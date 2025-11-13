AMD´¦ÀíÆ÷Â·ÏßÍ¼¹«²¼£º2nmÖÆ³ÌZen 6Ã÷ÄêµÇ³¡£¬AI PCÐÂUÒªµÈ2027Äê
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿½üÈÕ£¬AMD¾Ù°ìÁË2025Äê¶È²ÆÎñ·ÖÎöÊ¦ÈÕ»î¶¯£¬¾¡¹Ü´Ë´Î»î¶¯²¢Î´ÓÐÐÂÆ··¢²¼£¬µ«ÆäÖÐÍ¸Â¶³öÁËÖî¶à¹ØÓÚÎ´À´ÐÂÆ·µÄ¹æ»®ÓëÐÅÏ¢£¬ÈÃ´ó¼ÒµÃÒÔÌáÇ°Ò»¿úAMDÎ´À´µÄ²úÆ·À¶Í¼¡£
ÔÚ¹Ù·½¹«²¼µÄCPUºËÐÄÂ·ÏßÍ¼ÖÐ£¬Zen 6¼Ü¹¹ÎÞÒÉÊÇÒ»´óÁÁµã¡£°´ÕÕ¹æ»®£¬Zen 6¼Ü¹¹½«ÓÚ2026ÄêµÇ³¡£¬²¢ÇÒÂõÈëÏÈ½øµÄ2nmÖÆ³Ì¹¤ÒÕÊ±´ú¡£ÕâÒ»¼Ü¹¹½«°üº¬Á½ÖÖºËÐÄÀàÐÍ£¬¼´¸ßÐÔÄÜµÄZen 6ºËÐÄºÍ×¢ÖØÐ§ÂÊµÄZen 6cºËÐÄ¡£ÕâÁ½ÖÖºËÐÄ¶¼½«´øÀ´ÏÔÖøµÄIPC(Ã¿Ê±ÖÓÖÜÆÚÖ¸ÁîÊý)ÌáÉý£¬ÕâÒâÎ¶×ÅÔÚÏàÍ¬ÆµÂÊÏÂ£¬´¦ÀíÆ÷ÄÜ¹»Ö´ÐÐ¸ü¶àµÄÖ¸Áî£¬´Ó¶ø´ó·ùÌáÉýÕûÌåÐÔÄÜ¡£
²»¹ý£¬Ä¿Ç°ÉÐÎ´È·¶¨ÕâÁ½ÖÖºËÐÄÊÇ·ñ¶¼»á²ÉÓÃ2nmÖÆ³Ì¹¤ÒÕ¡£Ò²ÓÐ¿ÉÄÜºÍÖ®Ç°µÄ²úÆ·²ßÂÔÀàËÆ£¬Zen 6ºËÐÄ²ÉÓÃ3nmÖÆ³Ì£¬¶øZen 6cºËÐÄ²ÉÓÃ2nmÖÆ³Ì¡£´ËÍâ£¬¹Ù·½»¹ÔÚ¹æ»®Í¼ÉÏ±ê×¢£¬Zen 6¼Ü¹¹½«»áÐÂÔöÖ§³Ö¶àÖÖAIÊý¾ÝÀàÐÍ£¬²¢Ôö¼Ó¸ü¶àµÄAI¹ÜÏß£¬Õâ½«Ê¹ÆäÔÚÈË¹¤ÖÇÄÜÁìÓò¾ß±¸¸üÇ¿´óµÄ´¦ÀíÄÜÁ¦¡£
»ùÓÚZen 6¼Ü¹¹£¬AMDÒÑ¾¹æ»®ÁË¶à¿î²úÆ·¡£ÔÚ·þÎñÆ÷ÊÐ³¡£¬ÏÂÒ»´úEPYC´¦ÀíÆ÷¡°Venice¡±½«ÂÊÏÈ²ÉÓÃZen 6¼Ü¹¹£¬Ô¤¼ÆÔÚÃ÷ÄêÕýÊ½Óë´ó¼Ò¼ûÃæ¡£¶øÔÚÏû·Ñ¼¶ÊÐ³¡£¬×ÀÃæ¶ËµÄ¡°Olympic Ridge¡±´¦ÀíÆ÷ºÍÒÆ¶¯¶ËµÄ¡°Medusa Point¡±´¦ÀíÆ÷Ôò»áÉÔÍíÒ»Ð©ÍÆ³ö£¬ËüÃÇÓ¦¸ÃÊÇ¹ã´óÆÕÍ¨Ïû·ÑÕßÆÚ´ýµÄ²úÆ·¡£
ÖµµÃÒ»ÌáµÄÊÇ£¬¹æ»®Í¼ÉÏ»¹³öÏÖÁËZen 7¼Ü¹¹µÄÉíÓ°£¬µ«Ä¿Ç°¹Ù·½²¢Î´¸ø³öÌ«¶àÏêÏ¸ÐÅÏ¢¡£¹Ù·½½«Æä³ÆÎª¡°ÏÂÒ»´úÕæÕýµÄ¼¼Êõ·ÉÔ¾¡±£¬Ëü½«»á»ùÓÚ¡°Î´À´ÖÆ³Ì½Úµã¡±´òÔì£¬ÒýÈëÈ«ÐÂµÄ¾ØÕóÒýÇæºÍ¸ü¹ã·ºµÄAIÊý¾Ý´¦Àí¼¼Êõ¡£´ÓÄ¿Ç°µÄ¹æ»®½ø¶ÈÀ´¿´£¬Ä¿²âµÃµÈµ½2028ÄêÖ®ºó²ÅÄÜ¿´µ½Zen 7¼Ü¹¹´¦ÀíÆ÷¡£
¸ù¾ÝAMD¹«²¼µÄAI PC´¦ÀíÆ÷Â·ÏßÍ¼£¬Ã÷Äê½«»áµÇ³¡µÄÊÇ¡°Gorgon Point¡±¡£ËüÊµ¼ÊÉÏÊÇ¡°Strix/Krackan¡±µÄRefresh°æ±¾£¬ËãÊÇÒ»¸ö¹ý¶É²úÆ·¡£ÔÚ¼Ü¹¹·½Ãæ£¬Ëü»áÑØÓÃZen 5µÄCPU¼Ü¹¹¡¢RDNA 3.5µÄGPU¼Ü¹¹ÒÔ¼°XDNA 2µÄNPUÅäÖÃ¡£¶ø²ÉÓÃZen 6¼Ü¹¹µÄ¡°Medusa Point¡±´¦ÀíÆ÷Ôò»áÔÚ2027ÄêÎÊÊÀ£¬°´ÕÕAMDµÄ¹æ»®£¬Ëü½«ÊµÏÖ×Ô2024ÄêÆðÀÛ¼Æ10±¶µÄÈË¹¤ÖÇÄÜÐÔÄÜÔ¾Éý£¬ÕâÎÞÒÉ½«ÎªAI PCµÄ·¢Õ¹×¢ÈëÇ¿´ó¶¯Á¦¡£
´ÓÊÐ³¡±íÏÖÀ´¿´£¬AMDÒ²Õ¹ÏÖ³öÁËÇ¿¾¢µÄÔö³¤ÊÆÍ·¡£AMDÔ¤¼ÆÆä¿Í»§¶ËºÍÓÎÏ·ÒµÎñÔÚ2025Äê½«¿ÉÊµÏÖ³¬¹ý140ÒÚÃÀÔªµÄºÏ¼ÆÓªÊÕ£¬Í¬±ÈÔö³¤³¬¹ý50%¡£Æä¿Í»§¶ËPCÓªÊÕÊÐ³¡Õ¼±ÈÒÑ´Ó2023ÄêµÄ15%³É³¤ÖÁ½ñÄêµÄÔ¼28%£¬²¢ÇÒÄ¿±êÔÚÖÐÆÚ³¬¹ý40%£¬ÕûÌå±íÏÖÊ®·ÖÀÖ¹Û¡£
ÔÚÏÔ¿¨·½Ãæ£¬AMD´Ë´Î²¢Ã»ÓÐÌá¹©Ì«¶àÓÐ¼ÛÖµµÄÐÅÏ¢¡£¹Ù·½Ã»ÓÐÍ¸Â¶¹ØÓÚRDNA 4¼Ü¹¹ºóÐø²úÆ·µÄÈÎºÎÏ¸½Ú£¬ÉõÖÁÁ¬ÃüÃû¶¼Î´Ìá¼°£¬Ö»ÊÇ¼òµ¥Ìáµ½ÏÂÒ»´ú²úÆ·µÄÖØµãÊÇ¸Ä½øAIºÍ¹âÏß×·×ÙÐÔÄÜ¡£Ïà±ÈÓÚ´¦ÀíÆ÷¶ËµÄÓú·¢³öÉ«£¬AMDÔÚÏÔ¿¨ÁìÓòµÄ±íÏÖÔòÉÔÏÔÑ·É«¡£Ä¿Ç°£¬AMDÔÚ²úÆ·¾ØÕóÉÏÒÑ¾Õ½ÂÔ·ÅÆú¸ß¶ËÆì½¢ÐÍºÅ£¬×ª¶øÖ÷¹¥ÖÐ¶ËÖ÷Á÷ÊÐ³¡£¬Õâ»òÐíÊÇÆäÔÚµ±Ç°ÊÐ³¡»·¾³ÏÂµÄÒ»ÖÖÈ¨ºâÖ®²ß¡£
Ð´ÔÚ×îºó
×ÛºÏÀ´¿´£¬AMDÔÚ´¦ÀíÆ÷ÁìÓòÕ¹ÏÖ³öÁË¼«¾ßÇ°Õ°ÐÔµÄ²¼¾ÖÓëÇ¿´óµÄ´´ÐÂÊµÁ¦£¬´ÓZen 6¼Ü¹¹µÄ¹æ»®µ½Zen 7¼Ü¹¹µÄÕ¹Íû£¬ÔÙµ½AI PC´¦ÀíÆ÷µÄÓÐÐòÍÆ½ø£¬¶¼ÎªÎ´À´ÊÐ³¡µÄ¾ºÕùµì¶¨ÁË¼áÊµ»ù´¡£¬Æä¿Í»§¶ËºÍÓÎÏ·ÒµÎñÓªÊÕµÄÀÖ¹ÛÔ¤ÆÚ¸üÊÇÊÐ³¡¶ÔÆäÈÏ¿ÉµÄÓÐÁ¦Ö¤Ã÷¡£ÏÔ¿¨ÒµÎñ·½Ãæ£¬AMDµÄ±£ÊØ²ßÂÔËäÊÇÈ¨ºâÖ®¾Ù£¬µ«Ãæ¶Ô¼¤ÁÒµÄÊÐ³¡¾ºÕù£¬ÈçºÎÔÚÎÈ¶¨ÊÐ³¡µÄÍ¬Ê±Ñ°ÕÒÐÂµÄÍ»ÆÆ¿ÚÈÔÊÇÖµµÃË¼¿¼µÄÒ»¸öÎÊÌâ¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â