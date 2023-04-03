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RTX 3060异军突起，占据Steam硬件排行榜榜首！

2023-04-03 17:40:52 作者：

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  【天极网笔记本频道】最近，V社公布了Steam3月软硬件调查报告，最新报告显示，曾经霸榜Steam显卡榜单多年之久的GTX 1060跌下神坛，而新晋卡皇GTX 1650更是跌出榜单前五，RTX 3060一鼓作气冲上榜首。

RTX 3060异军突起，占据Steam硬件排行榜榜首！

  从榜单上可以发现，RTX 3060凭借10.67%的占有率登上榜首，领先排名第二的RTX 2060大约2.6%的占有率，第一名号实至名归。GTX 1650更是从上个月的榜首跌至五名开外，占有率仅为4.04%。而作为神卡的GTX 1060仍在前三之列，以7.85%的占有率高居第三，这对于一张发布已有七年之久的老卡而言，绝对是奇迹。

  回看GTX 1060“传奇的一生”，能够发现这张显卡几乎占据玩家群体半壁江山，足够持久的生命力也注定在显卡历史上留下浓墨重彩的一笔。不过这一切，都是天时地利人和共同催生的结果，GTX 1060的爆火有着自身素质足够优秀的硬条件，也有外部因素的推波助澜。如今显卡价格水涨船高，当年的GTX 1060起售价仅为1999元，而RTX 3060的首发价格来到2499元，更不要说英伟达刚刚发布的RTX 4080价格甚至已经来到9499元，这要是放在6年之前，完全无法想象。

  GTX 1060的低价为其普及奠定了群众基础，并且在性能提升方面，当年的GTX 10系可谓是提升最大的一代显卡，GTX 1060性能甚至超越前代旗舰GTX 980。如果以30系显卡作为参照，大概就是RTX 3060的性能要超越RTX 2080，但事实是RTX 3060的性能仅有RTX 2070S。所以GTX 1060的性能提升幅度完全是超越时代的，也难怪会引起游戏玩家的轰动。

RTX 3060异军突起，占据Steam硬件排行榜榜首！

  此外，当年还出现了两款在全球范围内都有巨大影响力的游戏，并且《守望先锋》和《绝地求生》都有一个共同的特点，都非常吃配置，这对于当年750Ti就能流畅运行网游的玩家而言，无疑有了巨大的换卡动力，毕竟当年这两款游戏的玩家基础甚至要大于如今依然火爆的《英雄联盟》。

  在这两款游戏的推波助澜下，全球网吧和玩家都开始轰轰烈烈的换机潮，而GTX 1060凭借足够强大的性能和亲民的价格，自然受到青睐，能够在短短一年之内取代GTX 970成为Steam显卡占有率第一，也足以证明GTX 1060的火爆程度。

  得益于GTX 1060性能大跨步，其性能在此后面对一众网游和3A大作，都能满足玩家1080P中高特效的需求。毕竟在游戏玩家群体中，能拿出大把预算更新设备的玩家只占少数，更多玩家依然秉持着够用就行的理念，这也让GTX 1060更加坚挺。时至今日，GTX 1060依然可以保障在1080P分辨率下以中低端画质60帧流畅运行一些3A大作，这样的性价比，放在如今任何一款显卡中都是顶级的存在。

RTX 3060异军突起，占据Steam硬件排行榜榜首！

  而RTX 3060的异军突起，与RTX 40系价格激进不无关系。在RTX 40系之前，受到矿潮冲击，不少玩家并没有选择矿卡泛滥的RTX 30系显卡，转而选择等待RTX 40系显卡。但英伟达发布RTX 40系显卡之后，9499元的RTX 4080和6499元的RTX 4070 Ti完全正面击溃玩家心理防线，无奈购买英伟达全新推出的RTX 3060，一方面杜绝矿卡风险，另一方面也能获得不错的性能升级。

  如果说RTX 4080的高昂售价玩家还能用旗舰定位来安慰自己，那么之后的RTX 4070 Ti以及盛传的RTX 4060和RTX 4070价格成为击垮玩家的最后一根稻草，眼见RTX 40系低价无望，玩家全面转向RTX 30系显卡也就情有可原了。RTX 3060在目前看来绝对是性价比不错的神卡，但要比肩GTX 1060仍有不小的差距。

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