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RTX 4070售价或为599美元，英伟达回心转意？

2023-03-31 17:40:33 作者：

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  【天极网笔记本频道】此前，英伟达已经发布部分型号RTX 40系显卡，分别为RTX 4070 Ti、RTX 4080以及RTX 4090三款桌面端显卡，不过由于激进的定价招致不少批评。最新消息称，英伟达已经将RTX 4070桌面显卡定价为599美元，折合人民币约4100元左右。

RTX 4070售价或为599美元，英伟达回心转意？

  作为比RTX 4070 Ti定位还要更低的显卡，RTX 4070在规格方面要低于前者。其实早在RTX 4070 Ti发布之前，就有相当多的证据表明这款显卡正是此前夭折的RTX 4080 12GB版本。从规格上来看，RTX 4070 Ti与RTX 4080 12GB版完全一致，配备7680个CUDA核心和12GB GDDR6X内存，晶体管数量达到358亿个，比起RTX 3090 Ti的280亿个还要多出近80亿个，但是比起RTX 4080 16GB的459亿个晶体管还是差出不少。同时得益于台积电遥遥领先的N4工艺，这次RTX 4070 Ti的核心面积仅有294.5mm²，而RTX 3090 Ti的核心面积则是628mm²，可见制程迭代带来的优势有多大。

  在规格上，RTX 4070虽然采用和RTX 4070 Ti相同的AD104核心，但是在核心数量上要更少，RTX 4070仅有5888个CUDA核心，比RTX 4070 Ti少了1792个。而显存则为12GB GDDR6X，TDP预计为200W。最重要的是，RTX 4070的显存位宽也是意料之中的192bit，与RTX 4070 Ti保持一致，而这恰恰是RTX 4070 Ti遭受抨击的原因之一。

RTX 4070售价或为599美元，英伟达回心转意？

  在基础性能方面，RTX 4070 Ti甚至小超RTX 3090 Ti，但是过小的显存带宽，必然会导致RTX 4070 Ti在高分辨率下的性能受到极大影响。在实际测试中，2K分辨率下，RTX 4070 Ti开启光追或是不开光追，性能基本与RTX 3090 Ti类似，在支持DLSS 3.0的游戏中，RTX 4070 Ti占据更大优势。

  而当分辨率提升至4K之后，RTX 4070 Ti砍掉显存位宽的弊端就开始显现，由于4K分辨率下巨大的数据吞吐量，192bit位宽的显存无法全量交互数据，导致在4K分辨率下带来性能瓶颈。就好比是原先4车道高速恰好满足高峰期车流量，突然变成2车道之后造成车辆拥堵，通过率降低。

RTX 4070售价或为599美元，英伟达回心转意？

  或许是显存规格大砍遭到不少用户诟病，使得这次英伟达回心转意，将RTX 4070定价在599美元，考虑到RTX 4070 Ti公版显卡国行售价为6499元，RTX 4070极有可能在4899元左右。虽然这一定价已经比前代RTX 3070贵了1000元，但是放在整个RTX 40系列中依然属于稍微良心的定价。不知这次是英伟达回心转意照顾游戏用户，还是英伟达处出于其他方面的考量，但不管如何这对于消费者而言绝对是一个好消息。

  可当笔者细究其中性价比，却发现事情远没有这么简单。从规格来看，RTX 4070在整体性能上仅有RTX 4070 Ti的76%，而4899元的售价，恰好也是6499元的76%，也就是说在单位性能上的价格，实际上还是一样的。对于用户而言，花费近5000元，仅获得一张4K分辨率下存在性能瓶颈的显卡，相信没有多少玩家能够接受。所以，这一整代RTX 40系显卡都是脱离玩家的存在，目前看来想要官方继续降价希望不大。

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