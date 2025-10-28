Ë«Ê®Ò»5KµµÎ»ÐÔ¼Û±ÈÇá±¡±¾ÍÆ¼ö£º»¹µÃÊÇ¿áî£Ultra
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿¶ÔÓÚ´ó¶àÊýÑ§ÉúºÍ°×ÁìÓÃ»§À´Ëµ£¬5000ÔªÒÔÄÚµÄÔ¤ËãÊÇ±È½Ï³£¼ûµÄÑ¡Ôñ¡£Õâ¸ö¼ÛÎ»¶ÎµÄµçÄÔ¼ÈÒª±£Ö¤ÐÔÄÜ³ä×ãÐøº½³Ö¾Ã£¬ÓÖÒªÔÚÉè¼ÆºÍÆÁÄ»ÉÏ²»µô¶Ó£¬»¹ÒªÔÚµ±ÏÂ¾ß±¸Ò»Á÷µÄAIÄÜÁ¦£¬×îÖØÒªµÄÊÇÒª¾µÃÆðÈÕ³£¸ßÆµÊ¹ÓÃ×öµ½Ë¿»¬²»¿¨¶Ù¡£
µ±ÏÂÕýÖµË«Ê®Ò»´ó´Ù£¬Ô¤ËãÔÚ5000Ôª×óÓÒµÄÇá±¡±¾Ñ¡¹ºÒ²ÕýÔÚ½øÈë¸ß·åÆÚ¡£Èç¹ûÄãÏ£ÍûÔÚÕâ¸öÔ¤ËãÏÂget×î¾ùºâµÄÐÔÄÜÓëÐøº½ÌåÑé£¬²»Èç°ÑÄ¿¹âÍ¶Ïò½ñÄê´îÔØÓ¢ÌØ¶û¿áî£Ultra 5 225H´¦ÀíÆ÷µÄ»úÐÍ¡£¹Ù·½°Ñ¿áî£Ultra 5 225H¶¨Î»ÎªÃæÏòÇá±¡ÒÆ¶¯Æ½Ì¨µÄ»ìºÏ¼Ü¹¹´¦ÀíÆ÷£¬ËüÓµÓÐ14ºËÐÄ(4¡ÁÐÔÄÜºË+8¡ÁÐ§ÂÊºË+ 2¡ÁµÍ¹¦ºÄÐ§ÂÊºË)14Ïß³Ì¹æ¸ñ£¬×î¸ßµ¥ºËî£Æµ¿É´ï4.9 GHz£¬²¢Åä±¸18MBÖÇÄÜ»º´æ£¬TDPÎª28W£¬×î´óË²Ê±¹¦ºÄ(PL2)¿É´ïµ½115W£¬ÕâÊ¹µÃËüÔÚÈÕ³£°ì¹«¡¢¶àÈÎÎñÇÐ»»ÒÔ¼°¶ÌÊ±ÖØÔØ³¡¾°ÖÐ¶¼ÓÐ³öÉ«ÏìÓ¦Óë±¬·¢ÄÜÁ¦¡£
ÁíÍâ£¬¿áî£Ultra 5 225H²¢·ÇÖ»¿¿CPUÈ¡Ê¤¡£Ëü¼Ó³ÖÈñìÅArc 130T¼¯ÏÔ£¬Ö§³ÖXeSS2Ö¡Éú³É¡¢AV1/AV1Ó²½â±àÂëµÈÏÖ´úÊÓÆµÄÜÁ¦£¬²¢ÇÒÒ²¼¯³ÉÁË×¨ÓÃNPUÓë·á¸»µÄAI¼ÓËÙÁ´Â·£¬¸ß´ï83TOPS AIËãÁ¦£¬ÄÜÔÚÊÓÆµ×ªÂë¡¢AI ÖúÊÖÓë´´×÷µÈ³¡¾°ÀïÌá¹©ÊµÓÃ¼ÓËÙÖ§³Ö¡£ÕûÌåÀ´Ëµ£¬¿áî£Ultra 5 225HÏà½ÏÇ°´úÔÚµ¥ºËÓë¼¯ÏÔ±íÏÖÉÏ¶¼ÓÐÃ÷ÏÔÌáÉý£¬ÕûÌå¸üÊÊºÏÐèÒª¼æ¹Ë´´×÷ÓëÒÆ¶¯ÐÔµÄÓÃ»§¡£
ËùÒÔÔÚÒÑ¾µ½À´µÄË«Ê®Ò»´ÙÏúÖÜÆÚÀï£¬Èç¹ûÄãµÄÄ¿±êÊÇÔÚ5K¼ÛÎ»ÕÒµ½Ò»¿îÇá±¡±ãÐ¯ÇÒ¾ß±¸Ç¿´óÐÔÄÜ£¬ÄÜÔÚ¹¤×÷ÖÐÌá¹©ÖúÁ¦µÄ»úÐÍ£¬ÄÇÃ´ÓÅÏÈÉ¸Ñ¡´îÔØÓ¢ÌØ¶û¿áî£Ultra 5 225HµÄ»úÐÍÊÇ¼ÈÎñÊµÓÖÓÐÇ°Õ°ÐÔµÄÑ¡Ôñ¡£½ÓÏÂÀ´ÎÒ»á¸ù¾ÝË«Ê®Ò»ÆÚ¼ä³£¼ûµÄ´ÙÏúÁ¦¶È¡¢³§ÉÌ»úÐÍ¶¨Î»°ïÄãÌô³ö¼¸¿îÔÚ5000Ôªµµ(¸½½üÇø¼ä)Àï×îÖµµÃÏÂµ¥µÄUltra 5 225HÇá±¡±¾£¬½éÉÜËüÃÇ¸÷×ÔµÄÌØÐÔ£¬·½±ãÄãÔÚË«Ê®Ò»ÓÅ»ÝÈëÊÖ¡£
¡¤ÁªÏëÐ¡ÐÂPro 16 GT AIÔªÆôÇá±¡±¾(¹ú²¹µ½ÊÖ¼Û5040Ôª£¬¹ú²¹Ñ§Éúµ½ÊÖ¼Û4800Ôª)
Ñ¡¹ºÁ´½Ó£ºhttps://item.jd.com/100185894090.html
Ð¡ÐÂÏµÁÐÒ»Ö±ÊÇÑ§ÉúÈºÌåºÍÖ°³¡ÈËÊ¿µÄÈÈÃÅÑ¡Ôñ£¬Pro 16 GT¸üÊÇÆäÖÐµÄ¡°¶àÃæÊÖ¡±¡£Ëü´îÔØÁË¿áî£Ultra 5 225H´¦ÀíÆ÷£¬ÓµÓÐ14ºËÐÄ14Ïß³Ì£¬ÖÁ¸ßî£ÆµÖÁ4.9GHz£¬ÔÚGT³¬ÄÜÒýÇæÒÔ¼°GT·ç³ÛÉ¢ÈÈÏµÍ³¼Ó³ÖÏÂ£¬Ð¡ÐÂPro 16 GT½áºÏV-MAX Turbo¼ÓËÙ¼¼Êõ×î¸ß¿ÉÊµÏÖ85WµÄÐÔÄÜÊÍ·Å£¬ÐÔÄÜ±íÏÖ¼«Îª³öÉ«¡£ÈÕ³£¶àÈÎÎñÁ÷³©ÇÐ»»£¬¸ßÐ§¸³ÄÜ¹¤×÷³¡¾°Ó¦ÓÃ£¬ÊÊºÏÐèÒªÍ¬Ê±¿ªÊ®¼¸¸öÍøÒ³¡¢ÔËÐÐOffice¡¢PS¡¢Çá¶ÈÊÓÆµ¼ô¼µÄÍ¬Ñ§¡£
16Ó¢´çOLED¡°SSRÐÇÒ«ÊæÊÓÆÁ¡±£¬·Ö±æÂÊ 2880¡Á1800£¬HDR·åÖµÁÁ¶È¸ß´ï1100 nits;Í¨¹ýVESA DisplayHDR True Black 1000ÈÏÖ¤£¬Ö§³Ö120 HzË¢ÐÂÂÊ¡£Ð¡ÐÂPro 16 GTÍ¨¹ýÁËÀ³ÒðÓ²¼þ¼¶µÍÀ¶¹âÓëÎÞÆµÉÁÈÏÖ¤£¬¶Ô¾³£¿´ÂÛÎÄ¡¢Ð´±¨¸æ»òÕß×ö¿Î³ÌÉè¼ÆµÄÑ§Éú·Ç³£ÓÑºÃ¡£84Whµç³ØÈÝÁ¿¹»´ó£¬ÔÙÅäºÏÖÁ¸ß140W GTÉÁ³ä¼¼Êõ£¬ÈÕ³£×ÔÏ°ÊÒ¡¢Í¼Êé¹ÝË¢ÌâÐ´ÂÛÎÄÍêÈ«Ã»ÎÊÌâ¡£ÔÚÏÐÏ¾Ö®Óà£¬Ð¡ÐÂPro 16 GTÒ²¿ÉÒÔÇáËÉÂú×ãÓéÀÖÐèÇó£¬´ò´òÓ¢ÐÛÁªÃË¡¢ÎÞÎ·ÆõÔ¼Ö®ÀàµÄ´óÐÍÍøÓÎÒ²²»ÔÚ»°ÏÂ¡£
Ð¡ÐÂPro 16 GT»¹Ö§³ÖÁªÏë¡°Ð¡ÌìAIÖÇÄÜÌå¡±£¬¼¯³ÉÈË¹¤ÖÇÄÜÓ¦ÓÃ£¬Ö§³Ö±¾µØÍÆÀí¼°DeepSeekÔÆ¶ËR1Ä£ÐÍ£¬½øÒ»²½ÌáÉýÑ§Ï°Ð§ÂÊ¡£
¡¤ThinkBook 14+ 2025(¹ú²¹µ½ÊÖ¼Û5039.2Ôª)
Ñ¡¹ºÁ´½Ó£ºhttps://item.jd.com/100193182722.html
ThinkPadÒ»Ö±ÊÇÎÈ¶¨ÄÍÓÃµÄ´úÃû´Ê£¬×î½ü¼¸ÄêThinkPadÆìÏÂThinkBookÏµÁÐ»úÐÍÒì¾üÍ»Æð£¬¼¯³ÉÁËThinkPadÎÈ¶¨¿É¿¿ÌØÖÊµÄÍ¬Ê±ÔÚÉè¼ÆÉÏ±äµÃ¸ü¼ÓÄêÇá£¬ÊÜµ½²»ÉÙÑ§ÉúÓÃ»§µÄÇàíù¡£Õâ¿îThinkBook 14+´îÔØÁËÓ¢ÌØ¶ûUltra 5 225H£¬ÔÚ±£Ö¤ÐÔÄÜµÄÍ¬Ê±±£³ÖÁËµÍµ÷ÇÒ¼á¹ÌÄÍÓÃµÄ»úÉíÉè¼Æ¡£Èç¹ûÄãÊÇÎÄ¿Æ¡¢ÉÌ¿ÆÀàÑ§Éú£¬¾³£ÐèÒª×öPPT¡¢Ð´ÂÛÎÄ¡¢¿ª»áÌÖÂÛ£¬ThinkBook 14+ µÄÊæÊÊÊäÈëÌåÑéºÍÎÈ¶¨ÏµÍ³±íÏÖÄÜÈÃÐ§ÂÊ´ó·ùÌáÉý¡£ÔÙ¼ÓÉÏ·á¸»µÄ½Ó¿ÚÉè¼Æ£¬Íâ½ÓÉè±¸Ò²ºÜ·½±ã£¬·Ç³£ÊÊºÏ¾³£²ÎÓëÍÅ¶ÓÏîÄ¿µÄÑ§Éú¡£
ThinkBook 14+²ÉÓÃ14.5Ó¢´ç3K¸ßË¢ÐÂÂÊÏÔÊ¾ÆÁ£¬32 GB+1 TB SSD±£Ö¤¶àÈÎÎñÒÔ¼°AI±¾µØ²¿Êð¡£ËüÖØÔ¼1.5 kg£¬ºñ¶È½ö15.9 mm£¬Çá±¡±ãÐ¯;ÅäÓÐ85 Wh¿ì³äµç³Ø£¬Ðøº½ÄÜÁ¦³öÉ«£¬¼õÉÙµçÁ¿½¹ÂÇ¡£ÕûÌåÀ´¿´£¬ThinkBook 14+ÊÇÐÔÄÜ¡¢±ãÐ¯ÓëÀ©Õ¹¼æ¹ËµÄÐ£Ô°Ñ¡Ïî¡£
¡¤»ÝÆÕ Õ½66 2025(Ë«Ê®Ò»µ½ÊÖ¼ÛÔ¼5299Ôª)
Ñ¡¹ºÁ´½Ó£ºhttps://item.jd.com/100278362142.html
»ÝÆÕÕ½66ÏµÁÐÊÇÇá±¡±¾ÊÐ³¡µÄ¡°ÀÏÊìÈË¡±ÁË£¬ÔÚÑ§ÉúÓë°×ÁìÈºÌåÖÐ¶¼ÓÐ¼«¸ßÈËÆø¡£Ëü´îÔØÓ¢ÌØ¶û¿áî£Ultra 5 225H´¦ÀíÆ÷£¬±£Ö¤³¤Ê±¼ä°ì¹«Óë¶àÈÎÎñ´¦ÀíÊ±µÄÎÈ¶¨¸ßÐ§Êä³ö¡£Õû»ú×î¸ßÖ§³Ö32GB LPDDR5xÄÚ´æÓë1TB PCIe 4.0 SSD£¬¶ÁÐ´ËÙ¶È¿ì¡¢³ÌÐòÏìÓ¦Ñ¸ËÙ£¬ÎÞÂÛÊÇ±í¸ñ»ã×Ü¡¢ÊÓÆµ»áÒé»¹ÊÇÇá¶ÈÊÓÆµäÖÈ¾£¬¶¼ÄÜÓÎÈÐÓÐÓà¡£
14Ó¢´ç2.5K 120Hz·ÀÑ£¹â¸ßÉ«ÓòÆÁÄ»Ö§³Ö100% AdobeRGB¸²¸ÇÓë400 nitsÁÁ¶È£¬ÎÞÂÛÊÇÔÚÃ÷ÁÁ°ì¹«ÊÒ»¹ÊÇ»§Íâ¶¼ÄÜ±£³ÖÇåÎúÏÔÊ¾¡£ÆäÍ¨¹ýMIL-STD-810H¾ü±ê¼¶¿É¿¿ÐÔ²âÊÔ£¬½ðÊô»úÉí¼á¹ÌÄÍÓÃ£¬±ãÐ¯ÐÔÓëÄÍ¾Ã¶È¼æµÃ¡£¶ÔÓÚ¾³£³ö²î¡¢ÒÆ¶¯°ì¹«µÄ°×ÁìÀ´Ëµ£¬»ÝÆÕÕ½66ÄÜÔÚÐÔÄÜ¡¢Ðøº½Óë¿É¿¿ÐÔÖ®¼äÈ¡µÃÇ¡µ±Æ½ºâ£¬ÊÊºÏÉÌÎñ»áÒé¡¢¿§·ÈÌü°ì¹«µÈ¸ßÆµÇÐ»»³¡¾°¡£
´ËÍâ£¬»ÝÆÕÕ½66 2025»¹Åä±¸È«ÐÂÉý¼¶µÄÕ½AIÒ»Õ¾Ê½ÖÇÄÜÆ½Ì¨£¬²»½öÖ§³Ö±¾µØ´óÄ£ÐÍ²¿ÊðºÍAI±¾µØ¸öÈËÖªÊ¶¿â£¬»¹ÄÜÊµÏÖÏµÍ³¼¶AI¸¨ÖúËæÐÄµ÷ÓÃ£¬½áºÏ¶àÄ£Ì¬¶ËÔÆ»ìºÏAIÖÇÄÜÖúÀíÄÜ¹»ÊµÏÖ¸ü¶àAI·þÎñ¡£ÏñÊÇAI PPTÈí¼þÒ²½øÐÐÁËÉî¶È¶¨ÖÆ£¬·Ç³£ÆõºÏÐèÒª¿ÎÌÃ»ã±¨¡¢²úÆ·½²½âµÄÑ§Éú»òÕßÖ°³¡ÈËÊ¿Ê¹ÓÃ³¡¾°£¬ÊÇÒ»¿î¡°ÐÔÄÜÎÈ¡¢ÑÕÖµ¸ß¡¢Ç¿ÖÇÄÜ¡±µÄÎñÊµÖ®Ñ¡¡£
¡¤»ªË¶ÎÞÎ·Pro 14¿áî£°æ2025(Õþ¸®²¹Ìù+PlusÈ¯ºóÔ¼4822.7Ôª)
Ñ¡¹ºÁ´½Ó£ºhttps://item.jd.com/100153831859.html
×÷Îª½üÁ½Äê»ªË¶Çá±¡±¾ÖÐµÄÈÈÃÅÏµÁÐ£¬ÎÞÎ·Pro 14¿áî£°æÆ¾½è¿áî£Ultra 5 225HµÄÇ¿¾¢ÐÔÄÜÓë¸ü¾ùºâµÄÅäÖÃ³ÉÎªÑ§ÉúÓë°×ÁìÈËÈº¼æ¹Ë´´×÷Óë°ì¹«µÄÀíÏëÑ¡Ôñ¡£14Ó¢´ç2.5K¸ß·Ö±æÂÊIPSÆÁÄ»Ö§³Ö120HzË¢ÐÂÂÊ£¬ÁÁ¶È´ïµ½400nits£¬¸²¸Ç100%sRGBÉ«Óò£¬Ö§³ÖDCµ÷¹âÎÞÆµÉÁÈÏÖ¤£¬ÎªÉè¼Æ¡¢ÊÓÆµ¼ô¼¼°ÎÄ×Ö´´×÷ÓÃ»§Ìá¹©ÊæÊÊÊÓ¾õÌåÑé¡£Õû»ú²ÉÓÃÈ«½ðÊô»úÉíÉè¼Æ£¬1.8kg»úÉí¼æ¹Ë¼á¹ÌÓë±ãÐ¯£¬ÊÓ¾õÉÏ¸üÏÔ×¨ÒµÆøÖÊ£¬ÓÈÆäÊÊºÏ×¢ÖØÍâ¹ÛÖÊ¸ÐµÄ¶¼ÊÐ°×Áì¡£
ÖµµÃÒ»ÌáµÄÊÇ£¬»ªË¶ÎÞÎ·16»¹Ö§³ÖAIÓïÒô½µÔë¹¦ÄÜ£¬ÊÊºÏÆµ·±½øÐÐÊÓÆµ»áÒéµÄ°ì¹«³¡¾°;ÄÚÖÃ70Wh´óµç³ØÓë100W¿ì³ä·½°¸£¬Îª¸ßÇ¿¶ÈÈÕ³£Ê¹ÓÃÌá¹©³ä×ãÐøº½¡£Ëü»¹¼¯³É»ªË¶ÖÇÄÜÖúÊÖ¡°Ð¡Ë¶ÖªµÀ¡±¡¢AIÓ¦ÓÃ¼ÓËÙ¹¦ÄÜ£¬¿ÉÍ¨¹ý±¾µØNPUÊµÏÖÓïÒôÊ¶±ð¡¢Í¼ÏñÓÅ»¯µÈÖÇÄÜ²Ù×÷£¬ÈÃAIÕæÕýÈÚÈë°ì¹«ÌåÑé¡£
×ÛºÏÀ´¿´£¬ÎÞÎ·16 2025¿áî£Ultra 5°æ¸üÆ«Ïò¼æ¹ËÉè¼Æ¸ÐÓëÉú²úÁ¦µÄ°×ÁìÓë´´×÷ÕßÈºÌå£¬ÐÔÄÜÇ¿¾¢¡¢ÆÁÄ»³öÉ«¡¢Ï¸½Úµ½Î»£¬ÊÇ5000µµÎ»ÖÐ·Ç³£ÖµµÃÈëÊÖµÄ¸ßÖÊ¸ÐÇá±¡±¾¡£
Ð´ÔÚ×îºó
5000×óÓÒµÄ¼ÛÎ»¶ÎÖ÷ÒªÊÇ¡°ÖÊ¸ÐÉý¼¶¡±£¬»ùÓÚÓ¢ÌØ¶û¿áî£Ultra´¦ÀíÆ÷µÄ±Ê¼Ç±¾µçÄÔÒÑ¾¼æ±¸Ç¿´óÐÔÄÜÓë³Ö¾ÃÐøº½£¬²¢ÇÒ»¹ÄÜÔÚ¸÷ÖÖÊ¹ÓÃ³¡¾°ÎªÄãAI¼ÓËÙÌáÐ§¡£¶ÔÓÚÏëÔÚË«Ê®Ò»ÈëÊÖÒ»Ì¨ÄÜ¼æ¹ËÐÔÄÜ¡¢±ãÐ¯ÓëÆ·ÖÊ¸ÐµÄÇá±¡±¾ÓÃ»§À´Ëµ£¬ÈÏ×¼Ó¢ÌØ¶û¿áî£Ultra¾ÍÐÐÁË¡£»ªË¶ÎÞÎ·16ÊÊºÏ×·ÇóÉè¼Æ¸ÐÓëÉú²úÁ¦¼æ±¸µÄ°×Áì£¬ThinkBook 14+ÔòÊÊºÏÎÈÖØµÍµ÷µÄÑ§Éúµ³ÓëÉÌÎñÈËÈº£¬¶ø»ÝÆÕÕ½66ÓëÐ¡ÐÂPro 16 GTÔòÊÇ¾ùºâÎñÊµ¡¢¼æ¹ËÒÆ¶¯°ì¹«ÓëÑ§Ï°´´×÷µÄÓÅÖÊÑ¡Ôñ¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â