ÉÌÓÃ±Ê¼Ç±¾µÄ±ê¸ËÆ·ÅÆThinkPad£¬ÒÔ×¨ÒµµÄÐÔÄÜºÍ±ãÐ¯ÐÔ£¬¼á¹ÌÄÍÓÃµÄ»úÉíÉè¼Æ¡¢³¬Ç¿µÄÀ©Õ¹ÄÜÁ¦ºÍÈËÐÔ»¯ÌåÑéÎªºËÐÄÂôµã£¬ÔÚÊÐ³¡ÖÐÓÐ×ÅÆÄ¸ßµÄ¿Ú±®ÓëÓµõ»¡£ÆäÖÐµÄTÏµÁÐ£¬¸üÊÇÒÔ×¨Òµ±ãÐ¯Öø³Æ£¬ÉîÊÜÖ°³¡°ì¹«ÈËÊ¿ºñ°®¡£×îÐÂµÄThinkPad T14 2025 AIÔªÆô´îÔØAMDÈñÁú7 PRO 350´¦ÀíÆ÷£¬ÒÔAI×¨Òµ¹¤³ÌÊ¦±¾Îª¶¨Î»£¬Ö§³ÖWiFi7¼¼ÊõºÍÈËÁ³Ê¶±ð£¬²¢ÔÚAI·½Ãæ´´ÐÂÍ»ÆÆ£¬±¡ÖÁ21.8mm£¬ÇáÖÁ1.46kg¡£ÎÞÂÛÊÇ´úÂë±àÒë¡¢¶àÈÎÎñÊý¾Ý·ÂÕæ£¬»¹ÊÇÔ¶³ÌÐ×÷£¬ThinkPad T14 2025 AIÔªÆô¶¼ÄÜÆ¾½èÆä×¿Ô½ÐÔÄÜºÍÆ·ÖÊ×ÔÈçÕÆ¿Ø¡£Ä¿Ç°Õþ²¹Ö®ºó£¬µ½ÊÖ¼Û¸ñÖ»Òª8499Ôª¡£
ThinkPad T14 2025 AIÔªÆô´îÔØÈñÁú7 PRO 350´¦ÀíÆ÷£¬8ºËÐÄ16Ïß³Ì£¬×î´ó¼ÓËÙÆµÂÊ5.0GHz£¬¼¯³ÉRDNA 3.5¼Ü¹¹µÄRadeon 860MÏÔ¿¨£¬ÄÚÖÃXDNA 2¼Ü¹¹NPU£¬¿ÉÒÔÌá¹©×î¸ß¿É´ï50 TOPSµÄNPU AIËãÁ¦¡£
ÆäËû·½Ãæ£¬ThinkPad T14 2025 AIÔªÆôÅäÓÐ¾µäµÄÐ¡ºìÃ±Éè¼Æ£¬±ê×¼XÐÍÖ§³Å¼üÅÌ¡£½Ó¿Ú²¿·Ö£¬USB-A 3.2Gen1¡Á2¡¢Thunderbolt 4È«¹¦ÄÜ¡Á2¡¢HDMI2.1¡¢RJ45ÒÔÌ«Íø¡¢¶ú»ú½Ó¿ÚÒ»Ó¦¾ãÈ«¡£Õû»ú»¹Í¨¹ýÁËMIL-STD-810H±ê×¼µÄÑÏ¿Á¶ÔÕÕ²âÊÔ¡£
×÷ÎªÒ»¿îWindows 11 AI+ PC£¬ÏµÍ³ÖÐ×ÔÈ»ÊÇ¼ÓÈëÁËÖî¶àAI¹¦ÄÜ£¬°üÀ¨»Ø¹Ë¡¢µ¥»÷ÒÔÖ´ÐÐ¡¢ÊµÊ±×ÖÄ»ÒÔ¼°ÔöÇ¿ËÑË÷µÈµÈ¡£³ýÁËÏµÍ³±¾Éí×Ô´øµÄAI¹¦ÄÜÒÔÍâ£¬ÁªÏë»¹¼ÓÈëÁËÁªÏëÖÇÄÜ»áÒé£¬Ö§³ÖÁÙÊ±·ÖÉí£¬¿ÉAIÊ¶±ðË«ÏòÈËÉù£¬ÄÜ×Ô¶¯Éú³É»áÒé¼ÍÒª¡£Èç¹ûÄãÏëÒªÒ»Ì¨¸ßÐ§±ãÐ¯¡¢¼á¹ÌÄÍÓÃµÄÉÌÓÃ±Ê¼Ç±¾£¬Í¬Ê±´øÓÐÇ¿´ó·á¸»µÄAI¹¦ÄÜ£¬ÄÇÃ´ThinkPad T14 2025 AIÔªÆô×ÅÊµÖµµÃ¿¼ÂÇ¡£
