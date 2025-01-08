CES 2025|ºê³ž·¢²¼Á½¿îÈ«ÐÂÕÆ»ú£¬´îÔØÈñÁú7 8840HS´¦ÀíÆ÷
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿ÕâÁ½Äê£¬WindowsÕÆ»úÊÐ³¡¿ÉÒÔËµ·Ç³£µÄ»ðÈÈ£¬²»½öÓ¿ÏÖÁËÖî¶àÐÂÐËÆ·ÅÆ£¬Öî¶à´«Í³PC´ó³§Í¬Ñù·×·×¼ÓÈë£¬ÊÐ³¡¾ºÕù±äµÄÓú¼Ó¼¤ÁÒ¡£×÷ÎªPCÐÐÒµµÄÖªÃûÆ·ÅÆ£¬ËäÈ»ÓÐÐ©¡°³Ùµ½¡±£¬µ«ºê³ž»¹ÊÇÔÚÈ¥ÄêµÄIFA 2024ÆÚ¼ä·¢²¼ÁËÊ×¿îÕÆ»úÉè±¸Nitro Blaze 7£¬ÕýÊ½Èë¾ÖWindowsÕÆ»úÁìÓò£¬¶øÔÚ½ñÄêµÄCES 2025ÉÏ£¬ËüÃÇÓÖ·¢²¼ÁËÁ½¿îÕÆ»úÐÂÆ·Acer Nitro Blaze 8ºÍAcer Nitro Blaze 11¡£
ºê³žNitro Blaze 8
Acer Nitro Blaze 8ÊÇÒ»¿î±È½Ï³£¹æµÄWindowsÕÆ»úÉè±¸£¬Óë»ªË¶µÄROG AllyÀàËÆ£¬Åä±¸8.8Ó¢´çIPSÏÔÊ¾ÆÁ£¬2560x1600·Ö±æÂÊ£¬Ë¢ÐÂÂÊÎª144Hz£¬500ÄáÌØÁÁ¶È£¬ÖØÁ¿Îª750g¡£ºËÐÄÅäÖÃÉÏ£¬Ëü²¢Ã»ÓÐÊ¹ÓÃAMDÈ«ÐÂÍÆ³öµÄZ2ÏµÁÐ´¦ÀíÆ÷£¬¶øÊÇ´îÔØÁËÏà¶ÔÓÐÐ©ÀÏµÄÈñÁú7 8840HS´¦ÀíÆ÷£¬8ºËÐÄ16Ïß³Ì£¬×î¸ß¼ÓËÙÆµÂÊ¿É´ï5.1GHz£¬ÄÚÖÃÁË12µ¥ÔªµÄRDNA 3¼Ü¹¹µÄRadeon 780MºËÏÔ£¬²¢Åä±¸ÁË16GB LPDDR5x-7500ÄÚ´æ£¬ÈÃºËÏÔ¿ÉÒÔ·¢»Ó³ö¸üºÃµÄÐÔÄÜ£¬»¹Ìá¹©×î¸ß2TBµÄ´æ´¢¿Õ¼ä¡£
½Ó¿Ú·½Ãæ£¬Nitro Blaze Åä±¸ÁËÁ½¸öUSB Type C ¶Ë¿Ú(Ò»¸öUSB4 ºÍÒ»¸öUSB 3.2)£¬ÒÔ¼°Ò»¸öÈ«³ß´çUSB 3.2 Type-A¶Ë¿ÚºÍÒ»¸ömicroSD¿¨²å²Û¡£´ËÍâ£¬ËüÅäÓÐ»ô¶ûÒ¡¸ËºÍ°â»ú£¬¿ÉÈ·±£¸ü³¤µÄÊ¹ÓÃÊÙÃü¡£
ºê³žNitro Blaze 11
ÓëNitro Blaze 8²»Í¬£¬Nitro Blaze 11Åä±¸ÁËÒ»¿é10.95Ó¢´çIPSÆÁÄ»£¬2560x1600·Ö±æÂÊ£¬120HzË¢ÐÂÂÊ£¬ÖØÁ¿´ïµ½ÁË1050g¡£²¢ÇÒ²ÉÓÃÁËLegion GoÀàËÆµÄ¿É²ðÐ¶Éè¼Æ£¬Á½²àµÄÊÖ±ú¿ÉÒÔµ¥¶ÀÄÃÏÂÀ´£¬ÆÁÄ»²¿·ÖÔò¿ÉÒÔ»¯ÉíÎªÆ½°åµçÄÔ£¬·ÅÖÃÔÚ×ÀÃæÉÏ£¬´øÀ´¸ü¼ÓÁé»îµÄÓÎÍæÌåÑé¡£²»¹ý£¬ÓÉÓÚ´ó³ß´çµÄÆÁÄ»£¬ÔÚÕÆ»úÄ£Ê½ÏÂ±ãÐ¯ÐÔ»áÓÐÒ»¶¨µÄÕÛ¿Û¡£
ºËÐÄ¹æ¸ñ·½Ãæ£¬ËüÓëÉÏÃæÄÇ¿îÉè±¸¼¸ºõÃ»ÓÐÇø±ð£¬Åä±¸ÁËÈñÁú7 8840HS´¦ÀíÆ÷£¬ÄÚÖÃRadeon 780MºËÏÔ£¬´îÅä16GB LPDDR5x-7500ºÍÖÁ¸ß2TB SSD¡£½Ó¿Ú·½Ãæ£¬Í¬ÑùÊÇÁ½¸öUSB Type-C½Ó¿ÚºÍÒ»¸öUSB 3.2 Type-A½Ó¿Ú¡£Nitro Blaze 11 ÅäÓÐ»ô¶ûÒ¡¸ËºÍ°â»ú£¬¿É·ÀÖ¹²Ù×Ý¸ËÆ¯ÒÆ²¢Ìá¸ßÄÍÓÃÐÔ¡£
²»¹ýËäÈ»Á½¿îÉè±¸ÓÐ´óÓÐÐ¡£¬µ«¾ù´îÔØµÄÊÇ55WhµÄµç³Ø£¬ÕâÏÔÈ»²¢²»Ëã´ó£¬ÓÈÆäÊÇ¶ÔÓÚNitro Blaze 11ÕâÑùµÄ´ó³ß´çÉè±¸À´Ëµ£¬ºÍËüÓÐ×ÅÏàÍ¬ÆÁÄ»³ß´çµÄOneXPlayer X1µç³ØÎª65Wh£¬¶øROGÕÆ»úX¸üÊÇÓÐ×Å80WhµÄ³¬´óµç³Ø£¬Õâ¿ÉÄÜ»áÈÃËüÔÚ¸ß¸ºÔØÏÂÎÞ·¨ÓÐ×Å²»´íµÄÐøº½Ê±¼ä¡£Ä¿Ç°Á½¿îÉè±¸µÄ¼Û¸ñÉÐÎ´¹«²¼£¬Ô¤¼Æ»áÔÚ½ñÄêµÚ¶þ¼¾¶ÈÕýÊ½ÉÏÊÐ¡£
Ð´ÔÚ×îºó
´ÓÄ¿Ç°¹«²¼µÄÐÅÏ¢À´¿´£¬ºê³žµÄÕâÁ½¿îÈ«ÐÂµÄÕÆ»ú²¢Ã»ÓÐÌ«Í»³öµÄÁÁµã£¬ÓÈÆäÊÇÔÚºËÐÄÅäÖÃÉÏ£¬´¦ÀíÆ÷ÊôÓÚÊÇÉÏ´ú²úÆ·£¬ÄÚ´æÈÝÁ¿Ò²Ö»ÓÐ16GB£¬ÔÚµ±ÏÂ¾ºÕùÓú¼Ó¼¤ÁÒµÄÊÐ³¡»·¾³ÖÐ£¬ÃæÁÙµÄÑ¹Á¦»¹ÊÇÂù´ó¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â