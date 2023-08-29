¿ªÑ§¼¾Çá±¡±¾Ñ¡¹ºÖ¸ÄÏ£º²»Ñ¡¹óµÄ£¬Ö»Ñ¡¶ÔµÄ
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿Êî¼ÙÕæºÃ°¡!²»ÖªµÀ¼ÙÆÚµÄÄãÊÇÑ¡ÔñÁËÓÎÀÀÃûÉ½´ó´¨£¬È¥Í¼Êé¹ÝÑ§Ï°³äµç£¬»¹ÊÇÓë¿Õµ÷Î÷¹ÏWiFiÎª°é£¬Í´Í´¿ì¿ìµØÕ¬¼Ò·ÅËÉÁËÄØ£¿²»¹ýËæ×Å9ÔÂ·ÝµÄÁÙ½ü£¬Êî¼Ù¼´½«ÂäÏÂá¡Ä»£¬ÊÍ·ÅÌìÐÔµÄÄãÊÇ·ñÒÑ¾×öºÃ×¼±¸Ó½Ó¼´½«µ½À´µÄ9ÔÂÐÂÑ§ÆÚÁËÄØ£¿
ËäÈ»Ò»ÄêÓÐÁ½´Î¿ªÑ§£¬9ÔÂ¿ªÑ§¼¾ÓÐÒ»¸ö²»Í¬Ö®´¦£¬ËüÒâÎ¶×ÅÈ«ÐÂÑ§Ï°½×¶ÎµÄÕ¹¿ª¡£ÓÈÆäÊÇ¶ÔÓÚ¸Õ¸Õ¸ßÈý±ÏÒµµÄÍ¬Ñ§ÃÇÀ´Ëµ£¬´óÑ§Éú»î³äÂúÁËÐÂÆæºÍÎ´Öª£¬Ò»ÇÐµÄÒ»ÇÐÕýµÈ×ÅÄãÃÇÌ½Ë÷¡£ÎªÁË¸üºÃµØÓ¦¶Ô´óÑ§½×¶ÎµÄÑ§Ï°Éú»î£¬±Ê¼Ç±¾µçÄÔ¾ø¶ÔÊÇÐÂÉúÅóÓÑÃÇµÄ±êÅä¡£µ«ÊÇ²»ÉÙÍ¬Ñ§²¢²»Çå³þ×Ô¼ºÐèÒªÊ²Ã´ÑùµÄµçÄÔ£¬ÓÖÈçºÎÑ¡ÔñÒ»¿îµçÄÔÄØ£¿¿¼ÂÇµ½±Ê¼Ç±¾Æ·Àà·±¶à£¬ÎÒÃÇÍ¨¹ýÕâÆªÖ¸ÄÏÒ»ÆðÁË½âÒ»ÏÂÇá±¡±¾Æ·Àà£¬²»Ñ¡¹óµÄ£¬Ö»Ñ¡¶ÔµÄ£¬ÈÃÄãÑ¡ÔñÒ»¿î×îÊÊºÏµÄ¿ªÆô´óÑ§ÉúÑÄ!
2023ÄêµÄÇá±¡±¾ÊÐ³¡ÆäÊµºÜ¾í£¬ËäÈ»ÐÔÄÜ²»±ÈÓÎÏ·±¾£¬µ«ÊÇÓëÎÒÃÇ´«Í³ÈÏÖªÖÐµÄÇá±¡±¾ÒÑ¾ÓÐÁË½Ï´óÇø±ð¡£ÏÖ½×¶Î£¬µÃÒæÓÚÐÔÄÜÌáÉý£¬Çá±¡±¾µÄÊ¹ÓÃ³¡¾°Ò²µÃµ½ÁËÀ©Õ¹¡£ÄÇÃ´ÎÒÃÇÔÚÑ¡ÔñÕâÐ©Çá±¡±Ê¼Ç±¾µÄÊ±ºòÐèÒª¿¼ÂÇÊ²Ã´ÄØ£¿
¡¤ÊÊºÏÈ«ÄÜ±¾&Çá±¡±¾µÄÑ§ÉúÈºÌå
Ê×ÏÈ£¬Èç¹ûÄãÊÇ¼ÆËã»ú¿ÆÑ§Ïà¹ØÑ§¿ÆµÄÍ¬Ñ§£¬½¨Òé±Ü¿ªÆ»¹ûMacÏµÁÐ±Ê¼Ç±¾£¬ÒÔWindowsÏµÍ³ÎªÖ÷¡£¿¼ÂÇµ½ÏÖÔÚµÄMacÒÑ¾»»ÓÃÁËÆ»¹û×ÔÑÐMÏµÁÐÐ¾Æ¬£¬Ö®Ç°ÄÜ¹»ÔÚMacÉÏ°²×°WindowsÏµÍ³µÄ²Ù×÷Ò²¾Í±»banµôÁË£¬²¢ÇÒ¾Í¹úÄÚÀ´¿´£¬´ó²¿·Ö×¨Òµ¶¼ÊÇ»ùÓÚWindows´î½¨½ÌÑ§»·¾³£¬MacÉÏÍùÍùÎÞ·¨Ö±½ÓÔËÐÐÏà¹ØÈí¼þ¡£¼´±ãÊÇÈí¼þ¿ÉÒÔÔËÐÐ£¬Ò²ÓÐ¿ÉÄÜ»áÓöµ½°æ±¾²»¼æÈÝµÄÎÊÌâ£¬»¹¿ÉÄÜ»áÓÐ×ªÒëËÙ¶ÈÂýµÄÇé¿ö¡£ËùÒÔÈç¹ûÄãÊÇÏà¹Ø×¨ÒµµÄÐÂÍ¬Ñ§£¬½¨ÒéÓÅÏÈÑ¡ÔñWindows±Ê¼Ç±¾¡£
Í¨³£À´Ëµ£¬ÎÄ¿ÆÀà×¨ÒµÓëÇá±¡±¾²úÆ·ÏàÐÔ¸üºÃ£¬Ãæ¶ÔÖÚ¶àµÄÔÄ¶Á¡¢ÎÄ×Ö´¦ÀíÄÚÈÝ£¬µ±ÏÂµÄÇá±¡±¾¿ÉÒÔºÜºÃµØÓ¦¶ÔÕâÐ©Çá¶È¸ºÔØ¡£Í¬Ê±Ò²ÄÜ¼æ¹ËÒ»Ð©ÈÕ³£µÄÓéÀÖ»î¶¯£¬¼´±ãÊÇÐÞÐÞÍ¼¼òµ¥¼ô¼ôÊÓÆµÒ²ÍêÈ«¿ÉÒÔ¸ºµ£¡£Çá±¡±¾µÄÓÅÊÆÒ²ÌåÏÖÔÚ¿ÉÒÔËæÉíÐ¯´ø£¬ÎÞÂÛÊÇÉÏ¿Î»¹ÊÇÈ¥Í¼Êé¹Ý£¬»¹ÊÇÔÚ²Î¼ÓÉçÍÅ»î¶¯¡¢¹Ù·½×éÖ¯»î¶¯µÄÊ±ºò¶¼ÄÜÊ¹ÓÃ£¬Ê®·Ö·½±ã¡£
¶ÔÓÚÀí¿Æ¡¢¹¤¿Æ×¨ÒµÃÅÀàµÄÍ¬Ñ§ÃÇ£¬ÆäÊµÎÒÊÇºÜÍÆ¼öÑ¡Ôñ´´ÒâÉè¼Æ±¾»òÕßÓÎÏ·±¾µÄ£¬ÒòÎªÏà¹ØÁìÓòµÄÈí¼þÍùÍù±È½ÏÐèÒªÐÔÄÜ£¬ÎÞÂÛÊÇ¶ÔCPU»¹ÊÇÏÔ¿¨µÄ¸ºÔØ¶¼»á¸ü¸ßÐ©¡£µ«ÊÇÈç¹ûÄãÏëÒªÉÔÎ¢±¡Ò»Ð©µÄ»úÐÍ£¬¿ÉÒÔÈÃÄã±È½ÏÇáËÉµØÔÚ³ýÁËËÞÉáÒÔÍâµÄµØ·½Ê¹ÓÃ£¬Çá±¡È«ÄÜ±¾È·ÊµºÜÖµµÃ¿¼ÂÇ¡£
´ËÍâ£¬¶ÔÓÚÑ§Ï°ÒÕÊõÃÅÀàµÄÍ¬Ñ§ÃÇ£¬ÓÐÉãÓ°¡¢ÊÓÆµ¼ô¼¡¢ÊýÎ»»æÍ¼¡¢½¨Ä£µÈ×¨ÒµÐèÒªµÄÐÂÉúÅóÓÑÃÇ£¬Èç¹û²»¿¼ÂÇÓÎÏ·±¾£¬Ò²¿ÉÒÔÊÔÊÔÆ«Çá±¡µÄ´´ÒâÉè¼Æ±¾£¬ÕâÀà²úÆ·Õë¶ÔÏà¹ØÈí¼þ½øÐÐÁË×¨ÃÅÓÅ»¯£¬Í¬Ê±¾ß±¸ÓÅÐãµÄÆÁÄ»ºÍÏà¹ØÏµÍ³Èí¼þ£¬ÓÃÆðÀ´Ò²¸ü¼ÓË³ÊÖ¡£
¡¤´¦ÀíÆ÷
Ó¢ÌØ¶ûºÍAMDÊÇÀÏ¾ºÕù¶ÔÊÖÁË£¬ÔÚÇá±¡±¾Æ·ÀàÖÐ£¬ÕâÁ½¼ÒµÄ¾ºÕùÒ²Í¬Ñù¼¤ÁÒ¡£¶ÔÓÚÆÕÍ¨ÓÃ»§À´Ëµ£¬Ó¢ÌØ¶ûµÄÖªÃû¶ÈÏà¶Ô¸ü¸ß£¬Õ¼ÓÐµÄÊÐ³¡·Ý¶îÒ²¸ü´óÐ©¡£µ«ÕâÁ½¼Ò²úÆ·Êµ¼ÊÉÏ¸ñ¾ÖÓÅÊÆ£¬Í¬¼¶±ðÀ´Ëµ¾ø¶ÔµÄ²î¾à²¢²»Ã÷ÏÔ¡£
Ó¢ÌØ¶û´¦ÀíÆ÷ÍùÍùÔÚµ¥ºËÐÔÄÜ¡¢ÍâÉèÖ§³Ö¡¢Èí¼þ¼æÈÝÐÔµÈ·½ÃæÓÐÒ»¶¨ÓÅÊÆ£¬ÔÚÒ»Ð©Í¼ÐÎÈí¼þÓÅ»¯·½Ãæ±ÈAMD¸üºÃ£¬ÀýÈçAdobeÈ«¼ÒÍ°¡£AMDÔòÊ¤ÔÚ¶àºËÐÔÄÜ¡¢ÄÜÐ§±ÈÒÔ¼°ÐÔ¼Û±È·½ÃæÊ®·Ö²»´í£¬´îÔØAMDÈñÁú´¦ÀíÆ÷µÄÇá±¡±¾Ðøº½ÆÕ±éÊÇÒª±ÈÍ¬¼¶±ðÓ¢ÌØ¶ûÇá±¡±¾ºÃµÄ¡£
¡¤ÆÁÄ»
2023ÄêµÄÇá±¡±¾ÆÁÄ»Í¬ÑùÒ²ÊÇ·Ç³£Ö®¾í¡£·Ö±æÂÊ·½Ãæ£¬1080PÆÁÄ»ÊÇµ×Ïß£¬ÔÙÍùÉÏÓÐ1.5K¡¢2.8K·Ö±æÂÊµÄÆÁÄ»¿ÉÑ¡¡£É«Óò·½Ãæ£¬100% sRGBÊÇµ×Ïß£¬Èç¹ûÄÜ¹»¸²¸Ç98%ÒÔÉÏµÄP3É«Óò¾Í¸üºÃÁË;¶øÉ«×¼µÄ»°£¬Í¨³£À´ËµÈç¹û²»ÊÇÓÐ×¨ÃÅµÄÍ¼Ïñ´¦ÀíÐèÒª£¬Ä¬ÈÏµÄÉ«×¼Ò»°ã¶¼²»»áÌ«²î¡£Èç¹û³§ÉÌ×öÁË³ö³§Ð£É«¾ÍÔÙºÃ²»¹ý¡£·´Ó³É«×¼µÄ²ÎÊýÎªÆ½¾ù¦¤E£¬Í¨³£Ð¡ÓÚ2¾ÍÊÇ²»´íµÄÉ«×¼£¬Èç¹ûÐ¡ÓÚ1¾Í·Ç³£¶¥¼¶ÁË¡£
¸ßË¢ÐÂÂÊ×îºÃ¶¼ÓÐ£¬90HzÒÔÉÏ¶¼ÄÜ»ñµÃ×ã¹»Ë¿»¬µÄÐ§¹û£¬Èç¹ûÓÐ120Hz¸ßË¢ÐÂÂÊÒ²ÄÜ¹»¸úÄ¿Ç°Ö÷Á÷ÊÖ»úÉè±¸µÄË¢ÐÂÂÊ£¬¶àÉè±¸ÇÐ»»µÄÊ±ºòÒ²»á¸ü¼ÓÎÞ¸Ð¡£
»¹ÓÐÒ»µã¾ÍÊÇ¹ØÓÚOLEDÆÁÄ»ºÍLCDÆÁÄ»µÄÑ¡Ôñ¡£Í¨³£À´ËµOLEDÆÁÄ»ÓµÓÐ¸ü¸ßµÄÁÁ¶È¶Ô±È¶ÈÒÔ¼°É«²Ê£¬ÔÚÏÔÊ¾HDRÄÚÈÝµÄÊ±ºò¸ü¾ßÓÅÊÆ£¬µ«ÊÇÐèÒª×¢ÒâÊ¹ÓÃÏ°¹ß£¬½÷·À¿ÉÄÜ´æÔÚµÄÉÕÆ¿Çé¿ö;LCDÈÔÈ»ÊÇÄ¿Ç°×îÖ÷Á÷µÄÆÁÄ»£¬Ê¹ÓÃÊÙÃü³¤£¬µ«ÊÇÐ§¹û»á²îÒ»Ð©¡£
¡¤½Ó¿Ú
¶ÔÓÚÇá±¡±¾À´Ëµ£¬ÊÜÖÆÓÚ»úÉí³ß´ç£¬½Ó¿ÚÏà¶ÔÓÚÈ«ÄÜ±¾¡¢ÓÎÏ·±¾»áÃ»ÓÐÄÇÃ´·á¸»£¬Ó¦¸ÃËµ¡°Âú×ã»ù±¾µÄÀ©Õ¹ÐèÇó¡±¾ÍÐÐ£¬µ«ÊÇÒ²ÐèÒª×¢Òâ½Ó¿ÚµÄ´îÅäÓëÑ¡Ôñ¡£Èç¹ûÓÐÀ×µç½Ó¿ÚÒ»¶¨ÊÇ×îÓÅ½â£¬Æä´Î¾ÍÊÇÈ«¹¦ÄÜType-C¡£ËäÈ»USB-A¿ÚÕýÔÚÊÕµ½C¿ÚµÄ³å»÷£¬µ«ÊÇÈç¹ûPCÒ»¸öA¿Ú¶¼Ã»ÓÐÒ²ÓÐÐ©²»Ì«·½±ã¡£Çá±¡±¾Éè±¸ÉÏÈç¹ûÄÜ´îÔØRJ45Íø¿ÚÊÇºÜÄÑµÃµÄ£¬ÒòÎªÊÜÖÆÓÚ½Ó¿Úºñ¶È£¬ÏëÒª×öÇá±¡¾ÍÖ»ÄÜÈ¡Éá£¬HDMI½Ó¿ÚÒ²ÊÇÈç´Ë£¬Èç¹ûÄãÓÐÀ©Õ¹ÏÔÊ¾Æ÷µÄÐèÒª£¬½¨Òé»¹ÊÇÑ¡ÔñÓÐHDMI½Ó¿ÚµÄÉè±¸¡£ÆäËû½Ó¿ÚÀ´¿´£¬SD¿¨²ÛËãÊÇ½õÉÏÌí»¨£¬Èç¹ûÊÇÓÐ¿½¿¨ÐèÒªµÄÍ¬Ñ§ÃÇ¿ÉÒÔ¿¼ÂÇ¡£
¡¤Ðøº½Óë³äµç
¿¼ÂÇµ½´óÑ§ÉúÓÃ»§µÄÊÊÓÃ³¡¾°£¬Çá±¡±¾Ò²ÐèÒªÔÚÓÐÏÞµÄ¿Õ¼äÄÚ´îÔØ×ã¹»µÄµç³Ø£¬ÒÔÓ¦¶ÔÕÒ²»µ½µçÔ´²åÍ·µÄÇé¿ö¡£µ«ÊÇ±Ê¼Ç±¾µçÄÔµÄÐøº½Çé¿ö²¢²»»áÍêÈ«È¡¾öÓÚµç³ØÈÝÁ¿£¬´¦ÀíÆ÷¡¢ÆÁÄ»¡¢µçÔ´¹ÜÀíÂß¼¡¢µ×²ãÐÔÄÜµ÷¶È¶¼»áÓ°ÏìµçÄÔ¾ßÌåµÄÐøº½±íÏÖ¡£Ä¿Ç°Çá±¡±¾ÉÏ´îÔØµÄµç³ØÖ÷Á÷ÈÝÁ¿ÔÚ48Whrµ½80WhrÖ®¼ä£¬¿ÉÒÔÔÚ³ß´çÏà·ÂµÄÌõ¼þÏÂÑ¡Ôñ¸ü´óµç³ØµÄÉè±¸¡£
Í¬Ê±£¬³äµçÒ²ÊÇÒ»¸öÊ®·ÖÖØÒªµÄ·½Ãæ¡£Ä¿Ç°À´¿´£¬Ð¡Ìå»ý¡¢¸ß¹¦ÂÊµÄC¿ÚÊÊÅäÆ÷Öð½¥ÔÚ³ÉÎªÖ÷Á÷£¬ÊÇ·ñÖ§³ÖPD³äµçÓ¦¸ÃÊÇÎÒÃÇÔÚÑ¡¹º±Ê¼Ç±¾Ê±Ëù×¢ÒâµÄ¡£´ËÍâ£¬ÓÐÐ©±Ê¼Ç±¾ÈÔÈ»ÔÚ²ÉÓÃ×Ô¼ÒµÄÔ²¿Ú³äµç£¬ÊÊÅäÆ÷Ìå»ýÒ²ÖµµÃ×¢Òâ¡£
½ÓÏÂÀ´¾ÍÎª´ó¼ÒÍÆ¼ö¼¸¿îÖµµÃÑ¡ÔñµÄÇá±¡±¾²úÆ·£¬¶ÔÓ¦²»Í¬¼Û¸ñÇø¼ä£¬Ò»ÆðÀ´¿´¿´°É!
»úÐµ¸ïÃüÎÞ½ç14+
ÕâÊÇÒ»¿îÔÚÍ¬¼ÛÎ»Çá±¡±¾ÖÐ£¬ÆÁÄ»ËØÖÊºÜÓÐÓÅÊÆµÄ²úÆ·£¬14Ó¢´ç2.8K 120Hz IPSÆÁ;À©Õ¹ÐÔÒ²Ïàµ±¿ÉÒÔ£¬Ö§³ÖË«M.2 2280Ó²ÅÌÎ»£¬Í¬Ê±Ðøº½±íÏÖ²»´í£¬µç³ØÈÝÁ¿´ïµ½60Wh¡£R7 7840HS´¦ÀíÆ÷ÐÔÄÜ²»Ë×£¬16GBÄÚ´æ+1TB¹ÌÌ¬Ó²ÅÌµÄ×éºÏ×ã¹»Ó¦¶Ô´óÑ§Ñ§Òµ¡£
ºê³ž·Ç·²Go 14
Í¬ÑùÊÇÒ»¿îÆÁÄ»ËØÖÊÓÅÐãµÄ±Ê¼Ç±¾²úÆ·£¬2.8K·Ö±æÂÊ100% DCI-P3É«Óò90Hz OLEDÆÁÄ»;Ë«À×µç4¹æ¸ñÀÂú£¬»¹¸øÁËÁ½¸öM.2²å²Û£¬¸øµ½ÁËÍ¬Ñ§ÃÇ×ã¹»µÄÀ©Õ¹¿Õ¼ä;i5-13500H´¦ÀíÆ÷Ìá¹©ÐÔÄÜÖ§³Ö£¬16+512GB´æ´¢Õý³£·¢»Ó£¬³ýÁË»úÉíºÍÊÊÅäÆ÷ÂÔÎ¢ÓÐµã¡°ºñÖØ¡±£¬ÆäËûÃ»É¶Ã«²¡¡£
ÁªÏëThinkBook 14+ 2023
³¤×ÅÒ»ÕÅÉÌÎñ±¾µÄÁ³ºÜÊÇµÍµ÷£¬µ«ÊÇÅäÖÃË¿ºÁ²»Í×Ð¡£i5-13500H´¦ÀíÆ÷¼Ó³Ö£¬Åä±¸ÁË32GBµÄ´óÄÚ´æ£¬ÆÁÄ»Îª2.8K 100% sRGB 90Hz IPSÆÁ£¬½Ó¿Ú·á¸»£¬Ë«M.2ÅÌÎ»±ãÓÚÍ¬Ñ§ÃÇÀ©Õ¹¡£Èç¹ûÏëÒªÒ»Ì¨ÄÚ´æÈÝÁ¿´ó¡¢CPUÐÔÄÜÇ¿¡¢ÆÁÄ»ËØÖÊºÃ¡¢½Ó¿ÚÀ©Õ¹·á¸»µÄÇá±¡±¾£¬Ñ¡ÕâÌ¨¾Í¹»ÁË¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â