ÐÂÒ»´ú Surface Pro¡¢Surface Laptop ´îÔØæçÁú X2 ÏµÁÐ´¦ÀíÆ÷ÕýÊ½·¢²¼
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿½üÈÕ£¬Î¢Èí·¢²¼ÐÂÒ»´úSurface ProÓëSurface LaptopÁ½¿îWindows 11 AI+ PC²úÆ·¡£ÐÂÒ»´úSurfaceÈ«Ïµ´îÔØÁËæçÁúX2ÏµÁÐ´¦ÀíÆ÷£¬Ìá¹©æçÁúX2 EliteÓëæçÁúX2 PlusÁ½ÖÖ¹æ¸ñ¿ÉÑ¡¡£ÒÀÍÐ¸ßÍ¨Hexagon NPU×¨ÊôAIËãÁ¦ÒÔ¼°µÚÈý´úQualcomm Oryon CPUµÄÄÜÐ§±íÏÖÓÅÊÆ£¬²úÆ·ÔÚÓ²¼þÐÔÄÜ¡¢³Ö¾ÃÐøº½¡¢AIÖÇÄÜÌåÑéµÈÎ¬¶ÈÊµÏÖ½øÒ»²½Éý¼¶£¬È«·½Î»¸²¸Çµ±ÏÂÓÃ»§°ì¹«¡¢Ñ§Ï°¡¢´´ÒâÉè¼Æ¼°ÒÆ¶¯Ê¹ÓÃµÈ¶à³¡¾°Ê¹ÓÃÐèÇó¡£
ÐÂÒ»´úSurface Laptop×÷ÎªÎ¢Èí²úÆ·ÕóÈÝÖÐ£¬ÈÕ³£¸ßÐ§Éú²úÁ¦¹¤¾ßµÄ´ú±í£¬ÎÞÂÛÊÇ·±ÔÓµÄ¶àÈÎÎñ´¦Àí¡¢¶Ë²àAIÌåÑé£¬»¹ÊÇ³¤Ê±¼äÐøº½Ê¹ÓÃ£¬¾ù¿ÉÌá¹©ÎÈ¶¨Á÷³©µÄÌåÑé¡£ÐÂÒ»´úSurface ProÔò½«Æ½°åµÄÁé»îÐÔÓëÍêÕû WindowsÏµÍ³µÄÇ¿´óÉú²úÁ¦ÄÜÁ¦Ïà½áºÏ£¬ÈÃÓÃ»§ÄÜ¹»Í¨¹ýÒ»Ì¨Éè±¸£¬ÔÚ»æÍ¼¡¢¼ÇÂ¼±Ê¼ÇÓë×ÀÃæ¹¤×÷µÈ²»Í¬³¡¾°Ö®¼ä×ÔÓÉÇÐ»»¡£
ÉÏÊöÁ½¿îÈ«ÐÂ²úÆ·¸ßÅä°æ¾ù´îÔØæçÁúX2 Elite´¦ÀíÆ÷£¬»ùÓÚÏÈ½øµÄ¼Ü¹¹Éè¼Æ£¬´øÀ´³öÉ«µÄÐÔÄÜÓëÄÜÐ§±íÏÖ¡£¸ÃÆ½Ì¨»¹¼¯³ÉÁËÐÐÒµÁìÏÈµÄµÚÈý´úQualcomm Oryon CPU£¬²ÉÓÃÏÈ½øµÄ3nmÖÆ³Ì¹¤ÒÕ£¬CPUºËÐÄÊý¸ß´ï12¸ö£¬×î¸ßÆµÂÊ¿É´ï4.0GHz;ÅäºÏ´ø¿í¸ß´ï152GB/sµÄÏµÍ³¼¶·â×°ÄÚ´æÉè¼Æ£¬´ó·ùÌáÉýÊý¾Ý´«ÊäÐ§ÂÊÓë¶àÈÎÎñ´¦ÀíÄÜÁ¦¡£ÓëÉÏÒ»´úÏà±È£¬È«ÐÂSurface LaptopÍ¼ÐÎÐÔÄÜ×î¸ßÌáÉý58%;È«ÐÂSurface ProÍ¼ÐÎÐÔÄÜ×î¸ßÌáÉý53%¡£
ÔÚÐøº½ÓëÁ¬½ÓÄÜÁ¦ÉÏ£¬Á½¿îÐÂÆ·±íÏÖÍ¬ÑùÎÈ½¡¡£µÃÒæÓÚæçÁúX2Æ½Ì¨µÄ¸ßÄÜÐ§ÌØÐÔ£¬È«ÐÂSurface Laptop13.8Ó¢´ç»úÐÍÐøº½×î³¤¿É´ï20Ð¡Ê±£¬15Ó¢´ç»úÐÍ¿É´ï19Ð¡Ê±;Surface ProÔòÖ§³Ö×î³¤15.5Ð¡Ê±µÄµç³ØÐøº½Ê±¼ä¡£Í¬Ê±£¬æçÁúX2Æ½Ì¨Ö§³ÖWi-Fi 7ºÍÀ¶ÑÀµÍ¹¦ºÄÄ£Ê½µÄÀ¶ÑÀ5.4¼¼Êõ£¬³ä·ÖÂú×ãÓÃ»§È«ÌìºòÐÔÄÜÐèÇó¡£
×÷ÎªWindows 11AI+ PCµÄ×îÐÂÁ¦×÷£¬ÐÂÒ»´úSurface ProºÍSurface LaptopÔÚæçÁúX2´¦ÀíÆ÷µÄ¼Ó³ÖÏÂ£¬ÍØÕ¹ÁË¶à³¡¾°µÄAIÓ¦ÓÃÄÜÁ¦¡£æçÁúX2 Æ½Ì¨¼¯³É¸ßÍ¨Hexagon NPU£¬¿ÉÌá¹©¸ß´ï80TOPSµÄ¶Ë²àAIËãÁ¦¡£½áºÏÎ¢ÈíÉî¶ÈÓÅ»¯µÄWindows 11ÏµÍ³£¬¿ÉÊµÏÖ¶Ë²àÓëÔÆ¶ËÐÍ¬µÄAIÓ¦ÓÃÌåÑé¡£Windows 11µÄ¡°»Ø¹Ë¡±¡¢¡°µ¥»÷ÒÔÖ´ÐÐ¡±µÈAI¹¦ÄÜ£¬ÒÀÍÐ±¾µØËãÁ¦¼´¿ÉÍê³ÉÍ¼ÎÄÊ¶±ð¡¢ÖÇÄÜ¼ìË÷¡¢¿ì½ÝÖ¸ÁîÖ´ÐÐ£¬ÔÚÌáÉýÊ¹ÓÃÐ§ÂÊµÄÍ¬Ê±£¬³ä·Ö±£ÕÏÊý¾ÝÒþË½°²È«¡£
Î¢Èí´Ë´Î·¢²¼µÄÐÂÒ»´úSurface ProÓëSurface Laptop£¬ÑÓÐøÁË¸ÃÏµÁÐÒ»¹áµÄ¾«¹¤Éè¼ÆÀíÄîÓëÓÅÖÊÊ¹ÓÃÌåÑé£¬¾«×¼ÆõºÏµ±ÏÂAI PCÊ±´úÓÃ»§¶Ô¸ßÐ§¡¢±ãÐ¯¡¢³¤Ðøº½µÄºËÐÄÐèÇó¡£¶øæçÁúX2 EliteÓëæçÁúX2 PlusË«´¦ÀíÆ÷°æ±¾µÄ²¼¾Ö£¬Ò²½øÒ»²½Ï¸»¯ÁË²úÆ·¶¨Î»£¬ÒÔ´Ë¸²¸Ç²»Í¬²ã¼¶µÄÐÔÄÜËßÇó¡£æçÁúX2ÏµÁÐÆ¾½è²îÒì»¯µÄÓ²¼þ¹æ¸ñ¡¢ÓÅÒìµÄÄÜÐ§±íÏÖÓëÇ¿¾¢µÄ¶Ë²àAIËãÁ¦£¬ÓëÎ¢ÈíµÄÈíÓ²¼þÉî¶Èµ÷Ð£ÐÎ³ÉÁ¼ºÃÐÍ¬£¬ÖúÁ¦Surface³ÖÐø¹®¹ÌÆäÔÚ¸ß¶ËÒÆ¶¯PCÊÐ³¡µÄÓÅÊÆ£¬Îª¹ã´óÏû·ÑÕßÓëÐÐÒµÓÃ»§´øÀ´¸ü¶à¸ßÆ·ÖÊµÄÖÇÄÜÉè±¸Ñ¡Ôñ¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â