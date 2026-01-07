Æß²ÊºçiGame Origo Ð¯CESÐÂ·¢²¼Panther LakeµÇ³¡£¬ÓÎÏ·ÌåÑéÐÂ¸ß¶È£¡
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿CES 2026 Ïû·Ñµç×ÓÕ¹ÉÏ£¬Ó¢ÌØ¶ûPanther LakeÒÆ¶¯´¦ÀíÆ÷(¿áî£ Ultra 300 ÏµÁÐ)µÄ·¢²¼ÏÆÆðÒÆ¶¯¼ÆËãÐÔÄÜÐÂµÄ¸ïÃü¡£×÷ÎªÎ´À´»á´îÔØÕâ¿îÖØ°õ´¦ÀíÆ÷µÄÆì½¢²úÆ·Æß²Êºç iGame M15 Origo ÓÎÏ·±¾Ò²Ô¤¼ÆÔÚÉÏ°ëÄêÖØ°õÉÏÊÐ£¬ÒÔ ¡°¶¥¼¶Ð¾Æ¬×éºÏ + Ó²ºËµç¾ºÅäÖÃ¡± µÄË«ÖØÓÅÊÆ£¬½«ÒÆ¶¯ÓÎÏ·ÌåÑéÍÆÏòÈ«ÐÂ¸ß¶È£¬ÖØÐÂ¶¨ÒåÆì½¢ÓÎÏ·±¾µÄÐÔÄÜÌì»¨°åÓëÌåÑé±ß½ç¡£
ÐÔÄÜÔ¾Ç¨ÐÂ¸ß¶È
iGame M15 Origo ÓÎÏ·±¾×÷ÎªÂÊÏÈ´îÔØÓ¢ÌØ¶ûÊ×¿î18AÖÆ³Ì¹¤ÒÕµÄÏû·Ñ¼¶Ð¾Æ¬£¬Æ¾½èÇ°ÑØ¹¤ÒÕÓë¼Ü¹¹¸ïÐÂ£¬ÔÚÐÔÄÜÓëÄÜÐ§ÉÏÊµÏÖÁËË«ÖØÍ»ÆÆ¡£Õâ¿î»®Ê±´úµÄCPU²»½öÊ¹iGame M15 Origo ÓÎÏ·±¾ÔÚÐÔÄÜÉÏÌáÉý³¬50%£¬ÔÚÍ¼ÐÎÐÔÄÜµÄÔö·ùÍ¬Ñù¾ªÈË£¬´îÔØÁË¸ß´ï180 TOPSµÄAIËãÁ¦£¬ÈÃÆä²»½öÄÜÁ÷³©ÔËÐÐ¡¶GTA6¡·¡¢¡¶Ó°Ö®ÁãÈÐ¡·µÈ¸÷Àà 3A´ó×÷£¬¸üÄÜÍ¨¹ý AI ÖÇÄÜÓÅ»¯ÓÎÏ·»ÖÊÓëÖ¡ÂÊ£¬´øÀ´ ¡°ÔÉú¸ßÐÔÄÜ + ÖÇÄÜÔöÇ¿¡± µÄÓÎÏ·ÌåÑé¡£Óë RTX 5070 ±Ê¼Ç±¾µçÄÔ GPU ×é³ÉµÄÆì½¢Ë«Ð¾£¬¸¨ÒÔÂú¹¦ºÄÊÍ·ÅÓëË«ÏÔÈýÄ£ÇÐ»»¼¼Êõ£¬ÎÞÂÛÊÇ 1080p³¬¸ßÖ¡¾º¼¼»¹ÊÇ 2.5K ¸ßÇåäÖÈ¾£¬¶¼ÄÜ×öµ½ÎÞÆ¿¾±Êä³ö¡£
È«·½Î»³Á½þÌåÑé
iGame M15 Origo ÓÎÏ·±¾×÷Îª×¨Îª¸ßÐÔÄÜÓÎÏ·Íæ¼Ò´òÔìµÄÐÅÑöÆì½¢²úÆ·£¬³ýÁËºËÐÄÅäÖÃÖ®Íâ£¬¸ü½«µç¾ºÌåÑéÉøÍ¸µ½Ã¿Ò»´¦Ï¸½Ú¡£´îÔØ 15.3 Ó¢´ç 2.5K»Ã²Êµç¾ºÆÁ£¬300Hz µÄ³¬¸ßË¢ÐÂÂÊ´îÅä¼«ËÙÏìÓ¦Ê±¼ä£¬È·±£¸ßËÙÔË¶¯»ÃæÎÞÍÏÓ°£¬ÈÃ¡¶Èý½ÇÖÞÐÐ¶¯¡·¡¶ÎÞÎ·ÆõÔ¼¡·¡¶CS2¡·µÈFPSÍæ¼Ò¾«×¼²¶×½Ã¿Ò»¸öÖÆÊ¤³©ÍæË²¼ä¡£100% sRGB ¸ßÉ«ÓòÓë ACR »·¾³¹âÆÁÄ»¶Ô±È¼¼Êõ£¬¼È±£Ö¤ÁËÓÎÏ·É«²ÊµÄÕæÊµ»¹Ô£¬ÓÖÄÜÓÐÐ§µÖ¿¹»·¾³¹â·´Éä£¬ÔÚ²»Í¬³¡¾°ÏÂ¶¼ÄÜÌá¹©ÇåÎúÍ¨Í¸µÄÊÓ¾õÌåÑé¡£
±¡ÓëÇ¿º·¼æµÃ
È«ÐÂiGame M15 OrigoÓÎÏ·±¾£¬´òÆÆ ¡°ÐÔÄÜÆì½¢±Øºñ¡± µÄÐÐÒµÆ«¼û£¬iGame M15 Origo ÒÔÌØÖÖº½¿ÕÂÁ´òÔì»úÉí£¬¾ CNC ×êÊ¯ÇÐÏ÷ÊµÏÖ19.9mm ÏË±¡»úÉí£¬¼æ¹Ë±ãÐ¯ÐÔÓëÄÍÓÃÐÔ¡£iGame M15 Origo ´îÔØÈ«ÐÂÐþ±ùÉ¢ÈÈÏµÍ³£¬Ïà±ä¹èÖ¬µ¼ÈÈÐ§ÂÊÌáÉý 30%£¬ÅäºÏË«¾²Òô·çÉÈ¡¢´ó³ß´çµ¼ÈÈ¹Ü£¬ÊµÏÖ¸ßÐ§É¢ÈÈÓëµÍÔëÒôµÄÍêÃÀÆ½ºâ£¬¼´Ê¹³¤Ê±¼äÔËÐÐ Ò²ÄÜ±£³ÖÐÔÄÜÂúÑªÔÚÏß¡£
Æß²ÊºçiGame OrigoÓÀ´ÐÂ¼ÍÔª
×÷ÎªÆß²Êºç iGame ¸ß¶ËÆì½¢Æ·ÅÆ½ø¾üÓÎÏ·±¾ÊÐ³¡µÄÁ¦×÷£¬iGame Origo ÏµÁÐ×Ôµ®Éú±ã³ÐÔØ×Å ¡°¿ªÆª¼´Æì½¢¡± µÄ²úÆ·ÐÅÑö¡£´Ë´Î´îÔØ Panther Lake ´¦ÀíÆ÷£¬²»½öÕÃÏÔÁËÆß²ÊºçÔÚÓ²¼þÑÐ·¢ÉÏµÄÉîºñÊµÁ¦£¬¸ü½«ÎªÍæ¼Ò´øÀ´ ¡°×îÐÂ¼¼Êõ + ×îÓÅÌåÑé¡± µÄÆì½¢Ñ¡Ôñ¡£
Ëæ×ÅÓ¢ÌØ¶û Panther Lake ´¦ÀíÆ÷µÄÈ«ÃæÂäµØ£¬ÓÎÏ·±¾ÊÐ³¡¼´½«ÓÀ´ÐÔÄÜ¸ïÐÂÀË³±¡£Æß²Êºç iGame M15 Origo ÒÔË«Ð¾Æì½¢¡¢µç¾ºÂúÅä¡¢Çá±¡ÖÊ¸ÐµÄÈýÖØÓÅÊÆ£¬³ÉÎª 2026 ÄêÆì½¢ÓÎÏ·±¾ÊÐ³¡µÄºËÐÄ¾ºÕùÁ¦²úÆ·¡£Ä¿Ç°Õâ¿îÐÂÆ·Ô¤¼ÆÉÏ°ëÄêÉÏÊÐ!£¬¾´Çë¹Ø×¢Æß²Êºç£¬½âËøÊôÓÚÄãµÄÏÂÒ»´úµç¾ºÌåÑé!
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â