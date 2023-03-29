上市一个月就降价？AMD 锐龙9 7900X3D海外跌至585美元！

【天极网笔记本频道】年初，AMD发布第二代基于Zen 4架构的X3D型号处理器，带来锐龙9 7950X3D、锐龙9 7900X3D以及锐龙7 7800X3D三款型号，前两款已于2月28日晚上10点正式开售，价格为5299元和4499元。不过有消息称，锐龙9 7900X3D在海外的价格已经有所下调，这才仅仅上市一个月。

去年AMD推出首款采用3D V-Cache设计的锐龙7 5800X3D，集成高达64MB的3D V-Cache堆叠缓存，加上原有的4MB二级缓存以及32MB三级缓存，总计高达100MB缓存。而高速大缓存的加持带来了极为显著的效果，锐龙7 5800X3D在游戏表现中找不到敌手，甚至就连i9-12900KS都被轻松碾压。

官方表示，凭借这项行业领先的技术，AMD 锐龙7 5800X3D 游戏处理器的游戏性能在 1080P 高设置下平均可提升 15%。而AMD锐龙7 5800X3D游戏处理器采用7nm制程工艺，Zen 3核心架构，高达8核16线程，基础频率3.4GHz，加速频率可达4.5GHz。

新一代使用3D V-Cache设计的三款处理器则是在原有基础上进行了全面升级，锐龙9 7900X3D比锐龙9 7900X默认频率低了300MHz，只有4.4GHz，但是加速频率保持一致为5.6GHz。而在缓存方面，一样拥有12 MB二级缓存+64MB三级缓存+ 64MB 3D V-Cache缓存，共计140MB的超大缓存。

此外AMD这次在锐龙7000X3D型号中用上异构设计，但不同于英特尔酷睿处理器的异构设计。AMD并没有采用大小核的方案，而是在原本的16颗核心中，为其中8颗核心配备3D V-cache技术，另外8颗则是普通核心，两者分别负责高缓存场景和高频率场景。但是异构设计处理器的调度问题一直影响着用户实际的使用体验，英特尔酷睿虽然凭借异构处理器在能效和性能方面有着不小的进步，可是在Windows系统的实际使用中，调度策略的混乱也令Winter联盟饱受质疑。

Winter联盟都是如此下场，更何况AMD呢？因此，AMD另辟蹊径，完全不给Windows负责调度的机会，而是自备芯片组驱动程序，能够动态分配Windows系统使用哪个内核。如果碰到对缓存敏感的使用场景，那么AMD的驱动程序将会驱使Windows系统调用配备3D V-Cache技术的核心，如果是频率敏感的场景，则是调用频率更高的高频核心。

通过这种方式，AMD锐龙7000X3D很好地解决了调度问题，并且保障游戏性能的前提下，有着不错的专业性能，两者兼顾的方式又平衡了能耗问题，可谓一石三鸟。对于AMD 锐龙9 7900X3D而言，在游戏性能大幅提升的同时，又在基础性能方面不落下风，理应受到玩家群体的欢迎。不过这款处理器国外已经降至585美元，折合人民币约4000元左右，相较国行4499元有着近500元的降价幅度。

究其原因，一方面是新处理器刚刚上市，价格偏高，尤其是相配套的主板价格居高不下，玩家换机成本过高。另一方面，国外玩家普遍习惯用主机玩游戏，因此游戏PC的市场规模并不大，比起国内算是比较小的市场，在双重原因作用下，海外才会采取降价措施促进销量。反观国内，由于游戏需求的旺盛，目前仍维持在原价尚未降价。