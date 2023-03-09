英伟达RTX 4070 Ti功耗测试出炉，待机仅18.8W！

【天极网笔记本频道】在年初的CES 2023上，英伟达发布RTX 4070 Ti，但在当时由于“换壳”引发了不小的争议。最近，耕升对自家RTX 4070 Ti星极幻姬OC显卡进行了功耗测试，结果显示待机功耗仅为18.8W。

早在RTX 4070 Ti发布之前，就有相当多的证据表明这款显卡正是此前夭折的RTX 4080 12GB版本。从规格上来看，RTX 4070 Ti与RTX 4080 12GB版完全一致，配备7680个CUDA核心和12GB GDDR6X内存，晶体管数量达到358亿个，比起RTX 3090 Ti的280亿个还要多出近80亿个，但是比起RTX 4080 16GB的459亿个晶体管还是差出不少。同时得益于台积电遥遥领先的N4工艺，这次RTX 4070 Ti的核心面积仅有294.5mm²，而RTX 3090 Ti的核心面积则是628mm²，可见制程迭代带来的优势有多大。

当初英伟达将其作为RTX 4080 12GB发布时，就因为与RTX 4080 16GB版本规格相差过大而遭到用户吐槽，以往以80系命名的显卡都是作为旗舰的存在，而更高一级的90系显卡则是取代过去的TITAN系列，主要介于游戏卡和专业卡之间。所以RTX 4080 12GB从规格上来看就不属于80系，也难怪会引起用户如此大的争议。

更何况当初英伟达将这张显卡定价为7199元，先不说上一代旗舰RTX 3080的起售价为5499元，RTX 4080 12GB版本还是阉割版，如此定价引起用户不满情绪的发酵也属情理之中。而改名归来的RTX 4070 Ti则明显吸取了前者的教训，调整售价为6499元，乍一看700元的降价相当厚道，但是回看前代RTX 3070 Ti仅为4499元的售价，RTX 4070 Ti的优势瞬间荡然无存。

虽然这一代RTX 4070 Ti在性能方面超过RTX 3090 Ti，但是英伟达却在RTX 4070 Ti上大砍一刀。首先，RTX 4070 Ti拥有240个第四代Tensor张量核心，以及60个第三代光追单元和240个纹理单元，相较前代都有所提升，光栅单元却从前代96个缩减到了80个。值得一提的是，这次RTX 4070 Ti将L2缓存提升到了惊人的48MB。从基础参数来看还算不错，但是存位宽却从上一代的256bit砍到了192bit，这一刀生生将RTX 4070 Ti砍成半残废。

虽然在基础性能方面，RTX 4070 Ti确实小超RTX 3090 Ti，但是过小的显存带宽，必然会导致RTX 4070 Ti在高分辨率下的性能受到极大影响。在实际测试中，2K分辨率下，RTX 4070 Ti开启光追或是不开光追，性能基本与RTX 3090 Ti类似，在支持DLSS 3.0的游戏中，RTX 4070 Ti占据更大优势。

而当分辨率提升至4K之后，RTX 4070 Ti砍掉显存位宽的弊端就开始显现，由于4K分辨率下巨大的数据吞吐量，192bit位宽的显存无法全量交互数据，导致在4K分辨率下带来性能瓶颈。就好比是原先4车道高速恰好满足高峰期车流量，突然变成2车道之后造成车辆拥堵，通过率降低。

但好在这一代RTX 40系显卡在功耗方面的提升巨大，RTX 4070 Ti的默认TGP为280W，有人将其功率控制在150W，这张显卡依然获得了90%的性能。这也意味着这一代RTX 40系显卡仅需上代显卡一半的功耗就能达到相同的性能表现，这才是这代显卡最大的提升。耕升的测试结果显示，RTX 4070 Ti星极幻姬OC待机温度为41°C，功耗为18.8W。在烤机测试中，测得最终功耗为288W，温度为70℃。

可以看出RTX 4070 Ti在功耗方面的提升非常大，不过由于显存位宽只有192bit，虽然在2K分辨率下游戏性能超过RTX 3090 Ti，但是在4K分辨率下却有些吃力，这是RTX 4070 Ti的硬伤，但也是因为英伟达瞅准了游戏用户的定位。对于有4K需求的用户而言，基本不会考虑这款显卡，会更多选择RTX 4080以及RTX 4090，因此这块显卡的定位没有问题，只是在定价方面仍显激进，后续降价将十分值得用户购买。