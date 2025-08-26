5k¼ÛÎ»¶Î´óÑ§ËÄÄê¸ÃÑ¡Ê²Ã´±Ê¼Ç±¾ ÀÏÑ§³¤ÎªÄã´ðÒÉ½â»ó
ÐèÇó¶àÔªÇÒ¿Á¿Ì£¿ Ñ§³¤°ïÄãÞÛÒ»ÞÛ
ÆäÊµ´óÑ§Éú¶Ô±Ê¼Ç±¾µÄÐèÇó¿ÉÎ½¶àÔªÇÒ¿Á¿Ì£¬ÒòÎªËü²»½öÊÇÑ§Ï°¹¤¾ß£¬¸üÊÇÓéÀÖÖÐÐÄºÍ´´×÷¹¤×÷Õ¾¡£ËùÒÔ£¬×÷ÎªÒ»¸ö¸Õ¸Õ±ÏÒµÃ»¶à¾ÃµÄ¹ýÀ´ÈË£¬ÏÈÀ´ºÍ¸÷Î»Ñ§µÜÑ§ÃÃÁÄÁÄÔÚÑ¡Ôñ±Ê¼Ç±¾Ê±¶¼Òª¿¼ÂÇÄÄÐ©ÎÊÌâ£¿
Ê×ÏÈ¶àÈÎÎñ´¦ÀíÊÇ³£Ì¬£ºÄã¿ÉÄÜÐèÒª±ßÉÏÍø¿Î±ß¼Ç±Ê¼Ç£¬Í¬Ê±²éÔÄ×ÊÁÏºÍÓëÍ¬Ñ§¼´Ê±¹µÍ¨¡£Èç¹ûÄãÊÇÎÄ¿ÆÉú¿ÉÄÜÐèÒªÖÆ×÷¿ÎÌâËùÐèµÄ¿Î¼þ£¬²»½öÒªÁ÷³©ÔËÐÐOfficeÌ×¼þ£¬ÉÏÍø²éÔÄÎÄÏ×£¬»¹ÒªÊµÊ±ÓëÍ¬×éÐ¡»ï°é¹µÍ¨ÌÖÂÛ;Èç¹ûÄãºÍÎÒÒ»ÑùÊÇ¹¤¿ÆÑ§Éú£¬¿ÉÄÜÐèÒªÓ¦¶Ô±à³Ì¡¢Êý¾Ý´¦Àí»òÊÇ·ÂÕæÈí¼þ£¬±ÈÈçÒ»±ßÓÃMATLAB½øÐÐÊýÖµÄ£Äâ£¬Ò»±ßÍ¨¹ýPyCharmµ÷ÊÔ´úÂë£¬»¹ÒªÔÚÊý¾Ý¿â¹ÜÀíÈí¼þÖÐÊµÊ±ÌáÈ¡ÊµÑéÊý¾Ý;Èç¹ûÊÇ¼ÆËã»úÏà¹Ø¿ÆÄ¿£¬ÒªÍ¬Ê±´ò¿ªÐéÄâ»úÔËÐÐ²»Í¬²Ù×÷ÏµÍ³»·¾³£¬ÔÚÖÕ¶Ë´°¿ÚÀïÖ´ÐÐ¸´ÔÓµÄÃüÁîÐÐ²Ù×÷...²»¹ÜÊ²Ã´×¨Òµ£¬¶àÈÎÎñ²¢ÐÐÊ±¶ÔÉè±¸µÄÐÔÄÜÒªÇó¶¼¼«¸ß£¬ÉÔÓÐ¿¨¶Ù¾Í¿ÉÄÜ´ò¶ÏË¼Â·£¬µ¼ÖÂÑ§Ï°Ð§ÂÊ´ó´òÕÛ¿Û¡£
±ãÐ¯ÐÔºÍÐøº½¶¼ÊÇ¸ÕÐè£ºÃ¿ÌìÄãÐèÒª´ø×Å±Ê¼Ç±¾´©ËóÓÚ½ÌÊÒ¡¢Í¼Êé¹Ý¡¢ËÞÉá£¬ÉõÖÁ¿§·È¹Ý£¬Çá±¡µÄ»úÉíºÍ³Ö¾ÃµÄÐøº½¶¼ÖÁ¹ØÖØÒª£¬¹Ø¼üÊ±¿ÌµôÁ´×Ó£¬ÄÇ¿ÉÕæÊÇÈÃÈË×¥¿ñ¡£ÏëÏóÒ»ÏÂ£¬ÄãÕý×øÔÚÍ¼Êé¹ÝµÄ½ÇÂä£¬³Á½þÔÚ¸´ÔÓµÄ¿ÎÌâÑÐ¾¿ÖÐ£¬±Ê¼Ç±¾ÀïµÄÊý¾ÝºÍË¼Â·ÈçÍ¬ä¸ä¸Ï¸Á÷£¬»ã¾Û³ÉÄãÖÇ»ÛµÄ½á¾§¡£È»¶ø£¬¾ÍÔÚÄã¼´½«´¥¼°ÄÇÁé¸ÐµÄ»ð»¨Ê±£¬ÆÁÄ»Í»È»°µÁËÏÂÀ´£¬µçÁ¿¸æ¼±µÄÌáÊ¾ÈçÍ¬ÀäË®½½Í·£¬Ë²¼ä½«ÄãµÄÈÈÇéÏ¨Ãð¡£Ã»ÈËÔ¸ÒâÔÚÍ¼Êé¹ÝÀïËÄ´¦Ñ°ÕÒ²å×ù£¬»òÕß±³×Å³ÁÖØµÄµçÄÔ×ßµ½ÑüËá±³ÌÛ¡£
ÓéÀÖÐÝÏÐ²»¿É»òÈ±£ºÑ§Ï°Ö®Óà£¬¿´¿´µçÓ°¡¢Ë¢Ë¢µçÊÓ¾ç£¬»òÊÇºÍÉáÓÑ¿ª¿ªºÚÍ¬ÑùÊÇ´óÑ§Éú»îµÄÒ»²¿·Ö£¬³ýÁË³ä×ãµÄÐÔÄÜÍâ£¬Á¼ºÃµÄÆÁÄ»ËØÖÊºÍÒôÏìÐ§¹ûÄÜÌáÉýÐÝÏÐÌåÑé¡£
Ô¤Ëã¿ØÖÆÒ²ÊÇÒ»´ó¿¼Á¿ÒòËØ£º×÷ÎªÒ»¸ö»¹Ã»ÓÐÎÈ¶¨ÊÕÈëµÄÈºÌå£¬Ñ¡¹ºÊ±¶ÔÓÚ¼Û¸ñµÄÃô¸Ð¶ÈÊÆ±Ø¸ü¸ß£¬¸üÇãÏòÓÚÐÔ¼Û±È¸ßµÄ²úÆ·£¬¼ÈÄÜÂú×ãÈÕ³£Ñ§Ï°ÐèÇó£¬ÓÖ²»ÖÁÓÚÔì³É¹ýÖØµÄ¾¼Ã¸ºµ£¡£
¶øÇÒ»¹ÓÐÖØÒªµÄÒ»µã£¬¶ÔÓÚÑ§ÉúÈºÌå¶øÑÔ£¬WindowsÏµÍ³ÔÚ¼æÈÝÐÔ·½ÃæµÄÓÅÊÆ¸üÎªÍ»³ö£¬ÄÜ¸üºÃµØÂú×ãÈÕ³£Ñ§Ï°ÓëÉú»îÐèÇó¡£ÔÚÑ§Ï°³¡¾°ÖÐ£¬¸÷Àà×¨ÒµÈí¼þ¶ÔWindowsÏµÍ³µÄÊÊÅäÐÔÆÕ±é¸üÇ¿¡£¹¤¿ÆÑ§Éú³£ÓÃµÄCADµÈ£¬ÎÄ¿ÆÑ§ÉúÕûÀíÎÄÏ×µÄ EndNote µÈÈí¼þ£¬ÔÚ Windows ÏµÍ³ÉÏ¾ù¿ÉÎÈ¶¨ÔËÐÐ£¬ÇÒ¹¦ÄÜÍêÕû¡¢¸üÐÂ¼°Ê±¡£Ïà±ÈÖ®ÏÂ£¬MacOSÏµÍ³¶ÔÐí¶à×¨ÒµÈí¼þµÄÖ§³ÖÓÐÏÞ£¬²¿·ÖÈí¼þÃ»ÓÐMac°æ±¾£¬»ò´æÔÚ¹¦ÄÜÉ¾¼õÇé¿ö£¬²¿·ÖÑ§Éú²»µÃ²»Í¨¹ý°²×°ÐéÄâ»úÀ´ÔËÐÐÏà¹ØÈí¼þ£¬²»½ö²Ù×÷·±Ëö£¬»¹¿ÉÄÜ³öÏÖ¿¨¶ÙµÈÎÊÌâ£¬Ó°ÏìÑ§Ï°Ð§ÂÊ¡£´ËÍâÐ£Ô°»·¾³ÖÐµÄ¸÷ÀàÏµÍ³ÓëÆ½Ì¨£¬Ò²¸üÊÊÅäWindowsÏµÍ³¡£Ñ§Ð£µÄÑ¡¿ÎÏµÍ³¡¢½ÌÎñ¹ÜÀíÏµÍ³¡¢Ð£Ô° VPN µÈ£¬ÔÚWindowsµçÄÔÉÏµÇÂ¼¡¢²Ù×÷¾ù½ÏÎªË³³©£¬¿ÉË³ÀûÍê³ÉÑ¡¿Î¡¢×ÊÁÏÏÂÔØµÈÈÎÎñ¡£
¼òµ¥À´¸ø´ó¼Ò×Ü½áÏÂ£¬¶ÔÓÚ¸÷Î»´óÑ§ÉúÀ´Ëµ£¬Ò»Ì¨ÀíÏëÖÐµÄ±Ê¼Ç±¾Ó¦¸ÃÊÇÕâÑùµÄ£¬¼ÈÒªÐÔÄÜÒª¹»Ç¿£¬¿ÉÒÔÓ¦¶Ô¸÷ÖÖÑ§Ï°ÈÎÎñ£¬ÏÐÏ¾Ê±»¹ÄÜºÍÉáÓÑ¿ªºÚÍæÍæÓÎÏ·£¬ÀÍÒÝ½áºÏ;ÓÖÒªÓÐ×ÅÇá±¡µÄ»úÉí£¬±Ï¾¹Òª¾³£´øµ½½ÌÊÒ¡¢Í¼Êé¹ÝÉõÖÁÍâÃæ£¬±³ÆðÀ´²»ÄÜÌ«ÀÛ;»¹ÒªÓÐ×Å×ã¹»³¤µÄÐøº½Ê±¼ä£¬ÎÞÂÛÊÇÉÏ¿Î¼Ç±Ê¼Ç£¬»¹ÊÇÔÚÍ¼Êé¹ÝÔÚÑÐ¾¿¸´ÔÓµÄ¿ÎÌâ£¬Òà»òÊÇºÍÍ¬Ñ§Ò»Æð½»Á÷·ÖÏí£¬¹Ø¼üÊ±¿Ì¶¼²»ÄÜµôÁ´×Ó¡£ÔÚ¼ÈÒªÓÖÒª»¹ÒªµÄ»ù´¡ÉÏ£¬¼Û¸ñ»¹²»ÒªÌ«¸ß£¬±Ï¾¹»¹Ã»ÓÐÊÕÈë£¬ÐÔ¼Û±ÈÍ¬ÑùÊÇÑ¡¹ºÊ±ÖØµã¿¼ÂÇµÄÒ»¸öÒòËØ¡£
¼ÈÒªÓÖÒª»¹Òª£¿ ÈÏ×¼¿áî£Ultra°ïÄã¸ã¶¨
Ò»±ßÊÇ¼ÈÒªÓÖÒª»¹ÒªµÄ¶àÖØÐèÇó£¬Ò»±ßÊÇÁÕÀÅÂúÄ¿µÄ²úÆ·ÐÍºÅ£¬ÏàÐÅ¸÷Î»Í¬Ñ§ÒÑ¾¿ªÊ¼¸Ðµ½ÓÐÐ©ÑÛ»¨çÔÂÒ£¬ÉõÖÁÏÝÈëÁËÑ¡ÔñµÄÀ§¾³¡£Ã»¹ØÏµ£¬×÷ÎªÒ»¸ö¹ýÀ´ÈË+ÊýÂëÃ½Ìå´ÓÒµÕß£¬ÎÒµÄ½¨ÒéÊÇÈÏ×¼´îÔØ¿áî£Ultra´¦ÀíÆ÷µÄ¸ßÐÔÄÜAIÇá±¡±¾¾ÍOKÀ²¡£Ä¿Ç°Çá±¡±¾ÉÏÖ÷Òª´îÔØµÄ¾ÍÊÇ¿áî£Ultra 200HºÍ¿áî£Ultra 200V£¬ÕâÁ½´óÏµÁÐ¸÷ÓÐÆä¶ÀÌØµÄÓÅÊÆÓëÊÊÓÃ³¡¾°¡£
¿áî£Ultra 200HÏµÁÐ¼æ¹ËÁËÄÜÐ§ºÍÐÔÄÜ¡£Æ¾½è³öÉ«µÄ¶àºËÐÔÄÜ±íÏÖ£¬ÔÚÓ¦¶Ô¸´ÔÓµÄ¶àÈÎÎñ´¦ÀíÒÔ¼°×¨ÒµÈí¼þÔËÐÐ·½ÃæÕ¹ÏÖ³öÁËÇ¿´óµÄÊµÁ¦¡£¶ÔÓÚÄÇÐ©ÐèÒªÍ¬Ê±ÔËÐÐ¶à¸öÓ¦ÓÃ³ÌÐò£¬»òÕß¾³£Ê¹ÓÃÈçÍ¼Æ¬´¦Àí¡¢ÊÓÆµ±à¼¶Ô¼ÆËãÄÜÁ¦ÒªÇó½Ï¸ßµÄ×¨ÒµÈí¼þµÄÓÃ»§À´Ëµ£¬¿áî£Ultra 200HÏµÁÐÇá±¡±¾ÎÞÒÉÊÇÀíÏëÖ®Ñ¡¡£ËüÄÜ¹»ÔÚ±£Ö¤Çá±¡±ãÐ¯µÄÍ¬Ê±£¬Ìá¹©¸ßÐ§ÎÈ¶¨µÄ¹¤×÷ÐÔÄÜ£¬´ó´óÌáÉýÓÃ»§µÄ¹¤×÷Ð§ÂÊ£¬Í¬Ê±µÃÒæÓÚÆäÏÈ½øµÄÖÆ³Ì¹¤ÒÕºÍÈ«ÐÂ¼Ü¹¹Éè¼Æ£¬ÄÜÐ§´ó·ùÌáÉý£¬´îÅäÖÇÄÜ¹¦ºÄ¹ÜÀí¼¼Êõ£¬ÔÚÈ·±£ÈÎÎñ¸ßÐ§Ö´ÐÐµÄÍ¬Ê±£¬Ìá¹©¸ü³Ö¾ÃµÄÐøº½¡£
¶ø¿áî£Ultra 200VÏµÁÐÔò²àÖØÓÚ¹¦ºÄ¿ØÖÆÓëÐøº½ÄÜÁ¦µÄÓÅ»¯¡£ÔÚÈç½ñÕâ¸öÒÆ¶¯°ì¹«ºÍËæÊ±ËæµØÊ¹ÓÃµç×ÓÉè±¸µÄÊ±´ú£¬Ðøº½ÄÜÁ¦ÏÔµÃÓÈÎªÖØÒª¡£¿áî£Ultra 200VÏµÁÐÍ¨¹ýÏÈ½øµÄÖÆ³Ì¹¤ÒÕºÍÖÇÄÜ¹¦ºÄ¹ÜÀí¼¼Êõ£¬ÓÐÐ§½µµÍÁË´¦ÀíÆ÷ÔÚÔËÐÐ¹ý³ÌÖÐµÄÄÜºÄ£¬¿°³ÆÊÇX86´¦ÀíÆ÷µÄÄÜÐ§¡°Ìì»¨°å¡±£¬Ê¹µÃÇá±¡±¾ÔÚ²»²åµçµÄÇé¿öÏÂÒ²ÄÜÓµÓÐ¸ü³¤µÄÊ¹ÓÃÊ±¼ä¡£¶ÔÓÚ¾³£ÅÜ½ÌÊÒ¡¢Í¼Êé¹Ý»òÊÇÊµÑéÊÒµÄÐ¡»ï°é£¬ÎÞÒÉÊÇÒ»¸ö¾Þ´óµÄ¸£Òô£¬ÎÞÐèÔÙÎªÆµ·±Ñ°ÕÒµçÔ´²å×ù¶ø·³ÄÕ£¬¿ÉÒÔ¸ü¼Ó×ÔÓÉµØÊ¹ÓÃÇá±¡±¾Íê³É¸÷ÖÖÈÎÎñ¡£
ËüÃÇ¾ù¼¯³ÉÁËÈ«ÐÂXe2¼Ü¹¹µÄºËÏÔ£¬ÓÐ×Å¿°±ÈÈëÃÅ¶ÀÏÔµÄÐÔÄÜ£¬ÕâÊ¹µÃËüÃÇÔÚÍ¼ÐÎ´¦ÀíÄÜÁ¦ÉÏÓÐ×Å²»Ë×µÄ±íÏÖ£¬³ýÁË¿ÉÒÔ¸üºÃµØÓ¦¶ÔÊÓÆµ¼ô¼ºÍ3D½¨Ä£µÈÈÎÎñÍâ£¬»¹ÄÜ¹»Á÷³©ÔËÐÐ¡¶Ó¢ÐÛÁªÃË¡·¡¢¡¶ÎÞÎ·ÆõÔ¼¡·¡¢¡¶CS 2¡·µÈÈÈÃÅÍøÓÎ£¬ºÍÉáÓÑ¼¤Çé¿ªºÚ£¬ÉõÖÁÄÜ¹»µÍÌØÐ§ÍæÒ»Ð©3AÓÎÏ·´ó×÷£¬ÈÃÄãÑ§Ï°ÓéÀÖÁ½²»Îó¡£
µ±È»£¬»¹ÓÐAI£¬ÏàÐÅ¸÷Î»Í¬Ñ§¶¼²»Ä°Éú£¬ÏÖÔÚºÜ¶à±Ê¼Ç±¾¶¼»áÌá¹©Ò»Ð©AI¹¦ÄÜ£¬ÊµÊ±×ÖÄ»(·Òë)¡¢»áÒé¼ÍÒª¡¢ÒôÆµ½µÔë¡¢AIÖúÊÖµÈµÈ£¬»¹ÓÐ´ó¼Ò·Ç³£ÊìÏ¤µÄDeepSeek´óÄ£ÐÍÒ²¿ÉÒÔÔÚ±Ê¼Ç±¾ÉÏ½øÐÐ±¾µØ²¿Êð£¬ÕâÐ©ÕýÇÄÈ»¸Ä±ä×ÅÎÒÃÇµÄÑ§Ï°ºÍ¹¤×÷·½Ê½¡£¶øÕâÐ©ÄÜ¹»µÃÒÔÊµÏÖ£¬±³ºó¿¿µÄ¾ÍÊÇ¿áî£Ultra´¦ÀíÆ÷Ìá¹©µÄÇ¿´óAIËãÁ¦Ö§³Ö¡£¿áî£Ultra 200HºÍ¿áî£Ultra 200VÏµÁÐÓµÓÐCPU+GPU+NPUÈý´óAIÒýÇæ£¬ËüÃÇ¸÷Ë¾ÆäÖ°²¢Ïà»¥ÐÍ¬£¬Ó¦¶Ô²»Í¬µÄAI¸ºÔØ£¬ÎªÓÃ»§´øÀ´ÁËÇ°ËùÎ´ÓÐµÄÖÇÄÜÌåÑé¡£³ýÁËÌá¹©Ó²¼þËãÁ¦Íâ£¬Ó¢ÌØ¶û»¹»ý¼«ÓëÉúÌ¬»ï°é½øÐÐºÏ×÷£¬ÊÊÅä¸÷Àà´óÄ£ÐÍ£¬ÓëISVºÏ×÷¿ª·¢Ó¦ÓÃµÈµÈ¡£
ÓÖµ½ÁË×Ü½áÊ±¼ä£¬Ñ¡¿¿Æ×µÄÇá±¡±¾£¬ÈÏ×¼¿áî£Ultra£¬ÏëÒª¸üºÃµÄÐÔÄÜ±íÏÖ£¬½¨Òé¿¼ÂÇ¿áî£Ultra 200HµÄ»úÐÍ£¬ÒªÊÇ²àÖØÓÚÒÆ¶¯Ðøº½£¬ÔòÑ¡¿áî£Ultra 200VµÄ»úÐÍ¸üºÏÊÊÒ»Ð©¡£
ÀÏÑ§³¤¿¿Æ×ÍÆ¼ö Ö±½ÓÀ´³×÷Òµ!
ÏÂÃæÀÏÑ§³¤¾ÍÀ´ÍÆ¼ö¼¸¿î´îÔØ¿áî£Ultra´¦ÀíÆ÷µÄÇá±¡±¾£¬¿¼ÂÇµ½´ó¼ÒÔ¤ËãÓÐÏÞ£¬ËùÒÔÌôÑ¡µÄ¶¼ÊÇÐÔ¼Û±È±È½Ï¸ßµÄÐÍºÅ£¬´ó¸ÅÔÚ5K¼ÛÎ»¶Î£¬¶øÇÒ¸÷ÓÐÌØÉ«£¬¿ÉÒÔ°´ÐèÇóÖ±½ÓÀ´³×÷Òµ!
³¬Çá±¡¸ßÑÕÖµ¡ª»ªË¶ÁéÒ«14
Èç¹ûÏëÒªÒ»¿î³¬Çá±¡»úÉí£¬ÖÊ¸Ð³öÖÚ£¬³¬¸ßËØÖÊÆÁÄ»£¬ÇÒÐÔÄÜ³äÅæµÄ²úÆ·£¬ÄÇÃ´Õâ¿î»ªË¶ÁéÒ«14·Ç³£µÄºÏÊÊ£¬ÓÅ»Ýµþ¼Ó¹ú²¹£¬²»µ½5600¼´¿ÉÄÃÏÂ¡£
ÁéÒ«14 2025²ÉÓÃÁËÈ«½ðÊô»úÉí£¬»úÉíAÃæ²ÉÓÃÁéÒ«¾µä¼¸ºÎÏßÌõÉè¼Æ£¬¾«ÖÂµäÑÅ¡¢ÖÊ¸Ð³öÖÚ£¬ÑÕÖµ¿Ø²»ÈÝ´í¹ý!¶øÇÒ»úÉíÖ»ÓÐ13.9mm£¬ÖØÁ¿¸üÊÇ½öÎª1.19kg£¬²î²»¶à¾ÍÁ½Æ¿¿óÈªË®µÄÖØÁ¿£¬·Ç³£µÄÇáÓ¯£¬´ø×ÅËüÎÞÂÛÊÇÅÜ½ÌÊÒ¡¢Í¼Êé¹Ý»¹ÊÇÊµÑéÊÒ£¬¶¼ºÜÇáËÉ¡£ËüÌá¹©ÁË2¸öÀ×µç4½Ó¿Ú¡¢HDMI 2.1TMDS¡¢USB-A 3.2 Gen1¡¢3.5mmÒôÆµ½Ó¿Ú£¬Âú×ãÍâ½ÓÏÔÊ¾Æ÷¡¢´æ´¢Éè±¸µÈÐèÇó¡£
Åä±¸ÁËÒ»¿é2.8K OLED»ªË¶ºÃÆÁ£¬¸²¸Ç100% P3Ó°Ôº¼¶¹ãÉ«Óò£¬¾¹ýÖðÌ¨Ð£É«£¬Æ½¾ù¡÷E<1£¬»¹ÓÐ10-bitÉ«Éî£¬Ìá¹©´´×÷¼¶×¨ÒµÉ«²Ê£¬ÇáËÉÓ¦¶ÔÍ¼Ïñ´¦Àí¡¢ÊÓÆµ¼ô¼µÈ´´×÷¼¶ÈÎÎñ£¬120Hz¸ßË¢ÎÞÂÛÊÇÈÕ³£Ê¹ÓÃ£¬»¹ÊÇÍæFPS»òÊÇÈü³µÓÎÏ·£¬¶¼¸ü¼ÓË¿»¬Á÷³©¡£
ÎªÁËÂú×ã´ó¼Ò¶ÔÓÚÐÔÄÜµÄÐèÇó£¬Ëü´îÔØÁË¿áî£Ultra 9 285H±êÑ¹´¦ÀíÆ÷£¬ÓµÓÐ6ÐÔÄÜºË+8ÄÜÐ§ºË+2µÍ¹¦ºÄÄÜÐ§ºËÉè¼Æ£¬î£ÆµÖÁ¸ß¿É´ï5.4GHz£¬´îÅäÉÏ32GB LPDDR5XÄÚ´æ+1TB PCIe 4.0 SSD£¬ÎÞÂÛÊÇÓ¦¶Ô´¦ÀíÆ÷¶àÏß³ÌµÄÈÎÎñ£¬»¹ÊÇÔËÐÐ´óÐÍ×¨ÒµÈí¼þ¡¢½øÐÐ¸ßÇ¿¶ÈµÄÄÚÈÝ´´×÷£¬¶¼ÄÜÓÎÈÐÓÐÓà¡£Ëü»¹¼¯³ÉÁË8XeµÄÈñìÅ140TºËÏÔ£¬Ö§³Ö²¿·ÖÖ÷Á÷ÓÎÏ·ÔÚ1080P·Ö±æÂÊÏÂÁ÷³©ÔËÐÐ¡£¶øÇÒÔÚÇá±¡µÄ»úÉíÖÐÈûÈëÁËÒ»¿é75Wh³¬´óÈÝÁ¿µç³Ø£¬ÅäºÏ´¦ÀíÆ÷³öÉ«µÄ¹¦ºÄ¿ØÖÆ£¬ÔÚÍâ±¼²¨Ò»Ìì¶¼²»ÓÃ³äµç¡£
¶øÇÒÕâ¿î²úÆ·»¹ÄÚÖÃÁË»ùÓÚ¶ËÔÆÒ»Ìå»¯´óÄ£ÐÍ¼¼ÊõµÄÐ¡Ë¶ÖªµÀ£¬ÎªÓÃ»§Ìá¹©±¾µØ»¯¡¢¸ßÐ§ÄÜµÄAI½»»¥ÌåÑé£¬¸²¸Ç°ì¹«¡¢´´×÷¡¢Ñ§Ï°µÈ³¡¾°¡£Ö§³ÖÖÇ»ÛÎÊ´ð¡¢ÎÄµµ×Ü½á¡¢¸öÈËÖªÊ¶¿â¡¢AI»æÍ¼¡¢µçÄÔÉèÖÃ¡¢Èí¼þ¿ØÖÆ¡¢×ÔÈ»ÓïÑÔ½»»¥µÈ·á¸»µÄ¹¦ÄÜ¡£±ÈÈçÆÚÄ©¸´Ï°µÄÊ±ºò£¬Í¬Ñ§ÃÇ¿ÉÒÔ½«Ñ§Ï°×ÊÁÏµ¼Èë´óÄ£ÐÍÖÐ£¬¹¹½¨×Ô¼ºµÄÖªÊ¶¿â£¬ÄÄÀï²»¶®¾ÍÎÊÄÄÀï£¬ÈÃ¸´Ï°Ð§ÂÊ¼Ó±¶ÌáÉý;ÀÏÊ¦¸øµÄ×ÊÁÏÌ«¶à£¬Ã»¹ØÏµ£¬Ò²¿ÉÒÔ½»¸øËü£¬°ïÄã¿ìËÙ×Ü½áÁË½âÖØµã¡£
È«ÄÜÖÊ¼Û±È¡ªÈÙÒ«MagicBook Pro14
ÈÙÒ«MagicBook Pro14¿ÉÒÔËµÊÇ½ñÄêÇá±¡±¾ÖÐµÄÒ»Æ¥¡°ºÚÂí¡±£¬Æ¾½è×Å³öÉ«µÄÐÔÄÜÅäÖÃÓë¼«¾ß¾ºÕùÁ¦µÄ¼Û¸ñ£¬ÔÚÖÚ¶à¾ºÆ·ÖÐÍÑÓ±¶ø³ö£¬¹ú²¹ºóÖ»Òª4800³öÍ·¼´¿ÉÄÃÏÂ¡£
ÈÙÒ«MagicBook Pro 14²ÉÓÃÁËÈ«½ðÊô»úÉí£¬ÖÊ¸Ð·Ç³£²»´í¡£ºñ¶ÈÔ¼16.9mm£¬ÖØÁ¿Îª1.37kg£¬ÊôÓÚÖ÷Á÷Ë®×¼£¬Íâ³öÐ¯´ø¸ºµ£Ò²²¢²»´ó¡£Ìá¹©ÁË2¸öUSB-A¡¢2¸öÈ«¹¦ÄÜUSB-C¡¢HDMI 2.1¡¢3.5mm¶ú»úÂó¿Ë·ç¶þºÏÒ»½Ó¿Ú£¬Âú×ãÁ¬½ÓÍâÉè¡¢´«ÊäÊý¾ÝºÍÀ©Õ¹ÆÁÄ»µÄÐèÇó¡£ËüÅä±¸ÁËÒ»¿é14.6Ó¢´çOLEDÆÁÄ»£¬3.1K³¬¸ß·Ö±æÂÊ£¬3:2µÄÆÁÄ»±ÈÀýÔÚÔÄ¶ÁÎÄµµºÍä¯ÀÀÍøÒ³Ê±ÄÜ¹»ÏÔÊ¾¸ü¶àÄÚÈÝ£¬¶øÇÒÓÐ×Å100% DCI-P3¹ãÉ«Óò£¬Æ½¾ù¦¤E<0.5Ö§³Ö10bitÉ«Éî£¬¿ÉÒÔÂú×ã´´×÷ÓÃ»§¶ÔÆÁÄ»ËØÖÊµÄ¸ßÐèÇó¡£
ÈÙÒ«MagicBook Pro 14´îÔØÁË¿áî£Ultra 5 225H´¦ÀíÆ÷£¬ÓµÓÐ4ÐÔÄÜºËÐÄ¡¢8ÄÜÐ§ºËÐÄºÍ 2 µÍ¹¦ºÄºË£¬¹²14ºËÐÄ14Ïß³Ì£¬×î¸ßî£Æµ¿É´ï4.9GHz£¬ÅäºÏLPDDR5X-8400MHzÄÚ´æÓë1TB PCIe 4.0¹ÌÌ¬Ó²ÅÌ£¬ÐÎ³É¡°ÐÔÄÜÌúÈý½Ç¡±£¬²¢ÇÒÒÀ¿¿×ÅÈ«ÐÂÖÇÄÜÉ¢ÈÈÏµÍ³£¬Õû»ú¿ÉÒÔÊµÏÖ65WÐÔÄÜÊÍ·Å£¬ÇáËÉÓ¦¶Ô¶àÈÎÎñ´¦Àí¡£ÔØHONOR TuiboµÄ¼Ó³ÖÏÂ£¬ÖÇÄÜÄ£Ê½ÏÂ²åµçÀëµçÐÔÄÜ±íÏÖÊ¼ÖÕÈçÒ»£¬ËæÊ±±£³Ö¸ßÐ§ÂÊ¡£ËüÄÚÖÃÁËÒ»¿é¸ß´ï92WhµÄ´óÈÝÁ¿µç³Ø£¬ÀëµçÐøº½¿É´ïÒ»Ìì¡£
AI·½Ãæ£¬ÈÙÒ«MagicBook Pro 14ÄÚÖÃÁËYOYOÖúÊÖ£¬Ö§³ÖÈÙÒ«Ä§·¨¶Ë²à´óÄ£ÐÍµÄÖÇ»ÛËÑË÷¹¦ÄÜ£¬ÈÃÎÒÃÇ¿ÉÒÔÊ¹ÓÃ×ÔÈ»ÓïÑÔËÑË÷±¾µØµÄÊÓÆµ¡¢ÎÄµµ»òÊÇÍ¼Æ¬£¬ÔÙÒ²²»±Øµ£ÐÄÕÒ²»µ½×Ô¼ºµçÄÔÀïµÄÎÄ¼þÀ²;Ð´×÷ÖúÊÖÍ¬ÑùºÜºÃÓÃ£¬×ö¿ÎÌâÃ»Ë¼Â·£¬Ð´ÂÛÎÄÎÞ´ÓÏÂÊÖ£¬ÈÃËüÀ´°ïÄãÕÒÕÒÁé¸Ð;²Î¿¼×ÊÁÏÌ«¶àÎÞ´ÓÏÂÊÖ£¿ÎÄµµ×Ü½á°ïÄã¸ã¶¨£¬¿ìËÙ×Ü½á¹éÄÉ£¬¿ìËÙÁË½âºËÐÄÄÚÈÝ£¬·Â·ð¡°¿ªÁË¹Ò¡±¡£ÁíÍâ£¬Ëü»¹ÓÐAIÈÙÒ«³¬¼¶¹¤×÷Ì¨£¬Ìá¹©ÁËAIÉùÎÆ½µÔë£¬¹ýÂË³ýÄãÉùÒôÍâµÄÆäËûÔëÒô;AIÈÙÒ«±Ê¼Ç£¬¿ÉÒÔ½«ºÍÍ¬Ñ§»òÀÏÊ¦ÌÖÂÛµÄÄÚÈÝ¿ìËÙ×ª»¯ÎªÎÄ±¾£¬Éú³É¼ÍÒª;AIÈÙÒ«ÎÄµµ£¬¿ÉÒÔ°ïÄã¸ÄÐ´ºÍÈóÉ«ÄÚÈÝ£¬Éú³ÉË¼Î¬µ¼Í¼£¬Ñ§Ï°Ð§ÂÊMax¡£
ÖµµÃÒ»ÌáµÄÊÇ£¬Èç¹ûÍ¬Ñ§ÄãÇ¡ºÃ»¹Ê¹ÓÃÈÙÒ«µÄÊÖ»úºÍÆ½°å£¬»¹ÄÜºÍËüÖ®¼äÊµÏÖ¶àÆÁÐÍ¬£¬ÔÚµçÄÔÉÏ²Ù×÷ÊÖ»ú£¬ÈÃÆ½°å³ÉÎª¸±ÆÁ£¬ÄÚÈÝÎÞ·ìÁ÷×ª£¬¸ü¼Ó¸ßÐ§±ã½Ý¡£
ÐÔÄÜ¡°Ð¡¸ÖÅÚ¡±¡ªÁªÏëÐ¡ÐÂPro14 AIÔªÆô 2025
×÷ÎªÒ»ÃûÁªÏëÐ¡ÐÂµÄÓÃ»§£¬»¹ÊÇÒªÍÆ¼öÒ»ÏÂÕâ¸öÁªÏëÐ¡ÐÂPro14 AIÔªÆô 2025£¬ÏÖÔÚ¹ºÂò¿ÉÒÔÏíÊÜÑ§Éú×¨ÏíÓÅ»Ýµþ¼Ó¹ú¼Ò²¹Ìù£¬5200ÔªÄÃÏÂ¡£
ÁªÏëÐ¡ÐÂPro14 AIÔªÆô 2025²ÉÓÃÁË3DÒ»Ìå½ðÊô»úÉí£¬¼æ¾ßÖÊ¸ÐºÍÄÍÓÃÐÔ¡£ºñ¶ÈÎª16.9mm£¬ÖØÁ¿Ô¼Îª1.39kg£¬Í¬ÑùÐ¯´ø¸ºµ£²»Ëã´ó¡£½Ó¿Ú·½ÃæÌá¹©ÁË2¸öÈ«¹¦ÄÜUSB-C¡¢2¸öUSB-A¡¢HDMI 2.0¡¢3.5mmÒôÆµ½Ó¿ÚÒÔ¼°TF¶Á¿¨Æ÷£¬ÈÕ³£ÍêÈ«¹»ÓÃ¡£Åä±¸ÁËÒ»¿é2.8K OLEDÆÁÄ»£¬¸²¸ÇÁË100% sRGB/100% DCI-P3/99% AdobeRGBÉ«Óò£¬Æ½¾ù¦¤E<1£¬Ö§³ÖÈý´óÉ«ÓòÇÐ»»Âú×ã²»Í¬³¡¾°µÄÐèÇó¡£Ö§³Ö30-120Hz VRR¿É±äË¢ÐÂÂÊ£¬ÈÕ³£¶¯Ì¬µ÷½ÚµÈÊ¢µä£¬ÓÎÏ·¸ßË¢¸üË¿»¬¡£
Ëü´îÔØÁË¿áî£Ultra 7 225H´¦ÀíÆ÷£¬ÓµÓÐ6¸öÐÔÄÜºË+8¸öÄÜÐ§ºË+2¸öµÍ¹¦ºÄÄÜÐ§ºË£¬¹²16ºË16Ïß³Ì£¬×î¸ßî£Æµ¿É´ï5.1GHz£¬¾¹ýÁªÏë×¨Òµµ÷ÓÅ£¬ÐÔÄÜÊÍ·Å×î¸ß¿É´ïÔ¼53W£¬´îÅä32GB DDR5-5600MHz¸ßÆµÄÚ´æºÍ1TB PCIe 4.0 SSD£¬ÎÞÂÛÊÇÓéÀÖ»¹ÊÇ¸÷ÖÖ¸ß¸ºÔØÈÎÎñ¶¼ÄÜ´ÓÈÝÓ¦¶Ô¡£
ÁªÏëÐ¡ÐÂPro14 AIÔªÆô 2025ÄÚÖÃÁËÌììû¸öÈË³¬¼¶ÖÇÄÜÌå£¬¿ÉÒÔÊµÏÖÈ«ÐÂÏµÍ³¼¶AI×ÔÈ»½»»¥£¬²¢ÇÒÓµÓÐAI²Ù¿Ø¡¢AIËÑË÷¡¢AI·Òë¡¢AI±Ê¼ÇÒÔ¼°AI·þÎñÎå´ó»Æ½ð¹¦ÄÜ¡£µ±ÐèÒªËÑË÷×ÊÁÏÊ±£¬AIËÑË÷¹¦ÄÜ¿ÉÒÔ°ïÎÒÃÇÔÚ±¾µØÖªÊ¶¿âºÍ»¥ÁªÍøÕÒµ½ÏëÒª¶«Î÷;ÐèÒª·ÒëÍâÎÄÎÄÏ×Ê±£¬ÕÒËüÒ²ºÃÊ¹£¬AI·Òë¿ÉÒÔÊµÏÖ7ÃÅÓïÑÔË«Ïò»¥Òë£¬×ö¿ÎÌâÑÐ¾¿»òÊÇ×¼±¸ÂÛÎÄ¸üÇáËÉ¡£
Çá±¡±ãÐ¯³¤Ðøº½¡ª»ªË¶ÎÞÎ·Pro14
×îºó¸ø´ó¼ÒÍÆ¼öÒ»¿î´îÔØ¿áî£Ultra 200VµÄ²úÆ·£¬À´×Ô»ªË¶µÄÎÞÎ·Pro14£¬Æ½Ì¨ÓÅ»Ýµþ¼Ó¹ú²¹£¬µ½ÊÖÖ»Òª4800Ôª¡£
»ªË¶ÎÞÎ·Pro14 ²ÉÓÃÁËÇáÁ¿»¯¼«¼òÉè¼ÆµÄÈ«½ðÊô»úÉí£¬ºñ¶È½öÎª1.39cm£¬ÖØÁ¿Ô¼Îª1.29kg£¬¼æ¾ßÖÊ¸ÐºÍ±ãÐ¯ÐÔ£¬·Ç³£ÊÊºÏÍâ³öËæÉíÐ¯´ø¡£Ìá¹©2¸öÈ«¹¦ÄÜÀ×µç4£¬2¸öUSB-A 3.2£¬HDMI 2.1¡¢MicroSD¶Á¿¨Æ÷ÒÔ¼°3.5mmÒôÆµ½Ó¿Ú£¬ÊýÁ¿ºÍÖÊÁ¿¶¼ºÜ²»´í£¬ÈÕ³£Á¬½ÓÍâÉè¡¢À©Õ¹ÆÁÄ»»òÊÇ´«ÊäÊý¾Ý¶¼ÄÜÇáËÉÓ¦¶Ô¡£ËüÅä±¸ÁËÒ»¿é2.8K OLED»ªË¶ºÃÆÁ£¬120Hz¸ßË¢ÐÂÂÊ£¬100% P3É«Óò¸²¸Ç£¬10bitÉ«Éî£¬·åÖµÁÁ¶È¿É´ï600ÄáÌØ£¬100Íò:1³¬¸ß¶Ô±È¶È£¬É«²Ê¹ý¶É×ÔÈ»£¬°µÁÁ·ÖÃ÷£¬ÎÞÂÛÊÇ¹ÛÓ°»¹ÊÇ×¨¼ô¼»òÊÇµ÷É«£¬¶¼ÄÜ¾«×¼³ÊÏÖ»Ãæ£¬Âú×ã×¨Òµ´´×÷ÐèÇó¡£
Ëü´îÔØÁË¿áî£Ultra 5 228V´¦ÀíÆ÷£¬ÓµÓÐ4¿ÅÐÔÄÜºË+4¿ÅÄÜÐ§ºË£¬¹²8ºË8Ïß³Ì£¬×î¸ßî£Æµ¿É´ï4.5GHz£¬´îÅäÉÏ32GB 8533MHz¸ßÆµÄÚ´æºÍPCIe 4.0 SSD£¬ÎÞÂÛÊÇÍ¬Ê±ÔËÐÐ¶à¸ö°ì¹«Èí¼þ½øÐÐÎÄµµ±à¼¡¢Êý¾Ý´¦Àí£¬»¹ÊÇ¿ªÆô¶à¸öä¯ÀÀÆ÷±êÇ©Ò³²éÔÄ×ÊÁÏ£¬Ê¹ÓÃ×¨ÒµÈí¼þÅúÁ¿´¦ÀíÍ¼Æ¬£¬¶¼ÄÜÇáËÉÓ¦¶Ô£¬²»»á³öÏÖÃ÷ÏÔµÄ¿¨¶ÙÏÖÏó¡£ÖµµÃÒ»ÌáµÄÊÇ£¬ÔöÇ¿µÄÓ¢ÌØ¶ûÓ²¼þÏß³Ìµ÷¶ÈÆ÷£¬»áÓÅÏÈ°É¼òµ¥ÈÎÎñ·ÖÅä¸øÄÜÐ§ºË£¬½øÒ»²½ÓÐÐ§½µµÍ¹¦ºÄ£¬ÑÓ³¤Éè±¸µÄÐøº½Ê±¼ä¡£¼¯³ÉÁË¸ßÐÔÄÜXe 2¼Ü¹¹ºËÏÔ£¬ÅäºÏ¸ßÆµÄÚ´æÓëÈ«ÐÂµÄXeSS 2¼¼Êõ£¬ÈÃÇá±¡±¾Ò²ÄÜ³©ÍæÈÈÃÅÍøÓÎºÍµ¥»ú´ó×÷¡£Çá±¡µÄ»úÉíÏÂ£¬ÓÐÒ»¿é75WhµÄ³¬´óÈÝÁ¿µç³Ø£¬ÅäÉÏ¿áî£Ultra 200V³¬¸ßµÄÄÜÐ§£¬ÆäÐøº½×î³¤¿É´ï21Ð¡Ê±£¬ÔÚÍâÅÜÒ»Ìì»ØËÞÉá»¹ÄÜÊ£ÏÂµç£¬°ïÄã°ÚÍÑÐøº½½¹ÂÇ¡£
»ªË¶ÎÞÎ·Pro14 Í¬ÑùÄÚÖÃÁËÐ¡Ë¶ÖªµÀ£¬Ö§³ÖÖÇ»ÛÎÊ´ð¡¢ÎÄµµ×Ü½á¡¢¸öÈËÖªÊ¶¿â¡¢AI»æÍ¼¡¢µçÄÔÉèÖÃ¡¢Èí¼þ¿ØÖÆ¡¢×ÔÈ»ÓïÑÔ½»»¥µÈ·á¸»µÄ¹¦ÄÜ£¬×«Ð´¿ÎÌâPPT´ó¸Ù¡¢·ÖÎö±¨¸æ×ÊÁÏ½»¸øËü¶¼ÄÜ°ïÄã½â¾ö£¬»¹ÄÜ¹¹½¨×¨ÊôÓÚ×Ô¼ºµÄ±¾µØÖªÊ¶¿â£¬ÈÃÄãµÄÑ§Ï°Ð§ÂÊ´ó´óÌáÉý¡£
Ð´ÔÚ×îºó
¶ÔÓÚ´óÑ§Éú¶øÑÔ£¬Ò»Ì¨¿¿Æ×µÄ±Ê¼Ç±¾¼ÈÊÇÑ§Ï°Ð§ÂÊµÄ±£ÕÏ£¬Ò²ÊÇÐ£Ô°Éú»îµÄÈ«ÄÜ´îµµ¡£Ãæ¶Ô¶àÔªÐèÇó£¬´îÔØ¿áî£Ultra´¦ÀíÆ÷µÄÇá±¡±¾ÒÔ¡°ÐÔÄÜ+Ðøº½+AI¡±µÄ»Æ½ð×éºÏ£¬ÍêÃÀÆ½ºâÁËÑ§Ï°¡¢ÓéÀÖÓë±ãÐ¯µÄÍ´µã¡£
Èç¹ûÄã×·Çó¼«ÖÂÇá±¡Óë¸ßÑÕÖµ£¬»ªË¶ÁéÒ«14ÒÔ³¬Çá±¡ÂÁºÏ½ð»úÉí¡¢OLEDÆÁÄ»ºÍÆì½¢´¦ÀíÆ÷£¬³ÉÎªÑÕÖµÓëÊµÁ¦²¢´æµÄÓÅÑ¡;Èô¸üÔÚÒâÈ«ÄÜÐÔ¼Û±È£¬ÈÙÒ«MagicBook Pro14ÒÔ¸ßËØÖÊÆÁÄ»+Ç¿º·ÐÔÄÜÊÍ·Å+¶àÆÁÐÍ¬¹¦ÄÜ£¬ÈÃÑ§Ï°Óë´´×÷¸ü¸ßÐ§;ÏëÒªÒ»²½µ½Î»µÄÐÔÄÜÃÍÊÞ£¬ÁªÏëÐ¡ÐÂPro14Æ¾½èÇ¿º·µÄÓ²¼þÅäÖÃºÍÐÔÄÜÊÍ·Å£¬ÇáËÉ¼ÝÔ¦¶àÈÎÎñÓë×¨ÒµÈí¼þ;¶ø×¢ÖØ³¬³¤Ðøº½µÄÒÆ¶¯´ïÈË£¬»ªË¶ÎÞÎ·Pro14ÔòÒÔ¿áî£Ultra 200VµÄ³¬¸ßÄÜÐ§±íÏÖ£¬°ïÄã¸ßÐ§Íê³ÉÈÎÎñµÄÍ¬Ê±£¬³¹µ×¸æ±ðµçÁ¿½¹ÂÇ¡£
¸÷Î»Í¬Ñ§£¬ÒÔÉÏ±ãÊÇÀÏÑ§³¤Îª´ó¼ÒÍÆ¼öµÄ¼¸¿î²úÆ·ÁË£¬×¥×¡¿ªÑ§¼¾µÄÓÅ»ÝÊ±»ú£¬Ñ¡¶Ô¿áî£UltraÇá±¡±¾£¬ÈÃ´óÑ§Éú»î¸æ±ð¿¨¶Ù¡¢Ðøº½ÎÞÓÇ£¬Ð§ÂÊÓëÓéÀÖË«ÔÚÏß!
