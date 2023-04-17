显卡降价潮来临？AMD RX 7900 XT海外降至779美元！

【天极网笔记本频道】去年，AMD和英伟达相继推出下一代显卡产品，不过由于过高的产品定价，导致这一代显卡产品的市场表现不佳。在摆脱初期的涨价之后，随着市场供货稳定，如今新一代显卡也早早开启降价，甚至已经破发。

AMD去年发布新一代游戏显卡RX 7900系列，首发RX 7900 XT和RX 7900 XTX两款产品。不过由于一系列原因使得显卡上市后并没有如预期大爆，而是迎来滑铁卢。在硬件方面，AMD RX 7900系列都采用RDNA 3架构，并且依然使用台积电5nm芯片，拥有1个主图形计算模块和6个内存缓存模块。不止如此，AMD在RDNA 3的架构上进行了许多底层方面的改动，其中就包括塞进了更多的计算单元以及更多着色器。

从官方信息来看，这一代的AMD将功耗发挥到极致，每一瓦的性能相较前代都有着50%的提升，这样的策略与英伟达用功耗换性能不同，英伟达巨大的功耗让不少玩家都为之汗颜，而AMD功耗上的提升更加符合玩家的预期。

目前，首发899美元的RX 7900 XT在国外已经降至799美元，折合人民币约5300元左右，降价幅度高达13%。虽然目前国内的RX 7900 XT售价依然高于6000元，但比起首发的7399仍是降价不少，幅度远比国外的13%要高，达到了19%。

同时英伟达阵营颇受争议的RTX 4080早在发售初期就已经破发，据介绍，RTX 4080 拥有9728个 CUDA核心和16 GB高速美光GDDR6X显存，在现代游戏中的性能可达GeForce RTX 3080 Ti的2倍;在较低功率下，性能比GeForce RTX 3090 Ti更强大。RTX 40系列基于全新的Ada Lovelace GPU架构，台积电4nm工艺，在性能、效率上都实现了巨大的代际飞跃，无论光线追踪，还是AI神经网络。这次的流式多处理器，其吞吐量超过上一代产品的2倍。

同时，第三代RT Cores光追核心是上一代产品性能的2.8倍，光线与三角形求交性能是上代的2倍。同时加入两个全新的重要硬件单元：Opacity Micromap引擎和Micro-Mesh引擎。以《赛博朋克2077》为例，RTX 40系列光追计算能力，最多比RTX20提升了16倍。第四代Tensor Cores张量核心，超过上一代使用FP8加速性能的5倍。支持着色器执行重排序(SER)，老黄表示该技术的创新力度，堪比CPU处理器的乱序执行。追带来最高3倍的性能提升，整体游戏性能提升也可达25%。集成光流加速器，保持图像质量的同时提高帧率，带来2倍的性能提升。

不过即使如此，RTX 4080仅从游戏性能上考虑，完全无法支撑涨价幅度。但是这一代的RTX 4080重点还是在专业领域性能的升级，所以从英伟达起初的策略来看，RTX 40系就是与RTX 30系平行的产品，两者分别定位专业与游戏，RTX 4080如果改名成AITX 4080，那么有关其争议就会少许多。毕竟定位不同，才导致如今的局面。

上市初期，原价1539欧元的耕升RTX 4080就已降至1449欧元，这意味着该卡当时的售价低于德国RTX 4080建议零售价1469欧元。也就是说，去年显卡的普遍涨价，导致市场反馈不佳，如今英伟达和AMD显卡除了RTX 4090之外都已经破发。或许等到RTX 30系显卡库存清理完毕，RTX 40系显卡的价格才会来到一个比较容易被玩家接受的区间，届时显卡市场将会回归玩家此前期盼的景象。