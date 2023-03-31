RTX 4070售价或为599美元，英伟达回心转意？

【天极网笔记本频道】此前，英伟达已经发布部分型号RTX 40系显卡，分别为RTX 4070 Ti、RTX 4080以及RTX 4090三款桌面端显卡，不过由于激进的定价招致不少批评。最新消息称，英伟达已经将RTX 4070桌面显卡定价为599美元，折合人民币约4100元左右。

作为比RTX 4070 Ti定位还要更低的显卡，RTX 4070在规格方面要低于前者。其实早在RTX 4070 Ti发布之前，就有相当多的证据表明这款显卡正是此前夭折的RTX 4080 12GB版本。从规格上来看，RTX 4070 Ti与RTX 4080 12GB版完全一致，配备7680个CUDA核心和12GB GDDR6X内存，晶体管数量达到358亿个，比起RTX 3090 Ti的280亿个还要多出近80亿个，但是比起RTX 4080 16GB的459亿个晶体管还是差出不少。同时得益于台积电遥遥领先的N4工艺，这次RTX 4070 Ti的核心面积仅有294.5mm²，而RTX 3090 Ti的核心面积则是628mm²，可见制程迭代带来的优势有多大。

在规格上，RTX 4070虽然采用和RTX 4070 Ti相同的AD104核心，但是在核心数量上要更少，RTX 4070仅有5888个CUDA核心，比RTX 4070 Ti少了1792个。而显存则为12GB GDDR6X，TDP预计为200W。最重要的是，RTX 4070的显存位宽也是意料之中的192bit，与RTX 4070 Ti保持一致，而这恰恰是RTX 4070 Ti遭受抨击的原因之一。

在基础性能方面，RTX 4070 Ti甚至小超RTX 3090 Ti，但是过小的显存带宽，必然会导致RTX 4070 Ti在高分辨率下的性能受到极大影响。在实际测试中，2K分辨率下，RTX 4070 Ti开启光追或是不开光追，性能基本与RTX 3090 Ti类似，在支持DLSS 3.0的游戏中，RTX 4070 Ti占据更大优势。

而当分辨率提升至4K之后，RTX 4070 Ti砍掉显存位宽的弊端就开始显现，由于4K分辨率下巨大的数据吞吐量，192bit位宽的显存无法全量交互数据，导致在4K分辨率下带来性能瓶颈。就好比是原先4车道高速恰好满足高峰期车流量，突然变成2车道之后造成车辆拥堵，通过率降低。

或许是显存规格大砍遭到不少用户诟病，使得这次英伟达回心转意，将RTX 4070定价在599美元，考虑到RTX 4070 Ti公版显卡国行售价为6499元，RTX 4070极有可能在4899元左右。虽然这一定价已经比前代RTX 3070贵了1000元，但是放在整个RTX 40系列中依然属于稍微良心的定价。不知这次是英伟达回心转意照顾游戏用户，还是英伟达处出于其他方面的考量，但不管如何这对于消费者而言绝对是一个好消息。

可当笔者细究其中性价比，却发现事情远没有这么简单。从规格来看，RTX 4070在整体性能上仅有RTX 4070 Ti的76%，而4899元的售价，恰好也是6499元的76%，也就是说在单位性能上的价格，实际上还是一样的。对于用户而言，花费近5000元，仅获得一张4K分辨率下存在性能瓶颈的显卡，相信没有多少玩家能够接受。所以，这一整代RTX 40系显卡都是脱离玩家的存在，目前看来想要官方继续降价希望不大。