RTX 40系移动平台性能测试出炉，RTX 4080与RTX 4090差距极小

【天极网笔记本频道】在年初的CES 2023大会上，英伟达发布了RTX 40系移动显卡。最近外媒在不同功耗下针对RTX 4080与RTX 4090进行了测试，结果令人出乎意料。

据悉，参与测试的RTX 4080和RTX 4090移动显卡满功耗都为150W，同时两者都有着25W的动态功耗，此次测试的游戏是《影子武士3》，分辨率为1440P。测试结果显示，150W满功率下的RTX 4080获得了与125W功率下的RTX 4090相同的性能，而在80W到150W之间，两款显卡的性能几乎平行增长。

值得注意的是，在达到最高功耗之前，RTX 4080只需要增加约20W的功耗就能获得与RTX 4090类似的性能水平。考虑到搭载这两款显卡的笔记本基本上不存在功耗瓶颈，不会出现跑不满功耗的情况，因此RTX 4080的极限性能可以接近甚至达到RTX 4090的水平。

这一代RTX 40系显卡，最大的提升正是能效方面。在参数方面，RTX 4080移动版拥有7424颗核心数量，加速频率为1350-2280MHz，采用12GB的GDDR6显存。显存带宽为192bit。RTX 4080桌面版拥有9728个核心和16GB高速美光GDDR6X显存，在现代游戏中的性能可达GeForce RTX 3080 Ti的2倍;在较低功率下，性能比GeForce RTX 3090 Ti更强大。

从参数中能够看出，RTX 4080移动版并不是RTX 4080桌面版的规格，而是RTX 4070 Ti的规格。RTX 4070 Ti与被英伟达撤回发布的RTX 4080 12GB版完全一致，配备7680个CUDA核心和12GB GDDR6X内存，晶体管数量达到358亿个，比起RTX 3090 Ti的280亿个还要多出近80亿个，但是比起RTX 4080的459亿个晶体管还是差出不少。所以RTX 4080移动版更像是RTX 4070 Ti在笔记本上的换壳版本，显存带宽也同为192bit。

而RTX 4090更像是RTX 4080桌面版的移动端显卡，在实际测试中，有人将RTX 4070 Ti的功耗从满血280W控制到150W，依然可以获得90%的性能，也能看出这一代RTX 40系显卡在能效方面的巨大进步。因此搭载RTX 4080和RTX 4090的游戏本才会如此备受关注，对于这一代游戏本而言，性能将会得到一次飞跃性的增长。

从实际性能来看，RTX 4090和RTX 4080移动版相比前代的RTX 3080 Ti和RTX 3080移动版有着超过50%的性能提升，同时得益于DLSS3.0和新一代光追技术的加持，这两款旗舰显卡的表现还是比较令人期待的，毕竟性能涨幅摆在这里。

不过相较旗舰游戏本，一些定位甜品的游戏本在显卡上会选择RTX 4070/60/50这类更具性价比的显卡，同时由于功耗控制等原因，导致显卡跑不满功耗，这就可能出现用户购买搭载RTX 4070的显卡，但是只能跑到2/3功耗，性能表现甚至如不满功耗的RTX 4060游戏本，这样的情况需要消费者额外关注。