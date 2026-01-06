´Ó¡°Âú×ãÐèÇó¡±µ½¡°³¬Ô½Ô¤ÆÚ¡±£¬»úÐµ¸ïÃü×ß³öÊôÓÚ×Ô¼ºµÄµÀÂ·
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
ÉÏÔÂµ×£¬»úÐµ¸ïÃüÕÙ¿ªÁËÒÔ¡°»úÐµ¸ïÃü£¬Ò«Äã¾«²Ê¡±ÎªÖ÷ÌâµÄÆ·ÅÆ»ÀÐÂ·¢²¼»á£¬ÕýÊ½½ÒÏþÁËÆ·ÅÆÈ«ÐÂ±êÊ¶£¬²¢½â¶ÁÁËÊÓ¾õÌåÏµÉý¼¶µÄÄÚº£¬ÆäºËÐÄÀíÄîÊÇ¡°ÍâÈáÄÚ¸Õ¡±¡ªÔÚÑÓÐøÄÚÔÚÇ¿º·ÐÔÄÜÓë¿É¿¿»ùÒòµÄÍ¬Ê±£¬¶ÔÍâÕ¹ÏÖ¸ü¾ßÇ×ºÍÁ¦ÓëÎÂ¶ÈµÄ×ËÌ¬£¬Õâ²»½ö½öÊÇÆ·ÅÆÐÎÏóµÄ»ÀÐÂÉý¼¶£¬¸üÊÇ»úÐµ¸ïÃü¶ÔÓÃ»§ÐèÇóÉî¶È¶´²ìºóµÄÕ½ÂÔ×ªÐÍ¡£»Ø¹Ë¹ýÍùÊ®Ò»ÄêµÄ·¢Õ¹Ê·£¬»úÐµ¸ïÃüÆ¾½è¾«×¼µÄÊÐ³¡¶¨Î»¡¢³ÖÐøµÄ¼¼Êõ´´ÐÂºÍÒÔÓÃ»§ÎªÖÐÐÄµÄÀíÄî£¬ÊµÏÖÁË´Ó¡°Âú×ãÐèÇó¡±µ½¡°³¬Ô½Ô¤ÆÚ¡±µÄ·¢Õ¹£¬ÔÚ¾ºÕù¼¤ÁÒµÄPCÊÐ³¡ÖÐÍÑÓ±¶ø³ö£¬×ß³öÁËÊôÓÚÆä×Ô¼ºµÄµÀÂ·¡£
¾«×¼ÇÐÈë£¬¾Û½¹ÓÎÏ·±¾ÊÐ³¡
½«Ê±¼ä²¦»Ø2014Äê£¬Ãæ¶ÔPCÊÐ³¡²úÆ·Í¬ÖÊ»¯ÑÏÖØ¡¢ÖÐ¹úÓÃ»§¶Ô¸ßÐÔÄÜ¡¢ÓÅÉ¢ÈÈ¡¢¸ßÐÔ¼Û±ÈÓÎÏ·±¾µÄÐèÇóµÃ²»µ½Âú×ãµÄÊÐ³¡¿Õ°×£¬»úÐµ¸ïÃüÒÔ¡°¼«ÖÂÐÔÄÜ¡±ÎªÇÐÈëµã£¬¾Û½¹ÓÎÏ·±¾ÊÐ³¡£¬Í¨¹ý×ÔÖ÷ÑÐ·¢Óë¹©Ó¦Á´ÕûºÏ£¬ÍÆ³ö¸ßÅäÖÃ¡¢¸ßÖÊ¼Û±ÈµÄ²úÆ·¡£2014Äê3ÔÂ£¬ÆäÈ«ÇòÊ×¿î´îÔØ8ÏµÏÔ¿¨µÄÓÎÏ·±¾MR X5ÕýÊ½·¢²¼£¬5000Ì¨Ê×·¢8·ÖÖÓÈ«²¿ÊÛóÀ£¬´´ÏÂ¡°³öµÀ¼´áÛ·å¡±µÄ¼ÍÂ¼;2016Äê3ÔÂ1ÈÕ£¬ÆìÏÂÉîº£Ì©Ì¹X6TI ¾©¶«Ê×·¢1000Ì¨£¬ÔÚ1·ÖÖÓÄÚÊÛóÀ£¬ÔÙ´ÎÖ¤Ã÷ÁËÆ·ÅÆ²úÆ·µÄÊÜ»¶Ó³Ì¶È¡£
»úÐµ¸ïÃüÍ¨¹ýÕûºÏÈ«Çò¹©Ó¦Á´×ÊÔ´£¬¹¹½¨ÁË×ÔÖ÷Éè¼Æ¡¢ÑÐ·¢¡¢Éú²úµÄÍêÕûÌåÏµ£¬µì¶¨ÁË¡°¸ßÐÔÄÜ+¸ßÖÊ¼Û±È¡±µÄ»ùÒò£¬Í¨¹ýÏßÉÏÇþµÀµÄ¾«×¼ÓªÏú£¬¿ìËÙÕ¼ÁìÄêÇáÓÃ»§ÈºÌå¡£
³ÖÐøÉî¸û£¬¿ªÆôÈ«³¡¾°¾ØÕó
Ëæ×ÅÓÎÏ·±¾ÊÐ³¡µÄÖð½¥ÉýÎÂ£¬Öî¶à´ó³§¿ªÊ¼¼Ó´óÔÚÓÎÏ·±¾ÁìÓòµÄÍ¶Èë£¬ÊÐ³¡¾ºÕùÓú¼Ó¼¤ÁÒ£¬»úÐµ¸ïÃüÒÀ¿¿Ç°ÆÚ×ÔÖ÷ÑÐ·¢»ýÀÛµÄ¼¼ÊõÓÅÊÆºÍ¶ÔÊÐ³¡µÄÃôÈñ¶´²ìÁ¦£¬ÔÚ¸ÃÁìÓò³ÖÐøÉî¸û£¬ÎÈ¹ÌÏòÇ°£¬ÓëNVIDIA¡¢Intel¡¢AMDµÈÉÏÓÎ³§ÉÌ½¨Á¢Éî¶ÈºÏ×÷£¬Á¬Ðø¶àÄê±£³ÖÐÂÆ·Ê×·¢ÉÏÊÐ£¬ÈÃ»úÐµ¸ïÃüÔÚÓÎÏ·±¾ÐÔÄÜÉÏÊ¼ÖÕ×ßÔÚÐÐÒµÇ°ÑØ£¬¸üÔÚ²úÆ·´´ÐÂ·½Ãæ²»¶ÏÍ»ÆÆ¡£
²¢ÇÒ£¬Ëæ×ÅÓÃ»§ÐèÇó´Óµ¥Ò»ÓÎÏ·³¡¾°ÏòÈ«³¡¾°ÑÓÉì£¬»úÐµ¸ïÃüÆô¶¯²úÆ·¾ØÕóµÄÉúÌ¬»¯ÖØ¹¹£¬Öð²½ÐÎ³ÉÁË°üº¬Ò«ÊÀ¡¢²ÔÁú¡¢ÒíÁú¡¢¼«¹â¡¢òÔÁú¡¢¿õÊÀµÈÓµÓÐ²»ÓÃ¶¨Î»ºÍÌØÉ«µÄÓÎÏ·±¾²úÆ·Ïß£¬»¹ÏòÇá±¡±¾ÁìÓòÍØÕ¹£¬´Ó×î³õµÄS1ÏµÁÐ¡¢S2ÏµÁÐ£¬µ½ºóÃæµÄÎÞ½çÏµÁÐºÍÈ¥Äê¸Õ¸ÕÍÆ³ö³¬Çá±¡±¾ÐÇÒ«ÏµÁÐ£¬ÒÔ¼°ÎÞ½çÏµÁÐºÍiminiÏµÁÐÌ¨Ê½»ú£¬ÐÎ³É¡°ÓÎÏ·+´´×÷+°ì¹«¡±µÄÈ«³¡¾°²úÆ·¾ØÕó¡£
³¬Ô½Ô¤ÆÚ£¬ÓëÓÃ»§Ð¯ÊÖ¹²½ø
ÔÚ¾ºÕù¼¤ÁÒµÄÖÐ¹úÊÐ³¡£¬»úÐµ¸ïÃüÁ¬ÐøÈýÄê´´Ôì³öÐÐÒµÇ°ÈýµÄ³É¼¨¡¢ÒÔÐÐÒµÄÚ×î¿ìÔö³¤ËÙ¶È£¬³ÉÎª¡°ÓÎÏ·±¾ÓùÈý¼Ò¡±Æ·ÅÆ¡£»úÐµ¸ïÃüÍ¨¹ý´óÁ¿ÑÐ·¢Í¶Èë£¬ÓÃ¼¼Êõ´´ÐÂÕæÕæÇÐÇÐµØ½â¾öÓÃ»§Í´µã²¢Âú×ãÐèÇó¡£¶øÕâ±³ºó£¬ÕýÊÇ¡°Ë«¹ì²¢Çý¡±ºÍ¡°»¥ÁªÍø·þÎñ¡±µÄÄ£Ê½´´ÐÂ£¬½«Æ·ÅÆ¼ÛÖµÍêÃÀ´«µÝ¸øÓÃ»§¡£»úÐµ¸ïÃüÔÚ·¢Õ¹¹ý³ÌÖÐ²ÉÓÃÁË¶ÀÌØµÄOEM(ÔÊ¼Éè±¸ÖÆÔìÉÌ)ºÍODM(ÔÊ¼Éè¼ÆÖÆÔìÉÌ)Ë«¹ì²¢ÇýÄ£Ê½£¬ÔÚ¾ºÕù¼¤ÁÒµÄPCÊÐ³¡ÖÐ¿ª±ÙÁË²îÒì»¯·¢Õ¹Â·¾¶£¬Ò²ÊÇÍÆ¶¯¹«Ë¾·¢Õ¹µÄÇ¿´ó¶¯Á¦¡£
»úÐµ¸ïÃü»¹³ÉÁ¢ÁËÓÉ100+Ãû×ÊÉîÍæ¼Ò¡¢Ó²¼þ´ïÈË×é³ÉµÄ¡°Íæ¼ÒÊµÑéÊÒ¡±£¬½øÐÐÈ«Ììºò²âÊÔ£¬È·±£Ã¿Ò»¿î²úÆ·¶¼¾µÃÆðÕæÊµÕ½³¡µÄ¿¼Ñé£¬¹¹½¨Æð¡°Íæ¼Ò¡úÑÐ·¢¡±µÄÖ±Í¨±Õ»·£¬ÒÔ×¨ÒµÍæ¼ÒÊÓ½Ç´ãÁ¶Æ·ÖÊ±ê×¼¡£»úÐµ¸ïÃü¼á³ÖÎªÓÃ»§ÌåÑé¡°×ßÉîÒ»¹«Àï¡±£¬Î§ÈÆ¡°ÓÃÐÄÎªÓÃ»§¡±µÄÀíÄî£¬Íê³ÉÁË´ÓÂú×ã¡°ÐÔ¼Û±È¡±µ½×·Çó¡°ÖÊ¼Û±È¡±¡¢´Ó¡°ÊµÓÃ¡±µ½¡°ºÃÓÃ¡±£¬ÄËÖÁ¡°Ï²»¶ÓÃ¡±µÄ²úÆ·ÍÉ±ä¡£
Õ¹ÍûÎ´À´£¬ÃæÏòÏÂÒ»¸öÊ®Äê
ÔÚ¸Õ¸Õ¾ÙÐÐµÄÆ·ÅÆ»ÀÐÂ·¢²¼»áÉÏ£¬»úÐµ¸ïÃüÌá³ö¡°ÍâÈáÄÚ¸Õ¡±µÄÈ«ÐÂÊÓ¾õÖ÷ÕÅ£¬ÒÔ¡°ÂÝÄ¸Áù±ßÐÎ+ÉÁµç·ûºÅ¡±µÄ±êÊ¶Éè¼Æ´«µÝ¡°ÎÈ¶¨ÄÚºËÓëÇ×ºÍÍâ±í¡±µÄÆ·ÅÆÐÎÏó£¬ºËÐÄÉ«¡°µç¹â×Ï¡±ÏóÕ÷¿Æ¼¼ÓëÄêÇá»îÁ¦£¬ËüÃÇÒ²½«ÔÚÈ«ÐÂµÄÆ·ÅÆ±êÊ¶ÏÂ£¬ÃæÏò×Ô¼ºÏÂÒ»¸öÊ®Äê¡£
Í¨¹ýÊ®Ò»ÄêµÄ³ÖÐø¸ûÔÅ£¬»úÐµ¸ïÃü´Ó¡°ÐÔ¼Û±ÈºÚÂí¡±µ½¡°ÐÐÒµÒýÁìÕß¡±µÄÍÉ±ä£¬×ß³öÁËÊôÓÚËüÃÇ×Ô¼ºµÄµÀÂ·£¬ÆäºËÐÄ¾ÍÔÚÓÚÊ¼ÖÕ¼á³ÖÒÔÓÃ»§ÎªÖÐÐÄ£¬ÓÃ»§ÐèÒªÊ²Ã´£¬ËüÃÇ¾ÍÈ¥×öÊ²Ã´£¬Í¨¹ý¡°Ë«¹ì²¢Çý¡±ºÍ¡°»¥ÁªÍø·þÎñ¡±µÄÄ£Ê½´´ÐÂ£¬½«¼¼Êõ´´ÐÂÓëÓÃ»§Çé¸ÐÐèÇóÉî¶ÈÈÚºÏ£¬²»½ö½öÊÇ¡°²úÆ·Ìá¹©Õß¡±£¬¸üÊÇ¡°ÓÐÎÂ¶ÈµÄÓÃ»§»ï°é¡±¡£ÏàÐÅÔÚÎ´À´£¬»úÐµ¸ïÃü»á±ü³ÖÕâ·Ý³õÐÄ£¬ÔÚÉî¶ÈÍÚ¾ò¹úÄÚÓÃ»§È«³¡¾°ÐèÇóµÄÍ¬Ê±£¬ÒÔÖÐ¹úÒ»Á÷µÄ²úÆ·¾ºÕùÁ¦¼ÌÐøÍØÕ¹¸ü¹ãÀ«µÄÈ«ÇòÊÐ³¡¡£
ÖµµÃÒ»ÌáµÄÊÇ£¬»úÐµ¸ïÃüÒ²Ð¯È«ÐÂÓ²ºË²úÆ·ÕóÈÝÔÚCES 2026ÉÏÁÁÏà£¬¸÷Î»¿ÉÒÔ¹Ø×¢Ò»ÏÂ!
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â