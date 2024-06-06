R9 7940HX+RTX 4060，高性能游戏本华硕天选5 Pro，618好价仅需7999！

【天极网笔记本频道】《艾尔登法环》的DLC《黄金树之影》即将上线，对于苦苦等待两年的玩家而言，终于可以重新踏上交界地，再一次领略奇幻之境的震撼风光。当然，想要充分体验3A大作的魅力，一台性能卓越的游戏本不可或缺，华硕天选5 Pro搭载AMD锐龙9 7940HX和英伟达RTX 4060显卡，具备强大的性能释放能力，适逢618，惊喜价格仅需7999，购机赠价值1236元大礼包，还有买贵补差、极速发货、赠送运费险等福利，非常值得玩家考虑。

华硕天选5 Pro ：https://www.asus.com.cn/store/product-1844667246.html

作为一款专为游戏而生的电竞产品，华硕天选5 Pro采用时下流行的机甲风设计，魔幻青/日蚀灰两种配色直击用户审美点，凭借超高颜值在一众游戏本产品中脱颖而出。

具体配置上，天选5 Pro搭载AMD 锐龙9 7940HX移动处理器，拥有16核心32线程，三级缓存高达64M，采用Zen 4高效能工艺打造，单核Max主频最高可达5.2GHz，轻松Hold住3A大作的复杂算力需求。

天选5 Pro在显卡的选择上也十分考究，配备英伟达RTX 4060，支持DLSS 3.5技术，能够轻松实现140W满性能释放，在第三代RT核心加持下，光线追踪新能提升2倍，精准还原《艾尔登法环》的瑰丽景象，同时保障在高画质下依然可以获得稳定的高帧率。除此之外，天选5 Pro还支持双显三模显卡切换，既能火力全开战3A，也能开源节流保电量，兼顾长续航和高性能。

屏幕方面，天选5 Pro搭载一块16英寸IPS广视角屏幕，2.5K高分辨率+165Hz刷新率，足以应对任何游戏场景，3ms疾速响应时间能够让玩家在最短时间内做出反应，不放过场上任何一丝动静。400nits高亮度，可以为玩家带来更清晰逼真的画面，身临其境投入其中。

如此强大的性能释放能力，势必需要更强大的散热系统来兜底。天选5 Pro采用冰川散热系统，Arc Flow绝尘风扇加上五热管四出风口，最大程度排出内部积热，即使长时间高压游戏，依然可以保障高频运行，游戏不卡顿。

总体而言，华硕天选5 Pro拥有强大的性能释放能力，硬件堆料扎实，散热顶级，畅玩《艾尔登法环》，重塑黄金律法，完全不在话下。目前618华硕官方商城仅需7999就能利器在手，还有豪礼相赠，各位褪色者们千万不要错过。

除此之外，魔霸新锐同样不容错过，英特尔i9-13980HX+英伟达RTX 4060显卡，配合酷炫的机甲外形，成为不少玩家的梦中情机，目前华硕商城到手10499，下单赠一年意外险、两年官方质保，晒单还返50元，喜欢的朋友赶紧下手吧!

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