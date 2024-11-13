RTX 4070¼Ó³Ö£¬Íæ×ªÈÈÃÅ3A´ó×÷£¬»ªË¶ÌìÑ¡5 ProÈñÁú°æµ½ÊÖ9299Ôª
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿¶ÔÓÚ¹ã´óÍæ¼ÒÀ´Ëµ£¬ÏëÒª³©ÏíÒ»ÏµÁÐ3AÓÎÏ·´øÀ´µÄÓÅÖÊÌåÑé£¬ÓµÓÐÒ»Ì¨ÐÔÄÜ¹ýÓ²¡¢×ÛºÏÅäÖÃ³öÉ«µÄÓÎÏ·±¾ÊÇ±Ø²»¿ÉÉÙµÄ¡£¾Í±ÈÈç½ñÌìÒª¸ú´ó¼Ò°²ÀûµÄ»ªË¶ÌìÑ¡5 Pro ÈñÁú°æ£¬Æä²»½ö´îÔØÁËNVIDIA® GeForce RTX™ 4070±Ê¼Ç±¾µçÄÔGPU£¬»¹ÓÐAMDÈñÁú9 7940HX´¦ÀíÆ÷¼Ó³Ö£¬ÔÙ¸¨ÒÔ±ù´¨É¢ÈÈÏµÍ³¡¢16Ó¢´çµç¾ºÆÁÒÔ¼°¸ßÑÕÖµÍâ¹Û£¬ÇáËÉÂú×ã´ó²¿·ÖÍæ¼Ò¶Ôµç¾ºÌåÑéµÄ×¿Ô½×·Çó¡£
Ç¿´óµÄÏÔ¿¨ÅäÖÃÊÇÈ·±£ÓÎÏ·ÌåÑéÁ÷³©µÄ¹Ø¼üÒòËØÖ®Ò»¡£»ªË¶ÌìÑ¡5 Pro ÈñÁú°æ´îÔØ140WÂú¹¦ºÄNVIDIA® GeForce RTX™ 4070±Ê¼Ç±¾µçÄÔGPU£¬±¸ÊÜÍæ¼ÒºÍ´´×÷ÕßÇàíù¡£¸ÃÏµÁÐ GPU ÓÉ¸ü¸ßÐ§µÄ NVIDIA Ada Lovelace ¼Ü¹¹Ìá¹©¶¯Á¦Ö§³Ö£¬½èÖú AI Çý¶¯µÄ DLSS 3 ×ãÒÔÓ¦¶ÔÈÈÃÅµç¾ºÍøÓÎÒÔ¼°Ö÷Á÷3A´ó×÷¡£µÃÒæÓÚÈ«¾°¹âÏß×·×Ù¼¼Êõ¼Ó³Ö£¬ÈÃÍæ¼ÒÏíÊÜµ½¸üÁ÷³©¡¢¸üÏ¸Äå¡¢¸ü±ÆÕæµÄ»ÃæÐ§¹û¡£´ËÍâ£¬Max-Q ¼¼Êõ¿ÉÓÅ»¯ÏµÍ³ÐÔÄÜ¡¢¹¦ºÄ¡¢µç³ØÐøº½Ê±¼äºÍÒôÐ§£¬ÊµÏÖ·åÖµÐ§ÂÊ¡£
Í¬Ê±£¬ÓÉÓÚGeForce RTX™ ºÍ NVIDIA RTX™ GPU ×¨Îª AI Ê±´ú¶ø´òÔì£¬²¢´îÔØ×¨ÓÃµÄ AI Tensor ºËÐÄ£¬GeForce RTX™ 4070±Ê¼Ç±¾µçÄÔÌá¹©±¾µØGPU AIËãÁ¦321TOPS£¬¼ÓËÙÓÎÏ·¡¢´´×÷¡¢ÈÕ³£¹¤×÷ºÍ¿ª·¢µÄAIÌåÑé¡£¶øÇÒ¾ RTX ¼ÓËÙµÄ AI Ó¦ÓÃºÍÓÎÏ·£¬ÒÑ³¬¹ý 500 ¿î¡£ÎÞÂÛÊÇÏÖÔÚ»¹ÊÇÎ´À´£¬¶¼¿ÉÒÔÔÚ RTX AI PCÉÏ³ä·Ö·¢»ÓAIÇ±Á¦¡£
DLSS ÊÇ AI Çý¶¯Í¼ÐÎÁìÓòµÄ¸ïÃüÐÔÍ»ÆÆ£¬¿É´ó·ùÌáÉýÐÔÄÜ¡£×îÐÂµÄNVIDIA DLSS 3¼¼Êõ£¬ÓÉNVIDIA® GeForce RTX™ 40ÏµÁÐ±Ê¼Ç±¾µçÄÔGPUËù´îÔØµÄÈ«ÐÂµÚËÄ´úTensor Core ºÍ¹âÁ÷¼ÓËÙÆ÷Ìá¹©Ö§³Ö£¬¿ÉÔÚ²»Ó°Ïì»ÖÊºÍÏìÓ¦ËÙ¶ÈµÄÇ°ÌáÏÂ£¬ÀûÓÃ AI ´´Ôì¸ü¶à¸ßÖÊÁ¿Ö¡£¬Íæ¼Ò¿É½èÖúDLSS 3¼¼ÊõÔÚ×î¸ßÉèÖÃÏÂÁ÷³©ÔËÐÐ¡¶ºÚÉñ»°:Îò¿Õ¡·£¬ÏíÊÜ¸ü¾ß³Á½þ¸ÐµÄÓÎÏ·ÌåÑé¡£
»ªË¶ÌìÑ¡5 Pro ÈñÁú°æÔÚ´¦ÀíÆ÷µÄÑ¡ÔñÉÏÒ²Ê®·Ö¿¼¾¿£¬´îÔØÓÎÏ·ÐÔÄÜÊ®·ÖÇ¿º·µÄÈñÁú9 7940HX´¦ÀíÆ÷£¬Æä»ùÓÚ5nmÏÈ½ø¹¤ÒÕZen 4¼Ü¹¹´òÔì£¬16ºË32Ïß³Ì¹æ¸ñ£¬×î¸ß¼ÓËÙÊ±ÖÓÆµÂÊ´ï5.2GHz£¬»¹ÓµÓÐ80MBµÄ¸ßËÙ»º´æ£¬90WµÄ¸ßÐÔÄÜÊÍ·ÅÄÜ¹»ÇáËÉÓ¦¶Ô¶àÈÎÎñ´¦Àí£¬³©Íæ¸÷Àà3A ÓÎÏ·´ó×÷¡£ÁíÍâ£¬µÃÒæÓÚ16GB DDR5 5600MHzÄÚ´æÓë1TB PCIe 4.0 SSDµÄ×éºÏ£¬¿É´ó·ùÌáÉýÏµÍ³ÓëÓÎÏ·ÔËÐÐµÄÎÈ¶¨ÐÔ¡£
Èç´ËÇ¿´óµÄÐÔÄÜÊÍ·ÅÄÜÁ¦£¬ÊÆ±ØÐèÒª¸üÇ¿´óµÄÉ¢ÈÈÏµÍ³À´¶µµ×¡£»ªË¶ÌìÑ¡5 Pro ÈñÁú°æ²ÉÓÃ±ù´¨É¢ÈÈÏµÍ³£¬Ë«Arc Flow¾ø³¾·çÉÈ+Îå¸ùÈÈ¹Ü+ËÄ¸ö³ö·ç¿Ú£¬×î´ó³Ì¶ÈÅÅ³öÄÚ²¿»ýÈÈ£¬¼´Ê¹³¤Ê±¼ä¸ßÑ¹ÓÎÏ·£¬ÒÀÈ»¿ÉÒÔ±£ÕÏ¸ßÆµÔËÐÐ£¬ÓÎÏ·²»¿¨¶Ù¡£
ÆÁÄ»·½Ãæ£¬»ªË¶ÌìÑ¡5 Pro ÈñÁú°æ´îÔØ16Ó¢´ç¸ßË¢¸ßÁÁ¸ßÉ«ÓòµÄÈ«ÄÜµç¾ºÆÁ£¬16:10»Æ½ð±ÈÀý+Õ±ß¿òÉè¼Æ£¬ÆÁÕ¼±È¸ß´ï90%£¬¹Û¸Ð¸ü³Á½þ£¬2.5K·Ö±æÂÊ£¬165HzË¢ÐÂÂÊ¡¢3ms¼±ËÙÏìÓ¦Ê±¼ä¡¢400nits¸ßÁÁ¶È¡¢100% sRGBÉ«Óò¸²¸ÇµÈÌØÐÔ£¬×ãÒÔÓ¦¶ÔÈÎºÎÓÎÏ·³¡¾°¡£ÖµµÃÒ»ÌáµÄÊÇ£¬¸Ã¿éÆÁÄ»»¹Ö§³ÖG-SYNC·ÀËºÁÑ¼¼Êõ£¬ÔÚÌåÑéFPS¼°¾ºËÙÀàÓÎÏ·Ê±£¬ÄÜ¹»ÏÔÖø¼õÉÙÒò»ÃæËºÁÑÔì³ÉµÄÓÎÏ·ÌåÑéÏÂ½µµÈÎÊÌâ¡£
»ªË¶ÌìÑ¡ÏµÁÐ×îÈÃÈËÓ¡ÏóÉî¿ÌµÄ¾ÍÊÇÆä¸ßÑÕÖµÍâ¹Û£¬ÌìÑ¡5 ProÈñÁú°æ¼Ì³ÐÁËÌìÑ¡ÏµÁÐÒ»¹áµÄ¶þ´ÎÔª·ç¸ñ£¬Ä§»ÃÇàÅäÉ«¶ÀÌØÓÖÕÅÑï£¬ÈÕÊ´»ÒÅäÉ«µÍµ÷ÓÖ²»Ê§ÖÊ¸Ð£¬¸øÈËÒ»ÖÖ³±¿áÑøÑÛµÄÊÓ¾õ¸ÐÊÜ¡£²¢ÇÒÕû»úÖØÁ¿½öÎª2.2kg£¬»¹ÈûÏÂÁË90Wh´óÈÝÁ¿µç³Ø£¬Ð¯´ø·½±ã£¬¸æ±ðµçÁ¿½¹ÂÇ¡£½Ó¿Ú·½Ãæ£¬Åä±¸À×µç4½Ó¿Ú¡¢È«¹¦ÄÜType-C¡¢HDMI2.1¡¢Ë«USB-A 3.2¡¢RJ45µÈ£¬ÇáËÉÀ©Õ¹¸÷ÀàÉè±¸¡£
×ÜÌå¶øÑÔ£¬»ªË¶ÌìÑ¡5 Pro ÈñÁú°æÓ²¼þ¶ÑÁÏÔúÊµ¡¢É¢ÈÈÓÅÐã¡¢ÆÁÄ»ËØÖÊ³öÌô£¬»¹ÓÐ¸ßÑÕÖµÍâ¹Û£¬¶ÔÓÚÏëÈëÊÖÒ»¿î¸ßÑÕÖµ¸ßÐÔÄÜÓÎÏ·±¾µÄÐ¡»ï°éÀ´Ëµ£¬¾ÍÊÇµ±ÏÂµÄÀíÏëÖ®Ñ¡¡£Ä¿Ç°£¬»ªË¶ÌìÑ¡5 ProÈñÁú°æµÄµ½ÊÖ¼ÛÎª9299Ôª£¬ÐÄ¶¯µÄÐ¡»ï°é²»Òª´í¹ý¡£
Ñ¡¹ºÁ´½Ó£º
https://item.jd.com/100089737202.html
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â