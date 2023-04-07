英伟达RTX 4070供电规格不同，高端版仍采用16pin接口！

【天极网笔记本频道】据悉，英伟达或于4月12日发布RTX 4070显卡，并于次日正式开售。最新爆料显示，英伟达RTX 4070将拥有高端和标准两个版本，前者采用最新的16pin供电接口，后者则使用8pin供电接口。

此前，技嘉最新版本的控制中心软件中出现了RTX 4070显卡的身影。从泄漏信息来看，RTX 4070将拥有12GB的显存，而RTX 4060则是8GB。此前，英伟达发布了RTX 4070 Ti、RTX 4080以及RTX 4090三款桌面端显卡，同时也推出五款移动端显卡。不过对于大多数用户而言，相较价格奇高的旗舰显卡，更加符合多数玩家需求的甜品级显卡才是每代显卡的重磅产品。

在技嘉的详细参数中，其中两款高端型号采用16pin供电接口，而其他两款则使用8pin电源接口，这也证实英伟达即将推出2款RTX 4070显卡型号的传言，合作伙伴或可选225W TDP的高级型号以及200W的标准型号。

在实际规格上，RTX 4070虽然采用和RTX 4070 Ti相同的AD104核心，但是在核心数量上要更少，RTX 4070仅有5888个CUDA核心，比RTX 4070 Ti少了1792个。而显存则为12GB GDDR6X，显存位宽还是让不少网友吐槽的192bit。

在RTX 4070之前发布的RTX 4070 Ti也采用了这一显存规格，遭到不少用户抨击。尤其是在基础性能方面，RTX 4070 Ti与RTX 3090 Ti接近，但是过小的显存带宽，必然会导致RTX 4070 Ti在高分辨率下的性能受到极大影响。在实际测试中，2K分辨率下，RTX 4070 Ti开启光追或是不开光追，性能基本与RTX 3090 Ti类似，在支持DLSS 3.0的游戏中，RTX 4070 Ti占据更大优势。

在4K分辨率下，RTX 4070 Ti无法发挥出全部实力，由于数据吞吐量激增，192bit位宽的显存无法全量交互数据，导致在4K分辨率下带来性能瓶颈。就好比是原先4车道高速恰好满足高峰期车流量，突然变成2车道之后造成车辆拥堵，通过率降低。因此，这种劣势同样会延续到RTX 4070中，也让不少人担忧RTX 4070的性能。

不过好在有消息传出RTX 4070的公版定价为599美元，折合人民币约4100元左右，与前代RTX 3070 Ti保持一致。这也意味着国行版本的公版RTX 4070极有可能4499元起售，但从规格来看，RTX 4070性能仅为RTX 4070 Ti的76%，相较后者6499元的起售价，定价同样也是76%，不得不说老黄还是一分价格一分货。

考虑到目前微星非公版RTX 4070已经出现在国外商店，同时售价高达823美元，因此有理由相信这款非公版显卡正是高端版本的RTX 4070，否则折合人民币约5700元左右的售价，绝对会令不少玩家难以接受。但话说回来，即使是高端版本，这一售价面对6499元的RTX 4070 Ti依然没有多少优势，英伟达对于RTX 4070两个版本究竟如何定位，也是目前不少用户所关心的。