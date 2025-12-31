CES 2026|15Ó¢´ç»ÝÆÕ°µÓ°¾«Áé»Ø¹é£¬Èý¿îOLEDÏÔÊ¾Æ÷ÐÂÆ·ÆØ¹â
¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿ÏÂÔÂ³õ£¬Ò»ÄêÒ»¶ÈµÄCESÕ¹»á½«»áÕýÊ½À¿ªá¡Ä»£¬×÷ÎªÈ«ÇòÖªÃûPC³§ÉÌ£¬»ÝÆÕÒ²½«ÔÚ±¾´ÎÕ¹»á´øÀ´Öî¶àÐÂÆ·¡£¸ù¾ÝÄ¿Ç°µÄÆØ¹âºÍÔ¤ÈÈÏûÏ¢£¬»ÝÆÕ»á·¢²¼¶à¿îÈ«ÐÂµÄOMEN°µÓ°¾«ÁéÓÎÏ·±¾ºÍ¶à¿îOLEDÏÔÊ¾Æ÷¡£
¾ÝÁË½â£¬»ÝÆÕµÄÓÎÏ·²¿ÃÅ¹éÓÚHyperXÆìÏÂ£¬ÖÁÉÙ»áÓÐÈý¿îÈ«ÐÂµÄ±Ê¼Ç±¾ÔÚCES 2026ÉÏÕýÊ½·¢²¼£¬°üÀ¨°µÓ°¾«ÁéMAX 16¡¢°µÓ°¾«Áé 16ÒÔ¼°Ê±¸ô¼¸Äê¸´³öµÄ°µÓ°¾«Áé 15¡£
¸´³öµÄ°µÓ°¾«Áé 15½«»á´îÔØ¼´½«·¢²¼µÄ¿áî£Ultra 9 386H»òAMD Ryzen AI 7 450´¦ÀíÆ÷£¬×î¸ß¿É´îÔØÓ¢Î°´ïRTX 5070ÒÆ¶¯°æÏÔ¿¨£¬×î¸ß32GB DDR5 5600MHzÄÚ´æºÍ×î¸ß1TB PCIe 5.0 SSD¡£Ëü½«»áÅä±¸3K 120Hz OLEDÏÔÊ¾ÆÁ£¬ÏìÓ¦Ê±¼ä½öÎª0.2ms£¬ÊÇÈý¿î²úÆ·ÖÐ·Ö±æÂÊ×î¸ßµÄ£¬²¢ÇÒ»áÅäÓÐ8000Hz»Ø±¨ÂÊµÄHyperAction¼üÅÌ¡£
°µÓ°¾«Áé 16½«»á´îÔØÏÂÒ»´ú¿áî£Ultra»òÕßÖÁ¸ßÈñÁú9 9955HX´¦ÀíÆ÷£¬×î¸ß¿ÉÅäRTX 5070ÒÆ¶¯°æÏÔ¿¨£¬×î¸ß64GB DDR5 5600MHzÄÚ´æºÍ2TB PCIe 4.0 SSD¡£²ÉÓÃÒ»¿é2.5K 165Hz OLEDÆÁÄ»£¬¶øÈ¥ÄêµÄ°æ±¾ÊÇÒ»¿é240HzµÄIPSÃæ°å£¬ËüÍ¬ÑùÅäÓÐ8000Hz»Ø±¨ÂÊµÄHyperAction¼üÅÌ¡£
°µÓ°¾«ÁéMAX 16»á´îÔØÏÂÒ»´ú¿áî£Ultra´¦ÀíÆ÷´îÅäÖÁ¸ßRTX 5090ÒÆ¶¯°æÏÔ¿¨£¬ÖÁ¸ß64GB DDR5 6400MHzÄÚ´æºÍ2TB PCIe 5.0 SSD¡£²ÉÓÃÒ»¿é2.5K 240Hz OLEDÆÁÄ»£¬ÊÇÈý¿î²úÆ·ÖÐËØÖÊ×î¸ßµÄ¡£
ÕâÐ©ÐÂ²úÆ·»¹»áÒýÈëOMEN AI£¬¿ÉÒÔÌáÉýÓÎÏ·µÄÖ¡ÂÊ¡£
³ýÁËÈ«ÐÂµÄÓÎÏ·±¾Íâ£¬»ÝÆÕ»¹½«ÍÆ³ö¶à¿îÈ«ÐÂµÄOMEN OLEDÏÔÊ¾Æ÷£¬°üÀ¨OMEN OLED 34¡¢OMEN OLED 27qsÒÔ¼°OMEN OLED 27q£¬È«ÃæÑº±¦OLED¡£
»ÝÆÕHyperX OMEN OLED 34 ÊÇÒ»¿îÇúÃæ³¬¿íÆÁÏÔÊ¾Æ÷£¬Åä±¸ÁËHyperX ProLumaÏÔÊ¾ÆÁ£¬¾ßÓÐ×¨Òµ¼¶É«²Ê×¼È·ÐÔ£¬²¢ÇÒ²ÉÓÃµÄV-StripeÏñËØÅÅÁÐ£¬ÄÜÍ¨¹ýÓÅ»¯×ÓÏñËØ²¼¾ÖÀ´ÌáÉýÏÔÊ¾Ð§¹û£¬²»¹ýÆØ¹âÖÐ²¢Î´Ìá¼°Æä·Ö±æÂÊºÍÉ«Óò¸²¸ÇÇé¿ö¡£Ëü»¹¾ßÓÐ360HzµÄ¸ßË¢ÐÂÂÊºÍ0.03msµÄÏìÓ¦Ê±¼ä£¬²¢Í¨¹ýÁËVESA DisplayHDR True Black 500ÈÏÖ¤¡£ÁíÍâ£¬ÓÃ»§»¹¿ÉÒÔ×Ô¶¨Òå±³ÃæµÄARGBµÆ¹âÐ§¹û¡£
OMEN OLED 27qsÔòÓµÓÐ×Å500HzµÄ³¬¸ßË¢ÐÂÂÊºÍ0.03msÏìÓ¦Ê±¼ä£¬ÓµÓÐ sRGB 99% + DCI-P3 99% + 98% Adobe RGB µÄÉ«Óò¸²¸Ç£¬¾ßÓÐ×¨ÒµÉ«²Ê¾«×¼¶È£¬Í¨¹ýÁËVESA DisplayHDR True Black 500ÈÏÖ¤£¬Í¬ÑùÖ§³ÖARGBµÆ¹âÐ§¹û¡£
OMEN OLED 27qÔòÏà¶Ô¶¨Î»ÒªµÍÒ»Ð©£¬ËüÓÐ×Å240HzµÄË¢ÐÂÂÊ£¬¸²¸Ç99%sRGB + 99%DCI-P3µÄÉ«Óò£¬³ö³§É«²ÊÐ£×¼£¬ÏÔÊ¾Æ÷µÄÔ×°Ö§¼ÜÖ§³ÖÐý×ª¡¢ÊúÆÁ¡¢¸©ÑöÒÔ¼°Éý½µµ÷½Ú¡£
ÁíÍâ»¹ÓÐÒ»¿îOMEN 24ÏÔÊ¾Æ÷£¬Ä¿Ç°Ã»ÓÐÊ²Ã´Ïà¹ØµÄÐÅÏ¢¡£
Ð´ÔÚ×îºó
´ÓÄ¿Ç°µÄÏûÏ¢À´¿´£¬2026ÄêµÄ°µÓ°¾«ÁéÏµÁÐ²úÆ·Ïß²¢Ã»ÓÐ·Ç³£´óµÄ±ä»¯£¬Ö÷Òª¾ÍÊÇÉý¼¶µ½ÁËÐÂÒ»´úµÄ´¦ÀíÆ÷¡¢ÌáÉýÁËÄÚ´æµÄÆµÂÊÒÔ¼°¸üÐÂµ½ÁËOLEDÆÁÄ»µÈ¡£ÏÔÊ¾Æ÷Õâ±ßÍ¬ÑùÈ«ÃæÑº±¦OLED£¬¼¸¿î²úÆ·¸÷ÓÐÌØÉ«£¬ÓÐ³¬¿íÇúÃæÆÁµÄ£¬ÓÐ³¬¸ßË¢ÐÂÂÊµÄ£¬»¹ÓÐÒ»¿îÐÔ¼Û±È½Ï¸ßµÄ£¬¹©²»Í¬Ïû·ÑÕß½øÐÐÑ¡Ôñ¡£³ýÁËÕâÐ©Íâ£¬»ÝÆÕÔÚCES 2026ÉÏÓ¦¸Ã»¹»áÓÐÆäËüÐÂÆ·£¬´ó¼Ò¿ÉÒÔÆÚ´ýÏÂ¡£
