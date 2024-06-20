ºËÏÔÐÔÄÜ±È¼çRTX 3050ÒÆ¶¯°æ ÈñÁúAI HX 370´¦ÀíÆ÷ÅÜ·ÖÆØ¹â
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿6ÔÂ3ÈÕ£¬AMDÔÚCOMPUTEX 2024ÉÏ·¢²¼ÁËÈ«ÐÂµÄÈñÁúAI 300ÏµÁÐÒÆ¶¯¼¶´¦ÀíÆ÷£¬ÐÂ¿î´¦ÀíÆ÷²»½öÉý¼¶Zen 5¼Ü¹¹£¬»¹ÓÐ»ùÓÚXDNA 2¼Ü¹¹´òÔìµÄÈ«ÐÂNPU£¬´øÀ´¸ß´ï·±¶µÄAIÐÔÄÜ£¬Í¬Ê±GPU²¿·ÖÎªÉý¼¶°æRDNA3.5¼Ü¹¹£¬ÓµÓÐ×Å¸üÎª³öÉ«Í¼ÐÎÐÔÄÜ¡£Ê×Åú¹²ÓÐÁ½¿îÐÍºÅ£¬ÆäÖÐ×îÎª¶¥¼¶µÄÎªÈñÁúAI 9 HX 370£¬ÓµÓÐ12ºË24Ïß³Ì£¬¼ÓËÙÆµÂÊ¿É´ï5.1GHz£¬Èý¼¶»º´æÔö¼Óµ½ÁË24MB£¬NPUËãÁ¦´ïµ½ÁË50TOPS£¬¶øÈ«ÐÂµÄRadeon 890MºËÏÔµÄCUµ¥Ôª´Ó12¸öÔö¼Óµ½16¸ö£¬ÓµÓÐ1024¸öÁ÷´¦ÀíÆ÷£¬ÆµÂÊ¿É´ï2900MHz£¬ÏàÐÅ²»ÉÙÐ¡»ï°é¶¼¶ÔËüµÄÐÔÄÜ±íÏÖ·Ç³£ÆÚ´ý¡£
¶øÔÚ×î½ü¹úÄÚ³§ÉÌGPDÔÚ¹ÙÍøÉÏ¼ÜÁËÒ»¿îÃûÎª¡°GPD DUO¡±µÄË«ÆÁ±Ê¼Ç±¾£¬´îÔØ×îÐÂµÄAMDÈñÁúAI 9 HX 370´¦ÀíÆ÷£¬²¢Ê×´ÎÆØ¹âÁËÆäCPUÐÔÄÜÒÔ¼°Radeon 890MºËÏÔµÄÅÜ·ÖÇé¿ö¡£
¸ù¾ÝGPD¹«²¼µÄÊý¾Ý£¬ÈñÁúAI 9 HX 370ÔÚCinebench 2024ÖÐµ¥ºËÅÜ·ÖÎª124£¬Óë×ÀÃæ¼¶µÄÈñÁú9 7950XºÜ½Ó½ü;¶ø¶àºË³É¼¨Îª1525£¬³¬Ô½ÁË×ÀÃæ°æµÄÈñÁú9 5950X£¬ËäÈ»ÕâÊÇÒ»¿îZen 3¼Ü¹¹µÄÀÏ´¦ÀíÆ÷£¬²»¹ýËü¿ÉÓÐ×Å16ºË32Ïß³Ì£¬ÐÔÄÜ·ÅÔÚÏÖÔÚÒÀÈ»ÊÇºÜ¶¥µÄ¡£ÖµµÃÒ»ÌáµÄÊÇ£¬Ç°´ú8ºË16Ïß³ÌµÄÈñÁú7 8845HS(55W)´¦ÀíÆ÷µÄCinebench 2024µ¥ºËÔ¼Îª106·Ö×óÓÒ£¬¶àºËÎª975·Ö×óÓÒ£¬ÕâÃ´Ò»¶Ô±ÈµÄ»°£¬ÈñÁúAI 9 HX 370µ¥ºËÁìÏÈËüÔ¼17%£¬¶àºËÔòÁìÏÈ´ïµ½ÁË56%£¬ÕâÌáÉý»¹ÊÇ·Ç³£´óµÄÁË¡£
½Ó×ÅÔÙÀ´¿´¿´Radeon 890MºËÏÔ£¬¸ÃÉè±¸´îÔØµÄÊÇLPDDR5x 7500MT/s°åÔØÄÚ´æ£¬3D Mark Time SpyµÃ·ÖÎª4221£¬ÁìÏÈÓÚÂúÑª°æµÄRTX 2050£¬ºÜ½Ó½üÓÚRTX 3050ÒÆ¶¯°æ£¬¶ø¶Ô±ÈGPD WIN Max 2(780M)ÉÏ72W°æ±¾µÄRadeon 780MÁìÏÈ³¬30%¡£¶ø¶Ô±È54W°æ±¾µÄRadeon 780MµÄ»°£¬Õâ¸öÁìÏÈ·ù¶È¸üÊÇ³¬¹ýÁË50%£¬ÐÔÄÜµÄÌáÉýÍ¬ÑùºÜ´ó¡£µ±È»£¬Õâ¸öÖ»ÊÇÀíÂÛÐÔÄÜµÄÌáÉý£¬Êµ¼ÊÓÎÏ·ÄÜ¹»ÌáÉý¶àÉÙ»¹ÐèÒªµÈ¾ßÌåµÄÓÎÏ·ÖÐµÄ²âÊÔ£¬¸ù¾Ý±ÊÕßÒÔÍùµÄ²âÊÔ¾ÑéÀ´¿´£¬ÆäÐÔÄÜÔÚÍæÒ»Ð©±È½ÏÀÏµÄ3A´ó×÷Ê±Ó¦¸Ã¿ÉÒÔ¿ªµ½ÖÐ»ÖÊÕâÑù£¬·Ç³£ÖµµÃÆÚ´ý¡£ÁíÍâÒª¶àËµÒ»¾ä£¬ºËÏÔµÄÐÔÄÜÊÜÄÚ´æÆµÂÊµÄÓ°Ïì»¹ÊÇÂù´óµÄ£¬ËùÒÔÎªÁË·¢»Ó³ö¸üºÃµÄÐÔÄÜ£¬¹À¼ÆÔÚÇá±¡±¾ÉÏ¾ø´ó²¿·Ö³§ÉÌ¶¼»á¿¼ÂÇÆµÂÊ¸ü¸ßµÄLPDDR5x°åÔØÄÚ´æ£¬ÕâÒ²¾ÍÒâÎ¶×ÅºóÐøÊÇÎÞ·¨½øÐÐÉý¼¶µÄ¡£
´ÓÄ¿Ç°·Å³öµÄ²âÊÔ½á¹ûÀ´¿´£¬Ïà±ÈÓÚÇ°´úµÄ¡°¼·ÑÀ¸à¡±£¬È«ÐÂµÄÈñÁúAI HX 370ÎÞÂÛÊÇCPUÐÔÄÜ»¹ÊÇGPUµÄ¶Ô±ÈÈñÁú7000ÏµÁÐÌáÉý¶¼ÊÇ·Ç³£´óµÄ£¬ÁìÏÈ·ù¶ÈÉõÖÁ³¬¹ýÁË50%£¬Ä¿Ç°º°Ò»Éù¡°AMD Yes¡±²¢²»¹ý·Ö£¬Ïà¹Ø²úÆ·Ó¦¸Ã»áÔÚ½ñÄêÍíÐ©Ê±ºòÉÏÊÐ¡£¶øÇÒ³ýÁËÏÂÒ»´úAI PCÒÔÍâ£¬¸Ã´¦ÀíÆ÷ÔÚÕÆ»úÊÐ³¡Ò²ÄÜ´óÕ¹È½Å£¬ÈÃÐ¡Ð¡µÄÕÆ»úÉÏÄÜ¹»ÔËÐÐ¸ü¶à¸üÐÂµÄ3A¼¶±ð´ó×÷¡£µ±È»£¬Ëü»¹ÓÐÈ«ÐÂXDNA 2¼Ü¹¹µÄNPU£¬50TOPSµÄ¸ßËãÁ¦½«»á´øÀ´ÔõÑùµÄAIÌåÑéÍ¬ÑùºÜÖµµÃÆÚ´ý¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â