CES 2026|Õæ±Ê¼Ç±¾¡°¾íÍõ¡± ÁªÏëÕ¹Ê¾Á½¿îÈ«ÐÂ¾íÖáÆÁ±Ê¼Ç±¾£¬Î´À´¸ÐÊ®×ã
¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿Ò»ÄêÒ»¶ÈµÄCESÕýÊ½À´¿ªÁËá¡Ä»£¬×÷ÎªÕ¹»áµÄ¡°³£¿Í¡±£¬ÁªÏëÔÚÈ¥Äê½«¾íÖáÆÁ±Ê¼Ç±¾´Ó¸ÅÄî½×¶Î´øµ½ÁËÁ¿²ú·¢²¼½×¶Î£¬ÍÆ³öÁËThinkBook Plus G6 Rollable±Ê¼Ç±¾¡£¶ø½ñÄê£¬ËüÃÇÓÖÕ¹Ê¾ÁËÁ½¿î²»Í¬ÐÎÌ¬µÄ¾íÖáÆÁ±Ê¼Ç±¾ThinkPad Rollable XDºÍLegion Pro Rollable¡£
ÏÈÀ´¿´ThinkPad Rollable XD£¬ËüºÍÈ¥ÄêÍÆ³öµÄThinkBook Plus Gen 6 RollableÒ»Ñù£¬ÊÇÒ»¿î´¹Ö±×ªÖáÆÁ²úÆ·£¬ÆäBÃæµÄÆÁÄ»¿ÉÒÔ´Ó13.3Ó¢´çÀ©Õ¹µ½16Ó¢´ç£¬ÏÔÊ¾Ãæ»ýÌáÉýÔ¼50%£¬ÎªÎÄµµ¡¢´úÂë¡¢ÊÓÆµ±à¼Ê±¼äÏßºÍ¶àÈÎÎñ´¦ÀíÌá¹©ÁË¸ü¶àµÄ¿Õ¼ä¡£ËüÍ¨¹ýÌ¼ÏËÎ¬²ÄÁÏµÈÇáÁ¿»¯¼¼Êõ£¬ÊµÏÖÁË»úÐµ½á¹¹µÄ¾«ÃÜÓë¿É¿¿¡£
²»Í¬µÄÊÇ£¬ËüÎ´Õ¹¿ªµÄÄÇ²¿·ÖÆÁÄ»²¢Ã»ÓÐ²ØÔÚ»úÉíµ±ÖÐ£¬¶øÊÇÑÓÕ¹µ½ÁËAÃæ£¬²¢Åä±¸ÁËË«Ãæ´óÐÉÐÉ²£Á§Victus 2¸Ç°å±£»¤ÈáÐÔÆÁ¡£ÔÚÊ¹ÓÃÊ±£¬AÃæµÄÆÁÄ»¿ÉÒÔ×÷ÎªÒ»¿é¡°ÍâÆÁ¡±£¬ÏÔÊ¾Í¨Öª¡¢ÈÕÀúÊý¾Ý»òAIÕªÒªµÈÄÚÈÝ£¬¶øÇÒËü»¹¼¯³ÉÁËÈçÊµÊ±·Òë¡¢AIÓïÒôÖúÊÖµÈÖî¶à¹¦ÄÜ£¬¿ÉÒÔÍ¨¹ýÕâ¿éÆÁÄ»½øÐÐ½»»¥£¬Í¬Ê±ÔÚ»úÆ÷Õ¹¿ªÊ±Í¸Ã÷µÄÃæ°å»¹»á³ÊÏÖÄÚ²¿½á¹¹¡£Ä¿Ç°¹Ù·½²¢Î´¹«²¼Õâ¿î²úÆ·µÄ¾ßÌåÅäÖÃ£¬²úÆ·Ó¦»¹´¦ÓÚ±È½ÏÔçÆÚµÄ½×¶Î¡£
ÁíÍâÒ»¿îÔòÊÇLegion Pro Rollable£¬Ëü»ùÓÚ Legion Pro 7i (¹úÄÚÎªY9000ÏµÁÐ)´òÔì£¬Ö¼ÔÚÍ¨¹ý¸ÃÉè±¸½â¾ö×¨Òµµç¾ºÑ¡ÊÖÔÚ²îÂÃÖÐÈ±·¦´óÆÁÑµÁ·»·¾³µÄÍ´µã£¬Õ¹Ê¾Î´À´ÒÆ¶¯µç¾ºÉè±¸µÄ¿ÉÄÜÐÔ¡£
ÔÚÎ´Õ¹¿ªÖ®Ç°£¬Ëü¿´ÆðÀ´¾ÍÏñÊÇÒ»Ì¨16Ó¢´çµÄÆÕÍ¨ÓÎÏ·±¾£¬Ö»Ðè°´ÏÂÒ»¸ö°´Å¥£¬Í¨¹ýË«µç»úÕÅÁ¦»úÐµ½á¹¹£¬¾ùÔÈµØÑÓÉì»òÊÕËõOLEDÃæ°å¡£µ¥²àµÄÕ¹¿ªÊ±Îª¡°Õ½ÊõÄ£Ê½¡±(Tactical Mode)£¬ÆÁÄ»³ß´ç¿ÉÒÔÀ©Õ¹µ½21.5Ó¢´ç;¶øÔÚË«²àÕ¹¿ªÔòÎª¡°¾º¼¼³¡Ä£Ê½¡±(Arena Mode)£¬ÆÁÄ»³ß´ç¿ÉÒÔÀ©Õ¹µ½ 24 Ó¢´ç¡£ËäÈ»¾íÖáÆÁ²»»áÏñÕÛµþÆÁÄÇÑùÓÐ×Å½ÏÎªÃ÷ÏÔµÄÕÛºÛ£¬µ«ÊÇËüÒÀÈ»»áÓÐÒ»Ð©Ð©ñÞÖå£¬ÎÞ·¨Ìá¹©ÍêÈ«ÎÞñÞÖåµÄÏÔÊ¾Ð§¹û¡£
¾ÝÁË½â£¬Legion Pro Rollable»¹´îÔØÁËÓ¢ÌØ¶û¿áî£Ultra´¦ÀíÆ÷ºÍNvidia RTX 5090±Ê¼Ç±¾ÏÔ¿¨£¬¿ÉÒÔÌá¹©¶¥¼¶µÄÓÎÏ·ÌåÑé¡£ÁªÏë»¹ÎªÆä×¼±¸ÁËRGBµÆ¹â£¬°üÀ¨AÃæLOGO¡¢¼üÅÌ¡¢³ö·ç¿ÚÒÔ¼°D¿ÇµÈ£¬´øÀ´ÓÎÏ··ÕÎ§¸Ð¡£²»¹ýËüÏÖÔÚ»¹ÔÚ¸ÅÄî½×¶Î£¬Ä¿Ç°ÉÏ²»Çå³þÕâ¿î²úÆ·ÊÇ·ñ»áÔÚÎ´À´ÕýÊ½µÇÂ½ÊÐ³¡¡£
Ä¿Ç°À´¿´£¬ËüµÄÍê³É¶ÈËãÊÇ±È½Ï¸ß£¬ÓëÆÕÍ¨ÓÎÏ·±¾Ïà±ÈÖ÷Òª¾ÍÊÇÕâ¿éÄÜÕ¹¿ªµÄÆÁÄ»ÁË£¬±È½ÏÖµµÃ¹Ø×¢µÄµãÒ»¸öÊÇ¾íÖáÆÁµÄÄÍÓÃÐÔ£¬ÁíÍâÒ»¸ö¾ÍÊÇ¾íÖáÆÁÊÆ±Ø»áÈÃÔö¼Ó±Ê¼Ç±¾¶¥¿ÇµÄÖØÁ¿£¬´Ó¶øÔö¼ÓÕûÌå»úÉíµÄÖØÁ¿¡£
Ð´ÔÚ×îºó
×÷ÎªÈ«Çò×î´óµÄPC³§ÉÌÖ®Ò»£¬ÁªÏëÔÚ±Ê¼Ç±¾²úÆ·ÐÎÌ¬µÄÌ½Ë÷ÉÏÒ»Ö±¶¼ºÜÓÐÏë·¨£¬Ö®Ç°µÄË«ÆÁ¡¢ÕÛµþÆÁ¡¢´¹Ö±¾íÖáÆÁ±Ê¼Ç±¾¶¼ÒÑ¾¶¼Ò»²½²½´Õ¸ÅÄî×ßµ½ÁËÁ¿²ú£¬Õâ´ÎÓÖ´øÀ´ÁËÁ½¿î²»Í¬ÐÎÌ¬µÄ¾íÖáÆÁ±Ê¼Ç±¾£¬¶¼ÊÇÂùÓÐÏë·¨µÄ£¬Î´À´¸ÐºÜ×ã¡£ËüÃÇËù´øÀ´µÄ½»»¥ÌåÑéÒ²ÊÇ²»Í¬ÓÚ´«Í³±Ê¼Ç±¾£¬ThinkPad Rollable XD²»½ö¿ÉÒÔÌá¹©¸ü´óµÄÆÁÄ»£¬AÃæµÄÆÁÄ»»¹ÄÜ¶ÔÍâÕ¹Ê¾Ò»Ð©ÄÚÈÝ;Legion Pro RollableÔòÎªÍæ¼ÒÌá¹©ÁË¶àÖÖ³ß´çµÄÆÁÄ»¿ÉÑ¡£¬¼´±ãÍâ³ö£¬ÒÀÈ»ÄÜ¹»ÓÐ´óÆÁ¿ÉÒÔÓÃ¡£µ±È»£¬Á½¿î²úÆ·Ä¿Ç°»¹¶¼´¦ÓÚ¸ÅÄî×´Ì¬£¬ÒÀÈ»ÓÐÒ»Ð©ÎÊÌâÐèÒª½â¾ö£¬Ï£ÍûÎ´À´ÄÜ¹»¿´µ½Á¿²úÐÍºÅµÇ³¡°É¡£
