´÷¶ûÓÎÏ»G15ÆÀ²â£º13´ú¿áî£HX+Âú¹¦ºÄRTX 4060£¬³©Íæ¹â×·
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿2023ÄêµÄÓÎÏ·±¾¸üÐÂµü´ú¸æÒ»¶ÎÂä£¬´îÔØÈ«ÐÂ´¦ÀíÆ÷¡¢ÏÔ¿¨µÄ²úÆ·ÒÑ¾Â½Ðø·¢ÊÛ¡£Ëæ×Å618¡¢Êî¼ÙÁÙ½ü£¬ºÜ¶àÐ¡»ï°é¶¼ÔÚÎª»»ÐÂ×Ô¼ºµÄÓÎÏ·×°±¸¶øÄ¦È²ÁÕÆ¡£±¾´Î£¬¾Í¸ø´ó¼Ò´øÀ´Ò»¿î´îÔØ13´ú¿áî£i7-13650HX´¦ÀíÆ÷£¬ÒÔ¼°Âú¹¦ºÄRTX 4060ÏÔ¿¨µÄ¸ßÐÔÄÜÓÎÏ·±¾¡ª¡ª´÷¶ûÓÎÏ»G15 2023(ÏÂÎÄ¼ò³Æ¡°ÓÎÏ»G15¡±)¡£
Æ¾½èÇ¿º·µÄÓ²¼þ×éºÏ£¬Õâ¿îÓÎÏ·±¾²»½öÄÜ¹»Ìá¹©Ë³³©µÄ3A´ó×÷¡¢¹â×·ÓÎÏ·ÌåÑé£¬¶ÔÓÚÑ§Éúµ³¡¢Ö°³¡ÐÂÈË¶øÑÔ£¬¼æ¹ËÉú²úÁ¦ÒÔ¼°ÌáÉýµÄÓ¢ÌØ¶ûÓ²¼þÏß³Ìµ÷¶ÈÆ÷¼Ó³ÖÒ²ÄÜ¸üºÃµØÂú×ãÑ§Ï°°ì¹«¡¢ÄÚÈÝ´´×÷µÈ¶àÑùÐÔÊ¹ÓÃÐèÇó¡£ÁíÍâ£¬¶ÔÓÚPCÓÃ»§¶øÑÔ£¬ÏÖÔÚ»¹ÓÐÒ»¸ö¡°Ãâ·Ñ¡±²Êµ°¿ÉÒÔÁìÈ¡¡ª¡ªÔÚÓ¢ÌØ¶ûÍÆ¶¯ÏÂ£¬PCºÍÒÆ¶¯ÉúÌ¬ÊµÏÖÈÚºÏ£¬Ö»ÐèÒª°²×°ÌÚÑ¶Ó¦ÓÃ±¦µçÄÔ°æ£¬¾ÍÄÜÔÚPC¶Ë½âËøº£Á¿ÒÆ¶¯Ó¦ÓÃµÄ´óÆÁÌåÑé¡£
ÏÐ»°ÉÙËµ£¬ÏÂÃæ¾Í¿ªÊ¼ÏêÏ¸ÆÀ²â¡£
13´ú¿áî£i7-13650HX+Âú¹¦ºÄRTX 4060
½ñÄêÓÎÏ·±¾ÊÐ³¡µÄÏ¸·ÖÇ÷ÊÆ¸ü¼ÓÃ÷ÏÔ£¬¹Ø¼üÒòËØÖ®Ò»¾ÍÔÚÓÚÓ¢ÌØ¶ûÀ©Õ¹ÁË¿áî£HXÏµÁÐ´¦ÀíÆ÷¼Ò×å¡£È«ÐÂ13´ú¿áî£HX´¦ÀíÆ÷¸²¸ÇÁËi9¡¢i7¡¢i5£¬×î¸ßÓµÓÐ24ºË32Ïß³Ì¡¢î£Æµ¿ÉÒÔ´ïµ½5.6GHz¡£Í¬Ê±£¬13´ú¿áî£HX´¦ÀíÆ÷È«ÏµÖ§³ÖÌáÉýµÄÓ¢ÌØ¶ûÓ²¼þÏß³Ìµ÷¶ÈÆ÷£¬ÇÒ²»ËøÆµ¿É³¬Æµ¡£
ÐÔÄÜ·½Ãæ£¬¶Ô±ÈÉÏ´ú¿áî£i9µ¥Ïß³ÌÐÔÄÜÌáÉý´ïµ½10%ÒÔÉÏ¡¢¶àÈÎÎñ´¦ÀíÐÔÄÜÌáÉý½ü50%£¬ÄÚÈÝ´´×÷Éú²úÁ¦Ò²ÓÐÌáÉý;ÓÎÏ·ÐÔÄÜ¶Ô±ÈÉÏ´ú¿áî£i9-12900HX×ÛºÏÌáÉý´ïµ½ÁË12%¡£ËùÒÔ£¬½ñÄê¸ß¶ËÓÎÏ·±¾µÄ¡°×ÛºÏÕ½¶·Á¦¡±»ñµÃÁËÈ«Ãæ¼ÓÇ¿¡£
±¾´ÎÆÀ²âµÄÓÎÏ»G15´îÔØµÄ¿áî£i7-13650HXÓµÓÐ6¸öÐÔÄÜºË¡¢8¸öÄÜÐ§ºË£¬¹²14ºË20Ïß³Ì;Èý¼¶»º´æ´ïµ½24MB¡¢×î¸ßî£ÆµÆµÂÊ4.9GHz¡£
Í¨¹ýCPU-Z¡¢CINEBENCH¡¢GeekbenchµÈ½øÐÐCPUÀíÂÛÐÔÄÜ²âÊÔ£¬½á¹ûÈçÏÂ¡£
¶Ô±ÈÉÏ´ú¿áî£i7-12700H£¬¿áî£i7-13650HXµÄµ¥ºËÐÔÄÜÌáÉý³¬¹ý5%£¬¶àºËÐÔÄÜÌáÉýÔÚ20%×óÓÒ¡£Í¬Ê±£¬Èç¹û¶Ô±È2-3ÄêÇ°ÓÎÏ·±¾´îÔØµÄ¿áî£i7-11800H£¬µ¥ºËÐÔÄÜÌáÉýÔÚ20%ÒÔÉÏ£¬¶àºËÐÔÄÜÌáÉýÒ²ÄÜ´ïµ½50%¡£
ÔÚ3DMark CPU Profile²âÊÔÖÐ£¬¿áî£i7-13650HXÓë13´ú¿áî£i7-13700H»ù±¾ÉÏ²»ÏàÉÏÏÂ£¬¶Ô±ÈÉÏ´ú¿áî£i7-12700H×ÛºÏÌáÉýÔÚ7%×óÓÒ;¶Ô±È¿áî£i7-11800HÌáÉýÔ¼10%×óÓÒ¡£
²»½öÊÇÓÎÏ·£¬ÔÚÓÎÏ·+Â¼ÖÆ/Ö±²¥¡¢ÊÓÆµ¼ô¼+ÕÕÆ¬´¦ÀíµÈ¶àÈÎÎñ³¡¾°ÖÐ£¬13´ú¿áî£¶¼ÄÜÌá¹©¸ü¸ßÐÔÄÜ¡£
ÏÔ¿¨·½Ãæ£¬ÓÎÏ»G15´îÔØ140WÂú¹¦ºÄRTX 4060£¬ÓµÓÐ3072¸öÁ÷´¦ÀíÆ÷¡¢8GB GDDR6ÏÔ´æ£¬ÏÔ´æÎ»¿í128bit¡£RTX 40ÏµÏÔ¿¨²ÉÓÃÁËÈ«ÐÂAda Lovelace¼Ü¹¹ÒÔ¼°Ì¨»ýµç4N NVIDIA¶¨ÖÆ¹¤ÒÕ£¬ÓµÓÐµÚÈý´úRT Cores¡¢µÚËÄ´úTensor Cores£¬´øÀ´ÁË¸üÇ¿ÐÔÄÜ¡¢¸ü¸ßÄÜÐ§ÒÔ¼°¸üÇ¿´óµÄDLSS 3µÈÌØÐÔ£¬ÕâÒ²ÈÃÓÎÏ»G15ÔÚ¹â×·ÓÎÏ·ÖÐµÄ±íÏÖ¸ü¼Ó³öÉ«¡¢Á÷³©£¬ÌáÉý³Á½þ¸ÐºÍ´úÈë¸Ð¡£
Í¨¹ý3DMark½øÐÐ²âÊÔ£¬½á¹ûÈçÏÂ¡£ÓÎÏ»G15µÄRTX 4060ÄÜ¹»Ð¡·ùÁìÏÈÉÏ´ú140W¹¦ºÄRTX 3070£¬¶Ô±È140W¹¦ºÄRTX 3060ÓÅÊÆÔò³¬¹ýÁË20%¡£
³ýÁËÈ«ÐÂCPU¡¢GPU´øÀ´µÄ¸ßÐÔÄÜ£¬ÓÎÏ»G15»¹Ô¤×°ALIENWARE Command Center£¬Ö§³Öµç³Ø¡¢¾²Òô¡¢¾ùºâ¡¢ÐÔÄÜËÄÖÖÄ£Ê½ÇÐ»»£¬ÓÎÏ·¹ÜÀíÒÔ¼°¸ü¡°ÏêÏ¸¡¢¸öÐÔ»¯¡±µÄÐÔÄÜµ÷½Ú¡£Òò´Ë£¬ÔÚ²»Í¬Ó¦ÓÃ³¡¾°ÏÂ£¬ÓÎÏ»G15¿ÉÒÔ¸üºÃµØ¾ùºâÐÔÄÜ¡¢Ðøº½ÒÔ¼°ÔëÒôË®Æ½¡£
´ËÍâ£¬ÓÎÏ»G15Ö§³ÖGÄ£Ê½£¬½«·çÉÈ×ªËÙÌáÉýÖÁ×î´ó£¬½âËø¸ü¼«ÖÂÐÔÄÜÊÍ·Å£¬Ö»ÐèÒªÔÚ¼üÅÌÉÏÒ»°´¾Í¿ÉÒÔ¿ªÆô£¬Ö»²»¹ýÔëÒôÒ²»á¸üÃ÷ÏÔÒ»Ð©¡£½¨ÒéÔÚ³¤Ê±¼äÓÎÏ·¡¢ÊÓÆµäÖÈ¾¡¢·ÂÕæÉè¼ÆµÈ³¡¾°ÏÂÊ¹ÓÃ¡£
ÄÚ´æ·½Ãæ£¬ÓÎÏ»G15´îÔØÁË2x8GB DDR5 4800MHzÄÚ´æ£¬¶ÁÈ¡ËÙ¶ÈÔ¼Îª69000MB/s£¬Ð´ÈëËÙ¶ÈÔ¼61000MB/s£¬¶Ô±ÈDDR4 3200MHzË«Í¨µÀÄÚ´æ£¬·Ö±ðÌáÉýÁËÔ¼40%¡¢30%¡£
´æ´¢·½Ãæ£¬Åä±¸ÁË1TB PCIe SSDÖµµÃÒ»¸öºÃÆÀ£¬¿ÉÒÔÔÚ±¾µØ´æ´¢¸ü¶àÓÎÏ·»òÕßÓ°ÏñËØ²Ä¡£ÓÎÏ»G15µÄSSDË³Ðò¶ÁÈ¡ËÙ¶ÈÔ¼5200MB/s£¬Ð´ÈëËÙ¶ÈÔ¼4500MB/s£¬ËäÈ»²»ÊÇ¶¥¼¶PCIe 4.0 SSD£¬µ«ÒÑ¾×ã¹»Âú×ã¶àÊýÓÃ»§µÄÐèÇó£¬ÅäºÏ¸ßËÙÄÚ´æ±£Ö¤¸ü¸ßÐ§¡¢Ë³³©µÄÏµÍ³ÏìÓ¦¡¢³ÌÐòÆô¶¯ºÍ¼ÓÔØ¡¢´óÐÍ¹¤³ÌÎÄ¼þµÄÐÞ¸Ä±£´æµÈµÈ¡£
³©Íæ¹â×·£¬ÓÎÏ·ÎÞÑ¹Á¦
Ñ¡Ôñ¡¶CS£ºGO¡·¡¢¡¶ÓÀ½ÙÎÞ¼ä¡·¡¢¡¶ÒøºÓËºÁÑÕß¡·¡¢¡¶F1 22¡·¡¢¡¶¼«ÏÞ¾ºËÙ£ºµØÆ½Ïß5¡·¡¢¡¶»ÄÒ°´óïÚ¿Í2¡·¡¢¡¶»ô¸ñÎÖ´ÄÖ®ÒÅ¡·¡¢¡¶¹ÅÄ¹ÀöÓ°£º°µÓ°¡·¡¢¡¶È«ÃæÕ½Õù£ºÈý¹ú¡·¡¢¡¶×îÖÕ»ÃÏë7ÖØÖÆ°æ¡·µÈÓÎÏ·½øÐÐÊµ²â¡£ÓÎÏ»G15µÄÉèÖÃ¾ùÎª¿ªÆôGÄ£Ê½¡¢1080P·Ö±æÂÊ¡¢¸ß/³¬¸ß»ÖÊÉè¶¨£¬Ö¡ÊýÈçÏÂ¡£
ÔÚ1080P·Ö±æÂÊ¡¢¸ß»ÖÊÉè¶¨ÏÂ£¬ÓÎÏ»G15Ãæ¶ÔÈÈÃÅ3A´ó×÷²¢Ã»ÓÐÑ¹Á¦£¬Ö¡ÊýÆÕ±é¶¼ÔÚ80ÒÔÉÏ£¬ÐÀÉÍ·á¸»ÓÎÏ·Ï¸½ÚµÄÍ¬Ê±Ë³³©²»¿¨¶Ù¡£
ÁíÍâ£¬ÒÔ¡¶F1 22¡·¡¢¡¶¹ÅÄ¹ÀöÓ°£º°µÓ°¡·¡¢¡¶»ô¸ñÎÖ´ÄÖ®ÒÅ¡·µÈÓÎÏ·ÎªÀý£¬ÔÚ¸ß¹â×·Éè¶¨ÏÂ£¬ÓÎÏ»G15¼´Ê¹Ã»ÓÐÆôÓÃDLSSÔÚ¶àÊý³¡¾°ÏÂÒ²ÄÜÓÐ60Ö¡ÒÔÉÏµÄ±íÏÖ¡£²»¹ý¡¶»ô¸ñÎÖ´ÄÖ®ÒÅ¡·ÔÚ³Ç±¤ÄÚÍâ±¼ÅÜÊ±£¬Ö¡Êý»áÔÚ40-60Ö®¼ä²¨¶¯£¬Å¼¶û»áÓÐ¿¨¶Ù¸Ð¡£
Èç¹û¿ªÆôDLSS£¬ÄÇÃ´ÓÎÏ·µÄÁ÷³©¶È½«Ö±ÏßÌáÉý£¬³©Íæ¹â×·Ò²Ê®·ÖÇáËÉ¡£ÔÚ¡¶»ô¸ñÎÖ´ÄÖ®ÒÅ¡·ÖÐ£¬ÒÔ¼«ÖÂ»ÖÊ¡¢¼«ÖÂ¹â×·Éè¶¨½øÐÐDLSSÐÔÄÜ²âÊÔ£¬Ïà±È¹Ø±ÕÊ±£¬Æ·ÖÊ¡¢Æ½ºâ¡¢ÐÔÄÜ¡¢³¬¼¶ÐÔÄÜ´øÀ´µÄÖ¡ÊýÌáÉýÒÀ´ÎÎª51%¡¢66%¡¢78%¡¢111%¡£
×ÜÌåÀ´¿´£¬ÓÎÏ»G15ÎÞÂÛÊÇ3A´ó×÷»¹ÊÇ¹â×·ÓÎÏ·¶¼ÄÜÇáËÉÓ¦¶Ô£¬ÖÁÓÚµç¾ºÍøÓÎ¸üÊÇ²»ÔÚ»°ÏÂ¡£Ò²ÓÐÒ»µã±È½Ï¿ÉÏ§£¬±¾´ÎÆÀ²âµÄÓÎÏ·G15Ã»ÓÐÅä±¸2KÆÁÄ»£¬²»¹ý´÷¶ûÒ²Ìá¹©ÁË2K¸ßË¢ÆÁ¿ÉÑ¡£¬´ó¼ÒÔÚ¹ºÂòÊ±¿ÉÒÔ¹Ø×¢¡£
13´ú¿áî£HX¼æ¹Ë´´×÷Á¦
³ýÁËÓÎÏ·ÐÔÄÜ£¬Æ¾½è13´ú¿áî£HX´¦ÀíÆ÷¼Ó³Ö£¬ÓÎÏ»G15µÄÉú²úÁ¦±íÏÖÒ²Ïàµ±²»Ë×£¬²»½öÄÜÄÜ¹»Âú×ãÈÕ³£°ì¹«¡¢Ñ§Ï°£¬ÔÚÓ°Ïñ±à¼¡¢3DÄÚÈÝ´´×÷·½ÃæÒ²¾ß±¸ÓÅÒìÐÔÄÜ¡£
ÏÈÍ¨¹ýPCMark 10¡¢CrossMark¡¢WebXPRT 4À´¿´¿´ÓÎÏ»G15µÄÏÖ´ú°ì¹«ÒÔ¼°×ÛºÏÐÔÄÜ±íÏÖ£¬½á¹ûÈçÏÂ¡£
¶Ô±È12´ú¿áî£H+RTX 30ÏµµÄÓÎÏ·±¾×éºÏ£¬ÓÎÏ»G15ÔÚÏÖ´ú°ì¹«¡¢OfficeÓ¦ÓÃµÈ³¡¾°ÖÐÐÔÄÜÌáÉýÔÚ10%×óÓÒ¡£CrossMark²âÊÔÖÐ£¬¶Ô±ÈÉÏ´ú´îÔØ¿áî£i7-12700HµÄÓÎÏ·±¾£¬ÓÎÏ»G15×ÛºÏ³É¼¨ÌáÉýÔ¼6%£¬¶Ô±È2-3ÄêÇ°ÓÎÏ·±¾ÌáÉýÔò´ïµ½ÁË20%×óÓÒ¡£
ÓÎÏ»G15½øÐÐPhotoshop¡¢Premiere Pro¡¢Blender BenchMark¡¢SPECviewperf 2020µÈÄÚÈÝ´´×÷¡¢×¨ÒµÉè¼ÆÐÔÄÜ²âÊÔ£¬½á¹ûÈçÏÂ¡£
ÔÚPS¡¢PR²âÊÔÖÐ£¬¶Ô±È´îÔØ12´ú¿áî£i7+RTX 3060µÄÓÎÏ·±¾£¬ÓÎÏ»G15³É¼¨·Ö±ðÌáÉýÁË10%ºÍ24%¡£ÔÚBlender BenchMark²âÊÔÖÐ£¬¿áî£i7-13650HX¶Ô±È¿áî£i7-12700HÌáÉýÁË32%£¬¶Ô±È¿áî£i7-11800HÌáÉýÁË60%ÒÔÉÏ£¬¶Ô±È13´ú¿áî£i7-13700HÒ²ÓÐ7%×óÓÒµÄÐÔÄÜÓÅÊÆ;ÓÎÏ»G15µÄRTX 4060Ïà±ÈRTX 3070ÌáÉýÁË13%£¬¶Ô±ÈRTX 3060ÌáÉýÔò³¬¹ý40%¡£
´òÆÆWindowsÓëAndroidµÄ±ÚÀÝ£¬ËÍ¸ö¡°²Êµ°¡±
ÔÚ¼üÅÌÉÏ·Ü±Ê¼²ÊéÊ±ÏëÆðÃ»ÓÐµãÍâÂô£¬ÓÚÊÇ·ÕÒÊÖ»ú;ÊÖ»úÉÏ±ßÍæÓÎÏ·±ß¿´ÊÓÆµÖ»ÄÜÓÃÐ¡¸¡´°£¬Èç¹ûµçÄÔ×·¾çÊÖ»úÍæÓÎÏ·£¬È´ÈÝÒ×´í¹ý¹Ø¼ü²Ù×÷¶ø¡°ÖØÍ·ÔÙÀ´¡±¡
Èç¹ûÄãÒ²Óöµ½¹ýÕâÐ©³¡¾°£¬ÄÇÃ´Ç°²»¾ÃÉÏÏßµÄÌÚÑ¶Ó¦ÓÃ±¦µçÄÔ°æÓ¦¸ÃÄÜ½â¾öÒ»²¿·ÖÎÊÌâ¡£Ò»Ö±ÒÔÀ´Ó¢ÌØ¶ûÒ²ÔÚ¼ÓËÙÍÆ¶¯Windows¡¢AndroidÁ½´óÉúÌ¬µÄÈÚºÏ£¬½â¾öPCÓëÒÆ¶¯¶ËÌåÑé¸îÁÑµÄÍ´µã¡£ÔÚÓ¢ÌØ¶ûBridge¼¼ÊõºÍCeladon¼¼ÊõÁ½ÏîºÚ¿Æ¼¼µÄ¼Ó³ÖÏÂ£¬ÓÃ»§°²×°ÌÚÑ¶Ó¦ÓÃ±¦µçÄÔ°æºó£¬¾ÍÄÜ¹»ÔÚPCÉÏÁ÷³©ÔËÐÐÈÈÃÅÒÆ¶¯¶ËAPP£¬²¢ÔÚPC´óÆÁÉÏ½âËøº£Á¿ÒÆ¶¯¶ËÓ¦ÓÃÈ«ÐÂÌåÑé¡£
´ÓÖÐ£¬Ò²¿ÉÒÔ¿´µ½Ó¢ÌØ¶ûÓëºÏ×÷»ï°é´òÔìµÄ½â¾ö·½°¸µÄ¼¸ÏîÓÅÊÆ¡ª¡ªµÚÒ»ÌåÑéÃÅ¼÷µÍ£¬ÓÃ»§Ö»ÐèÒª°²×°Ó¦ÓÃ±¦£¬¾Í¿ÉÒÔ´ÓÖÐÏÂÔØÓ¦ÓÃÊ¹ÓÃ£¬»¹ÄÜÖ§³ÖÐ¡³ÌÐò;µÚ¶þÊÊÓÃÐÔ¹ã£¬Windows 11¡¢Windows 10¶¼ÒÑ¾Ö§³Ö(¸ü¶àÆ½Ì¨ÊÊÅäÖÐ)£¬ÅäºÏ¼üÊó¡¢´¥¿Ø°å£¬¼¸ºõ¶àÊýPCÓÃ»§¶¼ÄÜÌåÑé(´¥ÆÁÉè±¸£¬ÌåÑéÓÐ¼Ó³É);µÚÈý£¬¶ÔÓÚÉè±¸ÅäÖÃ¼¸ºõ¡°0¡±ÒªÇó£¬µ±È»Èç¹ûÏëÒªÍ¬Ê±ÔËÐÐ¶à¸öÓÎÏ·µÈ£¬¿Ï¶¨ÊÇÐÔÄÜÔ½¸ßÔ½Á÷³©£¬ÌØ±ðÊÇÓÐÐ©ÒÆ¶¯¶ËAPPÒÑ¾Õë¶ÔPC¶ËÌá¹©ÁË¸ü¶à×¨ÊôÉè¼Æ(Èç¸ß»ÖÊ)¡£
ÄÇÃ´£¬Õâ¿Å¡°²Êµ°¡±ÄÜ¸øÓÃ»§´øÀ´Ê²Ã´£¿
Ê×ÏÈ£¬ÒÔÍùÒª´ò¿ªä¯ÀÀÆ÷¡¢Ñ¡ÔñÊéÇ©/ÍøÖ·²ÅÄÜ½øÈëµÄÍøÕ¾£¬Èç½ñ¿ÉÖ±½ÓÔÚ×ÀÃæË«»÷¿ªÆô¡¢¸ü¿ì¸ü·½±ã¡£Æä´Î£¬ÔÚ´óÆÁÉÏ¿ÉÒÔÍ¬²½¶àÈÎÎñ£¬±ßÍæ¡°ÊÖÓÎ¡±±ß×·¾ç£¬»¹²»ÓÃµ£ÐÄÃ»ÄÜ¼°Ê±»Ø¸´ÏûÏ¢¡£µÚÈý£¬½âËø¸ü¶àÓ¦ÓÃ³¡¾°£¬±ÈÈç´óÆÁÉÏ¿´µç×ÓÊé¡¢Ñ§Ï°¡
Í¨¹ýÓÎÏ»G15ÌåÑé£¬Í¬Ê±¿ªÆôÈý¸öÓ¦ÓÃ³ÌÐò¡ª¡ªÓÎÏ·¡¢BÕ¾¡¢Ð¡ºìÊé¡ª¡ªÈÔ¾ÉÁ÷³©(Ä¿Ç°×î¶àÖ§³ÖÍ¬Ê±´ò¿ª3¸ö)£¬¶øÇÒ¼üÊó²Ù×÷ÊÊÅäÒ²±È½ÏÍêÉÆ¡£²»¹ýÒ²ÐèÒª×¢Òâ£¬±Ï¾¹ÊÇ¹¦ÄÜÉÏÏßÔçÆÚ£¬ÌÚÑ¶Ó¦ÓÃ±¦µçÄÔ°æÖÐ»¹ÓÐÒ»Ð©Ó¦ÓÃµÈ´ýÉÏÊÐ£¬ÒÆ¶¯¶ËÓ¦ÓÃÈ«ÆÁÌåÑéÒ²ÓÐÓÅ»¯¿Õ¼ä¡£µ«×ÜÌå¶øÑÔ£¬»¹ÊÇÊ®·ÖÍÆ¼ö´ó¼ÒÊÔÓÃ£¬ÈÃÄãµÄPC¡°²»Ö¹ÓÚPC¡±¡£
¸´¹ÅÍâ¹Û£¬Ç¿º·Ó²ÀÊ
¾¡¹ÜÍâ¹ÛÃ»ÓÐÌí¼ÓµÆÐ§£¬µ«ÓÎÏ»G15¸´¹ÅµÄÉè¼Æ·ç¸ñÍ¬Ñù¼«¾ß±æÊ¶¶È¡£±¾´ÎÆÀ²â»úÐÍÎªÁ¿×ÓºÚÅäÉ«(´ËÍâ»¹Ìá¹©±ù±©°×¡¢Åùö¨×Ï)£¬AÃæÁ½¸ùÑüÏß·Ö¸î£¬´îÅäÀâ½Ç·ÖÃ÷µÄ±ßÔµ£¬¸ü¼ÓÓ²ÀÊ¡¢Àä¿á¡£
»úÉí²àÃæµÄ¡°G¡±×ÖlogoÓëºó¶Ë³ö·ç¿ÚÉ¢ÈÈ÷¢Æ¬µÄ×²É«Éè¼Æ£¬ÕÃÏÔÁË¡°Ç¿º·¡±¸öÐÔ£¬ËäÈ»»úÉíÌ¸²»ÉÏÇá±¡£¬È´Ò²·ûºÏÍæ¼Ò¶ÔÓÚÓÎÏ·Õ½»úµÄÍâ¹ÛÆÚÐí¡£
ÆÁÄ»·½Ãæ£¬15.6Ó¢´ç¡¢1920x1080·Ö±æÂÊ£¬Ö§³Ö165HzË¢ÐÂÂÊ¡¢3ms¿ìËÙÏìÓ¦¡¢100%sRGBÉ«ÓòÒÔ¼°NVIDIA G-SYNC+DDS£¬¶ÔÓÚÖ÷Á÷Íæ¼Ò¶øÑÔ±È½ÏÓÑºÃ¡£ÁíÍâ£¬ÓÎÏ»G15Ò²Ìá¹©ÁË¶àÖÖÆÁÄ»¹æ¸ñ¿ÉÑ¡£¬»¹ÓÐ2K¡¢240Hz¡¢2ms¡¢99%DCI-P3µÄ¸ü¸ßÅäÖÃ£¬Âú×ãÓÎÏ··¢ÉÕÓÑ¡¢´´×÷Õß¶ÔÓÚÏÔÊ¾Ð§¹û¸ü¿Á¿ÌµÄÐèÇó¡£
ÉãÏñÍ·Î»ÓÚÆÁÄ»ÉÏ·½£¬Åä±¸ÓÐÖ¸Ê¾µÆ£¬Ó¦¶ÔÊÓÆµ»áÒé¡¢ÔÚÏßÍø¿ÎµÈÐèÇó¡£
Åä±¸Êý×ÖÐ¡¼üÅÌµÄÈ«³ß´ç¼üÅÌ£¬Ö§³ÖËÄÇøRGB±³¹â×Ô¶¨Òå£¬¿ÉÒÔÔÚALIENWARE Command CenterÖÐ¸ù¾ÝÏ²ºÃµ÷Õû±³¹â·½°¸¡£
¼üÅÌ¼ü³Ì¼ü¾àÊÊÖÐ£¬´ó³ß´ç°´¼üÊ¹ÓÃ¸úÊÖ¡£Ö»²»¹ý£¬·½Ïò¼üÊÇÒ»¸öÍ´µã£¬°ë¸ßÉè¼Æ£¬¶ÔÓÚ²¿·ÖÓÃ»§¶øÑÔ»òÐí²»Ì«ÓÑºÃ¡£
½Ó¿Ú·½Ãæ£¬ÓÎÏ»G15»úÉí×ó²àÌá¹©RJ45ÍøÏßÒÔ¼°¶ú»úÂó¿Ë·ç½Ó¿Ú£¬ÓÒ²àÎª2¸öUSB 3.2 Gen1 Type-A¡£
»úÉíºó¶ËÔòÒÀ´ÎÎªUSB 3.2 Gen2 Type-C¡¢HDMI 2.1¡¢USB 3.2 Gen1 Type-AºÍµçÔ´½Ó¿Ú¡£
½Ó¿Ú²¼¾ÖÖÐ¹æÖÐ¾Ø£¬Á¬½ÓÍâÉè¡¢ÏÔÊ¾Æ÷Ê®·Ö·½±ã£¬µ±È»Èç¹ûÔÚ²àÃæÔö¼ÓÒ»¸öUSB C¾Í¸üºÃÁË¡£
²»Ö¹ÊÇÍâ²¿½Ó¿Ú£¬ÓÎÏ»G15µÄÄÚ´æ¡¢SSDÍ¬ÑùÖ§³ÖÀ©Õ¹¡£È¡ÏÂDÃæ±£»¤¿Çºó¾Í¿ÉÒÔ½øÐÐÄÚ´æ¡¢´æ´¢¸ü»»¼°À©ÈÝ£¬Ê®·Ö·½±ã¡£
Èç¹ûÃ»ÓÐ½Ï¶à±¾µØ´æ´¢ÐèÇó£¬ÄÇÃ´16GB+1TBµÄ×éºÏ×ã¹»ÁË¡£Èç¹ûÊÇÄÚÈÝ´´×÷Õß£¬»òÕßÊÇÓÎÏ··¢ÉÕÓÑ£¬ÄÇÃ´Éý¼¶Îª32GBÄÚ´æ£¬Ìí¼Ó¶îÍâ1TB´æ´¢£¬¾Í»ù±¾¡°Ò»²½µ½Î»¡±ÁË¡£
ÍâÐÇÈËÉ¢ÈÈ¼¼Êõ¼Ó³Ö£¬195WÕû»úÐÔÄÜÊÍ·Å
Ë³±ãÌáÒ»ÏÂÉ¢ÈÈÉè¼Æ£¬Ò²ÊÇÓÎÏ»G15µÄÁÁµã¡£´ÓALIENWARE¼³È¡Éè¼ÆÁé¸Ð£¬ÓµÓÐ³¬±¡ÉÈÒ¶Ë«·çÉÈ¡¢ËÄÈÈ¹Ü¡¢ËÄ³ö·ç¿Ú¡£Í¬Ê±£¬ÓÎÏ»G15µÄÏÔ¿¨²ÉÓÃÕæ¿ÕÀäÄý¾ùÈÈ°åºÍ¡°31ºÅÔªËØ¡±É¢ÈÈ½çÃæ²ÄÁÏ£¬ÌáÉýÉ¢ÈÈÐ§ÂÊ¡£
½øÐÐ¿¾»ú²âÊÔ£¬CPUµ¥¿¾¹¦ºÄÔÚ108W×óÓÒ£¬ÎÂ¶È½Ï¸ßÔ¼99¡æ;GPUµ¥¿¾¹¦ºÄÎÈ¶¨ÔÚ140W×óÓÒ£¬ÎÂ¶È½ö70¡æÉÏÏÂ;CPU+GPUË«¿¾²âÊÔ£¬ÆäÖÐCPU¹¦ºÄÔ¼55W¡¢ÎÂ¶ÈÔ¼88¡æ£¬GPU¹¦ºÄÔ¼140W¡¢ÎÂ¶ÈÔÚ78¡æ×óÓÒ£¬Õû»ú¹¦ºÄ¸ß´ï195W£¬Ê®·ÖÇ¿º·¡£
¿ÉÒÔ¿´µ½ÓÎÏ»G15µÄGPUÉ¢ÈÈ¸üÊ¤Ò»³ï£¬140WÂú¹¦ºÄRTX 4060Í×Í×ÄÃÄó¡£ÁíÍâ£¬ÔÚË«¿¾²âÊÔ¹ý³ÌÖÐ£¬»úÉíCÃæ×óÓÒÕÆÍÐ´¦ÎÂ¶È±È½ÏÎÈ¶¨£¬×ó²àÔÚ30-31¡æ£¬ÓÒ²à½öÎª28¡æ×óÓÒ;WASDÇøÓòÎÂ¶È¡¢¼üÅÌÖÐ²¿ÎÂ¶È¶¼ÔÚ37-38¡æ¡£CÃæÎÂ¶È×î¸ßÇøÓòÎª¿¿½üºó¶ËÉ¢ÈÈ³ö·ç¿Ú¡¢ÆÁÄ»ÏÂ·½ÇøÓò£¬»ù±¾²»»áÓ°Ïìµ½Ê¹ÓÃ¡£
Òò´Ë£¬¶ÔÓÚ³¤Ê±¼äÓÎÏ·µÄÖØ¶ÈÍæ¼Ò£¬»òÕß´´×÷Õß¶øÑÔ£¬ÓÎÏ»G15³¤Ê±¼äµÄÎÈ¶¨ÐÔÓÐ±£ÕÏ£¬¿ÉÒÔ³ÖÐøÊä³ö¸ßÐÔÄÜ¡£
Ð´ÔÚ×îºó
Õû»ú195WÐÔÄÜÊÍ·Å¡¢13´ú¿áî£i7 HX´¦ÀíÆ÷¡¢Âú¹¦ºÄRTX 4060¡¢16GB DDR5ÄÚ´æ¡¢1TB SSD¡Èç¹ûÄãÊÇ×·Çó¸ßÐÔÄÜ£¬ÄÇÃ´ÓµÓÐÕâÐ©±êÇ©µÄÓÎÏ»G15¿ÉÒÔÂú×ãµÄÐèÇó¡£ÎÞÂÛÊÇ3A´ó×÷»¹ÊÇ¹â×·¼Ó³Ö£¬ÓÎÏ»G15Ãæ¶Ô¶àÊýÓÎÏ·¶¼ÄÜÌá¹©Ë³³©ÌåÑé£¬Í¬Ê±»¹¿ÉÒÔ±£Ö¤ÓÎÏ·+Â¼ÖÆµÈÄÚÈÝ´´×÷µÄÐèÇó¡£Òò´Ë£¬ÏëÒª¼æ¹ËÓÎÏ·ÓéÀÖ¡¢´´ÒâÉè¼ÆµÈ¶àÔª»¯³¡¾°ÐèÇóµÄÓÃ»§£¬Èç´óÑ§Éú¡¢Ö°³¡ÐÂÈËµÈ¿ÉÒÔÖØµã¿¼ÂÇÒ»ÏÂ¡£ÓÖ»òÕßÊÇ»¹ÔÚÊ¹ÓÃ2-3ÄêÇ°ÀÏ¾ÉÓÎÏ·±¾µÄÍæ¼Ò£¬ÊÇÊ±ºòÉý¼¶ÁË£¡
ÔÚÑ¡¹ºÊ±ÕâÀïÒ²ÓÐÒ»Ð©Ð¡½¨Òé£¬Ê×ÏÈ£¬¸ù¾Ý×Ô¼ºµÄÐèÇó¿´ÊÇ·ñÑ¡Ôñ2KÆÁÄ»°æ±¾£¬¶ÔÓÚ»ÖÊ¡¢ÏÔÊ¾Ð§¹ûÓÐ¸ü¸ßÒªÇóµÄÓÃ»§£¬15.6Ó¢´çÆÁÄ»1080P·Ö±æÂÊ¡°²»¹»¿´¡±;Æä´Î£¬ÓÎÏ»G15µÄÕû»úÉè¼Æ²¢Ã»ÓÐ²ÉÈ¡Çá±¡»¯£¬ÖØÁ¿ºñ¶ÈÖÐ¹æÖÐ¾Ø£¬Ð¯´ø»¹ÊÇÓÐÒ»Ð©¸ºµ££¬ÌØ±ðÊÇ¡°´«Í³¡±µÄ°å×©Ê½ÊÊÅäÆ÷£¬±ãÐ¯ÐÔÉÔ²î¡£
×îºóÒªËµµÄ¾ÍÊÇ£¬Èç¹ûÊÇ618ÆÚ¼äÑ¡¹º£¬¶à¹Ø×¢Æ½Ì¨ÓÅ»Ý£¬¸ü»®Ëã(µ±È»Ò²ÓÐÆ½Ì¨Ìá¹©±£¼Û·þÎñ£¬¹º»ú¸ü°²ÐÄÒ»Ð©)¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â