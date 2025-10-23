¼«ÖÂ¶ÑÁÏÎª´´×÷¶øÉú »ªË¶ProArt ´´16 2025 AI×¨Òµ´´×÷±¾¸³ÄÜ¶¥¼âÉú²úÁ¦
¡¾Ìì¼«Íø±Ê¼Ç±¾ÆµµÀ¡¿ÕýËùÎ½¡°¹¤ÓûÉÆÆäÊÂ£¬±ØÏÈÀûÆäÆ÷¡±£¬ÓÈÆäÊÇÔÚ×¨Òµ´´×÷ÁìÓò£¬Éú²ú¹¤¾ßµÄÑ¡ÔñÍùÍùÖ±½Ó¾ö¶¨ÁË×÷Æ·µÄÐ§ÂÊÓëÖÊÁ¿£¬Ò²¾ö¶¨×ÅÉú²úÁ¦µÄ¸ßµÍ¡£¶ÔÓÚÍ¼ÐÎ¹¤×÷Õß¡¢3DÉè¼ÆÊ¦¡¢ÒôÀÖÈËÄËÖÁ»§Íâ´´×÷ÕßÀ´Ëµ£¬Ò»Ì¨ÐÔÄÜÓëÌåÑéÈ«ÃæÆ½ºâµÄ´´×÷±¾²»½öÊÇÉú²úÁ¦¹¤¾ß£¬¸üÊÇ´´ÒâÁé¸ÐÂäµØµÄÔØÌå¡£×î½ü£¬»ªË¶ProArtÏµÁÐÓÀ´µÄÖØ°õÐÂÆ·¡ª¡ª»ªË¶ProArt ´´16 2025 AI×¨Òµ´´×÷±¾£¬Ò»¿îÎª×¨Òµ´´×÷Õß¼°ÄÚÈÝÉè¼ÆÊ¦¶øÉúµÄÈ«ÄÜÆì½¢¡£Ëü²»½öÔÚÓ²¼þ¹æ¸ñÉÏ¶ÑÁÏµ½¼«ÖÂ£¬¸üÍ¨¹ýAI¡¢ÆÁÄ»Óë½»»¥ÌåÑéÉÏµÄ´´ÐÂ£¬Îª´´×÷ÕßÌá¹©ÁË¼«ÖÂÐÔÄÜ¡¢¸ßÐ§¿É¿¿µÄ¹¤×÷Á÷Ö§³Ö£¬ºÁÎÞÒÉÎÊÊÇ¶àÔª¹¤×÷»·¾³ÏÂµÄÒ»¿îÉú²úÀûÆ÷¡£
Æì½¢¼¶Ó²¼þ¼ÓÂë ´´×÷ÐÔÄÜÀÂú
»ªË¶ProArt ´´16 2025×î´óµÄºËÐÄ¾ºÕùÁ¦À´×ÔËüµÄÓ²¼þÅäÖÃ¡£Ëü´îÔØÐÂÒ»´úÆì½¢±Ê¼Ç±¾µçÄÔGPU¡ª¡ªNVIDIA RTX 5090¶ÀÁ¢ÏÔ¿¨£¬Åä±¸¸ß´ï24GB GDDR7ÏÔ´æ£¬ÓµÓÐµÚ¾Å´úNVIDIAÊÓÆµ±àÂëÆ÷(NVENC)¡¢Tensor Core¡¢RT CoreµÈÓ²¼þºËÐÄ£¬Ö§³Ö°üÀ¨NVIDIA Studio¡¢DLSS 4¡¢NVIDIA Smooth MotionÔÚÄÚµÄÖÚ¶à¼¼Êõ£¬ÈÃ×¨Òµ´´×÷ÕßÔÚ¼ô¼¡¢µ¼³ö4KÄËÖÁ8KÊÓÆµ¡¢¸´ÔÓ3D½¨Ä£¡¢³¬´ó³¡¾°äÖÈ¾Ê±ºÁÎÞÑ¹Á¦¡£
¸üÖØÒªµÄÊÇ£¬RTX 5090µÄAIËãÁ¦¸ß´ï1824 TOPS£¬AI¼ÓËÙ²»ÔÙÖ»ÊÇ²ÎÊýµÄ¶Ñµþ£¬¶øÊÇÖ±½Ó¸Ä±äÁË´´×÷ÕßµÄ¹¤×÷·½Ê½£¬ÎÞÂÛÊÇ´ï¡¤·ÒÆæ»¹ÊÇAdobe PRÊÓÆµÖÐµÄAIÌØÐ§ÊÓÆµ£¬ÀýÈç×Ô¶¯½µÔë¡¢Í¼ÏñÉú³É¼ÓËÙ¡¢ÖÇÄÜµ÷É«ÓëÌØÐ§ÊµÊ±Ô¤ÀÀ£¬¶¼ÄÜÒÀÀµGPUÌá¹©µÄ¸ßÐ§ËãÁ¦¼ÓËÙÊµÏÖ¡£¶Ô±È´«Í³´´×÷±¾µÄGPUÐÔÄÜÆ¿¾±£¬RTX 5090µÄ¼ÓÈë½øÒ»²½À½üÁËÒÆ¶¯Éè±¸Óë×ÀÃæ¹¤×÷Õ¾Ö®¼äµÄ²î¾à£¬ÈÃÓÃ»§ÔÚÒÆ¶¯³¡¾°ÏÂÍ¬ÑùÄÜÏíÊÜµ½ÅìÅÈµÄÐÔÄÜÖ§³Ö¡£
Í¬Ê±£¬Ëü´îÔØAMDÈñÁúAI 9 HX 370ÒÆ¶¯´¦ÀíÆ÷£¬Zen5¼Ü¹¹12ºËÐÄ24Ïß³Ì¹æ¸ñ£¬×î¸ß¿Éî£ÆµÖÁ5.1GHz¡£AI 9 HX 370´ÓCPU¡¢GPUµ½NPU¾ùÓÐÉý¼¶£¬¼´±ãÃ»ÓÐ¶ÀÏÔ£¬Æä×Ô´øµÄRDNA 3.5¼Ü¹¹µÄ890M¼¯ÏÔÒ²¾ß±¸Ïàµ±Ç¿µÄÍ¼ÐÎÐÔÄÜ£¬XDNA 2¼Ü¹¹µÄNPU¾ß±¸50TOPSËãÁ¦£¬ÎªÉè±¸Ìá¹©×¨ÊôµÄAIÐÔÄÜ¡£³öÉ«µÄCPUÎª¶àÈÎÎñ´¦ÀíÓë¸´ÔÓ¼ÆËãÌá¹©ÁË¼áÊµ±£ÕÏ¡£ÎÞÂÛÊÇÔËÐÐ´óÐÍ½¨Ä£Èí¼þ¡¢ºóÆÚÌØÐ§´¦Àí£¬»¹ÊÇ¼ô¼¡¢äÖÈ¾¡¢µ¼³ö£¬CPUÓëGPUÐÍ¬µÄ¸ßÐ§µ÷¶È»áÈÃ´´×÷Õß¼¸ºõ¸ÐÊÜ²»µ½¿¨¶Ù¡£
¾Ù¸öÀý×Ó£¬ÊÓÆµµ¼ÑÝºÍºóÆÚÒÕÊõ¼ÒµÄÍ´µãÔÚÓÚ¶à¹ìµÀÊÓÆµ¼ô¼¡¢¸´ÔÓÌØÐ§ºÏ³ÉÊ±µÄµôÖ¡ÓëäÖÈ¾µÈ´ý¡£RTX 5090µÄ1824 TOPS AIËãÁ¦ÈÃ8K¶à»úÎ»¼ô¼Á÷³©ÎÞ±È£¬GPU¼ÓËÙµÄAI×Ô¶¯µ÷É«ºÍ»ÖÊÔöÇ¿¹¦ÄÜÄÜ½ÚÊ¡´óÁ¿ÈË¹¤µ÷ÕûÊ±¼ä¡£AMDÈñÁúAI 9 HX 370ÒÆ¶¯´¦ÀíÆ÷ÔòÄÜ±£ÕÏ¶àÈí¼þ²¢ÐÐ¹¤×÷£¬ÀýÈçÔÚ½øÐÐäÖÈ¾µÄÍ¬Ê±Íê³É½Å±¾×«Ð´»òÒôÆµ»ìÒô¡£¶ÔÓÚVFXÒÕÊõ¼Ò¶øÑÔ£¬24GBÏÔ´æÈÃÁ£×ÓÌØÐ§ºÍÈýÎ¬Ä£Äâ²»ÔÙ¡°±¬ÏÔ´æ¡±£¬´ó·ùÌáÉýÁË¹¤×÷Á¬ÐøÐÔºÍ¹¤×÷Ð§ÂÊ¡£
µ±È»£¬»ªË¶ProArt ´´16 2025ÔÚ´æ´¢¹æ¸ñÉÏÒ²Í¬Ñù³öÖÚ¡£ÖÁ¸ß´îÔØ64GBµÄLPDDR5X 7500MT/sÄÚ´æ£¬×î¸ß4TB(Ë«M.2 2280²å²Û)µÄ´æ´¢ÄÜÇáËÉ×°ÏÂ¼¸Ê®ÍòÕÅ10MB¸ßÇåÕÕÆ¬¡¢¼¸°Ù²¿1080PµçÓ°£¬Ò²×ãÒÔÈÝÄÉÔ¼500Ð¡Ê±4KÊÓÆµËØ²Ä£¬ÈÃÓ°ÊÓ¼ô¼¡¢¶¯»äÖÈ¾Ê±ÎÞÐèÆµ·±É¾³ý»òÍâ½ÓÉè±¸¡£ÓÈÆäÊÇÏëÒªÔÚ±¾µØ²¿ÊðAI´óÄ£ÐÍµÄÓÃ»§£¬´óÄÚ´æ+´ó´æ´¢¸üÊÇ¸ÕÐè¡£
»ªË¶ºÃÆÁ ×¨ÒµÊÓ¾õ´´×÷±ê¸Ë
ÆÁÄ»¶ÔÓÚ´´×÷ÕßµÄÖØÒªÐÔ²»ÑÔ¶øÓ÷£¬Ïñ»§ÍâÉãÓ°Ê¦ÕâÀàÓÃ»§£¬³£³£ÐèÒªÔÚÒ°Íâ»ò¸´ÔÓ¹âÏß»·¾³ÏÂ½øÐÐÅÄÉãÓë³õ²½ÐÞÆ¬¡£´«Í³±Ê¼Ç±¾ÆÁÄ»ÒòÁÁ¶È²»×ã¡¢·´ÉäÑÏÖØ¶øÄÑÒÔ×÷Îª¿É¿¿µÄÉ«²ÊºÍÏ¸½Ú²Î¿¼¡£
¶ø»ªË¶ProArt ´´16 2025ÔÚÆÁÄ»¹æ¸ñÉÏÍ¬Ñù×ßÔÚÐÐÒµÇ°ÁÐ¡£±¾´Î»ªË¶ProArt ´´16 2025´îÔØÁË¸ïÐÂµÄÆÁÄ»¡ª¡ª»ªË¶Lumina Pro OLED¡£ÕâÊÇÒ»¿î16Ó¢´ç4K 120Hz Ë«²àOLED»ªË¶ºÃÆÁ£¬²»½öÖ§³ÖÊ®µã´¥¿Ø£¬¸ü²ÉÓÃÁËË«²ãOLED¼¼Êõ£¬HDR·åÖµÁÁ¶È¸ß´ï1600nit£¬ÅäºÏ100% DCI-P3É«Óò¸²¸Ç¡¢1000000:1µÄ¶Ô±È¶È¡¢Æ½¾ù¦¤E<1µÄÉ«×¼ÒÔ¼°10ÒÚÉ«Éî£¬ÔÚÉ«²Ê»¹Ô¡¢Ã÷°µÏ¸½ÚµÈ·½Ãæ´ïµ½ÁËÏÔÊ¾Æ÷Ë®×¼¡£³ýÁËÍ¨¹ýÁËDisplay HDR True Black 1000ÈÏÖ¤£¬»¹Ö§³ÖÅËÍ¨É«²ÊÈÏÖ¤ÒÔ¼°ËÄÖÖ×¨ÒµÉ«ÓòÇÐ»»£¬ÈÃÓÃ»§µÄ×÷Æ·³ÊÏÖ¸ü¼Ó¾«×¼¡£
AR¿¹·´ÉäÍ¿²ãÓÐÐ§¼õÉÙ65%µÄ¹â·´Éä£¬¼´±ãÔÚ»§ÍâÇ¿¹âÏÂ£¬»ÃæÒÀÈ»ÇåÎú¿É¼û¡£Õâ¶ÔÓÚÒ»Ð©ÓÐ×Å»§Íâ»òÕßÒÆ¶¯¹¤×÷³¡¾°µÄÓÃ»§À´ËµÓÈÎª¹Ø¼ü£¬Æ©Èç·ç¾°ÉãÓ°Ê¦¡¢»éÉ´ÕÕÉãÓ°Ê¦¡¢ÔË¶¯¸úÅÄµÈµÈ£¬ËûÃÇ¿ÉÒÔÔÚ²»È·¶¨µÄ¶àÑù»·¾³ÏÂÖ±½ÓÉóÆ¬ÓëÐÞÆ¬£¬²»ÐèÒªÔÙÒÀÀµÍâ½ÓÉè±¸¡£ÉãÓ°Ê¦¿ÉÒÔÖ±½ÓÔÚÏÖ³¡Íê³É´óÅúÁ¿RAWÎÄ¼þ´¦Àí£¬Ëõ¶Ì½»¸¶ÖÜÆÚ¡£
¸ßË¢ÆÁÄ»ÈÃ¶¯»Ê¦ºÍÊÓÆµ±à¼ÔÚÊ±¼äÖá¹ö¶¯¡¢ÖðÖ¡Ð£ÕýÊ±¸üÎªË³»¬£¬¼õÉÙÁË´«Í³ÆÁÄ»ÑÓ³Ù´øÀ´µÄÀ§ÈÅ¡£¶ø¶ÔÓÚÊý×Ö»æ»ÓëUIÉè¼ÆÊ¦À´Ëµ£¬´¥¿ØÆÁµÄ½»»¥¼ÓÉÏ¾«×¼µÄÉ«²Ê±íÏÖ£¬Ê¹´´×÷ÌåÑé¸ü¼ÓÌù½üÖ½±Ê£¬Ð§ÂÊÓë³Á½þ¸Ð²¢´æ¡£
ÖµµÃÒ»ÌáµÄÊÇ£¬ÎªÁË½øÒ»²½ÌáÉý×¨ÒµÓÃ»§µÄÊ¹ÓÃÌåÑé£¬»ªË¶ProArt ´´16 2025µÄÆÁÄ»»¹Í¨¹ýTUVÀ³Òð»¤ÑÛÈÏÖ¤ÒÔ¼°SGS Eyes CareµÍÀ¶¹â»¤ÑÛÈÏÖ¤£¬³¤Ê±¼äÊ¹ÓÃÑÛ¾¦¸ü²»ÈÝÒ×Æ£ÀÍ;Í¬Ê±£¬OLED Care¼¼Êõ+OLEDµÍÁÁ¶È·ÀÉÁË¸¼¼ÊõÒ²ÄÜÑÓ³¤OLEDÆÁÄ»µÄÊ¹ÓÃÊÙÃü£¬»ªË¶»¹Ìá¹©ÁËOLEDÆÁÄ»Á½ÄêÎÞÓÇ»»ÐÂ·þÎñ£¬ÈÃÓÃ»§ÓÃµÃ·ÅÐÄ¡£
AI¸³ÄÜÈ«ÐÂ½»»¥ÌåÑé ÖØ¹¹´´×÷¹¤×÷Á÷
Ó²¼þÐÔÄÜÖ®Íâ£¬»ªË¶ProArt ´´16 2025»¹Í¨¹ýAIÓëÈË»ú½»»¥´øÀ´ÁËÈ«ÐÂµÄ´´×÷·½Ê½¡£»ªË¶ÎªÆäÄÚÖÃÁË¡°Ð¡Ë¶ÖªµÀ¡±AIÖÇÄÜÖúÊÖÓëÒ»ÏµÁÐ¶ÀÓÐÈí¼þ¹¤¾ß£¬°üÀ¨StoryCube AI¶àÃ½ÌåÖÐÐÄ¡¢ProArt´´×÷ÕßÖÐÐÄÓëÈ«ÐÂMuseCenter¡£ÕâÐ©¹¤¾ß²¢²»ÊÇµ¥´¿µÄ¹¦ÄÜ¶Ñµþ£¬¶øÊÇÖ±»÷´´×÷ÕßÍ´µã£ºStoryCubeÄÜ¶Ô´óÁ¿Ó°ÏñËØ²Ä½øÐÐÖÇÄÜ·ÖÀàÓë¹ÜÀí£¬AIÄÜ°ïÖúÓÃ»§×Ô¶¯Ê¶±ð²»Í¬ÈËÎïÓë³¡¾°²¢·Ö×éÅÅÐò£¬ÕÒËØ²ÄÐ§ÂÊ¸ü¸ß;MuseCenterÔòÍ¨¹ýAIÎªÁé¸Ð²¶×½ÓëÏîÄ¿ÊáÀíÌá¹©¸ßÐ§Ö§³Ö£¬´´ÒâµØÍ¼¡¢´´Òâ»²¼¡¢´´Òâ¿âµÈ¹¦ÄÜÎªÓÃ»§Áô×¡Ã¿Ò»Ë¿ÉÁ¹ýµÄÁé¸Ð¡£
¡°Ð¡Ë¶ÖªµÀ¡±ÔòÊÇÓÃ»§½ÓÈëAIÊ±´úµÄÖØÒªÈë¿Ú£¬ËüÖ§³Ö½¨Á¢¸öÈËÖªÊ¶¿â£¬ÉÏ´«ÏîÄ¿ÎÄµµ¡¢ÊÖ²áºó¿É¾«×¼¼ìË÷ÎÊ´ð;ÄÜÒ»¼ü´ò¿ªÎ¢ÐÅ¡¢·ÉÊé¡¢WPSµÈÒÑ×°Èí¼þ£¬¼ò»¯²Ù×÷Á÷³Ì;Í¬Ê±¾ß±¸AI»æ»ÓëAIÊ¶Í¼¹¦ÄÜ£¬´îÅäÓïÒôÊäÈë£¬¼æ¹Ë´´ÔìÁ¦Óë½»»¥±ã½ÝÐÔ¡£¼´±ãÔÚÎÞÍøÂç»·¾³ÖÐÒ²ÄÜÒÀÍÐ±¾µØÄ£ÐÍÍê³ÉÎÄµµ×Ü½á¡¢µçÄÔ¿ØÖÆ¡¢»ù´¡ÎÊ´ðµÈ²Ù×÷£¬Âú×ãÓÃ»§ÔÚ³ö²î¡¢»§ÍâµÈ³¡¾°ÏÂµÄAIÐèÇó¡£
ÔÚ¶àÈÎÎñ´´×÷³¡¾°ÖÐ£¬AIÖúÊÖ¿É°ïÖú´´×÷Õß¿ìËÙµ÷ÓÃ³£ÓÃ¹¦ÄÜ¡¢ÓÅ»¯²ÎÊýÉèÖÃ£¬ÕæÕýÊµÏÖ´Ó¹¤¾ßµ½»ï°éµÄ×ª±ä¡£
ÖµµÃÒ»ÌáµÄÊÇ£¬»ªË¶¶ÀÓÐµÄ´´ÒâÐýÅ¥ÒÀÈ»ÊÇÐÐÒµÖÐº±¼ûµÄ½»»¥´´ÐÂ¡£ËüÎªÉè¼ÆÊ¦ÓëÊÓÆµ±à¼Ìá¹©ÁË¼«Îª¸ßÐ§µÄ¿ì½Ý²Ù×÷ÌåÑé£¬±ÈÈçµ÷½Ú»±Ê´óÐ¡¡¢Ê±¼äÖáËõ·Å¡¢²ÎÊý»¬¶¯µÈ²Ù×÷¶¼ÄÜ×ÔÈ»Íê³É¡£
Ïà±È´«Í³¿ì½Ý¼ü»òÊó±êµã»÷£¬ÐýÅ¥µÄÎïÀí·´À¡¸üÖ±¹Û£¬ÈÃ´´×÷µÄÁ÷³©¶ÈÓë³Á½þ¸Ð½øÒ»²½ÌáÉý¡£»ªË¶´´ÒâÐýÅ¥Ä¿Ç°ÊÊÅäÁË°üÀ¨ PR¡¢LrC¡¢Ai¡¢Ae¡¢PsÔÚÄÚµÄ¶à¿îAdobeÈí¼þ£¬Í¬Ê±Ò²ÊÊÅäÁË¼ôÓ³£¬ÕâÒ²ÊÇ²»ÉÙÊÓÆµÄÚÈÝ´´×÷Õß¶¼ÔÚÊ¹ÓÃµÄ¹¦ÄÜÇ¿´óµÄÊÓÆµ±à¼Èí¼þ¡£
Çá±¡±ãÐ¯Óë¼á¹ÌÄÍÓÃµÄË«ÖØ±£ÕÏ
»ªË¶ProArt ´´16 2025ºñ¶ÈÇáÔ¼14.9mm£¬´îÅäCNCÒ»Ìå³ÉÐÍ¹¤ÒÕ£¬¼æ¹ËÁËÇá±¡Óë¼á¹Ì¡£Í¨¹ýMIL-STD-810H¾ü¹æ¼¶±ð²âÊÔ£¬ËüÄÜÊÊÓ¦¶àÖÖ¸´ÔÓ»·¾³£¬Õâ¶ÔÓÚ»§Íâ´´×÷ÕßÀ´ËµÓÈÎª¹Ø¼ü¡£ÎÞÂÛÊÇÔÚ¸ßÉ½¡¢É³Ä®»¹ÊÇ³±ÊªµÄÓêÁÖ»·¾³£¬Éè±¸ÒÀÈ»¿É¿¿ÔËÐÐ¡£90Wh´óÈÝÁ¿µç³ØÓë100W PD¿ì³äµÄ×éºÏÒ²È·±£ÁË³¤Ê±¼ä´´×÷²»ÖÐ¶Ï£¬´ó·ù»º½âÁËÍâ³öÅÄÉãºÍÔ¶³Ì¹¤×÷Ê±µÄÐøº½½¹ÂÇ¡£
»ªË¶±ù´¨ProÉ¢ÈÈ¼Ü¹¹²ÉÓÃË«·çÉÈ+VC¾ùÈÈ°åµÄÉ¢ÈÈ×éºÏ£¬´ó·ù¸ÄÉÆÄÚ²¿·çµÀ£¬Òº½ðÉ¢ÈÈ²ÄÁÏµ¼ÈÈ¸üÑ¸ËÙ¡£±£Ö¤ÁË»ªË¶ProArt ´´16 2025ÔÚ»úÉí³ß´ç½Ï±¡µÄÍ¬Ê±»¹ÓÐÇ¿´óµÄÐÔÄÜÊÍ·Å¡£
½Ó¿ÚÅäÖÃÍ¬ÑùÈ«Ãæ¡£USB 4(¼¯ÏÔÊä³ö+100W PD³äµç)¡¢USB 3.2 Gen2 Type-C(100W PD+DP 1.4)ÓëUSB 3.2 Gen 2 Type-A½Ó¿Ú¡¢HDMI 2.1(Ö§³Ö8K 60Hz/4K 120Hz¶¯Ì¬HDR eARC)¡¢SD Express 7.0¶Á¿¨Æ÷(Ö§³ÖUHS-II)ÓëÒôÆµ²å¿×Ò»Ó¦¾ãÈ«¡£¶ÔÓÚÉãÓ°Ê¦¡¢¼ô¼Ê¦µÈ×¨ÒµÓÃ»§À´Ëµ£¬»ªË¶ProArt ´´16 2025ÎÞÐèÀ©Õ¹Îë¾ÍÄÜ¹»Ö±½ÓÔÚÏÖ³¡¸ßÐ§´«ÊäËØ²Ä£¬´ó´óÌá¸ßÁËÉú²úÐ§ÂÊ¡£Ëü»¹Ö§³ÖWi-Fi 7£¬´îÅäÊÊÅäµÄÂ·ÓÉÆ÷´øÀ´¼«ËÙµÄÎÞÏßÍøÂçÁ¬½Ó¡£
Ñ¡¹ºÇãÏò
»ªË¶ProArt ´´16 2025¸²¸ÇÁË¼«Îª¹ã·ºµÄ´´×÷ÕßÈºÌå¡£¶ÔÓÚÓ°ÊÓºóÆÚÓë3D½¨Ä£Ê¦£¬Æì½¢ÏÔ¿¨Óë×¨ÒµÆÁÄ»Ìá¹©ÁËæÇÃÀÌ¨Ê½»úµÄÉú²úÁ¦;¶ÔÓÚÉãÓ°Ê¦ºÍ»§ÍâÔË¶¯Íæ¼Ò£¬Çá±¡¼á¹ÌµÄ»úÉí¡¢¿¹·´ÉäÆÁÄ»Óë³¤Ðøº½È·±£ÁËËæÊ±ËæµØµÄ¿É¿¿´´×÷;¶ÔÓÚÒôÀÖÈË¡¢²å»Ê¦»ò¿çÁìÓò´´×÷Õß£¬AI¹¤¾ßÓë´´ÒâÐýÅ¥ÔòÈÃ¹¤×÷Á÷¸ü¸ßÐ§¡¢¸üÖ±¹Û¡£Ïà±ÈÊÐÃæÉÏÖ÷´òÇá±¡µ«ÐÔÄÜ²»×ã£¬»òÐÔÄÜÇ¿´óµ«È±·¦½»»¥´´ÐÂµÄ¾ºÆ·£¬»ªË¶ProArt ´´16 2025ÔÚÐÔÄÜ¡¢ÌåÑéÓë±ãÐ¯ÐÔÖ®¼äÊµÏÖÁËÆ½ºâ¡£
´ËÍâ£¬ProArtÓÃ»§»¹¿ÉÃâ·ÑÁìÈ¡6¸öÔÂ¼ôÓ³»áÔ±(ÏÞ¼ôÓ³ÐÂ×¢²á»áÔ±ÁìÈ¡)£¬Õâ¶Ô¶ÌÊÓÆµ´´×÷ÕßÓëÐÂÃ½Ìå´ÓÒµÕßÀ´ËµÎÞÒÉÊÇ½õÉÏÌí»¨£¬ÄÜ¹»ÈÃËûÃÇÔÚÓ²¼þÖ§³ÖÖ®Íâ£¬¿ìËÙ»ñµÃÈí¼þÉúÌ¬ÉÏµÄ¼Ó³É¡£
»ªË¶ProArt ´´16 2025 AI×¨Òµ´´×÷±¾Îª´´ÒâÉè¼ÆPC´øÀ´ÁË³¬Æì½¢¼¶µÄÌåÑé¡£Ëü²»½öÓÐ¶¥¼¶Ó²¼þÅäÖÃ£¬»¹ÓÐÓÅ»¯µÄAI¹¤×÷Á÷ÒÔ¼°¶ÀÌØ½»»¥ÌåÑé£¬ÔÚ±ãÐ¯ÓëÄÍÓÃ¼æ¾ßµÄ»úÉíÉè¼Æ¼Ó³ÖÏÂ£¬ËüÄÜ¹»ÕÕ¹Ëµ½´´ÒâÉè¼Æ¹¤×÷Á÷ÖÐµÄ¸÷¸ö»·½Ú¡£¶ÔÓÚÄÇÐ©×·Çó¼«ÖÂÐ§ÂÊÓëÎÈ¶¨ÐÔµÄ×¨Òµ´´×÷Õß¡¢»§ÍâÓ°Ïñ¼ÇÂ¼ÕßÄËÖÁ¿ç½çÄÚÈÝÉú²úÕß¶øÑÔ£¬Ëü²»½ö½öÊÇÒ»Ì¨¹¤¾ß£¬¸üÊÇÒ»Î»¿É¿¿µÄ´´×÷»ï°é¡£ÉÏÊÐÒÔÀ´£¬»ªË¶ProArt ´´16 2025ÒÑÈ»³ÉÎª×¨Òµ´´×÷±¾ÊÐ³¡µÄ±ê¸ËÖ®×÷¡£
Ñ¡¹ºÁ´½Ó£ºhttps://item.jd.com/100278101128.html
