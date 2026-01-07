ÄúÏÖÔÚµÄÎ»ÖÃ£º Ìì¼«Íø > ±Ê¼Ç±¾

 ¹«ÖÚºÅ ÅÅÐÐ°ñ ·¢²¼»á

Æß²ÊºçiGame Origo Ð¯CESÐÂ·¢²¼Panther LakeµÇ³¡£¬ÓÎÏ·ÌåÑéÐÂ¸ß¶È£¡

2026-01-07 15:12:28 ×÷Õß£ºLR

  • +1 ÄãÔÞ¹ýÁË

  ¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿CES 2026 Ïû·Ñµç×ÓÕ¹ÉÏ£¬Ó¢ÌØ¶ûPanther LakeÒÆ¶¯´¦ÀíÆ÷(¿áî£ Ultra 300 ÏµÁÐ)µÄ·¢²¼ÏÆÆðÒÆ¶¯¼ÆËãÐÔÄÜÐÂµÄ¸ïÃü¡£×÷ÎªÎ´À´»á´îÔØÕâ¿îÖØ°õ´¦ÀíÆ÷µÄÆì½¢²úÆ·Æß²Êºç iGame M15 Origo ÓÎÏ·±¾Ò²Ô¤¼ÆÔÚÉÏ°ëÄêÖØ°õÉÏÊÐ£¬ÒÔ ¡°¶¥¼¶Ð¾Æ¬×éºÏ + Ó²ºËµç¾ºÅäÖÃ¡± µÄË«ÖØÓÅÊÆ£¬½«ÒÆ¶¯ÓÎÏ·ÌåÑéÍÆÏòÈ«ÐÂ¸ß¶È£¬ÖØÐÂ¶¨ÒåÆì½¢ÓÎÏ·±¾µÄÐÔÄÜÌì»¨°åÓëÌåÑé±ß½ç¡£

  ÐÔÄÜÔ¾Ç¨ÐÂ¸ß¶È

  iGame M15 Origo ÓÎÏ·±¾×÷ÎªÂÊÏÈ´îÔØÓ¢ÌØ¶ûÊ×¿î18AÖÆ³Ì¹¤ÒÕµÄÏû·Ñ¼¶Ð¾Æ¬£¬Æ¾½èÇ°ÑØ¹¤ÒÕÓë¼Ü¹¹¸ïÐÂ£¬ÔÚÐÔÄÜÓëÄÜÐ§ÉÏÊµÏÖÁËË«ÖØÍ»ÆÆ¡£Õâ¿î»®Ê±´úµÄCPU²»½öÊ¹iGame M15 Origo ÓÎÏ·±¾ÔÚÐÔÄÜÉÏÌáÉý³¬50%£¬ÔÚÍ¼ÐÎÐÔÄÜµÄÔö·ùÍ¬Ñù¾ªÈË£¬´îÔØÁË¸ß´ï180 TOPSµÄAIËãÁ¦£¬ÈÃÆä²»½öÄÜÁ÷³©ÔËÐÐ¡¶GTA6¡·¡¢¡¶Ó°Ö®ÁãÈÐ¡·µÈ¸÷Àà 3A´ó×÷£¬¸üÄÜÍ¨¹ý AI ÖÇÄÜÓÅ»¯ÓÎÏ·»­ÖÊÓëÖ¡ÂÊ£¬´øÀ´ ¡°Ô­Éú¸ßÐÔÄÜ + ÖÇÄÜÔöÇ¿¡± µÄÓÎÏ·ÌåÑé¡£Óë RTX 5070 ±Ê¼Ç±¾µçÄÔ GPU ×é³ÉµÄÆì½¢Ë«Ð¾£¬¸¨ÒÔÂú¹¦ºÄÊÍ·ÅÓëË«ÏÔÈýÄ£ÇÐ»»¼¼Êõ£¬ÎÞÂÛÊÇ 1080p³¬¸ßÖ¡¾º¼¼»¹ÊÇ 2.5K ¸ßÇåäÖÈ¾£¬¶¼ÄÜ×öµ½ÎÞÆ¿¾±Êä³ö¡£

  È«·½Î»³Á½þÌåÑé

  iGame M15 Origo ÓÎÏ·±¾×÷Îª×¨Îª¸ßÐÔÄÜÓÎÏ·Íæ¼Ò´òÔìµÄÐÅÑöÆì½¢²úÆ·£¬³ýÁËºËÐÄÅäÖÃÖ®Íâ£¬¸ü½«µç¾ºÌåÑéÉøÍ¸µ½Ã¿Ò»´¦Ï¸½Ú¡£´îÔØ 15.3 Ó¢´ç 2.5K»Ã²Êµç¾ºÆÁ£¬300Hz µÄ³¬¸ßË¢ÐÂÂÊ´îÅä¼«ËÙÏìÓ¦Ê±¼ä£¬È·±£¸ßËÙÔË¶¯»­ÃæÎÞÍÏÓ°£¬ÈÃ¡¶Èý½ÇÖÞÐÐ¶¯¡·¡¶ÎÞÎ·ÆõÔ¼¡·¡¶CS2¡·µÈFPSÍæ¼Ò¾«×¼²¶×½Ã¿Ò»¸öÖÆÊ¤³©ÍæË²¼ä¡£100% sRGB ¸ßÉ«ÓòÓë ACR »·¾³¹âÆÁÄ»¶Ô±È¼¼Êõ£¬¼È±£Ö¤ÁËÓÎÏ·É«²ÊµÄÕæÊµ»¹Ô­£¬ÓÖÄÜÓÐÐ§µÖ¿¹»·¾³¹â·´Éä£¬ÔÚ²»Í¬³¡¾°ÏÂ¶¼ÄÜÌá¹©ÇåÎúÍ¨Í¸µÄÊÓ¾õÌåÑé¡£

  ±¡ÓëÇ¿º·¼æµÃ

  È«ÐÂiGame M15 OrigoÓÎÏ·±¾£¬´òÆÆ ¡°ÐÔÄÜÆì½¢±Øºñ¡± µÄÐÐÒµÆ«¼û£¬iGame M15 Origo ÒÔÌØÖÖº½¿ÕÂÁ´òÔì»úÉí£¬¾­ CNC ×êÊ¯ÇÐÏ÷ÊµÏÖ19.9mm ÏË±¡»úÉí£¬¼æ¹Ë±ãÐ¯ÐÔÓëÄÍÓÃÐÔ¡£iGame M15 Origo ´îÔØÈ«ÐÂÐþ±ùÉ¢ÈÈÏµÍ³£¬Ïà±ä¹èÖ¬µ¼ÈÈÐ§ÂÊÌáÉý 30%£¬ÅäºÏË«¾²Òô·çÉÈ¡¢´ó³ß´çµ¼ÈÈ¹Ü£¬ÊµÏÖ¸ßÐ§É¢ÈÈÓëµÍÔëÒôµÄÍêÃÀÆ½ºâ£¬¼´Ê¹³¤Ê±¼äÔËÐÐ Ò²ÄÜ±£³ÖÐÔÄÜÂúÑªÔÚÏß¡£

  Æß²ÊºçiGame OrigoÓ­À´ÐÂ¼ÍÔª

  ×÷ÎªÆß²Êºç iGame ¸ß¶ËÆì½¢Æ·ÅÆ½ø¾üÓÎÏ·±¾ÊÐ³¡µÄÁ¦×÷£¬iGame Origo ÏµÁÐ×Ôµ®Éú±ã³ÐÔØ×Å ¡°¿ªÆª¼´Æì½¢¡± µÄ²úÆ·ÐÅÑö¡£´Ë´Î´îÔØ Panther Lake ´¦ÀíÆ÷£¬²»½öÕÃÏÔÁËÆß²ÊºçÔÚÓ²¼þÑÐ·¢ÉÏµÄÉîºñÊµÁ¦£¬¸ü½«ÎªÍæ¼Ò´øÀ´ ¡°×îÐÂ¼¼Êõ + ×îÓÅÌåÑé¡± µÄÆì½¢Ñ¡Ôñ¡£

  Ëæ×ÅÓ¢ÌØ¶û Panther Lake ´¦ÀíÆ÷µÄÈ«ÃæÂäµØ£¬ÓÎÏ·±¾ÊÐ³¡¼´½«Ó­À´ÐÔÄÜ¸ïÐÂÀË³±¡£Æß²Êºç iGame M15 Origo ÒÔË«Ð¾Æì½¢¡¢µç¾ºÂúÅä¡¢Çá±¡ÖÊ¸ÐµÄÈýÖØÓÅÊÆ£¬³ÉÎª 2026 ÄêÆì½¢ÓÎÏ·±¾ÊÐ³¡µÄºËÐÄ¾ºÕùÁ¦²úÆ·¡£Ä¿Ç°Õâ¿îÐÂÆ·Ô¤¼ÆÉÏ°ëÄêÉÏÊÐ!£¬¾´Çë¹Ø×¢Æß²Êºç£¬½âËøÊôÓÚÄãµÄÏÂÒ»´úµç¾ºÌåÑé!

¾ÛºÏ±êÇ©£º
ÍøÓÑÆÀÂÛ
·¢²¼
Ïà¹ØÍÆ¼ö
Ïà¹ØÎÄÕÂ
±¾ÖÜÈÈÃÅ

ÈÈÃÅ±êÇ©

LR

×îÐÂ×ÊÑ¶

Æß²ÊºçiGame OrigoÐÂ·¢²¼

ÈÈÃÅÊÓÆµ

CES2026ÏÖ³¡ËÙ±¨

ÐÂÆ·ÆÀ²â

»úÐµ¸ïÃüÒ«ÊÀ16 UltraÆÀ²â
ÈÈÃÅ²úÆ·ÅÅÐÐ°ñ
±à¼­ÍÆ¼öÅÅÐÐ°ñ
¹ØÓÚÎÒÃÇ|About us|Ìì¼«·þÎñ|Ìì¼«¶¯Ì¬|¼ÓÈëÎÒÃÇ|ÍøÕ¾µØÍ¼|ÍøÕ¾ÂÉÊ¦|ÓÑÇéºÏ×÷|RSS¶©ÔÄ|Òâ¼û·´À¡
ÓåB2-20030003Copyright (C) 1999-2025 Yesky.com, All Rights Reserved °æÈ¨ËùÓÐ Ìì¼«÷È¿Í
X
µÚÈý·½ÕËºÅµÇÂ¼
  • Î¢²©ÈÏÖ¤µÇÂ¼
  • QQÕËºÅµÇÂ¼
  • Î¢ÐÅÕËºÅµÇÂ¼