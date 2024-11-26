È«ÐÂHUAWEI MatePad Pro 13.2 Ó¢´ç£¬Æì½¢ºèÃÉÆ½°åÊ×·¢ÁÁÏà

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[1] Êý¾ÝÀ´Ô´ÓÚ»ªÎªÊµÑéÊÒ¡£²»Í¬°æ±¾ÐÍºÅÖØÁ¿ÓÐËù²îÒì£¬ÆäÖÐ È«ÐÂHUAWEI MatePad Pro 13.2 Ó¢´ç 2025 WIFI°æÖØÁ¿Îª 580 ¿Ë(º¬µç³Ø)£¬SIM ¿¨°æÖØÁ¿Îª 590 ¿Ë(º¬µç³Ø)¡£Êµ¼ÊÖØÁ¿¡¢ºñ¶ÈÒÀÅäÖÃ¡¢ÖÆÔì¹¤ÒÕ¡¢²âÁ¿·½·¨µÄ²»Í¬¿ÉÄÜÓÐËù²îÒì¡£
[2] ÏÔÊ¾ÆÁ²ÉÓÃÔ²½ÇÉè¼Æ£¬°´ÕÕ±ê×¼¾ØÐÎ²âÁ¿Ê±£¬ÆÁÄ»µÄ¶Ô½ÇÏß³¤¶ÈÊÇ 13.2 Ó¢´ç(Êµ¼Ê¿ÉÊÓÇøÓòÂÔÐ¡)¡£½ö È«ÐÂHUAWEI MatePad Pro 13.2 Ó¢´çÈá¹â°æ²ÉÓÃÈáÐÔ OLED ÔÆÎúÈá¹âÆÁ£¬È«ÐÂHUAWEI MatePad Pro 13.2 Ó¢´çÅäÖÃÈáÐÔ OLED ´óÆÁ¡£ÔÆÎúÈá¹âÆÁÊÇ»ªÎª¶ÔÆ½°åÆÁÄ»Éè¼ÆµÄ¶¨Òå£¬ÆÁÄ»ÐÎ³ÉÂþ·´Éä£¬¼õÇáµÆ¹â¡¢Ñô¹âµÈ¹âÕÕµÄÓ°Ïì£¬ÈÃÆÁÄ»¹Û¸Ð¸üÊæÊÊ;²»Í¬Ê¹ÓÃÌõ¼þ¡¢»·¾³ÏÂÌåÑé¿ÉÄÜÂÔÓÐ²îÒì£¬ÇëÒÔÊµ¼ÊÎª×¼¡£
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[4] ¸Ã¹¦ÄÜ½öÔÚ HarmonyOS NEXTÏÂÖ§³Ö£¬×ÔÓÉ¶à´°Ä£Ê½ÏÂ´°¿Ú³ß´ç´æÔÚ×îÐ¡ÏÞÖÆ£¬ÇëÒÔÊµ¼ÊÊ¹ÓÃÇé¿öÎª×¼¡£
[5] ¸Ã¹¦ÄÜ½öÔÚ HarmonyOS NEXT ÏµÍ³ÏÂÖ§³Ö£¬½ö²¿·ÖÓ¦ÓÃÖ§³ÖÈ«¾°¶à´°ÏÂ¿ªÆô£¬×î¶à¿ªÆô 4 ¸ö´°¿Ú¡£¸Ã¹¦ÄÜÐèºóÐøOTAÖ§³Ö£¬¾ßÌåÍÆËÍÊ±¼äÇëÒÔÊµ¼ÊÎª×¼¡£
[6] ¸ô¿Õ´«ËÍ¹¦ÄÜ½öÏÞÓÚHarmonyOS NEXTÏÂ¾ß±¸¸ô¿Õ²Ù¿ØÄÜÁ¦µÄ²¿·ÖÊÖ»ú»òÆ½°åÉè±¸Ö§³Ö¡£Ä¿Ç°ÒÑÖ§³ÖÁ½¶ËÉè±¸Í¼¿âÖÐµÄÍ¼Æ¬»òÆÁÄ»½ØÍ¼µÄË«Ïò´«Êä¡£Êµ¼ÊÊ¹ÓÃÖÐ¿ÉÄÜÒòÈí¼þ°æ±¾¡¢Éè±¸Àà±ðºÍ»·¾³ÒòËØ²»Í¬ÂÔÓÐ²»Í¬£¬ÇëÒÔÊµ¼ÊÊ¹ÓÃÇé¿öÎª×¼¡£
[7] ¸Ã¹¦ÄÜ½öÔÚ HarmonyOS NEXTÏÂÖ§³Ö£¬ÇëÒÔÊµ¼ÊÊ¹ÓÃÇé¿öÎª×¼¡£
[8] ºèÃÉ°æÓ¦ÓÃ½öÔÚ HarmonyOS NEXT ÏµÍ³ÏÂÖ§³Ö£¬ÇëÒÔÊµ¼ÊÌåÑéÎª×¼¡£Èý·½Ó¦ÓÃÖ§³ÖµÄ¹¦ÄÜ¿ÉÄÜÒòºÏ×÷¡¢ÊÚÈ¨¡¢ÉÌÎñ»ò¼¼ÊõÌõ¼þµÄ±ä»¯¶ø±ä»¯£¬²»ÔÙµ¥¶ÀÍ¨Öª£¬ÇëÒÔÊµ¼ÊÊ¹ÓÃÎª×¼¡£
[9] ¸ÃÄÜÁ¦ÎªµÚÈý·½ÓÃÄÚ¸¶·ÑÔöÖµ·þÎñ£¬¿ÉÄÜÒòºÏ×÷¡¢ÊÚÈ¨¡¢ÉÌÎñ»ò¼¼ÊõÌõ¼þµÄ±ä»¯¶ø±ä»¯£¬²»ÔÙµ¥¶ÀÍ¨Öª£¬ÇëÒÔÊµ¼ÊÊ¹ÓÃÎª×¼¡£
[10] ºèÃÉ°æÓ¦ÓÃ½öÔÚ HarmonyOS NEXTÏÂÖ§³Ö;Èý·½Ó¦ÓÃÖ§³ÖµÄ¹¦ÄÜ¿ÉÄÜÒòºÏ×÷¡¢ÊÚÈ¨¡¢ÉÌÎñ»ò¼¼ÊõÌõ¼þµÄ±ä»¯¶ø±ä»¯£¬²»ÔÙµ¥¶ÀÍ¨Öª£¬ÇëÒÔÊµ¼ÊÊ¹ÓÃÎª×¼¡£
[11] ºèÃÉ°æÓ¦ÓÃ½öÔÚ HarmonyOS NEXTÏÂÖ§³Ö;Èý·½Ó¦ÓÃÖ§³ÖµÄ¹¦ÄÜ¿ÉÄÜÒòºÏ×÷¡¢ÊÚÈ¨¡¢ÉÌÎñ»ò¼¼ÊõÌõ¼þµÄ±ä»¯¶ø±ä»¯£¬²»ÔÙµ¥¶ÀÍ¨Öª£¬ÇëÒÔÊµ
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[12] ÊÖÐ´±Ê·Ç±êÅä£¬²¿·ÖÅäÖÃÐèµ¥¶À¹ºÂò¡£
[13] ¸Ã¹¦ÄÜÐè½«Æ½°åÉý¼¶ÖÁ Harmony NEXT °æ±¾£¬Ó¦ÓÃÊÐ³¡ÏÂÔØÌìÉú»á» 15.0.0.110 ¼°ÒÔÉÏ°æ±¾¿ÉÖ§³Ö;Õæ²Ê±ÊË¢ÊýÁ¿¿ÉÄÜ´æÔÚ±ä»¯£¬ÇëÒÔÊµ¼ÊÌåÑéÎª×¼¡£
[14] ¸Ã¹¦ÄÜÐèÒªÁ½¶ËÉè±¸¾ùÉý¼¶ÖÁ HarmonyOS NEXT ¼°ÒÔÉÏ°æ±¾£¬¿ªÆôWiFi¡¢À¶ÑÀ£¬µÇÂ¼Í¬Ò»»ªÎªÕËºÅ¡£ÇëÒÔÊµ¼ÊÌåÑéÎª×¼¡£
[15] ºèÃÉ AI Ö¸²úÆ·´îÔØºèÃÉ²Ù×÷ÏµÍ³£¬²¢¾ß±¸Ð¡ÒÕ AI ÌØÐÔ£¬ÇëÒÔÊµ¼ÊÌåÑéÎª×¼¡£
[16] Êý¾ÝÀ´Ô´ÓÚ»ªÎªÊµÑéÊÒ£¬»ùÓÚ»ªÎªÆ½°åÐÔÄÜ²âÊÔÄ£ÐÍ£¬¶Ô±ÈHarmonyOS 4µÄÉÏÒ»´úHUAWEI MatePad Pro 13.2 Ó¢´ç¶øÀ´¡£Êµ¼ÊÊ¹ÓÃÖÐÐÔÄÜÌåÑé¿ÉÄÜÒòÈí¼þ°æ±¾¡¢Ó¦ÓÃÀà±ðºÍ»·¾³µÈÒòËØ²»Í¬¶øÓÐËù²îÒì£¬ÇëÒÔÊµ¼ÊÊ¹ÓÃÇé¿öÎª×¼¡£
[17] ÎÄµµ´¦ÀíËÙ¶ÈÊý¾ÝÀ´Ô´ÓÚ»ªÎªÊµÑéÊÒ£¬»ùÓÚWPS OfficeÓ¦ÓÃ²âÊÔ£¬¶Ô±ÈHarmonyOS 4µÄÉÏÒ»´úHUAWEI MatePad Pro 13.2 Ó¢´ç¶øÀ´¡£Êµ¼ÊÎÄµµ´¦ÀíËÙ¶È¿ÉÄÜÒòÈí¼þ°æ±¾¡¢ÎÄµµÄÚÈÝ»ò²Ù×÷µÈÒòËØ²»Í¬¶øÓÐËù²îÒì£¬ÇëÒÔÊµ¼ÊÊ¹ÓÃÇé¿öÎª×¼¡£
[18] Êý¾ÝÀ´Ô´ÓÚ»ªÎªÊµÑéÊÒ¡£ÔÚÖ§³ÖÌØ¶¨ÓÐÏß³äµç¹¦ÂÊÏÂÊµÏÖ£¬Ðè´îÅä±êÅä»ªÎª³¬¼¶¿ì³ä³äµçÆ÷Ê¹ÓÃ¡£Êµ¼Ê³äµç¹¦ÂÊ»áËæ²»Í¬³¡¾°ÖÇÄÜ±ä»¯£¬ÇëÒÔÊµ¼ÊÊ¹ÓÃÇé¿öÎª×¼¡£
[19] ¸Ã¹¦ÄÜ½ö²¿·ÖÓ¦ÓÃÖ§³Ö£¬¾ßÌåÊÊÅäÇé¿öÊÓÓ¦ÓÃ¶ø¶¨£¬ÇëÒÔÊµ¼ÊÊ¹ÓÃÇé¿öÎª×¼¡£
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