ÈñÁú8000ÏµÁÐ¼Ó³Ö Ê×¿îÅ®ÐÔAI³¬Çá±¡±¾»ªË¶a¶¹14 Air·¢²¼
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿2ÔÂ19ÈÕÍí£¬»ªË¶¾ÙÐÐ#Ð¾Ö®ËùAI ÉÁ¹âÎ´À´#ÐÂÆ··¢²¼»á£¬´øÀ´È«ÐÂµÄ¸ßÐÔÄÜAI³¬Çá±¡Æì½¢¡ª¡ªa¶¹14 Air¡£Ò»Ö±ÒÔÀ´£¬»ªË¶a¶¹ÏµÁÐÇá±¡±¾¶¼ÒÔ¸ßÑÕÖµ¡¢Çá±¡±ãÐ¯ºÍ³öÉ«¾ùºâµÄ²úÆ·Á¦¹ãÊÜÓÃ»§ºÃÆÀ£¬ÓÈÆäÊÇÊÜµ½Å®ÐÔÓÃ»§µÄÇàíù¡£ÔÚ½ñÄê£¬»ªË¶a¶¹ÓÀ´Æ·ÅÆÄÚºËÈ«Ãæ»ÀÐÂ£¬ALL INÅ®ÐÔÈüµÀ£¬Ö¼ÔÚ´òÔìµÚÒ»¸öÕÕ¹ËÅ®ÐÔÅóÓÑµÄÖÇÄÜPCÆ·ÅÆ£¬×öÅ®ÐÔÅóÓÑÉí±ß²»¿É»òÈ±µÄ¡°ÖÇÄÜ¹ëÃÛ¡±¡£
×÷ÎªÐÐÒµÊ×¿îÅ®ÐÔAI³¬Çá±¡±¾£¬»ªË¶a¶¹14 AirÒ²ÑÓÐø×Åa¶¹µÄ¼Ò×åÉè¼Æ£¬Ê×ÏÈ¾ÍÊÇ¼«ÎªÎü¾¦µÄÑÕÖµ¡£½ñÄêµÄ»ªË¶a¶¹14 Air´´ÐÂ´øÀ´ÁËÁ½¿îÈ«ÐÂµÄÅäÉ«¡ª¡ª¹åÃÛ·Û½ð¡¢ÊóÎ²²ÝÇàÅäÉ«£¬ÕÕ¹Ëµ½Ê±ÉÐÅ®ÐÔÓÃ»§¶ÔÎÂÈáÅ¯µ÷ºÍÇåÐÂÀäµ÷µÄ²»Í¬Ñ¡ÔñÇãÏò¡£
»ªË¶a¶¹14 Air²ÉÓÃ³¬ÏË±¡½ðÊô²ÄÖÊ£¬ÔÚAÃæÉè¼ÆÁËÓÉÇá½ðÊô²ÄÖÊ´òÔìµÄÃµ¹å½ðlogo£¬Ê®·ÖÓÅÑÅ¡£a¶¹14 AirÕû»úÇáÔ¼1.29kg£¬±¡ÖÁ13.9mm¡£´Óºñ¶ÈÉÏÀ´Ëµ£¬Õâ¸ö³ß´ç¿ÉÄÜÓëÅ®ÉúµÄ·Û±ýºÐÏàµ±£¬¶øÈ«½ðÊô»úÉí×öµ½ÁË1.29kgµÄÖØÁ¿Ê®·Ö²»Ò×£¬Å®ÐÔÅóÓÑÃÇ¿ÉÒÔ°Ñ±Ê¼Ç±¾Ö±½Ó·Å½ø¿æ°ü»òÕß·«²¼´ü£¬Ð¯´øÆðÀ´Ê®·ÖÇáËÉ£¬Ò²²»»áÓÐÀÛ×¸¸Ð¡£
Å®ÐÔÓÃ»§¶ÔÉè±¸ÐÔÄÜµÄÐèÇóÍ¬Ñù²»ÈÝÐ¡êï¡£ÔÚ±£Ö¤Çá±¡¸ßÑÕÖµµÄÍ¬Ê±£¬»ªË¶a¶¹14 AirÑ¡ÔñÁËÈ«ÐÂAMDÈñÁú7 8845H AIÒÆ¶¯´¦ÀíÆ÷£¬a¶¹14 AirÒ²ÊÇÊ×Åú´îÔØÕâ¿î´¦ÀíÆ÷µÄÇá±¡±¾¡£´Ó¹æ¸ñÉÏÀ´Ëµ£¬ÈñÁú7 8845H»ùÓÚ4nmÏÈ½øÖÆ³ÌºÍZen4¼Ü¹¹´òÔì£¬ÓµÓÐ8ºËÐÄ16Ïß³Ì£¬×î¸ßî£Æµ´ï5.1GHz¡£´¦ÀíÆ÷¼¯³ÉRadeon 780M¶ÀÏÔ¼¶ºËÏÔ£¬²»½öÓÐ³öÉ«µÄÍ¼ÐÎÐÔÄÜ£¬»¹ÄÜ´øÀ´³öÉ«µÄÄÜÐ§±íÏÖ¡£ÔÚ»ªË¶±ù·æÉ¢ÈÈµÄÇ¿´óÖ§³ÖÏÂ£¬a¶¹14 AirÊµÏÖ50WÇ¿º·ÐÔÄÜÊÍ·Å¡£
ÖµµÃÒ»ÌáµÄÊÇ£¬ÈñÁú7 8845HÒ²ÊÇÒ»¿îAI´¦ÀíÆ÷£¬ÄÚÖÃÈ«ÐÂXDNA NPU£¬Ïà±ÈÉÏÒ»´úÐÔÄÜÌáÉý60%¡£±¾µØ»¯µÄNPUÈÃÉè±¸¾ß±¸ÁËÍÑÀëÍøÂçºÍÔÆ¶ËÔÚ±¾µØÖ´ÐÐAI¹¤×÷µÄÄÜÁ¦£¬ÕâÑù²»½ö¿ÉÒÔ½µµÍÑÓ³Ù£¬Í¬Ê±¿ÉÒÔ±£»¤ÒþË½¡£AMD Ryzen AIÒýÇæÒ²ÎªAdobe¡¢ Blackmagic DesignºÍTopaz LabsµÈ´´ÒâÈí¼þµÄ100¶à¸öAI¹¦ÄÜÌá¹©ÁËÊÊÅä£¬½øÒ»²½Ìá¸ßÄÚÈÝ´´×÷ºÍÉú²úÐ§ÂÊ¡£
¶øAIÒ²½«²»Ö¹ÌåÏÖÔÚÕâÐ©·½Ãæ£¬»ªË¶a¶¹14 AirÁ¦Çó´òÔìÒ»¿îÈÃÓÃ»§ÓÃµÃÊ¡ÐÄµÄ¹ëÃÛ¼¶²úÆ·¡£ÔÚ·¢²¼»áÉÏ£¬»ªË¶ÎªÓÃ»§ÃÇ´øÀ´ÁËÈ«ÐÂµÄ¶¹¶£AIÖúÊÖ¡£ÓÃ»§¿ÉÒÔÍ¨¹ýËü½øÐÐÁÄÌì¶Ô»°£¬Ëü»¹ÄÜ¹»Îª´ó¼Ò½â´ð¸÷ÖÖÎÊÌâÐ´ÎÄ°¸¡¢ÄËÖÁÐ´PPTµÈ£¬ÈÃAIÉøÍ¸½øÓÃ»§µÄ´´×÷ºÍÉú»î¡£ËüÉõÖÁ¿ÉÒÔ×ÔÎÒ³É³¤£¬²»¶ÏÑ§Ï°ºÍÊÊÓ¦ÓÃ»§µÄÏ°¹ß£¬¸ù¾ÝÓÃ»§Æ«ºÃºÍÐÐÎªÄ£Ê½Ìá¹©¸öÐÔ»¯½¨ÒéÓë·þÎñ(µ±ÏÂÈëÊÖa¶¹14 Air¼´¿ÉÃâ·ÑÌåÑé1¸öÔÂ¶¹¶£AIÖúÊÖ)¡£
´ËÍâ£¬ÊÓÆµ»áÒé¡¢ÓïÒôÍ¨»°Ò²ÕýÔÚ³ÉÎªÓÃ»§ÔÚÑ§Ï°¡¢¹¤×÷ÖÐµÄÈÕ³£¡£a¶¹14 Air²»½öÔöÇ¿ÁËAI»¥¶¯ÌåÑé£¬»¹Åä±¸ÁË»ªË¶AIÉãÏñÍ·£¬²»½öÖ§³ÖÈËÁ³Ê¶±ð¿ìËÙµÇÂ¼£¬»¹ÄÜÊµÏÖ±³¾°Ðé»¯¡¢ÔË¶¯×·×Ù¡¢½ÃÕýÄ¿¹â¹¦ÄÜÒÔ¼°3DNRÊÓÆµ½µÔë£¬ÏßÉÏ»áÒéÐ§¹ûµÃµ½±£Ö¤¡£
ÓëÇ¿´ó´¦ÀíÆ÷´îÅäµÄ×ÔÈ»µÃÊÇÓÅÖÊµÄ´æ´¢×éºÏ¡£a¶¹14 Air¿ÉÑ¡32GB LPDDR5X 7467Mhz³¬¸ßÆµÄÚ´æ£¬ºÜÊÊºÏ±à³Ì¡¢Éè¼Æ¡¢Í¼ÐÎ´¦ÀíµÈ¹¤×÷£¬Ò²ÓëÂùÊÊºÏÍæÓÎÏ·£¬¸ßÆµ´óÄÚ´æÕýÔÚ³ÉÎªÓÃ»§¸ÕÐè¡£Ó²ÅÌ·½Ãæ£¬1TB¹ÌÌ¬Ó²ÅÌÒ²ÄÜÎªÓÃ»§Ìá¹©³ä×ãµÄ´æ´¢¿Õ¼ä£¬¸æ±ð´¢´æ½¹ÂÇ¡£
ÆÁÄ»ÒÑ¾³ÉÎª»ªÎªÆìÏÂÈ«ÏµÁÐ²úÆ·µÄÓÅÊÆÂôµã£¬¡°»ªË¶ºÃÆÁ¡±Æ·ÅÆÕ½ÂÔÒ²ÒÑ¾ÉîÈëÈËÐÄ¡£Èç½ñ£¬»ªË¶a¶¹14 AirÒ²³ÉÎªÁËa¶¹ÓÐÊ·ÒÔÀ´ÆÁÄ»ËØÖÊ×îºÃµÄ²úÆ·¡£´Ë´Îa¶¹14 Air¼Ó³Ö2.8K OLED»ªË¶ºÃÆÁ£¬ÓµÓÐ100% P3¹ãÉ«Óò£¬10ÒÚÉ«²Ê£¬¶Ô±È¶È¸ß´ï100Íò£º1¡£Ã¿Ò»Ì¨»úÆ÷¶¼¾¹ý³ö³§¾«×¼Ð£É«£¬Ö§³ÖËÄÖÖ×¨ÒµÉ«ÓòÇÐ»»£¬É«²Ê×¼È·ÐÔ(Æ½¾ù¦¤E)Ð¡ÓÚ1¡£
Õâ¿éÆÁÄ»µÄ·åÖµÁÁ¶ÈÄÜ¹»´ïµ½600ÄáÌØ£¬¼´±ãÊÇÓÃ»§ÔÚ»§ÍâÑô¹âÏÂÊ¹ÓÃÒ²ÍêÈ«Ã»ÓÐÎÊÌâ¡£120Hz¸ßË¢ÐÂÂÊÈÃÆÁÄ»¹Û¸Ð¼«ÎªË¿»¬£¬Èç¹ûÄãµÄÊÖ»úÍ¬ÑùÖ§³Ö120HzË¢ÐÂÂÊ£¬Äã¾ÍÄÜ¹»ÔÚÁ½¿éÆÁÄ»Ö®¼ä»ñµÃÒ»ÖÂµÄÊÓ¾õÌåÑé¡£Õâ¿éÆÁÄ»»¹Ö§³ÖDCµ÷¹âºÍ·ÀÉÁË¸Ä£Ê½£¬Í¨¹ýÁËTÜVÓ²¼þ¼¶µÍÀ¶¹âÎÞÆµÉÁÈÏÖ¤ºÍSGS»¤ÑÛÈÏÖ¤£¬ÓÐÐ§¼õÉÙ70%ÓÐº¦À¶¹â£¬ÓÃ»§¿´µ½µÄ»Ãæ¼È²»Æ«É«£¬Ò²²»»á¾õµÃÀÛ¡£
a¶¹14 AirÓµÓÐ2¸öÈ«¹¦ÄÜUSB Type C½Ó¿Ú£¬Ö§³ÖPD¿ì³äºÍ4KÊä³ö£¬»¹ÅäÓÐHDMI 2.1 TMDS¡¢MicroSD¶Á¿¨Æ÷ÒÔ¼°2¸öUSB Type A£¬ÄÜ¹»Âú×ã²»Í¬ÀàÐÍÉè±¸µÄÁ¬½ÓÐèÇó£¬²»ÐèÒªÀ©Õ¹ÎëÒ²¿ÉÒÔºÜ°²ÐÄ¡£
ÎªÁË¸üºÃµØÕÕ¹Ëµ½ÓÃ»§µÄÊ¹ÓÃ£¬a¶¹14 Air¼ÓÈë¡¶a¶¹ÎÞÓÇ·þÎñ¼Æ»®¡·£¬¹Ù·½³ÐÅµ2ÄêÄÚ²»ÏÞ´ÎÊýÓ²¼þÉÏÃÅÎ¬ÐÞ¡¢2ÄêÄÚ²»ÏÞ´ÎÊýÔ¶³ÌÐÖú£¬´ËÍâ»¹ÓÐ2ÄêÄÚÈ«ÇòÁª±£¼°2ÄêÄÚÆÁÄ»²ÐÓ°Ãâ·Ñ»»ÐÂ£¬ÈÃ´ó¼ÒÓÃ»ú¸ü·ÅÐÄ¡£
Ä¿Ç°£¬»ªË¶a¶¹14 Air AI³¬Çá±¡±¾ÒÑÈ«Íø¿ªÊÛ£¬ÈñÁú7 8845H´¦ÀíÆ÷¡¢2.8K 120Hz OLED»ªË¶ºÃÆÁ¡¢32GB+1TBÅäÖÃ°æ±¾ÈÕ³£¼ÛÎª5999Ôª¡£ÐÂÆ·ÉÏÊÐ¼Û¹åÃÛ·Û½ðÅäÉ«5499Ôª£¬¶øÈ«ÐÂÊóÎ²²ÝÇàÅäÉ«ÔÙ¼Ó¸£Àû£¬Ê×·¢¼Û5299Ôª¡£
a¶¹14 Air ¹åÃÛ·Û½ð£ºhttps://item.jd.com/100096927346.html
a¶¹14 Air ÊóÎ²²ÝÇà£ºhttps://item.jd.com/100096927362.html
´ËÍâ£¬»ªË¶a¶¹14 2024Ò²Í¬²½ÉÏÏß£¬i5-1355U´¦ÀíÆ÷¡¢16GB+1TBÅäÖÃ£¬Ê÷Ý®ÃÛ·ÛÅäÉ«Ê×·¢¼Û4099Ôª¡¢Ïã²ÝÂÞÀÕÅäÉ«Ê×·¢¼Û3999Ôª¡£
a¶¹14 2024 Ê÷Ý®ÃÛ·Û£ºhttps://item.jd.com/100088387305.html
a¶¹14 2024 Ïã²ÝÂÞÀÕ£ºhttps://item.jd.com/100096927364.html
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â