以寻求解决方案，但结果令人失望，这件事未能得到妥善的解决。

高通方面想要快速布局PC领域，那么使用自主研发的ARM内核来提升PC性能就显得十分有必要。目前高通所有移动平台的芯片都是基于ARM公司的公版架构或是在此基础上进行魔改的版本，ARM公版架构性能方面一直落后于苹果，这也是高通收购Nuvia重要的原因之一。

定制芯片能够让高通拥有整个堆栈，无需再依赖ARM公版架构，这也意味着高通可以向苹果、英特尔以及AMD那样生产自己的CPU。高通曾经就多次尝试布局PC市场，推出过骁龙8cx系列芯片，这些芯片被用于Windows ARM版本和Chrome的笔记本中，并没有取得很好的成效。

而高通收购的创业公司Nuvia，早在被收购之前就展示过旗下自研架构芯片Phoenix，同样基于ARM打造芯片却在性能上相较AMD Zen 2架构芯片提升了50%，而功耗反而降低67%。这样的路数似乎有些熟悉，没错就和当初M1推出时暴打英特尔一样。

据悉，高通打造的Arm PC处理器为骁龙8cx Gen4，型号SC8380，研发代号“Hamoa”，CPU内核不再是以往的Kryo而是全新打造的Oryon CPU，将基于Arm指令集完全自研，拥有与苹果M系芯片抗衡的实力。在规格方面，骁龙8cx Gen4拥有12颗核心，采用8大核3.4GHz+4小核2.4GHz，支持独显/PCIe 4.0外围设备。

这次高通选择与戴尔联手，也证明其入场PC领域的决心，同时全球前三品牌的大力支持能够在一定程度上作为高通的背书。未来如果高通ARM架构PC芯片在市场中表现良好，伴随苹果M系列芯片持续发力，或许有望终结英特尔X86芯片主导地位，使得ARM架构芯片在PC领域比重进一步加大，并获得可观市场份额。按照目前的进度，消费者最快可以在下半年看到搭载这一芯片的产品，届时就能一睹其性能与实际表现。