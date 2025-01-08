ÄúÏÖÔÚµÄÎ»ÖÃ£º Ìì¼«Íø > ±Ê¼Ç±¾

 ¹«ÖÚºÅ ÅÅÐÐ°ñ ·¢²¼»á

CES 2025|ÁªÏë·¢²¼ThinkBook Plus Gen 6¾íÖáÆÁ±Ê¼Ç±¾£¬ÏÔÊ¾Ãæ»ý¿ÉÔö´ó50%

2025-01-08 10:34:36 ×÷Õß£º¾°²©½¡

  • +1 ÄãÔÞ¹ýÁË

  ¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿Ò»ÄêÒ»¶ÈµÄCESÒÑ¾­ÕýÊ½À­¿ªá¡Ä»£¬ÁªÏëÔÚ´ËÆÚ¼ä·¢²¼ÁË¶à¿îÐÂÆ·£¬ÆäÖÐ×îÒýÈËÖõÄ¿µÄµ±ÊôÕâ¿îThinkBook Plus Gen 6¾íÖáÆÁ±Ê¼Ç±¾¡£

CES 2025|ÁªÏë·¢²¼ThinkBook Plus Gen 6¾íÖáÆÁ±Ê¼Ç±¾£¬ÏÔÊ¾Ãæ»ý¿ÉÔö´ó50%

  ÔÚÕý³£×´Ì¬ÏÂ£¬ËüÓµÓÐÒ»¿é14Ó¢´çOLEDÆÁÄ»£¬È»ºóÍ¨¹ý×¨ÓÃµÄ°´¼ü»òÊÇÊÖÊÆ²Ù×÷¼´¿ÉÈÃÆÁÄ»ÏòÉÏÕ¹¿ªÖÁ16.7Ó¢´ç£¬¹Ù·½³ÆÆäÔö¼ÓÁË½ü50%µÄÏÔÊ¾Ãæ»ý£¬ÈÃÓÃ»§¿ÉÒÔ»ñµÃÒ»¿é¸ü´óµÄÆÁÄ»¡£ÆäÆÁÄ»ËØÖÊÒ²ºÜ²»´í£¬ÁÁ¶È¿É´ï400ÄáÌØ£¬100%DCI-P3µÄÉ«Óò¸²¸Ç¡£»úÉíºñ¶ÈÔ¼Îª19.9mm£¬ÖØÁ¿Îª1.69kg£¬¶ÔÕâÑùÒ»¿î¡°´óÆÁ¡±±Ê¼Ç±¾À´Ëµ»¹ÊÇ²»´íµÄ£¬²»¹ý½Ó¿ÚÕâ¿é½öÓÐ2¸öÀ×µç4ºÍ1¸ö3.5mm¶ú»ú¿×¡£

CES 2025|ÁªÏë·¢²¼ThinkBook Plus Gen 6¾íÖáÆÁ±Ê¼Ç±¾£¬ÏÔÊ¾Ãæ»ý¿ÉÔö´ó50%

  ºËÐÄÅäÖÃÕâ¿é£¬Ëü×î¸ßÅä±¸Ó¢ÌØ¶û¿áî£Ultra 7 200ÏµÁÐ´¦ÀíÆ÷£¬ÄÚÖÃArc Xe2ºËÏÔ£¬ÖÁ¸ß32GB LPDDR5x 8533ÄÚ´æºÍÖÁ¸ß1TB PCIe Gen4 SSD£¬Ëü»¹Ö§³ÖWiFi 7ºÍÀ¶ÑÀ5.4£¬ÄÚÖÃ66Whrµç³Ø¡£

  ThinkBook Plus Gen 6¾íÖáÆÁ±Ê¼Ç±¾½«»áÔÚ½ñÄêµÄµÚÒ»¼¾¶ÈÕýÊ½ÉÏÊÐ£¬ÊÛ¼ÛÎª3499ÃÀÔª(Ô¼ºÏÈËÃñ±Ò25652)Æð£¬Õâ¸ö¼Û¸ñÈ·ÊµÊÇ¹»¹óµÄ¡£

¾ÛºÏ±êÇ©£º
Ïà¹Ø²úÆ·
ÍøÓÑÆÀÂÛ
·¢²¼
Ïà¹ØÍÆ¼ö
Ïà¹ØÎÄÕÂ
±¾ÖÜÈÈÃÅ

ÈÈÃÅ±êÇ©

¾°²©½¡

×îÐÂ×ÊÑ¶

ÁªÏë·¢²¼È«ÇòÊ×¿î¾íÖáÆÁ±Ê¼Ç±¾

ÈÈÃÅÊÓÆµ

À×ÄñU9 Mini LEDÏÔÊ¾Æ÷ÆÀ²â

ÐÂÆ·ÆÀ²â

ÎÒÓÃÕÆ»úÍ¨¹ØÁËºÚºï3ÖÜÄ¿
ÈÈÃÅ²úÆ·ÅÅÐÐ°ñ
±à¼­ÍÆ¼öÅÅÐÐ°ñ
¹ØÓÚÎÒÃÇ|About us|Ìì¼«·þÎñ|Ìì¼«¶¯Ì¬|¼ÓÈëÎÒÃÇ|ÍøÕ¾µØÍ¼|ÍøÕ¾ÂÉÊ¦|ÓÑÇéºÏ×÷|RSS¶©ÔÄ|Òâ¼û·´À¡
ÓåB2-20030003Copyright (C) 1999-2022 Yesky.com, All Rights Reserved °æÈ¨ËùÓÐ Ìì¼«÷È¿Í
X
µÚÈý·½ÕËºÅµÇÂ¼
  • Î¢²©ÈÏÖ¤µÇÂ¼
  • QQÕËºÅµÇÂ¼
  • Î¢ÐÅÕËºÅµÇÂ¼