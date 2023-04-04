消息称苹果M2芯片已停产两月，因MacBook市场表现不佳！

【天极网笔记本频道】在半导体行业寒冬和全球经济下滑的共同冲击下，2022年至今整个消费电子市场表现疲软，不少厂商更是遭遇库存危机，而供应链管理能力强的厂商则会严格控制库存。根据最新消息，由于MacBook需求明显下降，苹果已经暂停M2系列生产已有两个月。

苹果M2芯片发布于去年WWDC2022上，由新款MacBook Air 13英寸和新款MacBook Pro 13英寸首发。M2晶体管数量从原先的160亿颗增至200亿颗，内存带宽也由68GB/秒提升到了100GB/秒，采用台积电5nm工艺制程打造。M2相比M1的能耗并没有变化，同样4颗高性能核心和4颗高能效核心组成，但是M2的性能同比提升了18%。而在GPU方面M2则提供了8核心和10核心两个版本，相比M1的8核心，M2的8核心性能提升了10%，10核心则提升了高达35%。

神经网络方面M2采用了16核心的神经引擎，每秒可以处理高达15.8万亿次的操作，比M1的神经引擎快了40%，而且M2高达100GB/秒的内存速度，也比M1足足提升了50%之多。M2还支持高达24GB的内存，能够为用户带来更加流畅的多任务处理以及工作体验，搭载该芯片的Macbook支持ProRes解码，视频工作者无需代理即可流畅剪辑，最高可以同时剪辑11条4K视频流以及2条8K视频流，极大提升工作效率。

从规格上来看，M2相较M1仅是常规性升级，而后续体验中也发现M2日常使用体验的提升并不算明显，但这并非是M系列独有的问题。有人认为，苹果多线并行，同时开发A系列芯片和M芯片，以及自研基带，让内部人员分身乏术，无法兼顾，这也造成A16芯片相较A15芯片并没有获得极大的性能提升幅度，如今这种情况又出现在M系列芯片中，需要苹果好好审视一下内部问题。

同时，苹果还在开发自研5G基带芯片、Wi-Fi芯片等一系列硬件，也从一方面影响到了其他产品线，因此即使新款MacBook系列搭载最新芯片，仍然没有激发用户的消费欲望。另一方面，这次搭载M2芯片的新款MacBook Air 13英寸和新款MacBook Pro 13英寸，都在其他方面有了不同程度的阉割。

有相关媒体对新款MacBook Pro 13英寸进行拆解后发现，苹果确实把256G SSD版本的机型减少了一颗NAND闪存芯片，原先M1拥有两颗NAND闪存芯片，每颗128G，但是M2只有一颗128G的NAND闪存芯片，这造成的后果是M2版本SSD的读取速度比M1版本的生生慢了50%。而这一情况同样蔓延至后续搭载M2 Max和M2 Pro芯片的MacBook Pro 14英寸以及MacBook Pro 16英寸中，这也造成产品竞争力不足的问题。

目前看来，苹果MacBook系列仍处于市场疲软阶段，M2停产也属无奈之举。不过M1芯片的技惊四座，确实让消费者拉高了对M2芯片的期待，但M2相对平庸的表现给一些用户泼了盆冷水。如果苹果想要复刻M1时期的辉煌，那么只能寄希望于采用全新工艺制程打造而来的M3芯片了。