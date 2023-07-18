´´ÐÂ¸³ÄÜ »ªÎªÇæÔÆÖúÁ¦Ç§ÐÐ°ÙÒµÊý×Ö»¯×ªÐÍ
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿ÖÇ»Û¿ÎÌÃ¡¢ÎÞÖ½»¯»áÒé¡¢ÖÇ»ÛÑ²¼ì¡¢½ðÈÚÖÇ»ÛÍøµã¡Êý×Ö»¯ÓëÖÇÄÜ»¯ÒÑ¾ÉøÍ¸Ç§ÐÐ°ÙÒµ£¬²¢´øÀ´È«ÐÂÒµÌ¬ºÍ¸ßÐ§·þÎñ¡£¶ÔÓÚÊý×ÖÊ±´úµÄÃ¿Ò»Î»ÓÃ»§¶øÑÔ£¬ÊýÖÇ»¯´øÀ´µÄ±ãÀûÔÚ¹¤×÷¡¢Éú»î¡¢ÓéÀÖµÈ³¡¾°¾ùÓÐÌåÏÖ¡£¶ø´¦ÔÚ²úÒµÁ´ÉÏÓÎµÄÓ²¼þ¡¢Èí¼þÒÔ¼°·þÎñÌá¹©ÉÌ£¬ÔÚ×¥×¡Ç§ÐÐ°ÙÒµ×ªÐÍ»úÓöµÄÍ¬Ê±£¬Ò²ÃæÁÙÁË¸ü¼ÓÑÏ¾þµÄÌôÕ½¡£
¸´ÔÓ¡¢¶àÔª»¯µÄÊÐ³¡ËßÇó£¬ÐèÒª¸öÐÔ»¯¡¢¶¨ÖÆ»¯µÄ½â¾ö·½°¸Âú×ã¡£Í¬Ê±£¬Ãô½Ý¸ßÐ§µÈÊý×Ö»¯ÒµÎñÌØÐÔ£¬ÒªÇóIT»ù´¡ÉèÊ©¡¢½â¾ö·½°¸¸ü¼ÓÁé»î¡¢¿É¿¿¡£ÒÔPCµÈÉÌÓÃÖÕ¶ËÎªÀý£¬ÔÚ½ðÈÚÐÐÒµÐèÒª¼«¸ßµÄ°²È«ÐÔ£¬ÔÚÒ½ÁÆÐÐÒµÐèÒªÎÈ¶¨ÐÔ£¬ÔÚ»ìºÏ°ì¹«³¡¾°ÖÐÔò¸üÖØÊÓ¸ßÐ§ÐÔ¡¢Ò×ÓÃÐÔ¡
¾¡¹Ü»ªÎªÇæÔÆÆ·ÅÆ»¹ºÜÄêÇá£¬µ«ÊÇ¶ÔÓÚÉÌÓÃÖÕ¶ËÊÐ³¡µÄ¹æ»®²¼¾ÖÊ®·Ö³ÉÊì£¬ÇÒÎª¡°¹Å¾®ÎÞ²¨¡±µÄÉÌÓÃÖÕ¶ËÊÐ³¡´øÀ´ÁËÒ»Ð©ÖµµÃ¹Ø×¢µÄ´´ÐÂ¡£7ÔÂ18ÈÕ£¬Ö÷ÌâÎª¡°¸³ÄÜÇ§°ÙÒµ£¬¹²½¨´´Î´À´¡±µÄ»ªÎªÇæÔÆÃ½Ìå¹µÍ¨»áÉÏ£¬»ªÎªÇæÔÆ´´ÐÂÄÜÁ¦Æ½Ì¨Ðû²¼È«Ãæ¿ª·Å£¬ÓëÇ§ÐÐ°ÙÒµ¡°Í¬Â·ÈË¡±¹²Í¬Ì½Ë÷ÉÌÓÃÁìÓòµÄ¸ü¶à¿ÉÄÜ¡£
»ªÎªÖÕ¶ËÆ½°åÓëPC²úÆ·Ïß×Ü²ÃÖì¶®¶«×Ü½áÁËµ±Ç°ÉÌÓÃÖÕ¶ËÊÐ³¡µÄÇ÷ÊÆ±ä»¯£¬²¢±íÊ¾ÇæÔÆ´´ÐÂÄÜÁ¦Æ½Ì¨·¢Õ¹Â·¾¶·ÖÎª¡°Èý½×¶Î¡±¡£ÔÚ¹¹ÖþÆ½Ì¨µÄ²»Í¬½×¶ÎÖÐ£¬ÇæÔÆ¶¼½«ÓëºÏ×÷»ï°éÐ¯ÊÖ·¢Õ¹¡£
´Ó½øÈëÉÌÓÃÖÕ¶ËÊÐ³¡£¬»ªÎª±ã¿ªÆôÁË¶àÌõ²úÆ·Ïß²¼¾Ö£¬°üÀ¨PC¡¢Æ½°å¡¢¿É´©´÷¡¢´óÆÁ¡¢´òÓ¡»úµÈÖÚ¶àÆ·Àà£¬ÕâÒ²ÊÇ»ªÎªÖÕ¶ËÉÌÓÃµÄµÚÒ»½×¶Î¡ª¡ª¡°ÒÔÇæÔÆÓ²¼þ£¬¼«ÖÂ»¯ÓÃ»§ÌåÑé¡±¡£·á¸»µÄ²úÆ·¾ØÕóÄÜ¹»¸üºÃµØ¸²¸Ç°ì¹«³¡¾°£¬¶øÇÒ»ªÎªÇæÔÆÔÚÖÕ¶ËÔÚÆ·ÖÊ¡¢¿É¿¿¡¢ÐÔÄÜ¡¢Í¨ÐÅ¡¢ÏÔÊ¾¡¢ÒôÐ§µÈ»ù´¡ÄÜÁ¦ÉÏ³ÖÐøÍ¶ÈëÑÐ·¢×ÊÔ´£¬º»ÊµÁËÉè±¸¡°Ó²ÊµÁ¦¡±¡£ÀýÈç»ªÎªÉÌÓÃÖÕ¶Ë¾ÀúÈ«ÃæÇÒÑÏ¿ÁµÄ²âÊÔºó²Å»á×ßÏòÊÐ³¡£¬¼ÈÄÜ±£Ö¤¸ßÐ§¡¢Ë³³©°ì¹«ÌåÑé£¬»¹ÄÜÔÚÃæ¶ÔÆÃ½¦¡¢¿ÄÅöµÈÒâÍâÇé¿öÊ±Ìá¹©¸ü³öÉ«µÄÈÍÐÔ£¬¼õÉÙÓÃ»§µÄºó¹ËÖ®ÓÇ¡£
ÖØµãÀ´ÁË£¬×÷Îª»ªÎªÌØÓÐµÄÓÅÊÆÖ®Ò»£¬Æ¾½è¶àÉè±¸ÐÍ¬£¬ÄÜ¹»ÔÚ¸ü¶àÉÌÓÃ³¡¾°ÏÂÌá¹©Áé»î¡¢¿É¿¿¡¢Ò×ÓÃµÄÌåÑé¡£Öì¶®¶«±íÊ¾£¬ÔÚÉÌÓÃÖÕ¶ËÊÐ³¡»ªÎª¼á³ÖÒÔÈËÎª±¾£¬Í¨¹ý±£Ö¤ÖÕ¶ËÊ¹ÓÃÌåÑé£¬ÖúÁ¦ÉÌÓÃ³¡¾°ÖÐÃ¿Ò»Î»Ê¹ÓÃÕß¸ü±ã½Ý¡¢¸ßÐ§µÄÍê³É¹¤×÷£¬ÊÍ·ÅÉú²úÁ¦¡£
¶øÇÒ£¬¶àÉè±¸ÐÍ¬Ò²ÊÇ´î½¨ºÃ¡°µ××ù¡±ºó£¬»ªÎªÇæÔÆ¿ªÆô¡°ÒÔÇæÔÆÈí¼þ£¬¹²´´¶àÔª»¯ÐÐÒµ½â¾ö·½°¸¡±µÚ¶þ½×¶ÎµÄ¹Ø¼üÖ®Ò»¡£»ªÎªÖÕ¶ËÉÌÓÃÍ¨¹ý¹¹½¨È«³¡¾°ÖÇ»Û»¯¿ª·ÅÄÜÁ¦£¬»ùÓÚ¶àÉè±¸ÐÍ¬¡¢ÉúÌ¬ÈÚºÏºÍ¿ª·ÅÄÜÁ¦¾ØÕó£¬²¢½áºÏÐÐÒµÏ¸·Ö³¡¾°ÐèÇó£¬Óë»ï°é¹²´´ÐÐÒµ½â¾ö·½°¸£¬ÖúÁ¦¼ÓËÙÁËÐÐÒµÊý×Ö»¯×ªÐÍ½ø³Ì¡£ÔÚµÚ¶þ½×¶Î£¬»ªÎªÃæÏòÓÃ»§¡¢²úÒµ¡¢ÐÐÒµÒÔ¼°¹²½¨¿ª·¢Õß¾ùÓÐ¸ü¾Û½¹µÄ·¢Á¦µã£¬Ç¿»¯×ÔÉíµÄÍ¬Ê±¸³ÄÜÐÐÒµ£¬½¨Éè°üÀ¨¼¼Êõ¡¢¹¤¾ß¡¢²úÆ·¼°³¡¾°»¯½â¾ö·½°¸µÄÍêÉÆÌåÏµ¡£
ÔÚÃæÏòÎ´À´µÄµÚÈý½×¶Î¡°ÒÔÇæÔÆÆ½Ì¨£¬¸³ÄÜÊýÖÇ»¯ÉúÌ¬¡±ÖÐ£¬»ªÎª½«»ùÓÚÇ°ÆÚÑÐ·¢´´ÐÂ¡¢ÐÐÒµÉúÌ¬»ù´¡£¬´òÔì¶Ë¹ÜÔÆÐ¾ÐÍ¬ÏÂµÄËãÁ¦µ××ù¡£Í¨¹ýÒÔÔÆÖú¶Ë£¬´òÆÆÏÖÓÐµ¥»úÖÕ¶ËÄÜÁ¦ÉÏÏÞ£¬´ïµ½²úÆ·¾ºÕùÁ¦µÄ·ÉÔ¾;Í¨¹ýOpenHarmonyÍ¨ÓÃ½Ó¿Ú¸ü¿ìËÙ¡¢×¼È·µØÂú×ã¸÷´óÐÐÒµÊý×Ö»¯ÐèÇó£¬×î´ó»¯ÌáÉýÕþÆó°ì¹«Ð§ÂÊ£¬È«ÃæÊÍ·ÅÊý×ÖÉú²úÁ¦¡£
ÔÚÏÖ³¡»ªÎªÒ²Õ¹Ê¾ÁËÃæÏò½ÌÓý¡¢½ðÈÚ¡¢ÕþÎñ¡¢Ò½ÁÆµÈÐÐÒµµÄ½â¾ö·½°¸£¬´øÀ´ÁË²»Í¬³¡¾°ÏÂµÄÁÁµãÌØÐÔ¡£±ÈÈç£¬Õë¶ÔÊý¾Ý°²È«£¬»ªÎªÈíÓ²¼þÐÍ¬ÄÜ¹»Ìá¹©Ë«ÏµÍ³°²È«Ä£Ê½£¬»¹ÓÐ·ÀÖ¹Èí¼þµ÷ÓÃÉãÏñÍ·¡¢Âó¿Ë·ç¡¢¶¨Î»µÄÒþË½·À»¤µÈ¶¨ÖÆ¹¦ÄÜ¡£ÔÚÕâÐ©ÌØÐÔµÄ±³ºó£¬ÊÇ»ªÎª¼á³ÖÑÐ·¢Í¶ÈëºÍ´´ÐÂµÄ³É¹û£¬Ò²ÊÇ×öºÃµÚ¶þ½×¶ÎµÄ¹Ø¼ü¡£
ÔÚ»ªÎª¹«²¼µÄ2022ÄêÄê¶È±¨¸æÖÐÓÐÒ»×éÊý¾ÝÖµµÃ¹Ø×¢¡ª¡ª2022Äê£¬»ªÎªÑÐ·¢Í¶Èë´ïµ½1615ÒÚÈËÃñ±Ò£¬Õ¼È«ÄêÊÕÈëµÄ25.1%£¬Ê®ÄêÀÛ¼ÆÍ¶ÈëµÄÑÐ·¢·ÑÓÃ³¬¹ý9773ÒÚÈËÃñ±Ò¡£¶àÄêÑÐ·¢¡¢´´ÐÂ»ýÔÜµÄ¼¼Êõ³É¹û£¬Ò²³ÉÎª»ªÎªÉÌÓÃÖÕ¶ËÔöÇ¿¾ºÕùÁ¦µÄ¹Ø¼ü£¬ÀýÈç»ªÎªÓÅÊÆµÄÌìÏß¼¼Êõ¾Í±»Ó¦ÓÃµ½ÁËÇæÔÆÉÌÓÃ±¾²úÆ·ÖÐ£¬ÌáÉýÒÆ¶¯°ì¹«µÈ³¡¾°ÏÂÍøÂçÁ¬½ÓÌåÑé£¬±£Ö¤ÏßÉÏ°ì¹«µÄÎÈ¶¨¿É¿¿¡£
ÔÚ±¾´Î¹µÍ¨»áÉÏ£¬»ªÎªÖÕ¶ËÉÌÓÃ°ì¹«½â¾ö·½°¸×Ü¾ÀíÁõ½Æ¼Ò²ÉîÈë½âÎöÁË»ªÎª´´ÐÂÄÜÁ¦ÌåÏµ¡£µ±Ç°»ªÎªÖÕ¶ËÉÌÓÃ×ÅÁ¦¹¹½¨ºÍÌáÉý¶àÉè±¸ÐÍ¬¡¢ÖÇ»Û°ì¹«µÈÄÜÁ¦£¬°ïÖú¿ª·¢Õß»ùÓÚPCÓ¦ÓÃÒýÇæ¼¼Êõ¡¢ºèÃÉ·Ö²¼Ê½¼¼Êõ¡¢HEMÉè±¸¹Ü¿ØµÈ¿ª·Å½Ó¿ÚÄÜÁ¦£¬´´Ôì¹¦ÄÜ¸ü·á¸»¡¢³¡¾°¸ü¶àÔªµÄÐÐÒµ½â¾ö·½°¸£¬À´Âú×ãÐÐÒµÊý×Ö»¯ÒµÎñÐèÇó¡£ÒÔ½ÌÓýÐÐÒµÎªÀý£¬ÎªÁË½â¾ö´«Í³½ÌÑ§³¡¾°ÖÐ±¸¿Î×ÊÔ´ÓÐÏÞ¡¢¿ÎÌÃ½ÌÑ§Ð§ÂÊ²»¹»¸ßµÈÐÐÒµÍ´µã£¬»ªÎªÇæÔÆÍ¨¹ýÓëºÏ×÷»ï°é´òÔì±¸ÊÚ¿Î¡¢ÖÇ»Û¿ÎÌÃ¡¢Àí»¯ÉúÊµÑé¿¼³¡µÈÖÇ»Û½ÌÓý½â¾ö·½°¸£¬ÊµÏÖ½ÌÑ§³¡¾°ÖÐ·ºÔÚ½»»¥£¬ÖúÁ¦½ÌÓý¿Í»§´òÔì¸üÖÇ»Û¡¢¸ü¸ßÐ§µÄ½ÌÑ§ÑÐ»·¾³£¬ÓÐÐ§ÌáÉý½ÌÓýÖÊÁ¿¡¢´Ù½ø½ÌÓý¹«Æ½¡£
»ªÎªÖÕ¶ËÉÌÓÃ»¹Í¨¹ý´´ÐÂ¼¼Êõ£¬³ÖÐø´òÔìÄÜ¹»¿ìËÙÏìÓ¦ÊÐ³¡ÐèÇóµÄÑÐ·¢´´ÐÂÄ£Ê½¡£ÔÚ½â¾ö·½°¸ÑÐ·¢µÄÇ°ÆÚ£¬»ªÎªÖÕ¶ËÉÌÓÃÐ¯ÊÖºÏ×÷»ï°é¶ÔÊÐ³¡ÐèÇó½øÐÐ¶´²ìºÍ¼ÛÖµÑéÖ¤;ÖÐÆÚÏîÄ¿½×¶Î£¬ÑÐ·¢ÈËÔ±Óë¿Í»§½ôÃÜ¹µÍ¨£¬ÔÚÕæÊµÓ¦ÓÃ³¡¾°ÖÐÖð²½ÓÅ»¯·½°¸Ñù±¾¡£ºóÆÚ·½°¸³ÉÊìºó£¬»ªÎªÓëºÏ×÷»ï°é¹²Í¬Íê³É²úÆ·ÉÏÊÐºÍÅúÁ¿ÏîÄ¿¸´ÖÆ¡£Ä¿Ç°»ªÎªÇæÔÆÍ¶Èë¹æÄ£»¯ÂäµØµÄ½â¾ö·½°¸¾ù¾¹ýÁËÑÐ·¢¡¢ÐÐÒµµÄ·´¸´´òÄ¥ÓëÑéÖ¤;Óë´ËÍ¬Ê±£¬ÒÀÍÐ»ªÎªÇæÔÆµ×²ã¿ª·ÅÄÜÁ¦£¬ÕâÐ©½â¾ö·½°¸ÄÜ¹»½øÒ»²½Îª¸÷ÐÐÒµ¿Í»§Ìá¹©¶¨ÖÆ»¯·þÎñ£¬¸ü¸ßÐ§µØÊÊÅäÐÐÒµ¶àÏ¸·ÖÒµÎñ³¡¾°Ó¦ÓÃÐèÇó¡£
Ð¯ÊÖºÏ×÷»ï°é£¬»ªÎªÇæÔÆÒÑÔÚ½ÌÓý¡¢½ðÈÚ¡¢ÕþÎñºÍÄÜÔ´ËÄ´óÐÐÒµÊµÏÖ½â¾ö·½°¸µÄ¹æÄ£»¯ÂäµØ¡£Î´À´£¬»ªÎªÇæÔÆ½«³ÖÐø¿ª·ÅÖØµãÐÐÒµ£¬ÃæÏò½»Í¨¡¢Ò½ÁÆ¡¢ÖÆÔì¡¢¾Æµê¡¢Ã½×Ê¡¢ÔËÓªÉÌµÈ8´óÁìÓò£¬ÓëºÏ×÷»ï°é¹²Í¬´´ÔìÔö³¤»úÓö£¬ÔÚÉÌÓÃÊý×Ö»¯½¨ÉèÖÐ¹¹½¨ºËÐÄ¾ºÕùÁ¦¡£
Îª½øÒ»²½¼¤·¢ÐÐÒµ³ÖÐø´´ÐÂ»îÁ¦£¬Áõ½Æ¼»¹Ðû²¼Æô¶¯¡°ÇæÔÆ´´ÐÂ´óÈü¡±£¬Îª¼ÓÈëµÄºÏ×÷»ï°éÌá¹©ÅàÑµ¡¢¼¼Êõ¡¢ÓªÏú¡¢ÊÐ³¡µÈºËÐÄ×ÊÔ´Ö§³Ö£¬¸³ÄÜÈ«ÐÐÒµÊý×Ö»¯×ªÐÍÉý¼¶¡£Ê×½ìÇæÔÆ´´ÐÂ´óÈü¹²·ÖÎª½ÌÓý¡¢½ðÈÚ¡¢ÕþÎñ¡¢ÄÜÔ´µÈËÄ¸öÈüÌâ·½Ïò£¬¼Æ»®ÓÚ8ÔÂ4ÈÕ»ªÎª¿ª·¢Õß´ó»á2023µ±ÈÕÕýÊ½ÁÁÏà¡£
×÷ÎªÉÌÓÃÊÐ³¡µÄ¡°×ÊÉîÍæ¼Ò¡±£¬»ªÎª¶ÔÓÚÐÐÒµÇ÷ÊÆÍ¬ÑùÓÐÉî¿ÌµÄ¶´²ì¡£»ªÎªÖÕ¶ËÒµÎñ´óÖÐ»ªÇø¸±×Ü²Ã¡¢ÕþÆóÒµÎñ²¿²¿³¤ºØÀÚÌ¸µ½£¬ÐÐÒµÊý×Ö»¯ÒÔÉÌÓÃ°ì¹«Î¬¶ÈÀ´¿´£¬¶àÔª»¯¡¢ÖÇ»Û»¯¡¢µÍÌ¼»¯µÄ»ìºÏ°ì¹«³¡¾°³ÉÎª´óÊÆËùÇ÷£¬¶àÖÕ¶ËÐÍ¬°ì¹«ÈÕÒæ³ÉÎªÐÐÒµÖ÷Á÷¡£
ºØÀÚ±íÊ¾£¬´«Í³°ì¹«³¡¾°µ¥Ò»£¬²¢ÇÒ²»Í¬Éè±¸¼äÏà»¥¸îÁÑ£¬ÖÕ¶ËÊý¾Ý»¥Îª¹Âµº£¬¸øÓÃ»§Ôì³ÉÁËºÜ¶à²»±ã¡£ÔÚÕâ¸ö³¡¾°ÏÂ»ªÎª×öµ½ÁË¡°ºáÏò´òÍ¨¡±£¬ÆÆ³ýÁËÉè±¸¼äµÄÎïÀí±ÚÀÝ£¬Í¨¹ý¶àÉè±¸ÐÍ¬£¬ÈÃÊý¾Ý´«Êä¡¢À©ÆÁÍØÕ¹¸üÈÝÒ×¸ü¸ßÐ§£¬Ò²¸ü·ûºÏ³¡¾°¶àÔªÇÒ¿ìËÙÇÐ»»µÄ»ìºÏ°ì¹«³¡¾°£¬ÊµÏÖÌáÖÊÔöÐ§¡£
Í¨¹ý¡°È«³¡¾°³¬¼¶ÖÕ¶Ë¡±ÄÜÁ¦ÒÔ¼°ÕûºÏÒÆ¶¯²úÒµÁ´£¬»ªÎªÔÚ¸ü¶à³¡¾°ÏÂ´øÀ´ÁË´´ÐÂÌåÑé£¬Ò²¸øÉÌÓÃÊÐ³¡Ìá¹©ÁË¡°ÐÂ·çÏò¡±¡£»ªÎª¶ÔÓÚÐÐÒµµÄÓ°ÏìÁ¦£¬ÒÔ¼°¼¼Êõ¡¢²úÆ·ÄÜÁ¦£¬¿ÉÒÔÐ¯ÊÖºÏ×÷»ï°é½øÐÐ¸ü¶àÌ½Ë÷£¬ÒÔ¶¨ÖÆ»¯½â¾ö·½°¸Âú×ãÇ§ÐÐ°ÙÒµÇ÷ÓÚ¸´ÔÓ¡¢¶àÑùµÄÊý×Ö»¯ÐèÇó£¬¹²Í¬½ôÎÕ»úÓö¡£
Ð´ÔÚ×îºó
Êý×Ö»¯¡¢ÖÇÄÜ»¯ÊÇÇ§ÐÐ°ÙÒµ·¢Õ¹µÄ±ØÓÉÖ®Â·£¬µ«ÊÇÔÚ×ªÐÍ¹ý³ÌÖÐÒ²ÓÐÐÐÒµ¡°Í´µã¡±²»ÄÜºöÊÓ¡£ÈçºÎ´ïµ½ÔöÐ§½µ±¾µÄÄ¿±ê£¬ÐèÒª»ªÎªÓëºÏ×÷»ï°é³ÖÐø²»¶ÏµÄË¼¿¼´´ÐÂ¡£
»ªÎªÖÕ¶ËÆ½°åÓëPC²úÆ·Ïß×Ü²ÃÖì¶®¶«ÔÚ½ÓÊÜ²É·ÃÊ±Ìáµ½£¬Êý×Ö»¯×ªÐÍµÄ¹Ø¼üÖ®Ò»ÊÇ±£Ö¤¡°Êý¾Ý¸ú×ÅÈË×ß£¬¶ø²»ÊÇ¸ú×ÅÉè±¸×ß¡±£¬ÓÃ»§ÇÐ»»²»Í¬ÖÕ¶Ë¶¼ÄÜ»ñµÃÍ³Ò»¡¢ÐÍ¬µÄÊý¾ÝÐÅÏ¢£¬ÈÃÉú²ú¡¢´´×÷°ÚÍÑÖÕ¶ËµÄÊø¸¿£¬²ÅÄÜÌá¸ßÐ§ÂÊºÍÌåÑé¡£
ÂäµØµ½ÉÌÓÃ°ì¹«£¬»ªÎªÇæÔÆÌá¹©Æ·ÖÊ¿É¿¿ÖÕ¶ËµÄ»ù´¡ÉÏ£¬ÒÑ¾×öµ½ÁË¶àÉè±¸ÐÍ¬£¬ÒÔ¼°²»Í¬³¡¾°µÄ¶¨ÖÆ»¯ÈíÓ²¼þ¹¦ÄÜ£¬ÕâÒ²ÊÇ»ªÎªÇæÔÆ´´ÐÂÄÜÁ¦Æ½Ì¨Íê³ÉµÚÒ»½×¶ÎµÄ³É¹ûËõÓ°¡£ÖÁÓÚÃæÏòÎ´À´¸ü¶àÐÐÒµ¡¢¸ü¶àÊý×Ö»¯×ªÐÍÐèÇó£¬»ªÎªÇæÔÆ´´ÐÂÄÜÁ¦Æ½Ì¨·¢Õ¹Â·¾¶µÄ¡°µÚ¶þ½×¶Î¡¢µÚÈý½×¶Î¡±£¬ÖµµÃÆÚ´ý¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â