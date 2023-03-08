ROG魔霸7 Plus系列游戏本正式上架，首发9999元起！

近日多款ROG旗下系列笔记本上架预约， ROG魔霸7 Plus和 ROG魔霸7 Plus超能版也已开启预约，最高RTX 4090的配置足见魔霸在游戏本上的堆料之扎实。

这次魔霸7 Plus搭载AMD R9 7845HX处理器，可选RTX 4060和或RTX 4070，而ROG魔霸7 Plus超能版则是搭载AMD R9 7945HX处理器，可选RTX 4080或RTX 4090。整个系列都配备一块17.3英寸2.5K分辨率的赛事级电竞屏，拥有240Hz高刷新率以及低至3ms的疾速响应时间，此外还支持100%DCI-P3专业广色域和杜比世界，无论是日常影音娱乐还是游戏需求，都能做到全面满足用户需求。

年初，英伟达发布RTX 40系移动显卡，其中RTX 4080和RTX 4090是该系列显卡中性能提升最大的两款，虽然在硬件规格上RTX 4080移动版以及RTX 4090移动版仅能对标桌面版的RTX 4070 Ti和RTX 4080，但是对于玩家而言，这样的性能完全可以满足笔记本上的游戏体验。

这一代RTX 4080移动版和RTX 4090移动版相比上一代，分别有着68.1%和61.1%的性能提升，同时得益于英伟达采用的台积电N4工艺，使得这一代RTX 40系移动显卡能效比异常出色。这样的情况在桌面版中就已经有所体现，RTX 4070 Ti虽然默认TGP达到280W，但是将功率控制在150W时，用户依然能够获得90%的性能体验，这样的能效表现使得RTX 4080移动版的性能备受用户期待，更何况还有性能更强的RTX 4090移动版。

而RTX 4070以及RTX 4060则是在前代的基础上提升了性能，同时RTX 40系全系支持DLSS 3.0技术，可以让游戏画面更加流畅，让帧数获得翻倍式提升。同时光追性能也相比前代有了不小的提升，不过这一代移动显卡最大的提升还是能耗控制，只需上代显卡一半的功率就能获得相同的性能表现，这也让魔霸7 Plus系列的实际性能备受用户期待。

魔霸7 Plus系列配备16GB DDR5内存和1TB PCIe 4.0 SSD存储，采用冰川散热架构2.0增强版，双液金+均热板设计配合四出风高速导出热量，通过3D风道、CoolZone等设计，极大提升散热效率。

目前魔霸7 Plus AMD R9 7845HX+RTX 4060售价为9999元，AMD R9 7845HX+RTX 4070售价为11999元;魔霸7 Plus 超能版AMD R9 7945HX+RTX 4080售价为15999元，而RTX 4090版本的售价尚未公布，并且没有开启预约。不过目前看来，RTX 4090的售价极有可能定在17999元，作为首次下放笔记本产品的显卡系列，RTX 4090在魔霸7 Plus超能版上的表现还是非常令人期待，尤其是目前的价格看来十分适合游戏发烧友入手。