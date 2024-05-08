È«ÐÂiPad Pro M4¶¥Åä³¬2w£¡Æ»¹û·¢²¼»áÐÂÆ·¼Û¸ñ»ã×Ü

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È«ÐÂiPad Air(M2)
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13Ó¢´çiPad Air WiFi°æ£º128GBÊÛ¼Û6499Ôª£¬256GBÊÛ¼Û7299Ôª£¬512GBÊÛ¼Û8999Ôª£¬1TBÊÛ¼Û10699Ôª;·äÎÑ°æ¼Ó1000Ôª¡£
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È«ÐÂiPad Pro(M4)
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Apple Pencil Pro
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