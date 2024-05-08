ÄúÏÖÔÚµÄÎ»ÖÃ£º Ìì¼«Íø > ±Ê¼Ç±¾

 ¹«ÖÚºÅ ÅÅÐÐ°ñ ·¢²¼»á

»ªÎª¹ÙÐûÐÂÆ½°å½«ÓÚ5ÔÂ15ÈÕ·¢²¼£¬Ô¤×°×ÔÑÐ»æ»­Èí¼þÖµµÃÆÚ´ý£¡

2024-05-08 10:02:04 ×÷Õß£ºÌïÊ®¶þ

  • +1 ÄãÔÞ¹ýÁË

  ¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿Ëæ×Å¿Æ¼¼µÄ·¢Õ¹£¬»æ»­¹¤¾ßÒ²ÔÚÈÕÐÂÔÂÒì£¬¾Í±ÈÈç»ªÎªMatePad£¬Æ¾½è³öÉ«µÄ±ãÐ¯ÐÔ¡¢×¿Ô½µÄÐÔÄÜºÍÓÅÐãµÄ»æ»­ÌåÑé£¬³ÉÎªºÜ¶àÒÕÊõ´´×÷ÕßºÍ»æ»­°®ºÃÕßµÄµÃÁ¦ÖúÊÖ¡£

»ªÎª¹ÙÐûÐÂÆ½°å½«ÓÚ5ÔÂ15ÈÕ·¢²¼£¬Ô¤×°×ÔÑÐ»æ»­Èí¼þÖµµÃÆÚ´ý£¡

  5ÔÂ7ÈÕ£¬»ªÎª´´ÐÂ²úÆ··¢²¼»áÔÚº£ÍâÕÙ¿ª£¬¹ÙÐûÁË×ÔÑÐ»æ»­Èí¼þ¡°GoPaintÌìÉú»á»­¡±£¬·á¸»¶àÑùµÄ±ÊË¢ºÍÖÇ»Û±ã½ÝµÄ¹¦ÄÜ£¬´îÅäÐÇÉÁÊÖÐ´±Ê£¬½«È«ÃæÌáÉý»ªÎªÆ½°å»æ»­ÌåÑé£¬ÈÃ»æ»­´´×÷¸ü¼ÓÇáËÉ×ÔÈç¡£¸Õ¸Õ£¬»ªÎªÖÕ¶Ë¹Ù·½Î¢²©»¹·¢²¼ÁË»ªÎªMatePad Pro 13.2Ó¢´çÐÂÅäÉ«Ô¤ÈÈº£±¨£¬½áºÏº£±¨Í¸Â¶µÄ²úÆ·ÐÅÏ¢ÒÔ¼°ÍâÎ§±¬ÁÏÀ´¿´£¬»ªÎªMatePad Pro 13.2Ó¢´çÐÂÅäÉ«¼´½«·¢²¼£¬²¢ÇÒ½«Ô¤×°×ÔÑÐ»æ»­Ó¦ÓÃÌìÉú»á»­£¬¿ªÆô»ªÎªÆ½°å»æ»­ÐÂÆªÕÂ¡£

»ªÎª¹ÙÐûÐÂÆ½°å½«ÓÚ5ÔÂ15ÈÕ·¢²¼£¬Ô¤×°×ÔÑÐ»æ»­Èí¼þÖµµÃÆÚ´ý£¡

  ÒÔÍù£¬ÎªÂú×ã¸÷ÀàÓÃ»§¶Ô»æ»­µÄ¿Á¿ÌÐèÇó£¬»ªÎªMatePad Åä±¸×¨Òµ¼¶»æÍ¼Èí¼þ¡°»­ÊÀ½çPro¡±£¬ÆäÖ§³Ö¶àÖÖ´´×÷¹¤¾ß£¬ÈçÍ¼²ã¡¢ÂË¾µºÍÃÉ°æµÈ£¬ÈÃÓÃ»§¾¡Çé·¢»Ó´´Òâ£¬¶øËæ×Å»ªÎª×ÔÑÐ»æ»­Èí¼þµÄÎÊÊÀ£¬»ò½«´øÀ´Ò»ÏµÁÐÇ¿´óµÄ»æ»­¹¦ÄÜ£¬²»Í¬·ç¸ñµÄ±ÊË¢Ñ¡Ôñ£¬ÈÚºÏµ±ÏÂÈÈÃÅµÄAI¼¼Êõ£¬½ìÊ±±Ø½«°ïÖú»ªÎªÆ½°åµÄ»æ»­¹¦ÄÜ¼°ÌåÑéÔÙÉÏÐÂÌ¨½×£¬Ê¹µÃ»ªÎªMatePad Pro 13.2Ó¢´çµÄ×¨ÒµÉú²úÁ¦ÔÙ½ø½×¡£

»ªÎª¹ÙÐûÐÂÆ½°å½«ÓÚ5ÔÂ15ÈÕ·¢²¼£¬Ô¤×°×ÔÑÐ»æ»­Èí¼þÖµµÃÆÚ´ý£¡

  ³Ã×ÅÐÂÆ·À´ÁÙÖ®Ç°£¬ÎÒÃÇ²»·ÁÀ´»Ø¹ËÒ»ÏÂ¼ÈÓµÓÐ¼«ÖÂÐÎÌ¬£¬ÓÖ¾ß±¸Ç¿´óÄÜÁ¦µÄ»ªÎªÆ½°åÊ®ÄêáÛ·å´ó×÷¡ª¡ª»ªÎªMatePad Pro 13.2Ó¢´ç¡£ÆäÖØÁ¿½öÎª580g£¬×î±¡´¦½öÓÐ5.5mm£¬ÎÞÂÛÊÇÈÕ³£°ì¹«£¬»¹ÊÇ»§Íâ´´×÷£¬¶¼ÄÜµÃÐÄÓ¦ÊÖ;Åä±¸Ò»¿é13.2Ó¢´ç3:2ÆÁÄ»±ÈÀý»ªÎªÁÙ¾³´óÆÁ£¬2.8K³¬Çå·Ö±æÂÊ¡¢Delta E<1 µÄÉ«×¼µÈÌØÐÔ£¬Âú×ãÆ½ÃæÉè¼Æ¡¢ÉãÓ°¡¢»æ»­¡¢ÊÓÆµÖÆ×÷µÈ×¨Òµ´´×÷ÈËÔ±µÄÐèÇó¡£

  ÔÚHarmonyOSÏµÍ³µÄ¼Ó³ÖÏÂ£¬ÓµÓÐÈ«ÐÂ×ÔÓÉ¶à´°¡¢Êµ¿ö´°¡¢È«ÐÂ³¬¼¶ÖÐ×ªÕ¾µÈÖÇ»Û¹¦ÄÜ£¬´òÔìæÇÃÀPC¼¶µÄÒÆ¶¯°ì¹«ÌåÑé£¬½âËø·­±¶Éú²úÁ¦¡£×îÖØÒªµÄÊÇ£¬»ªÎªMatePad Pro 13.2Ó¢´çÊ×·¢Ö§³ÖÐÇÉÁ¼¼Êõ£¬²¢ÓµÓÐHUAWEI M-Pencil(µÚÈý´ú)ÊÖÐ´±Ê£¬ÕâÊÇÒµ½çÊ×Ö§³¬Íò¼¶Ñ¹¸ÐÊÖÐ´±Ê£¬ÄÜ¹»Ìá¹©×¨ÒµÊýÎ»°å¼¶Ð´»­ÌåÑé£¬ÍêÃÀÆõºÏ×¨ÒµÓÃ»§µÄÐèÇó¡£

»ªÎª¹ÙÐûÐÂÆ½°å½«ÓÚ5ÔÂ15ÈÕ·¢²¼£¬Ô¤×°×ÔÑÐ»æ»­Èí¼þÖµµÃÆÚ´ý£¡

  ¿ÉÒÔËµ£¬»ªÎªMatePad Pro 13.2Ó¢´ç²»½öÍ»ÆÆÁËÆ½°åµçÄÔµÄÌåÑé±ß½ç£¬»¹ÏÔÖøÌáÉýÁËÆ½°åµÄÉú²úÁ¦ÊôÐÔ¡£ÊÂÊµÉÏ£¬»ªÎªÆ½°åPCÊ¼ÖÕ¼á³Ö´ÓÏû·ÑÕßµÄÍ´µã³ö·¢£¬ÒÔ¸÷ÖÖºÚ¿Æ¼¼¹¦ÄÜÀ´Ìî²¹»ªÎªÆ½°å´´×÷Á¦¹Ø¼üÆ´Í¼£¬ÖúÁ¦ºèÃÉ×¨ÒµÉú²úÁ¦ÔÙ½ø»¯£¬ÎÞÂÛÊÇ×ÔÑÐºèÃÉÏµÍ³¡¢ÐÇÉÁÖÕ¶ËÅä¼þ£¬»¹ÊÇÈç½ñµÄ×ÔÑÐ»æ»­Ó¦ÓÃ£¬¶¼ÊÇ»ªÎªÆ½°åË¢ÐÂÓÃ»§ÌåÑéµÄÓÐÁ¦×ôÖ¤¡£

»ªÎª¹ÙÐûÐÂÆ½°å½«ÓÚ5ÔÂ15ÈÕ·¢²¼£¬Ô¤×°×ÔÑÐ»æ»­Èí¼þÖµµÃÆÚ´ý£¡

  ÖµµÃÒ»ÌáµÄÊÇ£¬2023ÄêµÚËÄ¼¾¶È£¬»ªÎª³¬¹ýÆ»¹û³ÉÎªÖÐ¹úÆ½°åµçÄÔÊÐ³¡³ö»õÁ¿µÚÒ»£¬ÒªÖªµÀÕâÊÇ×Ô2010ÄêÒÔÀ´ÖÐ¹úÆ½°åµçÄÔ¼¾¶È³ö»õÁ¿Ê×´Î³öÏÖTOP1 Æ·ÅÆµÄ¸üÌæ£¬ÕâÒ»±ä»¯ÎÞ²»Í»ÏÔÁË»ªÎªÔÚÆ½°åµçÄÔÊÐ³¡µÄÇ¿¾¢¾ºÕùÁ¦¡£¶øÏÖÔÚ»ªÎªÔÙ´ÎÉîÈëiPad×îºóµÄÒ»¿é¸ßµØ£¬ÍÆ³ö×ÔÑÐ»æ»­Èí¼þ£¬´Ë¾Ù±Ø½«¸ÄÐ´Procreate×÷ÎªÆ½°å×¨Òµ»æ»­ÁìÓòÎ¨Ò»Ñ¡ÔñµÄ¸ñ¾Ö¡£

»ªÎª¹ÙÐûÐÂÆ½°å½«ÓÚ5ÔÂ15ÈÕ·¢²¼£¬Ô¤×°×ÔÑÐ»æ»­Èí¼þÖµµÃÆÚ´ý£¡

  ×îºó£¬ÈÃÎÒÃÇÒ»ÆðÆÚ´ý»ªÎªMatePad Pro 13.2Ó¢´çÐÂÉ«Ð¯»ªÎª×ÔÑÐ»æ»­Èí¼þÌìÉú»á»­ÕýÊ½µ½À´°É!

¾ÛºÏ±êÇ©£º
Ïà¹Ø²úÆ·
ÍøÓÑÆÀÂÛ
·¢²¼
Ïà¹ØÍÆ¼ö
Ïà¹ØÎÄÕÂ
±¾ÖÜÈÈÃÅ

ÈÈÃÅ±êÇ©

ÌïÊ®¶þ

×îÐÂ×ÊÑ¶

»ªÎªÐÂÆ½°å½«ÓÚ5ÔÂ15ÈÕ·¢²¼

ÈÈÃÅÊÓÆµ

ÌýËµ×î½üµÄAIÊÖ»úºÜ»ð£¿

ÐÂÆ·ÆÀ²â

»úÐµ¸ïÃüÒ«ÊÀ15 ProÓÎÏ·±¾ÌåÑé
ÈÈÃÅ²úÆ·ÅÅÐÐ°ñ
±à¼­ÍÆ¼öÅÅÐÐ°ñ
¹ØÓÚÎÒÃÇ|About us|Ìì¼«·þÎñ|Ìì¼«¶¯Ì¬|¼ÓÈëÎÒÃÇ|ÍøÕ¾µØÍ¼|ÍøÕ¾ÂÉÊ¦|ÓÑÇéºÏ×÷|RSS¶©ÔÄ|Òâ¼û·´À¡
ÓåB2-20030003Copyright (C) 1999-2022 Yesky.com, All Rights Reserved °æÈ¨ËùÓÐ Ìì¼«÷È¿Í
X
µÚÈý·½ÕËºÅµÇÂ¼
  • Î¢²©ÈÏÖ¤µÇÂ¼
  • QQÕËºÅµÇÂ¼
  • Î¢ÐÅÕËºÅµÇÂ¼