AMD 锐龙7 7800X3D成最强游戏处理器，外媒赞不绝口！

【天极网笔记本频道】年初，AMD发布基于Zen 4架构的X3D型号处理器，推出包含锐龙9 7950X3D、锐龙9 7900X3D以及锐龙7 7800X3D在内三款处理器。前两款已于2月28日晚上10点正式开售，价格为5299元和4499元，而锐龙7 7800X3D则会在4月6日晚间上市，售价3299元。目前锐龙7 7800X3D的评测已经解禁，国外媒体给予这款处理器高度评价，称其为最强游戏处理器。

去年AMD推出首款采用3D V-Cache设计的锐龙7 5800X3D，集成高达64MB的3D V-Cache堆叠缓存，加上原有的4MB二级缓存以及32MB三级缓存，总计高达100MB缓存。而高速大缓存的加持带来了极为显著的效果，锐龙7 5800X3D在游戏表现中找不到敌手，甚至就连i9-12900KS都被轻松碾压。

官方表示，凭借这项行业领先的技术，AMD 锐龙7 5800X3D 游戏处理器的游戏性能在 1080P 高设置下平均可提升 15%。而AMD锐龙7 5800X3D游戏处理器采用7nm制程工艺，Zen 3核心架构，高达8核16线程，基础频率3.4GHz，加速频率可达4.5GHz。

锐龙7 7800X3D作为锐龙7 5800X3D的迭代版本，拥有最高5.0GHz的加速频率，并且是8MB二级缓存+32MB三级缓存+ 64MB 3D V-Cache缓存，共计104MB，相比锐龙7 5800X3D还要多出4MB。在实际性能对比中，锐龙7 7800X3D相比锐龙7 5800X3D提升了21%-23%的性能，而在Dota2中这一差距甚至达到了30%。

而最新的测试数据表明，锐龙7 7800X3D相较前代性能提升更加夸张，达到37.5%，其395GOPS的成绩正好介于R7 7700X和7700之间。并且锐龙7 7800X3D与先前两款处理器不同，仅仅采用一个8核chiplet芯粒，只在一个芯粒上增加一层3D V-Cache，因此相比前两款处理器，基础性能存在一定性能差距。

但根据解禁的评测数据来看，锐龙7 7800X3D+RTX 4090显卡，分别在720P、1080P、2K和4K分辨率下，均取得性能第一的成绩，甚至领先AMD先前已经上市的锐龙9 7950X3D和英特尔13代酷睿i9-13900K，这一成绩相当令人咂舌。锐龙7 7800X3D的游戏性能可谓遥遥领先，这或许与其仅有一个8核chiplet芯粒不无关系，由于只有一个CCD，不存在锐龙9 7950X3D和锐龙9 7900X3D处理器中因为核心数量过多导致的大缓存CCD和小缓存CCD带来调度问题。

AMD这次在锐龙7 7000X3D型号中用上异构设计，不过不同于英特尔酷睿处理器的异构设计。AMD并没有采用大小核的方案，而是在原本的16颗核心中，为其中8颗核心配备3D V-cache技术，另外8颗则是普通核心，两者分别负责高缓存场景和高频率场景。但是异构设计处理器的调度问题一直影响着用户实际的使用体验，英特尔酷睿虽然凭借异构处理器在能效和性能方面有着不小的进步，可是在Windows系统的实际使用中，调度策略的混乱也令Winter联盟饱受质疑。

Winter联盟都是如此下场，更何况AMD呢？因此，AMD另辟蹊径，完全不给Windows负责调度的机会，而是自备芯片组驱动程序，能够动态分配Windows系统使用哪个内核。如果碰到对缓存敏感的使用场景，那么AMD的驱动程序将会驱使Windows系统调用配备3D V-Cache技术的核心，如果是频率敏感的场景，则是调用频率更高的高频核心。通过这种方式，AMD锐龙7000X3D很好地解决了调度问题，并且在保障游戏性能的前提下，有着不错的专业性能，两者兼顾的方式又平衡了能耗问题，可谓一石三鸟。

目前看来，锐龙7 7800X3D绝对有希望成为游戏玩家心目的新一代神U，尤其是价格方面仅需3299元，就足以媲美四五千元的旗舰芯片，这性价比不可谓不高。同时，锐龙7 7800X3D的强力表现也有望重振AMD士气，此前Zen 4芯片在市场中的低迷表现使得AMD一度饱受质疑，这次总算扬眉吐气。