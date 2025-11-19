HarmonyOS 6¸³ÄÜ£¬»ªÎªMateBook³ÖÐøÍØÕ¹×¨ÒµÉú²úÁ¦±ß½ç£¡
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿»ªÎªºèÃÉ°ì¹«ÐÂÆ·¼¼Êõ¹µÍ¨»áÓÚ11ÔÂ19ÈÕ¾ÙÐÐ£¬Éî¶È½âËøÁËHarmonyOS 6ÔÚºèÃÉµçÄÔÁìÓòµÄÒ»ÏµÁÐ´´ÐÂ¹¦ÄÜÓëÉúÌ¬½¨ÉèµÄ×îÐÂ½øÕ¹£¬²¢Í¨¹ý»ªÎªMateBook Pro¼°»ªÎªMateBook Fold ·Ç·²´óÊ¦Á½¿îÈÈÃÅºèÃÉµçÄÔ£¬Õ¹ÏÖÁËÆäÃæÏòÎ´À´µÄ×¨ÒµÉú²úÁ¦Ç±Á¦¡£
³ýÁËHarmonyOS 6´øÀ´µÄÏµÍ³ÌåÑéÉý¼¶£¬»ªÎªMateBook Pro»¹ÓÀ´ÃÀÑ§ÉÏµÄ¸üÐÂ£¬ÍÆ³öÈ«ÐÂµÄ¡°·÷Ïþ·Û¡±ÅäÉ«£¬¶À¾ß½³ÐÄµÄÓÅÑÅÍâ¹ÛÓëÆì½¢ÐÔÄÜÉî¶ÈÈÚºÏ£¬ÎªÏû·ÑÕß´øÀ´ÄÚÍâ¼æÐÞµÄÊ¹ÓÃÌåÑé¡£
ºèÃÉµçÄÔ£¬ÖØÐÂ¶¨ÒåÉú²úÁ¦¹¤¾ß
½ñÄê£¬»ªÎªÁ¬·¢Á½¿îºèÃÉµçÄÔ¡£»ªÎªMateBook ProÕû»úÖØÁ¿½ö970g £¬ºñ¶È½ö13.5ºÁÃ×£¬Í¬Ê±´îÔØOLED»¤ÑÛÔÆÎúÈá¹âÆÁ£¬3.1K·Ö±æÂÊ¡¢120Hz¸ßË¢ÐÂÂÊ¡¢·åÖµÁÁ¶È1000nits£¬´øÀ´³Á½þ×¨×¢¡¢¿¹Ñ£»¤ÑÛµÄÊÓ¾õÌåÑé£¬ÊÇÒ»Î»²»¿É¶àµÃµÄ×¨×¢Ð§ÂÊµÄËæÉí»ï°é;»ªÎªMateBook Fold ·Ç·²´óÊ¦Í¨¹ý¿ÉÕÛµþµÄÆÁÄ»ÐÎÌ¬£¬Í»ÆÆ´«Í³µçÄÔµÄÊ¹ÓÃ±ß½ç£¬Îª¹¤×÷ºÍ´´×÷Ìá¹©ÐÂµÄ¿ÉÄÜ£ººáÆÁÕ¹¿ªÌ¬ÏÂ£¬¿ÉÒÔÏíÊÜ18Ó¢´ç´óÆÁ´øÀ´µÄ³Á½þÊÓÒ°£¬ÍøÒ³ä¯ÀÀ¡¢¸ßÐ§»áÒé¶¼ÄÜ»ñµÃÇ°ËùÎ´ÓÐµÄÊÓ¾õÌåÑé;ÕÛµþÌ¬ÏÂ£¬ÉÏÏÂË«ÆÁ¶ÀÁ¢ÇÒ¿ÉÐ×÷£¬ÉÏÆÁ²é¿´»áÒé£¬ÏÂÆÁ¼ÇÂ¼±Ê¼Ç£¬ÏÔÖøÌáÉý¹¤×÷Ð§ÂÊ¡£
Á½¿îºèÃÉµçÄÔ¾ù´îÔØÁËºèÃÉ²Ù×÷ÏµÍ³£¬²»½öÊµÏÖÁËPCÏµÍ³¡¢Æ½°å¡¢ÊÖ»úÖ®¼äµÄÎÞ·ìÖÇ»Û»¥Áª£¬¶à¸ö²»Í¬ÖÕ¶ËÖ®¼äµÄÊý¾Ý´«Êä¡¢ÈÎÎñ½ÓÁ¦¶¼·Ç³£·½±ã£¬Í¬Ê±»¹ÓÐÐ¡ÒÕÖÇÄÜÖúÊÖ¼Ó³Ö£¬ÏµÍ³¼¶µÄAIÄÜÁ¦£¬ÎªÓÃ»§´øÀ´»ÀÈ»Ò»ÐÂµÄ±Ê¼Ç±¾µçÄÔÊ¹ÓÃÌåÑé¡£
HarmonyOS 6ÈÃµçÄÔ¡°Ô½ÓÃÔ½ºÃÓÃ¡±
10ÔÂ22ÈÕ£¬»ªÎªÕýÊ½·¢²¼ÐÂÒ»´úºèÃÉ²Ù×÷ÏµÍ³HarmonyOS 6£¬È«ÐÂHarmonyOS 6ÓëAIÄÜÁ¦Éî¶ÈÈÚºÏ£¬´øÀ´¡°Ð¡ÒÕÉî¶ÈÑÐ¾¿¡±¡°ÅöÒ»Åö»¥Áª¡±µÈÒ»ÏµÁÐÖÇ»Û¹¦ÄÜ£¬ÎªºèÃÉµçÄÔ´øÀ´Ç°ËùÎ´ÓÐµÄÖÇÄÜÌåÑé¡£
¡¸Ð¡ÒÕ»Û¼Ç¡¹£¬Ö§³ÖÔÚÏß»áÒéÖÐÊµÊ±×ªÐ´£¬ÖÇÄÜÇø·Ö·¢ÑÔÈË£¬»áÒéÖÐÍ¾ÀëÏ¯Ê±ÊÖ»ú×Ô¶¯½ÓÌæ¼ÇÂ¼£¬»Ø¹éºóÍ¬²½½ø¶È£¬¼«´óµØÌáÉýÁËÐÅÏ¢´¦ÀíÐ§ÂÊ£¬HarmonyOS 6ÉÏÐ¡ÒÕ»Û¼ÇÈ«ÐÂÉý¼¶ÖÇÄÜÌå½»»¥ÑùÊ½£¬ÓëÐ¡ÒÕ¼Ò×å»¯Éè¼Æ½øÐÐÉî¶ÈÈÚºÏ£¬ÈÃÃ¿Ò»´Î»áÒé¶¼±äµÃ¸ü¼ÓÇáËÉ¡¢¸ßÐ§;¡¸Ð¡ÒÕÉî¶ÈÑÐ¾¿¡¹£¬ÊÇ¾ß±¸ÐÐÒµÉî¶ÈÄÚÈÝËÑË÷Óë·ÖÎöÍÆÀíÄÜÁ¦µÄ¸öÈËÑÐ¾¿ÖúÀí£¬ÄÜ¹»»ùÓÚ±¾µØÓëÔÆ¶ËÖªÊ¶£¬Éî¶È·ÖÎöÉú³É×¨Òµ±¨¸æ(ÈçÉÌÒµ¼Æ»®Êé)¡£ÀýÈçÄã×¼±¸´´°ìÒ»¸ö»§ÍâÔË¶¯·þ×°Æ·ÅÆ£¬TA¾ÍÄÜ°ïÄãÉú³ÉÍ¼ÎÄ²¢Ã¯µÄÑÐ¾¿ÎÄµµ¡¢ÑÐ¾¿±¨¸æ¡¢PPT ÈýÖÖ¸ñÊ½µÄÉÌÒµ¼Æ»®Êé¡£
¡¸Ð¡ÒÕÖªÊ¶¿â¡¹£¬¾ÍÏñÄãµÄ¡°µÚ¶þ´óÄÔ¡±£¬²»½öÖ§³ÖÈ«¾ÖÖªÊ¶ÊÕ²Ø¡¢¹ÜÀí£¬»¹»ùÓÚÊÕ²ØÄÚÈÝ½øÐÐÔÙ´´×÷£¬°ïÄãÀí½â¡¢ÕûÀíºÍÔËÓÃÖªÊ¶;¡¸Ð¡ÒÕÎÊ´ð¡¹£¬¾ß±¸×ÔÊÊÓ¦Éî¶ÈË¼¿¼£¬µ±ÄãÌá³öÀýÈç¡°½ñÄê¶¬Ìì»á±ÈÍùÄê¸üÀäÂð£¿¡±µÈ¸´ÔÓÎÊÌâÊ±£¬Ð¡ÒÕ×Ô¶¯½øÈë¡°ÂýË¼¿¼¡±£¬ËæºóÊä³ö¸üÓÅÖÊµÄÄÚÈÝ;¡¸Ð¡ÒÕÎÄµµÖúÀí¡¹£¬¿Éµ÷ÓÃWPS OfficeµÈÖ÷Á÷°ì¹«Èí¼þ£¬ÄÜÒ»¼üÉú³ÉPPTºÍË¼Î¬µ¼Í¼£¬ÓïÒô¼´¿Éµ÷ÕûÄÚÈÝ£¬ÀýÈç¶ÔÐ¡ÒÕËµ¡°°ïÎÒÉú³ÉÒ»¸ö¿§·È»úµÄÉÏÊÐÓªÏú·½°¸PPT¡±£¬Àí½âÐèÇóºó±ã»áÊä³öÒ»·Ý¸ßÖÊÁ¿µÄPPT¡£
HarmonyOS 6È«ÐÂµÄºèÃÉÐÇºÓ»¥Áª¼Ü¹¹£¬ÈÃ»¥Áª¸ü¼Ó×ÔÈ»ÎÞ¸Ð£¬¼òµ¥¸ßÐ§¡£ÒÔ¸ïÃüÐÔµÄ¡°ÅöÒ»Åö¡±´«Êä¹¦ÄÜÎªÀý£¬ÒÔÍùÊÖ»úºÍµçÄÔ´«ÊäÎÄ¼þÊ±£¬Í¨³£ÐèÒªÍ¨¹ýÊý¾ÝÏß¡¢ÍøÅÌµÈ·½Ê½½øÐÐ´«Êä¡¢¹²Ïí£¬Õû¸ö¹ý³Ì²»½ö·±Ëö£¬»¹ºÄÊ±·ÑÁ¦£¬ÏÖÔÚ£¬Ö»ÐèÊ¹ÓÃHarmonyOS 6ÏµÍ³µÄÊÖ»ú¶¥±ßÇá´¥µçÄÔÆÁÄ»¼´¿ÉÒ»²½Íê³É¿çÉè±¸ÄÚÈÝ·ÖÏí£º±à¼PPTÊ±£¬¿ÉÖ±½Ó½«ÊÖ»úÖÐµÄÍ¼Æ¬/ÎÄµµÑ¡ÖÐ£¬Çá´¥µçÄÔ×ÀÃæ£¬¾ÍÄÜ¡°Åö¡±ÈëÎÄµµ;ÊÓÆµ¼ô¼Ê±£¬¿É½«ÊÖ»úÖÐµÄËØ²ÄÑ¡ÖÐÇá´¥µçÄÔÉÏµÄ¼ôÓ³£¬Ö±½Ó½øÈë±à¼Èí¼þËØ²Ä¿â£¬¼ô¼Ð§ÂÊ·±¶¡£
³ý´ËÖ®Íâ£¬HarmonyOS 6ÊµÏÖÁËµçÄÔÓëÊÖ»ú¡¢Æ½°åµçÄÔµÄÉî¶È»¥Í¨¡£¼´Ê¹ÊÖ»ú´¦ÓÚÏ¢ÆÁ×´Ì¬£¬ºèÃÉµçÄÔÒ²¿ÉÍ¨¹ý¡°¿çÉè±¸»¥Í¨¡±¹¦ÄÜÖ±½Óµ÷ÓÃÊÖ»ú¡¢Æ½°åµÄÏà»úÊµÊ±ÅÄÕÕ»òµ÷È¡Í¼¿âÖÐµÄËØ²Ä;HarmonyOS 6Ö§³ÖÀ©Õ¹Í¶ÆÁÓë¾µÏñÍ¶ÆÁÁ½ÖÖÄ£Ê½£¬×«Ð´¹¤×÷ÎÄµµÊ±£¬¿É½«Æ½°åµçÄÔ×÷ÎªµçÄÔµÄ¸±ÆÁÊ¹ÓÃ£¬¡°Ò»ÆÁÐ´ÎÄµµ¡¢Ò»ÆÁ²é×ÊÁÏ¡±°ì¹«Ð§ÂÊ´ó´óÌáÉý¡£
ºèÃÉÉúÌ¬£¬³£ÓÃ³£ÐÂ
ºèÃÉµçÄÔµÄºËÐÄ¾ºÕùÁ¦£¬³ýÁËÆäÏµÍ³¼¶µÄAIÄÜÁ¦Óë¿çÉè±¸µÄÎÞ·ì»¥Áª»¥Í¨£¬»¹ÓÐ³ÖÐø½ø»¯µÄÏµÍ³ÓëÈí¼þÉúÌ¬£¬ÎªÓÃ»§Ìá¹©³£ÓÃ³£ÐÂµÄÊ¹ÓÃÌåÑé¡£
½ØÖÁÄ¿Ç°£¬ºèÃÉµçÄÔÊÊÅäÓ¦ÓÃÒÑÍ»ÆÆ2000¿î£¬¸²¸Ç°ì¹«¡¢ÓéÀÖ¡¢Éè¼Æ¡¢½ðÈÚµÈ¸ü¶à¶à¸ö¸ßÆµÊ¹ÓÃ³¡¾°£¬ÕâÎÞÒÉ±êÖ¾×ÅºèÃÉµçÄÔÉúÌ¬½¨ÉèÊµÏÖÁË¿çÔ½Ê½·¢Õ¹¡£´ËÍâ£¬ºèÃÉµçÄÔÓ¦ÓÃÌåÑé»¹ÔÚ¿ìËÙµü´úÖÐ£¬ÔÚ°ì¹«ÁìÓò£¬WPS officeÒÑµü´ú13¸ö°æ±¾£¬Ö§³ÖË«ÆÁÔÄ¶Á£¬ÑÝ½²ÕßÄ£Ê½;ÆóÒµÎ¢ÐÅµü´ú17¸ö°æ±¾£¬¾ß±¸ÉóÅú¹¦ÄÜ;ÍòÐËÄÔÍ¼µü´ú12¸ö°æ±¾£¬AIÎÄ¼þ½âÎö£¬´óÎÄ¼þÃë¿ª£¬ÎÄµµ¡¢Í¼Æ¬µÈÄÚÈÝ´«Êä¸üÎª±ã½Ý¸ßÐ§;ÍòÐËÍ¼Ê¾µü´ú10¸ö°æ±¾£¬Ö§³ÖAIÎÊ´ð£¬AIÒ»¼üÖÆÍ¼¡£
Ð´ÔÚ×îºó
ÔÚHarmonyOS 6µÄ¸³ÄÜÏÂ£¬»ªÎªMateBookÏµÁÐ¡°Ô½ÓÃÔ½ºÃÓÃ¡±£¬Æ¾½è¡°ÅöÒ»Åö¡±½»»¥¡¢ÎÞ·ìµÄ¿çÉè±¸ÄÜÁ¦ÒÔ¼°Ç¿´óµÄAI¹¦ÄÜ£¬Ê¹Æä³¬Ô½ÁË´«Í³±Ê¼Ç±¾µçÄÔµÄµ¥Ò»¹¤¾ßÊôÐÔ£¬ÑÝ½ø³ÉÎªÒ»¸ö¸ß¶ÈÖÇÄÜ¡¢Éî¶ÈÐÍ¬µÄÈ«³¡¾°Éú²úÁ¦ºËÐÄ£¬ÎªÓÃ»§´øÀ´Ç°ËùÎ´ÓÐµÄÐ§ÂÊÌáÉý£¬³ÖÐøÍØÕ¹×Å×¨ÒµÉú²úÁ¦µÄ±ß½ç¡£
´ËÍâ£¬¹ºÂò»ªÎªºèÃÉµçÄÔ¸ü¿É´îÅäÌùÐÄ·þÎñ£¬ÎªÄúµÄÉè±¸±£¼Ý»¤º½¡£ËæÐÂ»ú¼Ó¹ºHUAWEI Care+ºó£ºHUAWEI MateBook Pro¿ÉÏí2´ÎÒâÍâ±£ÕÏ¡¢3Äê¹Ù·½ÖÊ±£¡¢µ±µç³Ø×î´óÈÝÁ¿µÍÓÚ80%¿ÉÃâ·Ñ¸ü»»µç³Ø;HUAWEI MateBook Fold ·Ç·²´óÊ¦¿ÉÏí2Äê1´ÎÆÁÄ»±£ÕÏ·þÎñ£¬Ò»²½µ½Î»£¬ºÇ»¤ÓÐ¼Ó!
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â