AMD或5月25日推出RX 7600 XT显卡，性能提升11%！

【天极网笔记本频道】近日，国外有网友发文称，AMD即将于5月25日发布RX 7600 XT显卡，相关媒体的评测也将在5月15日正式解禁。

去年AMD发布新一代RX 7000系列显卡，推出包括RX 7900 XT以及RX 7900 XTX在内的两款产品。这一代AMD显卡采用RDNA 3架构的RX 7000系显卡在整体配置上与之前爆料的并没有太大差别，依然使用台积电5nm芯片，拥有1个主图形计算模块和6个内存缓存模块。不止如此，AMD在RDNA 3的架构上进行了许多底层方面的改动，其中就包括塞进了更多的计算单元以及更多着色器。

从官方信息来看，这一代的AMD将功耗发挥到极致，每一瓦的性能相较前代都有着50%的提升，这样的策略与英伟达用功耗换性能不同，英伟达巨大的功耗让不少玩家都为之汗颜，而AMD功耗上的提升更加符合玩家的预期。

在电源接口上，AMD并没有学英伟达，而是继续采用8 PIN接口。RX 7900 XTX的TDP是355W，RX 7900 XT的TDP为300W，相比前代RX 6950 XT的335W，7900XTX略有上升，但7900 XT却实现了功耗的下降。

更重要的是，这样的表现在与RTX 4090中的比较更加明显，要知道RTX 4090的TDP高达450W，在一些极端超频情况下的功耗甚至突破600W，就连RTX 4080的TDP都有320W。曾经因为功耗问题而遭到诟病的AMD，这次竟然凭借功耗可以说是吊打了英伟达。

这次AMD有两个版本的Navi 31 GPU，更高规格的就是RX 7900 XTX，其中搭载了完整的GCD和6个MCD，而RX 7900 XT虽然也完整搭载了计算单元，但是只启用了96个中的84个以及5个MCD。由此看来，AMD是通过物理手段彻底将6颗核心进行屏蔽，这就意味着玩家无法通过开核来提升显卡性能，毕竟显卡也没有多余的4GB DDR6显存来使用。

不过即将发布的RX 7600 XT并没有采用Navi 31 GPU，反而使用了6nm工艺的Navi 33 GPU，TBP为175W，相较RX 6650 XT显卡性能提升11%。更重要的是，如果后期驱动得当，那么这张显卡在适合驱动的调校下，性能还能继续提升5%-7%，最终性能接近上一代RX 6750 XT。

此外，这张显卡将配备8GB显存，加速时钟频率能够超过2.6GHz。对于RX 7600 XT而言，定价将显得尤为重要。此前两张AMD显卡在发布会上被吹到天花乱坠，但是发售之后的实际性能与宣传相去甚远，甚至价格方面也有着不同程度的溢价，这也导致AMD新一代显卡开局不利。不过好在高端显卡的受众并没有那么广，主打普通游戏玩家的甜品级显卡才是重点，因此RX 7600 XT在实现性能提升的同时，售价一定要慎之再慎。