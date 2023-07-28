ÄúÏÖÔÚµÄÎ»ÖÃ£º Ìì¼«Íø > ±Ê¼Ç±¾

 ¹«ÖÚºÅ ÅÅÐÐ°ñ ·¢²¼»á

¡°ÊÀ½ç×î¿ì£¡¡± AMDÈñÁú9 7945HX3DÒÆ¶¯´¦ÀíÆ÷·¢²¼

2023-07-28 09:48:53 ×÷Õß£ºÏÄ³õ

  • +1 ÄãÔÞ¹ýÁË

  ¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿7ÔÂ28ÈÕ£¬AMDÔÚChinaJoy 2023ÕýÊ½·¢²¼ÁËÈñÁú9 7945HX3D´¦ÀíÆ÷¡£È«ÐÂ3D V-Cache¼¼Êõ¼Ó³ÖÈÃÕâ¿î´¦ÀíÆ÷³ÉÎªÒÆ¶¯ÓÎÏ·ÁìÓòµÄÐÂÐÇ£¬AMDÐû³Æ£¬ÈñÁú9 7945HX3DÊÇÊÀ½çÉÏ×î¿ìµÄÒÆ¶¯ÓÎÏ·´¦ÀíÆ÷£¬Ëü½«¸³ÄÜ½ÓÏÂÀ´µÄÒ»ÏµÁÐ¶¥¼âÓÎÏ·±¾²úÆ·£¬ÂÊÏÈ¿ªÆôÒÆ¶¯ÓÎÏ·ÐÂÌåÑé¡£

¡°ÊÀ½ç×î¿ì!¡±AMDÈñÁú9 7945HX3DÒÆ¶¯´¦ÀíÆ÷·¢²¼

  AMDÈñÁú9 7945HX3D´¦ÀíÆ÷²ÉÓÃÁËZen4¼Ü¹¹£¬16ºËÐÄ32Ïß³Ì¹æ¸ñ£¬×î´ó¼ÓËÙÆµÂÊÄÜ¹»´ïµ½5.4GHz£¬ÓµÓÐ144MBµÄ3D V-Cache»º´æ£¬TDPÄÜ¹»´ïµ½55WÒÔÉÏ¡£

  ÖµµÃÒ»ÌáµÄÊÇ£¬ÈñÁú9 7945HX3DÊÇAMDÊ×´Î²ÉÓÃ3D V-Cache¼¼ÊõµÄÒÆ¶¯°æ´¦ÀíÆ÷¡£ÕâÒ»¼¼Êõ×î³õ±»ÓÃÓÚÆóÒµ¼¶ÏöÁúEPYC´¦ÀíÆ÷£¬ÊÇ¶ÔÔ­ÓÐµÄ2D·â×°¼¼Êõ¸Ä½ø¡£ËùÎ½µÄ3D V-Cache±¾ÖÊÉÏÊÇÔÚCPUµÄ´¹Ö±·½ÏòÉÏÔö¼Ó»º´æ¾§Æ¬CCDµÄÊýÁ¿£¬½ø¶øÌá¸ßCPUÆ¬ÄÚÈý¼¶»º´æL3µÄÈÝÁ¿¡£

¡°ÊÀ½ç×î¿ì!¡±AMDÈñÁú9 7945HX3DÒÆ¶¯´¦ÀíÆ÷·¢²¼

  ÓÉÓÚÕâÏî¼¼ÊõÎÞÐèÔö¼ÓÐ¾Æ¬µÄ´óÐ¡»òËõÐ¡Âß¼­µçÂ·£¬AMD±íÊ¾£¬²ÉÓÃÕâÏîÐÂ¼¼Êõ£¬ÔÚÊ¹ÓÃÏàÍ¬µÄ¼Ü¹¹¡¢ÄÚºËºÍÏß³ÌÊýÁ¿µÄÌõ¼þÏÂ£¬¿ÉÒÔÊ¹µÃ´¦ÀíÆ÷µÄL3»º´æÈÝÁ¿Ìá¸ßÈý±¶£¬´Ó¶øÍ¨¹ý¼õÉÙCPUµÈ´ýÊý¾ÝµÄÊ±³¤£¬´ó´óÌáÉýÁËCPUÕûÌåµÄ´¦ÀíÐÔÄÜ¡£

  AMDÔÚRyzen 7 5800X3DÉÏÊ×´Î½«3D V-Cache¼¼Êõ´øµ½Ïû·Ñ×ÀÃæ¼¶£¬µ±Ê±Ëü¾ßÓÐºÍRyzen 7 5800XÏàÍ¬µÄ8ºËÐÄ16Ïß³Ì¹æ¸ñ£¬¶ø64MBµÄ3D V-Cache»º´æÈÃËüµÄ×ÜL3»º´æ´ïµ½ÁË96MB¡£Èç½ñ£¬È«ÐÂµÄÈñÁú9 7945HX3D½øÒ»²½ÌáÉý£¬3D V-Cache»º´æ´ïµ½¾ªÈËµÄ144MB¡£

  AMD±íÊ¾£¬ÈñÁú9 7945HX3DÉÏ´îÔØµÄ3D V-Cache¼¼ÊõµÄÁ¬½ÓÃÜ¶ÈÏà½ÏÓÚ2D¼¼ÊõÌáÉý³¬¹ý200±¶£¬¶Ô±ÈMicro Bump 3D¼¼ÊõÌáÉý³¬¹ý15±¶£¬¶øÄÜÐ§¶Ô±ÈMicro Bump 3D¼¼ÊõÌáÉý³¬¹ý3±¶¡£

¡°ÊÀ½ç×î¿ì!¡±AMDÈñÁú9 7945HX3DÒÆ¶¯´¦ÀíÆ÷·¢²¼

  ÖµµÃÒ»ÌáµÄÊÇ£¬AMD 3D V-CacheÔÚ²»Í¬¹¦ÂÊÏÂµÄÐÔÄÜÒ²µÃµ½ÁËÌáÉý£¬ÒÔ¡¶¹ÅÄ¹ÀöÓ°£º°µÓ°¡·ÎªÀý£¬ÔÚ1080p ¸Ã»­ÖÊÉè¶¨ÏÂ£¬70W¹¦ºÄÐÔÄÜÌáÉý11%£¬¶ø¸üµÍµÄ40W¹¦ºÄÏÂÌáÉý¸üÎªÃ÷ÏÔ£¬´ïµ½ÁË23%¡£ÈñÁú9 7945HX3D¾ß±¸µÍ¹¦ºÄÏÂ¸üÇ¿µÄÐÔÄÜÓÅÊÆ¡£

¡°ÊÀ½ç×î¿ì!¡±AMDÈñÁú9 7945HX3DÒÆ¶¯´¦ÀíÆ÷·¢²¼

  AMD¹Ù·½±íÊ¾£¬ÈñÁú9 7945HX3DÊÇÊÀ½çÉÏ×î¿ìµÄÒÆ¶¯ÓÎÏ·´¦ÀíÆ÷£¬Ïà½ÏÓÚÈñÁú9 7945HX£¬ÔÚ°üÀ¨¡¶Èü²©Åó¿Ë2077¡·¡¶ÎÞÖ÷Ö®µØ3¡·¡¶F1 2021¡·¡¶DOTA2¡·¡¶×îÖÕ»ÃÏë14¡·¡¶³¾°£5¡·µÈÓÎÏ·(1080p£¬¸ß»­ÖÊ)µÄ²âÊÔÖÐ£¬ÈñÁú9 7945HX3DµÄÆ½¾ùÁìÏÈÔÚ15%ÒÔÉÏ¡£

  Ç¿´óµÄ´¦ÀíÆ÷±Ø½«¸³ÄÜÆì½¢¼¶ÓÎÏ·±¾£¬ÔÚÈñÁú9 7945HX3D·¢²¼Ö®ºó£¬±ØÈ»»áÓÐÒµÄÚÆ·ÅÆ´ó³§¸ú½øÍÆ³ö´îÔØÕâ¿î´¦ÀíÆ÷µÄ¶¥¼â²úÆ·£¬Îª¹ã´óÓÎÏ··¢ÉÕÓÑÃÇÌá¹©Ô¶³¬ÒÔÍùµÄÓÎÏ·Êµ¸Ð¡£ÏàÐÅÔÚAMD ÈñÁú9 7945HX3DµÄ¼Ó³ÖÏÂ£¬ÓÎÏ·±Ê¼Ç±¾ÁìÓòÏÆÆðÒ»³¡²»Ò»ÑùµÄ¡°Ô½¼¶·ç±©¡±¡£ÖÁÓÚ¾¿¾¹ÊÇÄÄ¿î±Ê¼Ç±¾»áÂÊÏÈ´îÔØÕâ¿îÇ¿´óºËÐÄ£¿ÈÃÎÒÃÇÊÃÄ¿ÒÔ´ý!

¾ÛºÏ±êÇ©£º
Ïà¹Ø²úÆ·
ÍøÓÑÆÀÂÛ
·¢²¼
Ïà¹ØÍÆ¼ö
Ïà¹ØÎÄÕÂ
±¾ÖÜÈÈÃÅ

ÈÈÃÅ±êÇ©

ÏÄ³õ

×îÐÂ×ÊÑ¶

AMDÈñÁú9 7945HX3D´¦ÀíÆ÷·¢²¼

ÈÈÃÅÊÓÆµ

¿ªÏä£ºÇ§ÔªÍ¶Ó°ÒÇ»¹ÓÐÕâÍæ·¨

ÐÂÆ·ÆÀ²â

»ªË¶ÎÞÎ·Pro15 2023È«ÃæÆÀ²â
ÈÈÃÅ²úÆ·ÅÅÐÐ°ñ
±à¼­ÍÆ¼öÅÅÐÐ°ñ
¹ØÓÚÎÒÃÇ|About us|Ìì¼«·þÎñ|Ìì¼«¶¯Ì¬|¼ÓÈëÎÒÃÇ|ÍøÕ¾µØÍ¼|ÍøÕ¾ÂÉÊ¦|ÓÑÇéºÏ×÷|RSS¶©ÔÄ|Òâ¼û·´À¡
ÓåB2-20030003Copyright (C) 1999-2022 Yesky.com, All Rights Reserved °æÈ¨ËùÓÐ Ìì¼«÷È¿Í
X
µÚÈý·½ÕËºÅµÇÂ¼
  • Î¢²©ÈÏÖ¤µÇÂ¼
  • QQÕËºÅµÇÂ¼
  • Î¢ÐÅÕËºÅµÇÂ¼